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पार्टी होगी अब और भी दमदार! Amazon पर सिर्फ ₹318 से शुरू हैं ये धांसू Woofer Speakers, बेस सुनकर पड़ोसी भी पूछेंगे डील

Apr 27, 2026 03:02 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Amazon पर वूफर स्पीकर्स की धमाकेदार सेल शुरू हो गई है, जहाँ मात्र 318 रूपये की शुरुआती कीमत में दमदार बेस वाले विकल्प मिल रहे हैं। कम बजट में बेहतरीन साउंड क्वालिटी चाहने वालों के लिए यह एक शानदार डील साबित हो सकती है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अमेज़न पर इस समय ऑडियो एक्सेसरीज और स्पीकर्स पर धमाकेदार डील्स देखने को मिल रही हैं, जहाँ वूफर स्पीकर्स की रेंज मात्र 318 रूपये की शुरुआती कीमत से शुरू हो रही है। यह उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो कम बजट में अपने घर के साउंड सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं। इन बजट स्पीकर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका दमदार बेस और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, जो छोटे कमरों या पर्सनल डेस्क सेटअप के लिए एकदम सटीक बैठते हैं।

पार्टी होगी अब और भी दमदार! Amazon पर सिर्फ ₹318 से शुरू हैं ये धांसू Woofer Speakers, बेस सुनकर पड़ोसी भी पूछेंगे डील

इस सेल में न केवल स्थानीय ब्रांड, बल्कि कई जाने-माने ब्रांड्स के एंट्री-लेवल मॉडल्स पर भी भारी छूट दी जा रही है। 318 रूपये से लेकर 5000 रूपये के बजट में आपको पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स, वायर्ड सब-वूफर और मल्टीमीडिया सेटअप के कई विकल्प मिल जाएंगे। ज़्यादातर स्पीकर्स में USB कनेक्टिविटी, FM रेडियो, और ब्लूटूथ जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल हैं, जो उन्हें वर्सेटाइल बनाते हैं।

कीमत कम होने के बावजूद, ये वूफर स्पष्ट आवाज और गहरी गूँज प्रदान करने का वादा करते हैं। यदि आप पहली बार होम थिएटर सेटअप की योजना बना रहे हैं या किसी को बजट-फ्रेंडली गैजेट गिफ्ट करना चाहते हैं, तो अमेज़न की यह डील आपके लिए सबसे सही विकल्प हो सकती है। स्टॉक सीमित होने के कारण, इन ऑफर्स का लाभ जल्द से जल्द उठाना समझदारी होगी।

JXL 10 इंच एनक्लोजर सबवूफर एक शक्तिशाली कार ऑडियो एक्सेसरी है, जो आपके म्यूजिक अनुभव को अगले स्तर पर ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई है। 5600 वॉट की पीक पावर और 480W RMS के साथ, यह सबवूफर गहरी और भारी बेस प्रदान करता है। इसका कॉम्पैक्ट Bass Box डिज़ाइन इसे कार की डिक्की में आसानी से फिट होने में मदद करता है, जबकि इसका शुद्ध MDF मटेरियल गूँज को कम कर बेहतर साउंड क्वालिटी सुनिश्चित करता है।

Specifications

फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स
45Hz - 200Hz
इम्पीडेंस
4 Ohms
सेंसिटिविटी
90db
मटेरियल
हाई-क्वालिटी प्योर MDF बोर्ड
पीक पावर
5600 Watt

क्यों खरीदें

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दमदार बेस

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मजबूत बनावट

...

वैल्यू फॉर मनी

...

आसान इंस्टॉलेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

जगह का घेराव

...

अच्छी क्वालिटी की वायरिंग और बैटरी बैकअप की जरूरत

FABTEC 4-इंच कोएक्सियल स्पीकर उन लोगों के लिए एक किफायती समाधान है जो अपनी कार के पुराने स्पीकर्स को कम बजट में अपग्रेड करना चाहते हैं। यह एक 3-वे सिस्टम है, जिसका मतलब है कि एक ही यूनिट में वूफर, मिड-रेंज और ट्वीटर शामिल हैं। यह छोटा आकार उन कारों के लिए एकदम सही है जहाँ जगह कम होती है, फिर भी यह 200W पीक पावर के साथ बेहतर साउंड आउटपुट देने का वादा करता है।

Specifications

इम्पीडेंस
4 Ohms
RMS पावर
:40 Watts
पीक पावर
200 Watts
कनेक्टिविटी
कोएक्सियल

क्यों खरीदें

...

बजट के अनुकूल

...

स्पेस सेविंग

...

क्लियर साउंड

...

आसान इंस्टॉलेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित बास

...

बहुत हाई-एंड एम्पलीफायरों के लिए नहीं

Otsworld 4-इंच वूफर स्पीकर विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपना खुद का म्यूजिक सिस्टम बनाना चाहते हैं या पुराने ब्लूटूथ स्पीकर्स को रिपेयर करना चाहते हैं। यह 40W मैक्स पावर आउटपुट के साथ आता है और छोटे एम्पलीफायरों के साथ जोड़ने के लिए एकदम सही है। इसका स्क्वायर मेटल फ्रेम इसे काफी टिकाऊ और इंस्टॉल करने में आसान बनाता है।

Specifications

मैक्स पावर आउटपुट
40 Watts
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स
20 KHz
कनेक्टिविटी
वायर्ड
मटेरियल
हाई-क्वालिटी मेटल हाउसिंग और मजबूत कोन

क्यों खरीदें

...

DIY प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट

...

मजबूत बनावट

...

वैल्यू फॉर मनी

...

वर्सेटाइल

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पीकर सिंगल यूनिट के रूप में Mono साउंड

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केवल कंपोनेंट

UIC Dj Mini-70W टावर स्पीकर एक स्लिम और स्टाइलिश सिंगल फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम जगह में 70W का दमदार आउटपुट और पार्टी जैसा अनुभव चाहते हैं। इसमें 5.25 इंच का सबवूफर और 3 इंच के ड्यूल सैटेलाइट्स दिए गए हैं, जो मिलकर गहरी बास और साफ़ आवाज़ पैदा करते हैं।

Specifications

फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स
20,000 Hz
विशेष फीचर्स
Wired Mic Slot (कराओके के लिए), Remote Control
कनेक्टिविटी
Bluetooth, USB, Aux, FM Radio
सैटेलाइट्स
3 Inch Dual Speakers
सबवूफर साइज
5.25 Inch

क्यों खरीदें

...

मल्टी-फंक्शनल

...

वैल्यू फॉर मनी

...

शानदार डिज़ाइन

...

आसान कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

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बहुत बड़े कमरे के लिए सराउंड साउंड का अनुभव थोड़ा कम

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फिनिशिंग हाई-एंड स्पीकर्स जितनी प्रीमियम नहीं

FDJH HZR 120W टावर स्पीकर एक हाई-पावर होम थिएटर सिस्टम है जो अपनी लकड़ी की कैबिनेट के लिए जाना जाता है। लकड़ी का ढांचा न केवल इसे प्रीमियम लुक देता है, बल्कि यह साउंड की गूँज को कम करके डीप और प्योर बेस पैदा करने में मदद करता है। 120W की दमदार क्षमता के साथ, यह बड़े कमरों और छोटी घरेलू पार्टियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications

डिस्प्ले
इंटरएक्टिव LED डिस्प्ले
कंट्रोल विकल्प
रिमोट कंट्रोल और ईको साउंड कंट्रोल
कनेक्टिविटी
Bluetooth, USB, FM Radio, Aux
कैबिनेट मटेरियल
हाई-क्वालिटी वुडन चेसिस

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन बेस

...

लकड़ी की बनावट

...

कराओके सपोर्ट

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बजट फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

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नॉन-रिटर्नेबल

SONATO 6-इंच वूफर स्पीकर को विशेष रूप से गहरी और शक्तिशाली बास प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्पीकर आपके ऑडियो अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों को स्पष्टता के साथ रीप्रोड्यूस करता है। इसकी मजबूत बनावट और प्रीमियम डिज़ाइन इसे होम थिएटर सेटअप और म्यूजिक इंस्टॉलेशन के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है।

Specifications

कनेक्टिविटी
वायर्ड
इम्पीडेंस
स्टैंडर्ड ऑडियो सेटअप के अनुकूल

क्यों खरीदें

...

डीप बास परफॉरमेंस

...

किफायती विकल्प

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क्लियर साउंड

...

टिकाऊ निर्माण

क्यों खोजें विकल्प

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सीमित पावर

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केवल कंपोनेंट

Electronic Spices 5-इंच वूफर एक बजट-फ्रेंडली और शक्तिशाली स्पीकर है जो 50W आउटपुट के साथ आता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम कीमत में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और बेहतर बास का अनुभव चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट 5-इंच साइज़ और स्टाइलिश मल्टीकलर डिज़ाइन इसे होम थिएटर और बुकशेल्फ़ स्पीकर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है।

Specifications

फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स
20 KHz तक
आर्टिकल टाइप
एक्सटर्नल मैग्नेट वूफर
कनेक्टिविटी
Bluetooth
इम्पीडेंस
4 Ohms

क्यों खरीदें

...

वर्सेटाइल उपयोग

...

बेहतर बास

...

आसान सेटअप

...

अत्यंत किफायती

क्यों खोजें विकल्प

...

सामग्री और फिनिशिंग हाई-एंड ब्रांड्स जितनी प्रीमियम नहीं

...

सीमित वारंटी

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1. क्या 100 वाट का स्पीकर अच्छा होता है?

हाँ, 100 वाट का स्पीकर घरेलू इस्तेमाल के लिए काफी अच्छा माना जाता है।

साउंड क्वालिटी: यह मध्यम आकार के कमरों के लिए पर्याप्त आवाज़ और स्पष्टता देता है।

उपयोग: यह होम थिएटर, छोटे पार्टी स्पीकर्स या कंप्यूटर सेटअप के लिए बेहतरीन है।

ध्यान दें: सिर्फ वाट से क्वालिटी तय नहीं होती, स्पीकर की Sensitivity और Brand भी मायने रखते हैं।

2. क्या 10 इंच का वूफर अच्छा होता है?

10 इंच का वूफर संतुलित ऑडियो के लिए एक शानदार विकल्प है।

परफॉरमेंस: यह मिड-रेंज और बास के बीच एक अच्छा तालमेल बिठाता है।

फायदा: यह बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरता लेकिन म्यूजिक और फिल्मों में गहराई पैदा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता है। यह कार और छोटे होम थिएटर के लिए सबसे लोकप्रिय साइज है।

3. 12 इंच का सबवूफर बड़ा होता है?

हाँ, 12 इंच का सबवूफर 10 इंच के मुकाबले बड़ा होता है और इसमें ज्यादा हवा विस्थापित करने की क्षमता होती है।

असर: यह अधिक Deep Bass (गहरी गूँज) पैदा करता है जिसे आप महसूस कर सकते हैं।

उपयोग: अगर आपको बहुत भारी बास पसंद है या आपका कमरा बड़ा है, तो 12 इंच का सबवूफर बेहतर विकल्प है।

4. क्या वूफर एक बास स्पीकर है?

हाँ, आसान शब्दों में वूफर एक ऐसा स्पीकर है जिसे खास तौर पर लो-फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें यानी Bass निकालने के लिए बनाया जाता है।

अंतर: वूफर बास और कुछ हद तक मिड-रेंज आवाज़ें निकालता है, जबकि Subwoofer सिर्फ और सिर्फ सबसे गहरी बास पर ध्यान केंद्रित करता है।

5. भारत में 21 इंच के 2500 वाट बास स्पीकर की कीमत

भारत में 21 इंच के 2500 वाट के प्रोफेशनल स्पीकर्स (जैसे DJ सेटअप के लिए) की कीमत काफी अधिक होती है।

अनुमानित कीमत: 35,000 रूपये से लेकर 75,000 रूपये (प्रति यूनिट) के बीच हो सकती है।

कीमत ब्रांड पर निर्भर करती है:

P.Audio या JBL: इनके प्रीमियम मॉडल्स 60,000 रूपये से ऊपर जा सकते हैं।

Ahuja या अन्य लोकल ब्रांड्स: 35,000 रूपये - 45,000 रूपये के आसपास मिल सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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