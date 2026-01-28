अब सर्च करना हुआ आसान, Yahoo का AI बताएगा साफ-साफ जवाब, वो भी सबूत के साथ

संक्षेप: Yahoo ने AI-powered सर्च इंजन “Yahoo Scout” लॉन्च किया है जो Google AI Mode और Perplexity जैसे टूल्स को टक्कर देगा। यह AI सर्च सीधे जवाब, वेब लिंक और पर्सनलाइज्ड जानकारी देगा शॉपिंग से लेकर शेयर मार्केट तक। जानें Scout के मुख्य फीचर्स।

इंटरनेट सर्च की दुनिया में अब नया मोड़ आ गया है। Yahoo ने अपनी नई AI-powered सर्च तकनीक “Yahoo Scout” को लॉन्च कर सर्च इंजन की रेस को और रोमांचक बना दिया है। यह एक नया AI Answer Engine है, जिसे पारंपरिक सर्च रिज़ल्ट को बदलकर स्पष्ट और सीधा जवाब देने के लिए डिज़ाइन किया गया है यानि जब आप कुछ सर्च करेंगे, तो सिर्फ लिंक्स दिखने के बजाय आपको वो उत्तर मिलेगा जो आप वाकई ढूंढ रहे हैं।

Scout को Yahoo के तीन दशक पुराने डेटा, यूजर इनसाइट्स और वेब के विशाल कंटेंट के साथ तैयार किया गया है। यह सिस्टम Anthropic के Claude मॉडल और Microsoft/Bing की वेब इंडेक्सिंग का उपयोग करके स्पष्ट, भरोसेमंद जानकारी प्रदान करता है। Yahoo Scout न केवल सर्च बॉक्स में क्वेरी का उत्तर देगा बल्कि स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट, टेबल, फोटो और समरी सहित सीधे उत्तर देगा, जिससे यूजर्स को तेज़, आसान और भरोसेमंद सर्च अनुभव मिलेगा।

Yahoo का डेटा और अनुभव Yahoo के पास 500 मिलियन से अधिक यूजर प्रोफाइल और 30 वर्षों का सर्च इतिहास है, जिससे Scout पुराने डेटा और AI दोनों का संयोजन करके बेहतर, सुझाव दे सकता है।

Yahoo Scout के मुख्य फीचर्स 1. सीधा और साफ़ जवाब Scout AI आपके सवालों का उत्तर सीधे पेज पर शोर्ट, स्पष्ट तरीके से दिखाता है, जिससे आपको अलग-अलग वेबसाइट खोलने की जरूरत कम होती है।

2. वेब-लिंक और सोर्स दिखाता है Scout पर उत्तर के साथ वेब सोर्स के लिंक्स भी प्रमुख रूप से दिखते हैं। इससे यूजर को पता चलता है कि जानकारी कहां से आई है यह पारंपरिक AI जो केवल उत्तर देता है उससे अलग है।

3. स्मार्ट शॉपिंग सुझाव AI सर्च में अब शॉपिंग फीचर भी शामिल है, जिसमें Scout expert समीक्षा, प्रोडक्ट तुलनाएं और शॉपेबल लिंक प्रदान करता है जिससे खरीद निर्णय तेज और बेहतर हो जाता है।