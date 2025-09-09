Google Chrome यूजर्स सावधान! सरकार ने जारी की इस बड़े खतरे की चेतावनी Beware Google Chrome users government agency issues a serious warning, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Beware Google Chrome users government agency issues a serious warning

Google Chrome यूजर्स सावधान! सरकार ने जारी की इस बड़े खतरे की चेतावनी

गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को सरकार की एजेंसी CERT-In की ओर से गंभीर चेतावनी दी गई है। यूजर्स से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द अपने ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:20 PM
share Share
Follow Us on
Google Chrome यूजर्स सावधान! सरकार ने जारी की इस बड़े खतरे की चेतावनी

भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने Google Chrome यूजर्स को लेकर एक बेहद गंभीर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पर चलने वाले Chrome ब्राउजर के कई वर्जन में कुछ खामियां पाई गई हैं। इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर हैकर्स ना सिर्फ रिमोट अटैक कर सकते हैं, बल्कि सिस्टम पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं।

सरकारी एजेंसी CERT-In की एडवाइजरी (CIVN-2025-0204) के मुताबिक, Windows और macOS पर 140.0.7339.80/81 से पहले के वर्जन और Linux पर 140.0.7339.80 से पुराने वर्जन इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। इन खामियों के जरिए अटैकर्स आर्बिट्ररी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस को बायपास कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:गूगल पर गलती से भी सर्च मत करना ये 'सीक्रेट' चीजें, वरना सीधा पहुंच सकते हैं जेल

सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन वल्नरेबिलिटीज की जड़ Chrome के V8 JavaScript इंजन में है। इसमें use-after-free बग और टूलबार, एक्सटेंशन और डाउनलोड्स से जुड़ी गलत इंप्लीमेंटेशन की पहचान हुई है। किसी भी यूजर को स्पेशली डिजाइन किए गए वेबपेज पर विजिट कराने से हैकर्स उसके सिस्टम को पूरी तरह हैक कर सकते हैं।

पहुंच सकता है बड़ा नुकसान

CERT-In की चेतावनी में साफ कहा गया है कि यह सिक्योरिटी खामी किसी भी यूजर को टारगेट करके बड़े स्तर पर अटैक करने की क्षमता रखती है। इसका असर बेहद गंभीर हो सकता है, जिसमें डाटा चोरी, सर्विस आउटेज और बिजनेस इंटरप्शन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:Flipkart Big Billion Days सेल में सबसे सस्ते मिलेंगे ये स्मार्टफोन, टॉप-5 डील्स

एजेंसी ने सभी Chrome यूजर्स से कहा है कि वे तुरंत अपने ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें। Google ने इन खामियों का फिक्स पहले ही स्टेबल चैनल पर रिलीज कर दिया है और Chrome रिलीज ब्लॉग पर इससे जुड़ी जानकारी विस्तार से दी गई है।

सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?

आप तुरंत Chrome को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें और किसी भी अनजान लिंक या संदिग्ध वेबसाइट पर क्लिक करने से बचें। इसके अलावा ब्राउजर एक्सटेंशन को अपडेटेड रखें और केवल भरोसेमंद एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। इसके अलावा सिस्टम में रेगुलर सिक्योरिटी पैच जरूर इंस्टॉल करते रहें।

Google Mobile App Smartphone अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.