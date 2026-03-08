Amazon धमाका, अब घर लाएं Wi-Fi और ऑटो-डुप्लेक्स वाले कलर प्रिंटर्स, मैनुअल प्रिंटिंग की झंझट होगी खत्म
अमेजन पर उपलब्ध Wi-Fi और ऑटो-डुप्लेक्स फीचर वाले ये लेटेस्ट कलर प्रिंटर्स बिना किसी मैनुअल मेहनत के पन्ने के दोनों तरफ ऑटोमैटिक प्रिंटिंग की सुविधा देते हैं। घर और ऑफिस के लिए बेहतरीन ये वायरलेस प्रिंटर्स न केवल आपका समय और कागज बचाते हैं, बल्कि शानदार फोटो क्वालिटी प्रिंटिंग भी प्रदान करते हैं।
आज के डिजिटल युग में प्रिंटिंग को आसान और किफायती बनाने के लिए Wi-Fi और ऑटो-डुप्लेक्स फीचर वाले कलर प्रिंटर्स सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरे हैं। अमेज़न इंडिया पर इस समय इन एडवांस प्रिंटर्स की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो बार-बार पन्ने पलटने की झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऑटो-डुप्लेक्स तकनीक की मदद से ये प्रिंटर बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के पन्ने के दोनों तरफ अपने आप प्रिंट कर देते हैं, जिससे न केवल आपके समय की बचत होती है बल्कि कागज़ की खपत भी 50% तक कम हो जाती है।
अमेज़न पर HP, Epson, Canon और Brother जैसे दिग्गज ब्रांड्स के स्मार्ट इंक टैंक प्रिंटर्स पर शानदार डिस्काउंट मिल रहे हैं। Wi-Fi कनेक्टिविटी के जरिए आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप से कहीं भी बैठकर कमांड दे सकते हैं। ये प्रिंटर न केवल स्कूल प्रोजेक्ट्स और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए सटीक हैं, बल्कि हाई-क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग के लिए भी जबरदस्त हैं।
यदि आप घर या छोटे ऑफिस के लिए एक ऐसा प्रिंटर ढूंढ रहे हैं जो चलाने में सस्ता हो और जिसमें कम लागत में ज्यादा प्रिंट मिले, तो अमेजन की यह धमाका लिस्ट आपके लिए ही है।
1. Epson EcoTank L15150 Print, Scan, Copy, Fax, ADF, Auto Duplex,WiFi,Network A3 Printer, Black, Medium
Epson L15150 केवल एक साधारण प्रिंटर नहीं है, बल्कि एक पूर्ण ऑफिस सॉल्यूशन है। यह A3 साइज तक प्रिंट, स्कैन, कॉपी और फैक्स करने की क्षमता रखता है। इसमें PrecisionCore हीट-फ्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत तेज़ गति से प्रिंटिंग करती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें हर महीने हजारों पेज प्रिंट करने होते हैं और वे लागत को कम रखना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका Auto Duplex और Auto Document Feeder फीचर है, जो आपके काम को पूरी तरह ऑटोमैटिक बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
A3+ प्रिंटिंग क्षमता
सुपरफास्ट स्पीड
ऑटो-डुप्लेक्स
बड़ी इंक टैंक
मल्टीपल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
काफी भारी और बड़ा
2. HP Smart Tank 670 All-in-One Auto Duplex WiFi Integrated Ink Tank Colour Printer, Scanner, Copier- High Capacity Tank with Automatic Ink Sensor, Multicolor
HP Smart Tank 670 एक एडवांस ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है, जो वायरलेस कनेक्टिविटी और Auto-Duplex की सुविधा के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका इंटीग्रेटेड इंक टैंक डिजाइन और ऑटोमैटिक इंक सेंसर है, जो स्याही कम होने पर आपको पहले ही अलर्ट कर देता है। यह प्रिंटर उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है जिन्हें हर महीने भारी मात्रा में कलर और ब्लैक-एंड-वाइट प्रिंट्स की जरूरत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटिंग
बेहतरीन कनेक्टिविटी
जबरदस्त इंक कैपेसिटी
स्मार्ट गाइडेड बटन्स
फास्ट प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
ADF की कमी
कलर प्रिंट स्पीड
3. Brother Ink Tank DCP-T830DW (New Launch) WIFI Auto Duplex Color Printer (Print Scan Copy),ADF,LAN, PrintUpto 15K Pages Black & 5K Color Each for(CMY),Extra Black Ink,80 Sheet MP Tray,Free Installation
ब्रदर का यह नया मॉडल उन लोगों के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान है जो बिना रुके भारी मात्रा में प्रिंटिंग करना चाहते हैं। इसमें 20-शीट का ADF दिया गया है, जिससे आपको कई पन्नों को स्कैन या कॉपी करने के लिए एक-एक करके पन्ने नहीं रखने पड़ते। साथ ही, इसका Auto-Duplex फीचर पन्ने के दोनों तरफ अपने आप प्रिंट करता है। इसमें एक खास 80-शीट की Multi-Purpose Tray भी है, जो अलग-अलग साइज के पेपर या लिफाफे प्रिंट करने के लिए बहुत उपयोगी है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार प्रिंट क्षमता
ऑटो-डुप्लेक्स
बेहतरीन कनेक्टिविटी
MP Tray (80 Sheets)
मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
4. B Printer Ink Tank DCP-T730DW (New Launch) WiFi Auto Duplex Color Multifunction Printer (Print Scan Copy), ADF, Print Upto 15K Pages Black & 5K in Color Each for(CMY), Extra Black Ink
ब्रदर का यह मॉडल DCP-T830DW का एक हल्का और अधिक किफायती वर्जन है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें Auto Document Feeder की सुविधा तो चाहिए, लेकिन जिनका बजट 20,000 रुपए से कम है। इसमें Dual Band Wi-Fi की सुविधा दी गई है, जो घर के अलग-अलग कोनों से तेज और स्थिर वायरलेस प्रिंटिंग सुनिश्चित करती है। इसका स्पेस-सेविंग डिजाइन इसे छोटे डेस्क पर भी आसानी से फिट होने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-डुप्लेक्स
20-शीट ADF
शानदार इंक बैकअप
तेज कनेक्टिविटी
बजट फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
MP Tray की कमी
केवल 1-लाइन का छोटा LCD डिस्प्ले
5. HP Smart Tank 750 All-in-One Auto Duplex WiFi Colour Printer with ADF, Print, Scan & Copy for Office with ADF
HP Smart Tank 750 उन लोगों के लिए एक पावरफुल टूल है जो अपने ऑफिस वर्कफ्लो को तेज करना चाहते हैं। इसमें 35-शीट का ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर दिया गया है, जो भारी भरकम स्कैनिंग और कॉपी के काम को बिना किसी इंसानी मदद के पूरा करता है। इसकी 250-शीट की बड़ी इनपुट ट्रे का मतलब है कि आपको बार-बार कागज़ भरने की चिंता नहीं करनी होगी। यह न केवल वायरलेस है, बल्कि इसमें सेल्फ-हीलिंग वाई-फाई भी है जो कनेक्शन टूटने पर उसे अपने आप ठीक कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
35-शीट ADF
ऑटो-डुप्लेक्स
बड़ी क्षमता
जबरदस्त इंक बैकअप
शानदार वारंटी
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
रखने के लिए थोड़े ज्यादा स्पेस की जरूरत
6. Brother HL-L3280CDW (New Launch) Auto Duplex Color Laser Printer,2.7" Touch Screen Display,256 MB Memory,250 Sheets Paper Tray,USB,LAN,WiFi (Dual Band),WiFi Direct,26 PPM,Free Installation,White
ब्रदर का यह नया लॉन्च एक कलर लेजर प्रिंटर है। ध्यान दें कि यह इंक टैंक नहीं बल्कि लेजर तकनीक पर काम करता है, जिसका मतलब है कि इसके प्रिंट्स कभी फैलते नहीं और बेहद प्रोफेशनल दिखते हैं। 26 ppm की शानदार स्पीड और Auto-Duplex फीचर के साथ, यह भारी भरकम प्रिंटिंग टास्क को चुटकियों में पूरा कर देता है। इसमें एक 2.7 इंच की कलर टचस्क्रीन दी गई है, जिससे इसे ऑपरेट करना किसी स्मार्टफोन की तरह आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेमिसाल रफ्तार
ऑटो-डुप्लेक्स
प्रीमियम टचस्क्रीन
मजबूत कनेक्टिविटी
बड़ी पेपर ट्रे
प्रोफेशनल क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
स्कैनर या कॉपी करने की सुविधा नहीं
लेजर प्रिंटर्स के टोनर थोड़े महंगे
1. वाईफाई प्रिंटर कैसे कनेक्ट होता है?
वाईफाई प्रिंटर को कनेक्ट करना बहुत आसान है। इसके मुख्य रूप से तीन तरीके हैं,
WPS बटन: अपने वाईफाई राउटर का WPS बटन दबाएं और फिर प्रिंटर का वाईफाई बटन दबाएं। यह अपने आप कनेक्ट हो जाएगा।
डिस्प्ले पैनल: प्रिंटर के स्क्रीन पर Settings या Network में जाकर अपना वाईफाई नाम चुनें और पासवर्ड डालें।
मोबाइल ऐप: HP Smart, Epson iPrint या Brother iPrint जैसे ऐप को फोन में इंस्टॉल करें। ऐप खुद ही प्रिंटर को ढूंढकर उसे आपके वाईफाई से जोड़ देगा।
2. प्रिंटर के 3 मुख्य प्रकार क्या हैं?
तकनीक के आधार पर प्रिंटर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं,
इंकजेट प्रिंटर : यह स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंट करता है। घरों और फोटो प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है।
लेजर प्रिंटर : यह पाउडर वाली स्याही और लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। यह बहुत तेज़ होता है और ऑफिस के लिए बेस्ट है।
इंक टैंक प्रिंटर: यह इंकजेट का ही एडवांस रूप है जिसमें स्याही की बड़ी बोतलें डलती हैं, जिससे प्रिंटिंग की लागत बहुत कम हो जाती है।
3. इंकजेट प्रिंटर क्या काम करता है?
इंकजेट प्रिंटर मुख्य रूप से हाई-क्वालिटी टेक्स्ट और रंगीन इमेज प्रिंट करने के काम आता है। इसकी विशेषताएं हैं,
- यह डिजिटल इमेज को कागज पर बहुत बारीकी से उतारता है।
- इसका इस्तेमाल फोटो, स्कूल प्रोजेक्ट्स और रंगीन डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा होता है।
- यह प्रिंट हेड के जरिए कागज़ पर स्याही को स्प्रे करता है, जिससे गहरे और Vibrant रंग मिलते हैं।
4. कलर प्रिंटर में कौन-कौन से कलर होते हैं?
कलर प्रिंटर मुख्य रूप से CMYK मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें चार मुख्य रंग होते हैं,
C (Cyan): हल्का नीला/आसमानी।
M (Magenta): गहरा गुलाबी/लाल जैसा।
Y (Yellow): पीला।
K (Key/Black): काला।
|Top 3 वाईफाई ऑटो-डुप्लेक्स कलर प्रिंटर
|प्रिंटर मॉडल
|टॉप 3 मुख्य फीचर्स
|किसके लिए बेस्ट है?
|HP Smart Tank 750
1. 35-शीट ADF: बल्क स्कैनिंग के लिए।
2. Magic Guided Buttons: आसान नेविगेशन के लिए।
3. Self-Healing WiFi: मजबूत कनेक्शन के लिए।
|ऑफिस और बिजनेस (जहाँ स्कैनिंग ज्यादा हो)
|Brother DCP-T730DW
1. High Speed (27 ppm): तेज प्रिंटिंग के लिए।
2. 15K Page Yield: भारी मात्रा में प्रिंटिंग के लिए।
3. ADF + Duplex: पन्ने बचाने और समय बचाने के लिए।
|होम-ऑफिस (संतुलित इस्तेमाल के लिए)
|Epson EcoTank L6270
1. Heat-Free Tech: बिजली की कम खपत के लिए।
2. PrecisionCore Head: फोटो जैसी क्वालिटी के लिए।
3. Compact Design: छोटी जगह में फिट होने के लिए।
|प्रोफेशनल और क्रिएटिव (क्वालिटी के लिए)
