Gen Z के बीच छाया इन Wireless Headphones का क्रेज! ₹5,000 से कम में मिल रहे धांसू फीचर्स, देखें लिस्ट
स्टाइल, तगड़ा बेस और बिंदास साउंड! आज की Gen Z को इंप्रेस करना आसान नहीं है, लेकिन ₹5,000 से कम में आ रहे ये वायरलेस हेडफोन्स युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) और हफ्तों चलने वाली बैटरी जैसे प्रीमियम फीचर्स अब आपके बजट में फिट बैठते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
डिजिटल दौर में पली-बढ़ी Gen Z के लिए संगीत सिर्फ टाइमपास नहीं, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल और पर्सनल स्टेटमेंट का अहम हिस्सा है। चाहे मेट्रो में ट्रेवल करते वक्त बैकग्राउंड नॉइज़ से बचना हो, ऑनलाइन क्लासेस में फोकस बनाना हो या फिर लेट-नाइट गेमिंग और बिंज-वॉचिंग का मज़ा लेना हो—एक बेहतरीन वायरलेस हेडफोन युवाओं की सबसे पहली ज़रूरत बन चुका है। लेकिन आज की समझदार पीढ़ी सिर्फ ब्रांड नेम के पीछे भागने के बजाय फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी पर भरोसा करती है।
यही वजह है कि ₹5,000 से कम बजट वाले प्रीमियम वायरलेस हेडफोन्स का मार्केट में भारी क्रेज देखा जा रहा है। अब 5,000 रुपये से भी कम कीमत में Active Noise Cancellation (ANC), 50 से 70 घंटे तक का मैराथन बैटरी बैकअप, Low-Latency Gaming Mode और प्रीमियम ओवर-इयर डिज़ाइन्स आसानी से मिल रहे हैं। अगर आप भी भारी-भरकम पैसे खर्च किए बिना एक ट्रेंडी, स्टाइलिश और दमदार साउंड वाला हेडफोन तलाश रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए ही है।
1. boAt Nirvana Eutopia 2 ANC, (~45dB) Adaptive Hybrid ANC, 80H Playtime, 3D Spatial Audio, Dual Drivers, Hi-Res Ldac, ASAP™ Charge, AI-ENx™ and Adaptive Fit Wireless Bluetooth Headphones (Cosmic Black)
boAt Nirvana Eutopia 2 ANC ब्रांड का एक फ्लैगशिप ओवर-इयर वायरलेस हेडफोन है, जो 45dB एडैप्टिव हाइब्रिड ANC, 80 घंटे की विशाल बैटरी लाइफ और 3D स्पेशल ऑडियो तकनीक के साथ आता है। इसमें डुअल ड्राइवर्स और Hi-Res LDAC सपोर्ट दिया गया है, जो बेहद क्रिस्प और डीप बेस साउंड डिलीवर करता है। 10 मिनट की चार्जिंग पर 12 घंटे का प्लेबैक (ASAP Charge) और AI-ENx™ नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्स इसे गेमिंग, कॉलिंग और वर्क-फ्रॉम-होम यूज़र्स के लिए एक प्रीमियम विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 45dB ANC
80 घंटे की विशाल बैटरी लाइफ
3D स्पेशल ऑडियो और डुअल ड्राइवर्स
सुपरफास्ट ASAP चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा लग सकता है।
साइज और ओवर-इयर डिज़ाइन
2. Spigen Audio Newly Launched SA-HP P10 Wireless Over Ear Headphones with 60H Playtime, Upto 43dB Multi-Mode Adaptive ANC Pro, EQ Customizing App, 5-MIC, Gaming Mode, 40mm Driver - Black
Spigen Audio SA-HP P10 एक फीचर्स से भरपूर और किफायती ओवर-इयर वायरलेस हेडफोन है। इसमें 43dB मल्टी-मोड एडैप्टिव ANC Pro, 60 घंटे की प्लेबैक बैटरी, 40mm के पावरफुल ड्राइवर्स और कस्टम EQ सपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। 5-माइक सेटअप और लो-लेटेंसी गेमिंग मोड के साथ आने वाला यह हेडफोन अपने डिटैचेबल ईयरपैड्स (Detachable EarPads) डिज़ाइन के कारण आसानी से साफ़ और मेंटेन किया जा सकता है। ₹2,499 की बजट कीमत में यह Gen Z और बजट यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वैल्यू फॉर मनी
डिटैचेबल और वॉशेबल ईयरपैड्स
244+ समीक्षाओं में 4.4 रेटिंग
5-माइक कॉलिंग व गेमिंग मोड
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी
प्रोटेक्शन केस शामिल नहीं
3. JBL Tune 510BT, On Ear Wireless Headphones with Mic, up to 40 Hours Playtime, Pure Bass, Quick Charging, Dual Pairing, Bluetooth 5.0 & Voice Assistant Support for Mobile Phones (White)
JBL Tune 510BT एक बेहद लोकप्रिय, टिकाऊ और हल्का ऑन-इयर वायरलेस हेडफोन है। इसमें सिग्नेचर JBL Pure Bass Sound, 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ और क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। डुअल पैरिंग (Multi-Point Connectivity) फीचर की मदद से आप एक ही समय में लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों से कनेक्ट रहकर आसानी से स्विच कर सकते हैं। JBL के भरोसेमंद ऑडियो और ₹2,799 की बजट कीमत के साथ यह डेली कम्यूट और ऑनलाइन क्लासेस/मीटिंग्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्रांड का भरोसा और Pure Bass
मल्टी-पॉइंट कनेक्टिविटी
क्विक चार्जिंग सपोर्ट
लाइटवेट और फोल्डेबल
क्यों खोजें विकल्प
Active Noise Cancellation (ANC) नहीं है
ऑन-इयर (On-Ear) डिज़ाइन
4. pTron Studio Ultima, 35dB ANC, 70Hrs Playtime, 40mm Driver, Pristine Sound, AI-ENC Calls, BT5.3, Over-Ear Bluetooth Headphones with Mic, Wired/Wireless,Voice Assistant & Type-C Fast Charging(Midnight)
pTron Studio Ultima एक बेहद किफायती और फीचर्स से भरपूर ओवर-इयर वायरलेस हेडफोन है। महज ₹1,899 की बेहद बजट कीमत में इसमें 35dB हाइब्रिड Active Noise Cancellation (ANC), 70 घंटे की विशाल बैटरी लाइफ और 40mm के डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। ब्लूटूथ 5.3 के साथ-साथ इसमें AUX वायर का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे बैटरी खत्म होने पर भी आप बिना रुके संगीत का आनंद ले सकते हैं। कम बजट में ANC और लंबी बैटरी चाहने वालों के लिए यह एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
₹2,000 से कम में ANC
70 घंटे की जबरदस्त बैटरी लाइफ
ड्यूअल मोड (Wired & Wireless)
कम्फर्टेबल व फ्लेक्सिबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
औसत बिल्ड क्वालिटी
बेसिक ANC परफॉरमेंस
5. OneOdio A70 Bluetooth Over Ear Headphones, Wireless Headphones w/ 72H Playtime, Hi-Res, 3.5mm/6.35mm Wired Audio Jack for Studio Monitor (Black)
OneOdio A70 एक प्रोफेशनल-ग्रेड ओवर-इयर वायरलेस और वायर्ड हेडफोन है, जिसे म्यूजिक लवर्स, स्टूडियो मॉनिटरिंग और DJ यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 50mm के बड़े नियोडिमियम ड्राइवर्स, 72 से 110 घंटे तक की जबरदस्त बैटरी लाइफ और 3.5mm/6.35mm का डुअल ऑडियो जैक सपोर्ट मिलता है। आरामदायक मेमोरी फोम कशनिंग और फोल्डेबल डिज़ाइन के साथ आने वाला यह हेडफोन ऑडियो फाइल्स और क्रिएटर्स के लिए ₹4,197 की कीमत में एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
72 से 100 घंटे से भी ज्यादा का प्लेबैक टाइम
6.35mm और 3.5mm डुअल जैक
शानदार साउंड आइसोलेशन
कम्फर्टेबल व फोल्डेबल
क्यों खोजें विकल्प
Active Noise Cancellation (ANC) नहीं है
साइज में थोड़ा भारी
6. Skullcandy Grom Over-Ear Wireless Headphones for Kids, Volume-Limiting to 85dB + 45Hr Playtime + Rapid Charge Override Function, Adjustable Headband Strap & Collapsible Design- Black
Skullcandy Grom बच्चों और टीनेजर्स (Kids & Teens) के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया एक सेफ और स्टाइलिश ओवर-इयर वायरलेस हेडफोन है। बच्चों के कानों की सुरक्षा के लिए इसमें 85dB वॉल्यूम-लिमिटिंग तकनीक दी गई है (जिसे ज़रूरत पड़ने पर ओवरराइड भी किया जा सकता है)। 45 घंटे की बैटरी लाइफ, रैपिड चार्जिंग, कोलैप्सिबल डिज़ाइन और ऑडियो शेयरिंग पोर्ट के साथ आने वाला यह हेडफोन ऑनलाइन स्टडीज़, ट्रैवलिंग और एंटरटेनमेंट के लिए एक प्रीमियम और सुरक्षित विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बच्चों के कानों के लिए सुरक्षित (
शेयर ऑडियो पोर्ट
रैपिड चार्जिंग टेक्नोलॉजी
ड्यूअल मोड (Wired/Wireless)
क्यों खोजें विकल्प
Active Noise Cancellation (ANC) नहीं है
स्पेसिफिक ऑडियंस:
7. Portronics Muffs A3 On Ear Headphone with Inbuilt Flexible Boom Mic & Dual ENC Technology, Upto 50 Hours Playtime, Deep Bass, Bluetooth Version 6.0, 40mm Dynamics Driver, Type C Fast Charging(Beige)
Portronics Muffs A3 वर्क-फ्रॉम-होम, ऑनलाइन क्लासेस, कॉलिंग और डेली एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया एक स्टाइलिश और किफायती ऑन-इयर वायरलेस हेडफोन है। इसमें फ़्लेक्सिबल बूम माइक (Flexible Boom Mic) और Dual ENC टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करके आपकी आवाज़ को एकदम साफ़ पहुँचाती है। Bluetooth v6.0, 50 घंटे तक का प्लेबैक और 40mm के डायनामिक ड्राइवर्स के साथ ₹1,499 की बजट कीमत में यह ऑनलाइन मीटिंग्स और पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ़्लेक्सिबल बूम माइक और Dual ENC
लेटेस्ट Bluetooth v6.0 सपोर्ट
शानदार वैल्यू फॉर मनी
आकर्षक बेज (Beige) कलर व डिज़ाइन
शानदार वैल्यू फॉर मनी
आकर्षक बेज
क्यों खोजें विकल्प
Active Noise Cancellation (ANC) नहीं है
3.5mm AUX/3.5mm जैक का अभाव
फ़्लेक्सिबल बूम माइक और Dual ENC
लेटेस्ट Bluetooth v6.0 सपोर्ट
Active Noise Cancellation (ANC) नहीं है
3.5mm AUX/3.5mm जैक का अभाव
ANC (Active Noise Cancellation) क्या होता है और यह कैसे काम करता है?
ANC (एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन) हेडफोन की एक ऐसी तकनीक है जो आपके आसपास के शोर (जैसे मेट्रो की आवाज़, बस या कार का इंजन, एसी की सरसराहट) को कम या पूरी तरह खत्म कर देती है। इसमें लगे छोटे-छोटे माइक्रोफोन बाहर की आवाज़ को कैप्चर करते हैं और हेडफोन उसके विपरीत साउंड वेव (Anti-Noise) पैदा करता है, जिससे बाहरी शोर कान तक नहीं पहुँचता और आपको बिना किसी रुकावट के साफ ऑडियो सुनाई देता है।
सवाल 2: Over-Ear और On-Ear हेडफोन में क्या अंतर है, कौन-सा ज्यादा बेहतर है?
Over-Ear (ओवर-इयर): इनके इयरकशन बड़े होते हैं और ये आपके पूरे कान को ढक लेते हैं। ये पहनने में बेहद आरामदायक होते हैं, बेहतर साउंड आइसोलेशन (शोर रोकने) और डीप बेस देते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल और गेमिंग/मूवीज़ के लिए ये सबसे बेहतर हैं।
On-Ear (ऑन-इयर): ये इयरपैड्स सीधे आपके कान के ऊपर टिकते हैं। ये साइज में छोटे और हल्के होते हैं, जिससे इन्हें कैरी करना आसान होता है। हालांकि, लंबे समय तक पहनने पर ये कानों पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं।
सवाल 3: क्या लगातार ब्लूटूथ हेडफोन इस्तेमाल करने से सुनने की क्षमता (Hearing) पर असर पड़ता है?
हाँ, अगर आप 60/60 नियम का पालन नहीं करते हैं। 85dB (डेसिबल) से अधिक तेज़ आवाज़ में लगातार गाने सुनने से कानों को नुकसान पहुँच सकता है।
सुरक्षित तरीका: हमेशा वॉल्यूम को 60% से कम रखें और हर 60 मिनट (1 घंटे) के इस्तेमाल के बाद कानों को कम से कम 10-15 मिनट का ब्रेक दें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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