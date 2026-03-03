केबल का झंझट खत्म, Amazon पर मिल रहे हैं फोन से प्रिंट होने वाले ये टॉप प्रिंट

Follow Us on

अमेजन पर उपलब्ध ये आधुनिक WiFi प्रिंटर ऐप की मदद से सीधे आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे केबल का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाता है। किफायती इंकटैंक और फास्ट लेजर तकनीक वाले ये टॉप मॉडल्स घर और ऑफिस के लिए प्रिंटिंग को बेहद आसान और स्मार्ट बनाते हैं।

आज के डिजिटल युग में प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर और उलझी हुई केबलों की जरूरत पुरानी बात हो गई है। 2026 में Amazon इंडिया पर ऐसे स्मार्ट WiFi और वायरलेस इंकटैंक प्रिंटर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने स्मार्टफोन से एक क्लिक में कंट्रोल कर सकते हैं। HP, Epson और Canon जैसे ब्रांड्स ने ऐसी तकनीक पेश की है जिससे आप घर के किसी भी कोने से सीधे WhatsApp, ईमेल या गैलरी से प्रिंट निकाल सकते हैं।

इन प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका आसान सेटअप है। HP Smart App या Epson iPrint जैसे मोबाइल ऐप्स के जरिए आप न केवल प्रिंट कर सकते हैं, बल्कि सीधे अपने फोन पर डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं और स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए रंगीन प्रिंट चाहते हैं, तो Epson L3250 या HP Smart Tank 580 बेहतरीन विकल्प हैं क्योंकि इनकी प्रिंटिंग लागत मात्र कुछ पैसे प्रति पेज आती है।

वहीं, अगर आपका काम केवल दस्तावेजों तक सीमित है, तो Brother या HP के कॉम्पैक्ट लेजर प्रिंटर सबसे तेज़ और स्पष्ट ब्लैक-एंड-व्हाइट प्रिंट देते हैं। Amazon पर इन मॉडल्स पर अक्सर आकर्षक No Cost EMI और बैंक डिस्काउंट मिलते हैं, जिससे एक प्रीमियम वायरलेस प्रिंटर खरीदना अब आपके बजट में है। केबलों के झंझट को अलविदा कहें और स्मार्ट प्रिंटिंग के साथ अपने काम को और भी आसान बनाएं।

Brother HL-L2440DW एक आधुनिक और तेज़ मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से होम-ऑफिस और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 PPM की तेज़ प्रिंटिंग स्पीड और ऑटो डुप्लेक्स (दोनों तरफ प्रिंट) की सुविधा है, जो कागज़ और समय दोनों की बचत करती है। इसमें डुअल बैंड WiFi और बड़ी टोनर क्षमता मिलती है, जो इसे एक किफायती और स्मार्ट विकल्प बनाती है।

Specifications मेमोरी 64 MB इनबॉक्स टोनर 3000 पेज की क्षमता वाला टोनर साथ मिलता है डिस्प्ले 1-लाइन LCD डिस्प्ले कनेक्टिविटी WiFi Direct, Dual Band WiFi क्यों खरीदें सुपरफास्ट स्पीड पैसा वसूल टोनर ऑटो डुप्लेक्स स्मार्ट कनेक्टिविटी बड़ी पेपर ट्रे क्यों खोजें विकल्प केवल मोनोक्रोम स्कैन या फोटोकॉपी नहीं थोड़ा बड़ा और भारी

HP Smart Tank 589 एक बेहतरीन All-in-One प्रिंटर है जिसे घर और छोटे ऑफिस की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह प्रिंटर न केवल प्रिंट करता है, बल्कि इसमें स्कैन और फोटोकॉपी की सुविधा भी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी High-Capacity Ink Tank तकनीक है, जो बहुत ही कम कीमत में हजारों रंगीन और ब्लैक-एंड-व्हाइट प्रिंट देने में सक्षम है। स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ यह आपके स्मार्टफोन से आसानी से जुड़ जाता है।

Specifications कनेक्टिविटी WiFi और Hi-Speed USB 2.0 वजन 5.03 kg स्पेशल फीचर्स लो इंक सेंसर, गाइडेड बटन, HP Smart App सपोर्ट प्रिंट आउटपुट कलर और मोनोक्रोम क्यों खरीदें बेहद सस्ती प्रिंटिंग स्मार्ट ऐप सपोर्ट सब-कुछ एक में सेंसर तकनीक इंकटैंक प्रिंटर के हिसाब से काफी तेज़ क्यों खोजें विकल्प ऑटो डुप्लेक्स की कमी बहुत भारी ऑफिस वर्क के लिए कम

Canon PIXMA E470 उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो घर पर कभी-कभार प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी करना चाहते हैं। यह एक Ink Efficient प्रिंटर है, जिसका मतलब है कि इसके कार्ट्रिज अन्य सस्ते प्रिंटर्स की तुलना में किफायती हैं। WiFi और Cloud Link जैसी सुविधाओं के साथ, यह कम कीमत में स्मार्ट प्रिंटिंग का अनुभव देता है।

Specifications कनेक्टिविटी WiFi, WiFi Direct, USB 2.0 वजन 3.5 kg इंक मॉडल PG-47 (Black), CL-57s (Color स्पेशल फीचर्स PIXMA Cloud Link, Canon PRINT Inkjet ऐप सपोर्ट क्यों खरीदें किफायती कीमत स्मार्ट कनेक्टिविटी इंक एफिशिएंट कार्ट्रिज कॉम्पैक्ट डिज़ाइन Auto Power ON क्यों खोजें विकल्प भारी प्रिंटिंग के लिए नहीं पेपर ट्रे क्षमता

Epson EcoTank L3260 एक प्रीमियम इंक टैंक प्रिंटर है जो घर और छोटे दफ्तरों के लिए बेहतरीन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें लगा 3.7 cm (1.45") का LCD डिस्प्ले है, जो बिना कंप्यूटर के भी प्रिंटिंग और कॉपी सेटिंग्स को आसान बनाता है। यह प्रिंटर न केवल शानदार रंगीन प्रिंट देता है, बल्कि इसकी प्रिंटिंग लागत बेहद कम है।

Specifications प्रिंटिंग लागत 7 पैसे (Black), 18 पैसे (Color) प्रति पेज रेज़ोल्यूशन 5760 x 1440 dpi कनेक्टिविटी Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB 2.0, Smart Panel App डिस्प्ले 3.7 cm (1.45 इंच) रंगीन LCD स्क्रीन क्यों खरीदें LCD डिस्प्ले बेहद किफायती हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग स्मार्ट ऐप सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक दोनों तरफ अपने आप प्रिंट करने की सुविधा नहीं भारी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कम

DCP-T430W एक नया लॉन्च किया गया कॉम्पैक्ट इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से कम जगह में बेहतर परफॉरमेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रिंटर घर और छोटे बिजनेस के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका Front Access Ink Tank डिज़ाइन है, जिससे इंक भरना बहुत आसान और साफ-सुथरा हो जाता है।

Specifications कनेक्टिविटी Dual Band WiFi, Airprint, Wireless Direct, USB 2.0 पेज क्षमता 7500 (Black), 5000 (Color) प्रिंट्स तक प्रिंट स्पीड 16 ipm (Black), 9 ipm (Color) प्रिंट आउटपुट कलर और मोनोक्रोम क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट और स्पेस सेविंग सस्ती प्रिंटिंग स्मार्ट कनेक्टिविटी हल्का वजन स्पिल-फ्री रिफिलिंग क्यों खोजें विकल्प लेजर प्रिंटर से थोड़ा धीमा डिस्प्ले की कमी

HP Smart Tank 529 एक किफायती और टिकाऊ All-in-One इंक टैंक प्रिंटर है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में प्रिंटिंग करनी होती है। यह प्रिंटर विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है जिन्हें वायरलेस की ज़रूरत नहीं है और जो USB कनेक्टिविटी के जरिए विश्वसनीय और तेज़ प्रिंटिंग चाहते हैं। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं एक ही डिवाइस में मिल जाती हैं।

Specifications इंक बोतल मॉडल HP GT53 (Black) और HP GT52 (CMY) वजन 5.03 kg पेज क्षमता (Yield) 4000 (Black), 6000 (Color) प्रिंट्स तक प्रिंट स्पीड 30 ppm (Black), 24 ppm (Color) कनेक्टिविटी केवल Hi-Speed USB 2.0 क्यों खरीदें बहुत कम प्रिंटिंग खर्च तेज़ प्रिंट स्पीड बड़ी इंक क्षमता विश्वसनीय USB कनेक्शन शानदार प्रिंट क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प वायरलेस (WiFi) की कमी ऑटो डुप्लेक्स नहीं है

HP Ink Advantage 4388 एक बजट-फ्रेंडली और फीचर-पैक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से होम-ऑफिस और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कीमत में इसकी सबसे बड़ी खासियत Auto Document Feeder है, जो कई पेजों को एक साथ स्कैन या कॉपी करने की सुविधा देता है। यह प्रिंटर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए 70% रिसाइकिल प्लास्टिक से बना है और आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल-बैंड वाई-फाई दिया गया है।

Specifications वजन 7.19 kg कनेक्टिविटी Dual Band WiFi, Bluetooth, Hi-Speed USB 2.0 प्रिंट स्पीड 20 ppm (Black), 16 ppm (Color) प्रिंटिंग तकनीक इंकजेट विशेष सुविधा ADF क्यों खरीदें ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर ड्यूल-बैंड वाई-फाई किफायती कार्ट्रिज ईको-फ्रेंडली स्मार्ट सेटअप क्यों खोजें विकल्प प्रिंटिंग लागत अधिक भारी वजन

Canon PIXMA G3000 एक भरोसेमंद और हाई-परफॉरमेंस MegaTank प्रिंटर है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिंटिंग करनी होती है। Amazon पर मिलने वाले इस खास पैक में आपको 2 अतिरिक्त ब्लैक इंक बोतलें मिलती हैं, जो इसे लंबे समय के लिए बेहद किफायती बनाती हैं। यह प्रिंटर शानदार फोटो क्वालिटी और वायरलेस सुविधा के साथ आता है, जो इसे घर और ऑफिस दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications वारंटी 1 साल या 15,000 प्रिंट पेज यील्ड ब्लैक 6000 पेज, कलर: 7000 पेज कनेक्टिविटी WiFi, WiFi Direct, Hi-Speed USB 2.0 प्रिंटिंग लागत 10 पैसे (Black), 24 पैसे (Color) प्रति पेज प्रिंटर प्रकार All-in-One क्यों खरीदें एक्स्ट्रा इंक बोतलें शानदार फोटो क्वालिटी बजट के अनुकूल वायरलेस एक्सेस टिकाऊ डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प भारी काम के लिए यह लेजर प्रिंटर से धीमा LCD स्क्रीन नहीं

