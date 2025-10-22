₹30 हजार से कम में साल 2025 का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, बेस्ट Samsung डील

संक्षेप: ग्राहकों को सैमसंग का फैन एडिशन स्मार्टफोन Galaxy S24 FE 5G अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका Flipkart पर मिल रहा है। यह 30 हजार रुपये के करीब प्राइस पर ऑर्डर किया जा सकता है।

साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung के फैन एडिशन स्मार्टफोन Galaxy S24 FE 5G पर जबरदस्त डील मिल रही है और इसे मिडरेंज प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस को खूब पसंद किया गया है और यह साल 2025 का बेस्ट सेलिंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन बन गया है। इस फोन में Galaxy AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है और इसे Flipkart से 30 हजार रुपये के करीब कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।

मार्केट रिसर्च फर्म Counterpoint की रिपोर्ट के मुताबिक साल के शुरुआती महीनों का डाटा दिखाता है कि Galaxy S24 FE 5G सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉयड फोन बना है। इस फोन को 50 हजार रुपये से लेकर 70 हजार रुपये के बीच वाले सेगमेंट में सबसे ज्यादा खरीदा गया। फैन एडिशन मॉडल को 59,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था और छूट के बाद इसकी कीमत 30 हजार रुपये के करीब रह गई है।

बड़े डिस्काउंट पर Galaxy S24 FE 5G Galaxy S24 FE 5G को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर केवल 30,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ भुगतान की स्थिति में 10 प्रतिशत तक इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में फोन की कीमत 30 हजार रुपये के करीब या फिर इससे भी कम रह जाएगी। पुराने फोन के बदले अधिकतम 23,700 रुपये तक के एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा लिया जा सकता है।

बता दें, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। यह फोन ब्लू, ग्रेफाइट और मिंट कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।