घर-ऑफिस के लिए बेस्ट WiFi All-in-One InkTank प्रिंटर, कम खर्च में करें हजारों पेज प्रिंट, Amazon पर मिल रही शानदार डील
घर और ऑफिस के रोज़मर्रा के कामों के लिए बार-बार साइबर कैफे के चक्कर लगाने या महंगी कार्ट्रिज रिफिलिंग का झंझट खत्म करने के लिए WiFi All-in-One InkTank प्रिंटर सबसे किफायती विकल्प हैं। यहाँ हम Amazon India पर उपलब्ध टॉप मॉडल्स की पूरी लिस्ट दे रहे हैं…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स हों, वर्क फ्रॉम होम के जरूरी दस्तावेज़ या फिर छोटे ऑफिस का रोज़मर्रा का काम—हर छोटे-बड़े प्रिंटआउट के लिए बार-बार साइबर कैफे के चक्कर लगाना न केवल समय बर्बाद करता है, बल्कि जेब पर भी भारी पड़ता है। वहीं, पुराने कार्ट्रिज वाले प्रिंटर की महंगी रिफिलिंग हर किसी को परेशान कर देती है। इस समस्या का सबसे स्मार्ट और किफायती समाधान है WiFi All-in-One InkTank प्रिंटर, जो बेहद कम खर्च में हजारों पेज प्रिंट करने के साथ-साथ स्कैनिंग और कॉपी करने की सुविधा भी देता है। खास बात यह है कि वाई-फाई कनेक्टिविटी होने की वजह से आप बिना किसी केबल के सीधे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से भी प्रिंट कमांड दे सकते हैं। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए एक नया प्रिंटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहाँ हम Amazon India पर उपलब्ध टॉप WiFi All-in-One InkTank प्रिंटर्स की लिस्ट और उनके खास फीचर्स की पूरी जानकारी दे रहे हैं।
1. HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer |Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/Office
यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम बेहद आसानी से करता है। इसके बॉक्स में मिलने वाली इंक बोतलों से आप 4,000 ब्लैक और 6,000 कलर पेज तक प्रिंट कर सकते हैं, जिससे प्रति पेज प्रिंटिंग का खर्च बेहद कम हो जाता है। साथ ही, इसमें दिए गए लो-ऑन-इंक सेंसर्स और गाइडेड बटन्स इसे इस्तेमाल करने में बेहद सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कम प्रिंटिंग खर्च
आसान वायरलेस प्रिंटिंग
स्मार्ट इंडिकेटर्स और गाइडेड बटन्स:
भरोसेमंद यूज़र रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-डुप्लेक्स (Auto-Duplex) की कमी
2. Brother Ink Tank DCP-T535DW New Launch (Print Scan Copy) WiFi Auto Duplex Printer, 128MB Memory, Print Pages Upto 15K in Black & 5K in Color Each (CMY) Get an Extra Black Ink Bottle, Free Installation
Brother DCP-T535DW एक बेहतरीन विकल्प है। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम बेहद तेज़ी से करता है। इसके बॉक्स में एक अतिरिक्त ब्लैक इंक बोतल मिलती है, जिससे आप 15,000 ब्लैक और 5,000 कलर पेज तक प्रिंट कर सकते हैं। डुअल-बैंड Wi-Fi और फ्री इंस्टॉलेशन जैसी सुविधाओं के साथ यह लंबे समय तक बेहद किफायती साबित होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-डुप्लेक्स और बड़ी पेपर ट्रे
जबरदस्त इंक यील्ड (एक्स्ट्रा बोतल के साथ)
डुअल-बैंड Wi-Fi और बॉर्डरलेस प्रिंटिंग
फ्री इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा कीमत
भारी वजन
3. Epson EcoTank L3352 (New Launch) WiFi All-in-One InkTank A4 Colour Printer, Scanner, Copier for Home & Office, 5760x1440dpi Resolution, with Wireless and Mobile Printing Feature
यह ऑल-इन-वन प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम बेहद तेज़ी से करता है। मात्र 9 पैसे प्रति ब्लैक और 33 पैसे प्रति कलर पेज की रनिंग कॉस्ट के साथ यह 7,500 कलर पेज तक प्रिंट करने की क्षमता रखता है। वाई-फाई डायरेक्ट, एप्पल एयरप्रिंट और स्पिल-फ्री की-लॉक इंक बोतलों के साथ यह इस्तेमाल और रिफिलिंग में बेहद आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कम रनिंग कॉस्ट
हाई रेज़ोल्यूशन और तेज़ स्पीड
मेस-फ्री इंक रिफिलिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-डुप्लेक्स की कमी
नया लॉन्च होने से कम रिव्यूज़
4. HP Laser MFP 1188fnw, Wireless, Print, Copy, Scan, Fax, 40-Sheet ADF, Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, Up to 21 ppm, 150-sheet Input Tray, 100-sheet Output Tray, 1-Year Warranty, Black and White
HP Laser MFP 1188fnw एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक मोनोक्रोम (ब्लैक एंड व्हाइट) लेजर प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी के साथ-साथ फैक्स (Fax) और 40-शीट ADF (Automatic Document Feeder) जैसी प्रोफेशनल सुविधाएं भी देता है। Wi-Fi, ईथरनेट और USB कनेक्टिविटी के साथ यह बड़े डॉक्यूमेंट बैच को बेहद कम समय में प्रोसेस करने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
40-शीट ADF और 4-इन-1 फीचर्स
शार्प लेजर क्वालिटी और तेज़ स्पीड
मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प
बड़ी पेपर ट्रे क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग
अधिक कीमत और भारी वजन
5. Epson EcoTank L3360 (New Launch) WiFi All-in-One InkTank A4 Colour Printer, Scanner, Copier for Home & Office, 5760x1440dpi Resolution, with LCD Screen and Mobile Printing Feature
Epson EcoTank L3360 एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें सुविधाजनक LCD डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है, जो इसके इस्तेमाल को बेहद आसान बनाती है। मात्र 9 पैसे प्रति ब्लैक और 33 पैसे प्रति कलर पेज की बेहद कम रनिंग कॉस्ट, 5760×1440 dpi के शार्प रेज़ोल्यूशन और तेज़ कलर प्रिंटिंग स्पीड के साथ यह रोज़मर्रा के कामों के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिल्ट-इन LCD डिस्प्ले स्क्रीन
बेहद कम प्रिंटिंग खर्च
तेज़ कलर प्रिंटिंग और हाई रेज़ोल्यूशन
शानदार यूज़र रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-डुप्लेक्स की कमी
बिना स्क्रीन वाले मॉडल से महंगा
6. HP Ultra Ink Advantage 4929 WiFi Aill-in-One Colour Printer | Additional 2 Sets of Ink | 1 Year Warranty
HP Ultra Ink Advantage 4929 एक शानदार विकल्प है। मात्र ₹7,955 की कीमत में आने वाला यह कॉम्पैक्ट ऑल-इन-वन प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं देता है। खास बात यह है कि इसके बॉक्स में इंक के 2 अतिरिक्त सेट मिलते हैं, जिससे शुरुआत में ही 1,300 ब्लैक और 700 कलर पेज तक प्रिंट करने का फायदा मिल जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती शुरुआती कीमत
बॉक्स में 2 एक्स्ट्रा इंक सेट
हल्का और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
आइकन LCD और LED इंडिकेटर्स
क्यों खोजें विकल्प
इंकटैंक के मुकाबले कम यील्ड और धीमी स्पीड
ऑटो-डुप्लेक्स की कमी
1. सामान्य कार्ट्रिज प्रिंटर के मुकाबले InkTank प्रिंटर खरीदना क्यों फायदेमंद है?
जवाब: कार्ट्रिज प्रिंटर शुरू में सस्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन उनकी कार्ट्रिज जल्दी खत्म होती है और बार-बार नई कार्ट्रिज खरीदने का खर्च बहुत ज्यादा आता है। वहीं, InkTank प्रिंटर (जैसे HP Smart Tank, Epson EcoTank या Brother DCP सीरीज़) में इंक बोतलों से टैंक रिफिल किया जाता है, जिससे एक बार में 4,000 से 15,000 पेज तक प्रिंट निकलते हैं और प्रति पेज खर्च मात्र 9 से 33 पैसे तक ही आता है।
2. क्या WiFi प्रिंटर से बिना लैपटॉप या कंप्यूटर के सीधे मोबाइल से प्रिंट निकाल सकते हैं?
जवाब: जी हाँ, WiFi और Wi-Fi Direct सपोर्ट वाले सभी ऑल-इन-वन प्रिंटर्स को आप सीधे अपने Android स्मार्टफोन या iPhone से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए बस संबंधित ब्रांड का आधिकारिक मोबाइल ऐप (जैसे HP Smart, Epson Smart Panel या Brother Mobile Connect) डाउनलोड करना होता है, जिसके बाद आप बिना किसी तार के डॉक्यूमेंट्स और फोटो प्रिंट या स्कैन कर सकते हैं।
3. घर और छोटे ऑफिस के लिए InkTank प्रिंटर खरीदते समय किन फीचर्स पर ध्यान दें?
जवाब: घर या ऑफिस के लिए प्रिंटर चुनते समय अपनी महीने की प्रिंटिंग जरूरत के हिसाब से इंक यील्ड (Page Yield), प्रिंट स्पीड (PPM), और Auto-Duplex (कागज के दोनों तरफ अपने आप प्रिंट करने की सुविधा) जरूर चेक करें। इसके अलावा, स्पिल-फ्री इंक रिफिल नोजल और कम से कम 1 साल की ऑन-साइट वारंटी देखना भी जरूरी है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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