सावधान! ये New Year WhatsApp मैसेज आपके बैंक को करेगा खाली, सिर्फ 5 सेकंड में पहचानें स्कैम, बचा लें अपनी कमाई

संक्षेप: WhatsApp और Telegram पर न्यू ईयर विश के साथ फैल रहे संदिग्ध लिंक वास्तव में स्कैम हो सकते हैं। 5 सेकंड के अंदर पहचानें ऐसे मैसेज, जानें साइबर अधिकारियों के सुझाव और अपने स्मार्टफोन व बैंक डाटा को सुरक्षित रखें।

त्योहारों और साल के अंत के समय पर लोग WhatsApp और Telegram पर शुभकामनाएं और ग्रीटिंग्स भेजने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इसी खुशी का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी भी नए तरह के फर्जी New Year मैसेज और लिंक स्कैम भेज रहे हैं। इन संदेशों में आमतौर पर एक लिंक, QR कोड या डाउनलोड प्रॉम्प्ट शामिल होता है, जिसे देखने के बाद यूज़र को लगता है कि वह एक साधारण New Year wish या personalized greeting card खोल रहा है लेकिन असल में वही लिंक आपके फोन में मैलेशियस ऐप या फ़ाइल इंस्टॉल कर सकता है।

फर्जी संदेश कैसे काम करते हैं? साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, स्कैम संदेश आमतौर पर कुछ इस तरह से काम करते हैं: पहले तो ये संदेश आकर्षक और उत्साहजनक भाषा में आते हैं जैसे “Click here for your personalized New Year card,” “Open your gift now,” या “Exclusive reward for you! ये संदेश बहुधा फॉरवर्ड किए हुए दिखते हैं, जो आपके फ़ैमिली ग्रुप्स या चेन मैसेज से आए होते हैं। इसका मकसद आपके भरोसे को बनाना है।

जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको मैलवेयर APK डाउनलोड करने को कहा जाता है। यह एप इंस्टॉल होने के बाद आपके फोन में बैकग्राउंड में काम करता है और आपके डेटा तक पहुँच प्राप्त कर लेता है। एक बार यह मैलवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाए, तो यह आपके निजी विवरण जैसे बैंकिंग ऐप्स, OTPs, फोटो, संपर्क सूची और अन्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकता है। कुछ मामलों में हैकर्स आपके WhatsApp अकाउंट को भी कंट्रोल कर लेते हैं और उसी लिंक को अपने अन्य संपर्कों में भेज देते हैं जिससे स्कैम और तेजी से फैलता है।

5 सेकंड में पहचानें स्कैम मैसेज आप सिर्फ 5 सेकंड में ही यह पहचान सकते हैं कि New Year मैसेज स्कैम है या नहीं। इसके कुछ मुख्य संकेत हैं:

अजनबी लिंक या URL: अगर मैसेज में कोई क्लिकेबल लिंक है तो वह पहला ही बड़ा संकेत है कि यह सामान्य शुभकामना नहीं है।

तुरंत कार्य करने का दबाव: जैसे “Claim now,” “Limited time offer,” “Verify to receive gift” जैसे शब्द वास्तविक New Year wishes में ऐसा कुछ नहीं होता।

गलत भाषा या टाइपोग्राफ़िकल Errors: अगर संदेश में खराब भाषा, गलत ग्रामर या अकस्मात अनचाहे शब्द हैं तो वह अक्सर स्कैम ही होता है।

अनजान फॉर्मट: QR कोड, डाउनलोड प्रॉम्प्ट और अटैचमेंट जो सीधे ऐप इंस्टॉल करने को कहते हैं, वास्तविक शुभकामना संदेश के रूप में नहीं आते।

व्यक्तिगत जानकारी/OTP मांगना: यदि कहीं भी आपका बैंक डिटेल, OTP या UPI PIN पूछा जाए तो वह निश्चित ही एक फ्रॉड है।

इन संकेतों की मदद से आप तीव्र निर्णय ले सकते हैं अगर संदेश में कोई भी उपरोक्त संकेत दिखे तो उसे तुरंत डिलीट कर दें और भेजने वाले को ब्लॉक कर दें।

साइबर पुलिस और विशेषज्ञों की चेतावनी देश भर की साइबर पुलिस यूनिटें New Year के समय इस तरह के ठगी के मामलों को लेकर लगातार चेतावनी जारी कर रही हैं। उदाहरण के लिए हैदराबाद साइबर क्राइम यूनिट ने साफ कहा है कि धोखेबाज New Year wishes के नाम पर लिंक भेजकर APK फाइल डाउनलोड कराया जाता है जो मैलवेयर इंस्टॉल कर देता है। इस मैलवेयर के जरिए अपराधी आपके फोन से बैंक डिटेल, OTP, फोटो और अन्य संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं। कुछ मामलों में यह मैलवेयर आपके WhatsApp अकाउंट को भी हाइजैक कर सकता है और उसी स्कैम लिंक को आपके अंदर के संपर्कों पर भेजकर 'विश्वसनीय स्रोत' से आया हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से लोग बिना शंका उस लिंक को क्लिक कर बैठते हैं जिससे भारी नुकसान हो सकता है।

कैसे रहें सुरक्षित? साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और पुलिस ने कुछ मुख्य सुझाव दिए हैं ताकि आप इस तरह के स्कैम से बच सकें:

1. लिंक न क्लिक करें: किसी भी New Year message में लिंक दिखाई दे तो उसे न खोलें।

2. APK या अटैचमेंट इंस्टॉल न करें: केवल आधिकारिक एप्स ही इंस्टॉल करें Google Play Store या App Store से।

3. दो-स्टेप वेरीफिकेशन: WhatsApp और अन्य प्लेटफॉर्म पर Two-Step Verification ऑन करें।

4. संदिग्ध संदेश रिपोर्ट करें: अगर संदेश अजीब लगे तो उसे रिपोर्ट और ब्लॉक करें।