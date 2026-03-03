केबल का झंझट खत्म, Amazon पर मिल रहे हैं फोन से प्रिंट होने वाले ये टॉप प्रिंट
अमेजन पर उपलब्ध ये आधुनिक WiFi प्रिंटर ऐप की मदद से सीधे आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे केबल का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाता है। किफायती इंकटैंक और फास्ट लेजर तकनीक वाले ये टॉप मॉडल्स घर और ऑफिस के लिए प्रिंटिंग को बेहद आसान और स्मार्ट बनाते हैं।
आज के डिजिटल युग में प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर और उलझी हुई केबलों की जरूरत पुरानी बात हो गई है। 2026 में Amazon इंडिया पर ऐसे स्मार्ट WiFi और वायरलेस इंकटैंक प्रिंटर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने स्मार्टफोन से एक क्लिक में कंट्रोल कर सकते हैं। HP, Epson और Canon जैसे ब्रांड्स ने ऐसी तकनीक पेश की है जिससे आप घर के किसी भी कोने से सीधे WhatsApp, ईमेल या गैलरी से प्रिंट निकाल सकते हैं।
इन प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका आसान सेटअप है। HP Smart App या Epson iPrint जैसे मोबाइल ऐप्स के जरिए आप न केवल प्रिंट कर सकते हैं, बल्कि सीधे अपने फोन पर डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं और स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए रंगीन प्रिंट चाहते हैं, तो Epson L3250 या HP Smart Tank 580 बेहतरीन विकल्प हैं क्योंकि इनकी प्रिंटिंग लागत मात्र कुछ पैसे प्रति पेज आती है।
वहीं, अगर आपका काम केवल दस्तावेजों तक सीमित है, तो Brother या HP के कॉम्पैक्ट लेजर प्रिंटर सबसे तेज़ और स्पष्ट ब्लैक-एंड-व्हाइट प्रिंट देते हैं। Amazon पर इन मॉडल्स पर अक्सर आकर्षक No Cost EMI और बैंक डिस्काउंट मिलते हैं, जिससे एक प्रीमियम वायरलेस प्रिंटर खरीदना अब आपके बजट में है। केबलों के झंझट को अलविदा कहें और स्मार्ट प्रिंटिंग के साथ अपने काम को और भी आसान बनाएं।
1. Brother HL-L2440DW(New Launch)Auto Duplex Monochrome Laser Printer,30 PPM Print Speed,LCD Display,64 MB Memory,(WiFi Direct LAN USB),250 Sheet Paper Tray,3000 Pages Inbox Toner,Free Installation,Black
Brother HL-L2440DW एक आधुनिक और तेज़ मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से होम-ऑफिस और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 PPM की तेज़ प्रिंटिंग स्पीड और ऑटो डुप्लेक्स (दोनों तरफ प्रिंट) की सुविधा है, जो कागज़ और समय दोनों की बचत करती है। इसमें डुअल बैंड WiFi और बड़ी टोनर क्षमता मिलती है, जो इसे एक किफायती और स्मार्ट विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरफास्ट स्पीड
पैसा वसूल टोनर
ऑटो डुप्लेक्स
स्मार्ट कनेक्टिविटी
बड़ी पेपर ट्रे
क्यों खोजें विकल्प
केवल मोनोक्रोम
स्कैन या फोटोकॉपी नहीं
थोड़ा बड़ा और भारी
2. HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer |Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/Office
HP Smart Tank 589 एक बेहतरीन All-in-One प्रिंटर है जिसे घर और छोटे ऑफिस की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह प्रिंटर न केवल प्रिंट करता है, बल्कि इसमें स्कैन और फोटोकॉपी की सुविधा भी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी High-Capacity Ink Tank तकनीक है, जो बहुत ही कम कीमत में हजारों रंगीन और ब्लैक-एंड-व्हाइट प्रिंट देने में सक्षम है। स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ यह आपके स्मार्टफोन से आसानी से जुड़ जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद सस्ती प्रिंटिंग
स्मार्ट ऐप सपोर्ट
सब-कुछ एक में
सेंसर तकनीक
इंकटैंक प्रिंटर के हिसाब से काफी तेज़
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डुप्लेक्स की कमी
बहुत भारी ऑफिस वर्क के लिए कम
3. Canon PIXMA E470 All in One (Print, Scan, Copy) WiFi Ink Efficient Colour Printer for Home
Canon PIXMA E470 उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो घर पर कभी-कभार प्रिंटिंग, स्कैनिंग और फोटोकॉपी करना चाहते हैं। यह एक Ink Efficient प्रिंटर है, जिसका मतलब है कि इसके कार्ट्रिज अन्य सस्ते प्रिंटर्स की तुलना में किफायती हैं। WiFi और Cloud Link जैसी सुविधाओं के साथ, यह कम कीमत में स्मार्ट प्रिंटिंग का अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
स्मार्ट कनेक्टिविटी
इंक एफिशिएंट कार्ट्रिज
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
Auto Power ON
क्यों खोजें विकल्प
भारी प्रिंटिंग के लिए नहीं
पेपर ट्रे क्षमता
4. Epson Ecotank L3260 A4 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Colour Printer, Black
Epson EcoTank L3260 एक प्रीमियम इंक टैंक प्रिंटर है जो घर और छोटे दफ्तरों के लिए बेहतरीन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें लगा 3.7 cm (1.45") का LCD डिस्प्ले है, जो बिना कंप्यूटर के भी प्रिंटिंग और कॉपी सेटिंग्स को आसान बनाता है। यह प्रिंटर न केवल शानदार रंगीन प्रिंट देता है, बल्कि इसकी प्रिंटिंग लागत बेहद कम है।
Specifications
क्यों खरीदें
LCD डिस्प्ले
बेहद किफायती
हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग
स्मार्ट ऐप सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
दोनों तरफ अपने आप प्रिंट करने की सुविधा नहीं
भारी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कम
5. B Printer DCP-T430W Multifunction (Print Scan Copy) WiFi Ink Tank Printer Multi-Function WiFi Color Ink Tank Printer (4 Ink Bottles Included)
DCP-T430W एक नया लॉन्च किया गया कॉम्पैक्ट इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से कम जगह में बेहतर परफॉरमेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रिंटर घर और छोटे बिजनेस के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका Front Access Ink Tank डिज़ाइन है, जिससे इंक भरना बहुत आसान और साफ-सुथरा हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और स्पेस सेविंग
सस्ती प्रिंटिंग
स्मार्ट कनेक्टिविटी
हल्का वजन
स्पिल-फ्री रिफिलिंग
क्यों खोजें विकल्प
लेजर प्रिंटर से थोड़ा धीमा
डिस्प्ले की कमी
6. HP Smart Tank 529 All-in-One Colour Printer |Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/Office
HP Smart Tank 529 एक किफायती और टिकाऊ All-in-One इंक टैंक प्रिंटर है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में प्रिंटिंग करनी होती है। यह प्रिंटर विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है जिन्हें वायरलेस की ज़रूरत नहीं है और जो USB कनेक्टिविटी के जरिए विश्वसनीय और तेज़ प्रिंटिंग चाहते हैं। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं एक ही डिवाइस में मिल जाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत कम प्रिंटिंग खर्च
तेज़ प्रिंट स्पीड
बड़ी इंक क्षमता
विश्वसनीय USB कनेक्शन
शानदार प्रिंट क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस (WiFi) की कमी
ऑटो डुप्लेक्स नहीं है
7. HP Ink Advantage 4388 WiFi Colour Printer Print/Scan/Copy with ADF Ideal for Home/Small Office
HP Ink Advantage 4388 एक बजट-फ्रेंडली और फीचर-पैक प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से होम-ऑफिस और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कीमत में इसकी सबसे बड़ी खासियत Auto Document Feeder है, जो कई पेजों को एक साथ स्कैन या कॉपी करने की सुविधा देता है। यह प्रिंटर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए 70% रिसाइकिल प्लास्टिक से बना है और आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल-बैंड वाई-फाई दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर
ड्यूल-बैंड वाई-फाई
किफायती कार्ट्रिज
ईको-फ्रेंडली
स्मार्ट सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंटिंग लागत अधिक
भारी वजन
8. Canon PIXMA MegaTank G3000 All in One WiFi Inktank Colour Printer with 2 Additional Black Ink Bottles for Home and Office
Canon PIXMA G3000 एक भरोसेमंद और हाई-परफॉरमेंस MegaTank प्रिंटर है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिंटिंग करनी होती है। Amazon पर मिलने वाले इस खास पैक में आपको 2 अतिरिक्त ब्लैक इंक बोतलें मिलती हैं, जो इसे लंबे समय के लिए बेहद किफायती बनाती हैं। यह प्रिंटर शानदार फोटो क्वालिटी और वायरलेस सुविधा के साथ आता है, जो इसे घर और ऑफिस दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्स्ट्रा इंक बोतलें
शानदार फोटो क्वालिटी
बजट के अनुकूल
वायरलेस एक्सेस
टिकाऊ डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
भारी काम के लिए यह लेजर प्रिंटर से धीमा
LCD स्क्रीन नहीं
