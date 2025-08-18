FREE गिफ्ट के बहाने अंजान पैकेज भजेकर हो रहा बड़ा Scam तुरंत हो जाएं सावधान

अब नए स्कैम की चेतावनी दी है जिसमें अपराधी अनचाहे पैकेज में QR कोड दें रहे हैं ये स्कैम आपके निजी डेटा या बैंक जानकारी चुरा सकता है। जानिए कैसे बचें और किसे रिपोर्ट करें।

क्या आपके घर पर कभी ऐसा पैकेज आया है जिसे आपने नहीं ऑर्डर किया हो? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण गिफ्ट नहीं बल्कि एक चालाक स्कैम हो सकता है। FBI ने हाल ही में एक नई धोखाधड़ी का अलर्ट जारी किया है जिसे "ब्रशिंग स्कैम" का नया रूप कहा जा रहा है। इसमें अपराधी अनचाहे रूप में आपको एक पैकेज भेजते हैं, जिसमें एक QR कोड छिपा होता है। ऐसा पैकेज अक्सर किसी भी पहचान (जैसे सेंडर का नाम या पता) के बिना आता है जिससे आप उसे जांचे बिना खोलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोड स्कैन करते हैं, आप व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी देने के लिए धोखा खा सकते हैं या फोन में मैलवेयर डाउनलोड हो सकता है जिससे आपका डेटा सुरक्षित नहीं रह जायेगा।

FBI यह स्पष्ट कर रहा है कि चाहे यह स्कैम अभी बहुत फैला नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता के कारण हर किसी को जागरूक रहना बेहद जरूरी है। आइए विस्तार में समझें कि क्या है यह स्कैम, ये क्यों खतरनाक है, और इससे कैसे बचा जा सकता है…

QR कोड ब्रशिंग स्कैम यह स्कैम “ब्रशिंग” नाम की धोखाधड़ी का नया वर्ज़न है जिसमें पैकेज के साथ QR कोड होता है। FBI के अनुसार, स्कैमर्स अनचाहे पैकेज भेजते हैं जिनमें सेंडर जानकारी नहीं होती ताकि लक्ष्य इसे खोलने के लिए उत्सुक होकर QR कोड स्कैन कर दें। इसके बाद, पीड़ित से बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी मांगने या फोन में मैलवेयर इंस्टॉल करवाने जैसी गतिविधि होती है।

खतरे क्या हैं? फाइनेंशियल डाटा चोरी: स्कैन के बाद फर्जी वेबसाइट पर भेजकर बैंक अकाउंट जानकारी चुराई जा सकती है।

मैलवेयर डाउनलोडिंग: स्कैन होते ही फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है जो डेटा चुरा ले।

पहचान की चोरी: आपका नाम और पता इस्तेमाल कर फेक रिव्यू या अन्य धोखाधड़ी हो सकती है।

सुरक्षित रहने के तरीके अनचाहे पैकेज से सावधान: यदि आपने ऑर्डर नहीं किया है, तो पैकेज को संभालने से पहले जांचें। QR कोड स्कैन कराने से हमेशा बचें, खासकर जब पैकेज पर कोई सेंडर जानकारी नहीं हो। फोन की परमिशन पूछने से पहले सोचें, और संदिग्ध वेबसाईट या ऐप से बचें।

नेटवर्क सिक्योरिटी: पासवर्ड बदलें और अपने क्रेडिट रिपोर्ट (Equifax, Experian, TransUnion) जांचें। अगर शंका है, तो FBI IC3 पोर्टल पर रिपोर्ट करें।