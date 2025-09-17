हो जाएं सावधान! iPhone 17 के नाम पर चल रहा बड़ा Fraud, फर्जी वेबसाइट्स और Fake Offers से बचें
Apple के नए iPhone 17 के प्री-ऑर्डर शुरू होते ही साइबर सुरक्षा कंपनी Kaspersky ने चेतावनी जारी की है कि फर्जी वेबसाइट और मुफ्त iPhone ऑफर देकर ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। इस फ्रॉड के जरिए स्कैमर्स बैंक और व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है।
Apple ने अपने नए फ्लैगशिप डिवाइस iPhone 17 के प्री-ऑर्डर शुरू कर दिया है जिसके बाद साइबर अपराधी भी एक्टिव हो गए हैं। सूचना सुरक्षा कंपनी Kaspersky ने बताया है कि इन प्री-ऑर्डरों के साथ कई तरह की धोखाधड़ी सामने आ रही है। ये फ्रॉड कई तरह से किए जा रहे हैं जिसमें फर्जी वेबसाइट्स शामिल हैं जो आधिकारिक Apple स्टोर की तरह दिखती हैं। कई फेक साइट्स कह रही है कि आप iPhone 17 सबसे पहले यहां से खरीद सकते हैं, और इसके साथ मुफ्त iPhone ऑफर के जरिये भी फ्रॉड हो रहा है। इन सभी फ्रॉड का उद्देश्य यूजर्स की संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक कार्ड डिटेल्स, ईमेल, फोन नंबर आदि चुराना।
कुछ वेबसाइट्स बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑफ़र देती हैं जैसे “पहले बुक करें”, “पहले डिलीवरी पाएं”, या “मुफ्त iPhone जीतें”, ताकि ग्राहक जल्दी में निर्णय लें। Kaspersky ने यूजर्स से सिफारिश की है कि वे केवल Apple के आधिकारिक चैनल्स, विश्वसनीय रिटेलर्स और अधिकृत कैरियर्स से ही प्री-ऑर्डर करें। कॉमेंट्स/प्रमोशन्स जो आपसे संवेदनशील जानकारी मांगें, उनके प्रति सतर्क रहें। जानें कि ये scams कैसे काम करते हैं और आप उनसे कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
कैसे होते हैं ये Scams
फर्जी प्री-ऑर्डर वेबसाइट्स
अपराधी आधिकारिक Apple स्टोर जैसा दिखने वाली वेबसाइट्स बनाते हैं। ये “Book Now”, “Guaranteed Pre-order” जैसे बटन दिखाती हैं। जब यूजर खरीदने की कोशिश करता है, तो बैंक/क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज करने को कहा जाता है, लेकिन डिवाइस कभी नहीं आता।
मुफ्त प्रतियोगिताएं / Lotteries
“Free iPhone जीतिए” जैसे आकर्षक ऑफ़र दिखाकर यूजर को ऐसे फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है जिसमें name, address, bank info या delivery fee देना शामिल हो सकता है। इन प्रतियोगिताओं को भरोसा दिलाने के लिए नकली विजेताओं की सूची और झूठा customer feedback दिखाया जाता है।
फर्जी Tester प्रोग्राम्स
टेक उत्साहियों को बताया जाता है कि वे iPhone 17 का “tester” बन सकते हैं जल्दी डिलीवरी पाने या नए मॉडल को जमाने से पहले इस्तेमाल करने की पेशकश की जाती है। इसके लिए personal info और shipping charges आदि मांगे जाते हैं। लेकिन अधिकांश मामलों में डिवाइस नहीं भेजा जाता।
संवेदनशील जानकारी की चोरी और Phishing
Scammers इन स्कैम्स के माध्यम से bank details, credit card numbers, email password, identity documents आदि इकट्ठा करते हैं। इसके बाद ये जानकारी फोन कॉल scams, phishing emails, या financial fraud में उपयोग हो सकती है।
कैसे बचें इन Scams से
केवल Apple के आधिकारिक वेबसाइट, अधिकृत रिटेलर्स या विश्वसनीय कैरियर्स से ही प्री-ऑर्डर करें। URLs अच्छे से चेक करें spelling mistakes, subdomains या misleading domain names से सावधान रहें। ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट में मिलने वाले ऑफ़र्स या लिंक्स को तुरंत न मानें विशेष रूप से यदि मुफ्त या “limited time” ऑफर हो। फोन नंबर, ईमेल या कार्ड विवरण सार्वजनिक हो सकते हैं या ब्लैक मार्केट में बिक सकते हैं।
किसी भी फ्री giveaway या tester प्रोग्राम के लिए sensitive जानकारी जैसे bank card या national ID साझा न करें। Legitimate कंपनी कभी नहीं मांगेगी ऐसा upfront। चोरी हुई व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, फोटो, ईमेल आदि का इस्तेमाल लॉगिन विवरण, लॉन आदि गलत तरीके से लिया जा सकता है।