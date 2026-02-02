सावधान! अगर की ये गलती की तो ब्लॉक हो जाएगा आपका Amazon अकाउंट, कंपनी ने दी सख्त चेतावनी

संक्षेप: Amazon ने यूजर्स को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि लगातार रिटर्न, ऑर्डर कैंसिल और डिलीवरी रिजेक्ट करने से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है।

अगर आप Amazon से शॉपिंग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल अब Amazon उन यूजर्स के खिलाफ सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है, जो बार-बार प्रोडक्ट्स रिटर्न करते हैं, ऑर्डर कैंसिल करते हैं या डिलीवरी आने पर प्रोडक्ट लेने से मना कर देते हैं। कंपनी का साफ कहना है कि अगर कोई यूजर इस तरह की गलत आदतें लगातार करता रहता है, तो उसका Amazon अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब Amazon रिटर्न और रिफंड सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकना चाहता है।

इसी वजह से अब अमेजन से प्रोडक्ट आर्डर करते समय कई यूजर्स को रिटर्न करते समय स्क्रीन पर चेतावनी दिखाई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले कई बार प्रोडक्ट को रिटर्न किया है जिसे Amazon की पॉलिसी के खिलाफ माना जा रहा है। Amazon का कहना है कि रिटर्न की सुविधा ग्राहकों की मदद के लिए है, न कि इसका गलत फायदा उठाने के लिए। अगर कोई यूजर बार-बार बिना ठोस वजह के प्रोडक्ट्स लौटाता है, तो इससे कंपनी और सेलर्स दोनों को नुकसान होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब Amazon ऐसे अकाउंट्स पर नजर रख रहा है।

Amazon अकाउंट क्यों हो सकता है ब्लॉक? Amazon ने साफ किया है कि वह यूजर्स के ऑर्डर, रिटर्न और कैंसिल पैटर्न पर नजर रख रहा है। अगर किसी अकाउंट से बार-बार प्रोडक्ट्स वापस किए जाते हैं या डिलीवरी को रिजेक्ट किया जाता है, तो उस यूजर का अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है।