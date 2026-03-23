अगर आपके फोन पर आ रहे Silent Calls, तो हो जाएं सावधान, नया AI स्कैम खाली हो सकता बैंक अकाउंट

अगर आपके फोन पर बार-बार ऐसे कॉल आ रहे हैं जिनमें सामने से कोई आवाज नहीं आती, तो सावधान हो जाएं। इस तरह के Silent Calls के जरिए ठग पता लगाते हैं आपका नंबर एक्टिव है या नहीं, और फिर आपको बड़े फ्रॉड के लिए टारगेट किया जाता है।

साइबर ठगी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं और अब इसमें AI का भी इस्तेमाल होने लगा है। हाल ही में एक नया स्कैम सामने आया है, जिसे “Silent Call Scam” कहा जा रहा है। इसमें यूजर्स को ऐसे कॉल आते हैं, जिन्हें उठाने पर सामने से कोई आवाज नहीं आती। अक्सर लोग ऐसे कॉल को नजरअंदाज कर देते हैं या मजाक समझते हैं, लेकिन असल में यह एक बड़ा खतरा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साइबर ठग AI का इस्तेमाल करके यूजर्स के फोन नंबर को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव साबित करने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर आपका नंबर एक्टिव लिस्ट में आ गया तो आगे चलकर आपको ज्यादा टारगेट किया जा सकता है, जैसे कि फिशिंग कॉल, फ्रॉड मैसेज या बैंकिंग स्कैम। इसलिए जरूरी है कि आप इस नए स्कैम को समझें और समय रहते सतर्क हो जाएं।

Silent Call AI स्कैम ऐसे करता है काम Silent Call स्कैम एक नया साइबर फ्रॉड तरीका है, जिसमें यूजर को एक कॉल आता है लेकिन कॉल उठाने पर सामने से कोई आवाज नहीं आती। यह कॉल अक्सर कुछ सेकंड तक चलता है और फिर अपने आप कट जाता है। असल में यह कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति होती है, जिसका इस्तेमाल ठग यूजर्स की जानकारी जुटाने के लिए करते हैं।

इस स्कैम में AI का इस्तेमाल करके ऑटोमैटिक कॉलिंग सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम हजारों नंबरों पर कॉल करता है और यह चेक करता है कि कौन सा नंबर एक्टिव है और कौन सा यूजर कॉल रिसीव करता है। अगर आप कॉल उठाते हैं, तो सिस्टम यह रिकॉर्ड कर लेता है कि आपका नंबर एक्टिव है। इसके बाद आपका नंबर ठगों की लिस्ट में शामिल हो सकता है, जिसे आगे के स्कैम के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

क्यों खतरनाक है ये स्कैम यह स्कैम इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें सीधे पैसे नहीं मांगे जाते, बल्कि पहले आपकी जानकारी जुटाई जाती है। एक बार आपका नंबर एक्टिव लिस्ट में आ गया, तो आपको आगे चलकर फ्रॉड कॉल, OTP स्कैम या बैंकिंग धोखाधड़ी का निशाना बनाया जा सकता है। यानी यह स्कैम एक तरह से आगे होने वाले बड़े फ्रॉड की शुरुआत हो सकता है।

Silent Call को पहचानना मुश्किल नहीं है, अगर आप कुछ बातों पर ध्यान दें। अगर आपको बार-बार ऐसे कॉल आ रहे हैं जिनमें कोई बात नहीं करता, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका नंबर टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कॉल कुछ सेकंड बाद अपने आप कट जाता है, तो भी सतर्क हो जाना चाहिए।