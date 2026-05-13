हो जाएं सावधान! मच्छर मारने वाला रैकेट आपके Smart TV को कर देगा खराब, LG ने दी बड़ी चेतावनी

अगर आपके घर में भी स्मार्ट टीवी है तो TV के पास मच्छर मारने वाले रैकेट का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करें। ऐसे करने से LED और OLED TV का पैनल, मदरबोर्ड और स्क्रीन खराब हो सकती है।

Smart TV Users Not to Use Mosquito Bat Nearby: अगर आप भी घर में मच्छर मारने वाला रैकेट या Bug Zapper का इस्तेमाल करते हैं, तो यह पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। LG अपने मैन्युअल में साफ कहता है कि TV के आसपास हाई-वोल्टेज वाले Mosquito Bat या Bug Zapper के इस्तेमाल से टीवी खराब हो सकता है। कंपनी का कहना है कि ऐसा करने से LED या OLED TV के अंदर मौजूद पार्ट्स खराब हो सकते हैं और पूरा TV खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।

कई लोग TV देखते समय स्क्रीन के आसपास घूम रहे मच्छरों को मारने के लिए बैट का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यही छोटी गलती हजारों रुपए का नुकसान करा सकती है। मच्छर मारने वाले रैकेट से हाई-वोल्टेज स्पार्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स TV के मदरबोर्ड, डिस्प्ले पैनल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को खराब कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इससे Product Malfunction यानी डिवाइस खराब हो सकती है।

सबसे ज्यादा खतरा किस पार्ट को Mosquito Bat से निकलने वाली हाई-वोल्टेज स्पार्क टीवी के कई जरूरी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा डिस्प्ले पैनल और मदरबोर्ड को होता है। अगर पैनल खराब हो जाए, तो स्क्रीन पर लाइनें दिखना, स्क्रीन ब्लैक होना या डिस्प्ले फ्रीज जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा T-Con Board और Chip-on-Film Circuit भी प्रभावित हो सकते हैं, जो स्क्रीन पर पिक्चर दिखाने का काम करते हैं। कई बार टीवी अचानक ऑन होना बंद कर देता है या बार-बार रीस्टार्ट होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पार्ट्स को बदलने का खर्च काफी ज्यादा होता है और कई बार तो पूरा TV बदलने जैसी स्थिति बन जाती है।

TV के आसपास और क्या नहीं रखना चाहिए अगर आप अपने Smart TV को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके आसपास कुछ चीजों का इस्तेमाल करने से बचना बेहद जरूरी है। सबसे पहले TV के पास Mosquito Bat या Bug Zapper बिल्कुल न चलाएं। इसके अलावा TV के बहुत पास हेयर ड्रायर, इंडक्शन डिवाइस, भारी स्पीकर या ज्यादा गर्मी छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी नहीं रखने चाहिए। कई लोग TV स्क्रीन को गीले कपड़े या केमिकल क्लीनर से साफ करते हैं, लेकिन इससे स्क्रीन को नुकसान हो सकता है।