Google Chrome यूजर्स सावधान! सरकार ने जारी की इस बड़े खतरे की चेतावनी

गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को सरकार की एजेंसी CERT-In की ओर से गंभीर चेतावनी दी गई है। यूजर्स से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द अपने ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें।

भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने Google Chrome यूजर्स को लेकर एक बेहद गंभीर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पर चलने वाले Chrome ब्राउजर के कई वर्जन में कुछ खामियां पाई गई हैं। इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर हैकर्स ना सिर्फ रिमोट अटैक कर सकते हैं, बल्कि सिस्टम पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं।

सरकारी एजेंसी CERT-In की एडवाइजरी (CIVN-2025-0204) के मुताबिक, Windows और macOS पर 140.0.7339.80/81 से पहले के वर्जन और Linux पर 140.0.7339.80 से पुराने वर्जन इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। इन खामियों के जरिए अटैकर्स आर्बिट्ररी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस को बायपास कर सकते हैं।

सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन वल्नरेबिलिटीज की जड़ Chrome के V8 JavaScript इंजन में है। इसमें use-after-free बग और टूलबार, एक्सटेंशन और डाउनलोड्स से जुड़ी गलत इंप्लीमेंटेशन की पहचान हुई है। किसी भी यूजर को स्पेशली डिजाइन किए गए वेबपेज पर विजिट कराने से हैकर्स उसके सिस्टम को पूरी तरह हैक कर सकते हैं।

पहुंच सकता है बड़ा नुकसान CERT-In की चेतावनी में साफ कहा गया है कि यह सिक्योरिटी खामी किसी भी यूजर को टारगेट करके बड़े स्तर पर अटैक करने की क्षमता रखती है। इसका असर बेहद गंभीर हो सकता है, जिसमें डाटा चोरी, सर्विस आउटेज और बिजनेस इंटरप्शन शामिल हैं।

एजेंसी ने सभी Chrome यूजर्स से कहा है कि वे तुरंत अपने ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें। Google ने इन खामियों का फिक्स पहले ही स्टेबल चैनल पर रिलीज कर दिया है और Chrome रिलीज ब्लॉग पर इससे जुड़ी जानकारी विस्तार से दी गई है।