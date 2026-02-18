Google पर मत करना भरोसा! AI ओवरव्यू में दिखा रहा है गलत कस्टमर केयर नंबर
गूगल के AI ओवरव्यू में दिखने वाले कस्टमर केयर नंबर झूठे हो सकते हैं और इस बारे में नई रिपोर्ट सामने आई है। कंपनी ने खुद कहा है कि यूजर्स को सावधान रहना चाहिए।
साल 2024 में Google ने AI Overviews फीचर लॉन्च किया था, जिसका मकसद यह था कि यूजर्स को जानकारी जल्दी और आसानी से मिल सके। इसके चलते अब आपको अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाकर जानकारी ढूंढने की जरूरत नहीं है। AI Overviews सीधे सर्च रिजल्ट्स के ऊपर एक छोटी समरी दिखाता है। यह फीचर सुविधाजनक जरूर है, लेकिन नई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह यूजर्स को नए तरह के स्कैम्स का शिकार भी बना सकता है।
Wired की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कैमर्स अब AI Overviews का इस्तेमाल करके फेक कस्टमर केयर नंबर गूगल पर शेयप कर रहे हैं। लंबे समय से, स्कैमर्स Google Search में फेक नंबर डालकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। अब AI Overviews इन नंबर्स सीधे समरी में दिखाता है, जिससे यूजर्स के लिए असली कंपनी के बजाय स्कैमर्स के जाल में फंसना आसान हो गया है।
इसलिए दिखाए जा रहे हैं गलत नंबर
समस्या की जड़ AI Overviews के काम करने के तरीके में है। जब कोई यूजर किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है, तो AI उस नंबर को उन वेबसाइट्स से समरी में शामिल कर देता है, जो कम ट्रैफिक वाली हो सकती हैं। कई बार ये नंबर फेक होते हैं और स्कैमर्स इन्हें इस्तेमाल करके यूजर्स से पर्सनल जानकारी या पैसे चोरी करने की कोशिश करते हैं।
सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग AI-जेनरेटेड समरी पर भरोसा कर लेते हैं। ये फीचर जानकारी को फैक्ट के तौर पर पेश करता है, लेकिन यह इसके सच होने को कन्फर्म नहीं करता। इसलिए फेक या भ्रामक नंबर भी असली लग सकते हैं, जिससे आर्थिक या पहचान से जुड़े नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।
गूगल ने कहा कि सावधान रहना जरूरी
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्कैमर्स इन नंबरों को कई कम जानी-पहचानी वेबसाइट्स पर डालकर AI Overviews में आने का रास्ता बनाते हैं। Google ने इस समस्या को पहचानते हुए कुछ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लागू किए हैं, लेकिन कंपनी खुद भी कहती है कि यूजर्स को सावधान रहना चाहिए।
AI ओवरव्यू पर भरोसा करना ना करें
सबसे आसान तरीका यह है कि AI Overviews में दिखाई गई हर जानकारी पर भरोसा ना करें। खासकर कस्टमर केयर नंबर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या अन्य भरोसेमंद सोर्सेज से कन्फर्म करना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी कस्टम केयर एग्जक्यूटिव से बात करते वक्त अपनी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें, केवल वही जानकारी दें जो बताना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।