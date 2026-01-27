पूल पार्टी में बजेंगे ढिकचिक-ढिकचिक गानें, ₹6000 से ज्यादा के डिस्काउंट पर खरीदें वॉटरप्रूफ स्पीकर

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया वॉटरप्रूफ स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Jan 27, 2026 06:00 pm IST

2026 के लिए बेस्ट वॉटरप्रूफ स्पीकर्स उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प हैं जो म्यूजिक को कहीं भी, किसी भी माहौल में सुनने के आदी हैं, खासतौर से पूल साइड या बारिश में। ये स्पीकर्स वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट डिजाइन के साथ आते हैं, जिससे पूलसाइड, बीच, बाथरूम या आउटडोर एडवेंचर में भी पानी से सुरक्षा मिलती है। शानदार साउंड क्वालिटी, मजबूत बैटरी बैकअप और मजबूत बॉडी के कारण ये स्पीकर्स लंबी पार्टियों और ट्रैवल के लिए परफेक्ट साथी हैं। 2026 के टॉप वॉटरप्रूफ स्पीकर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बास बूस्ट और पोर्टेबल डिजाइन जैसी खूबियां शामिल हैं। इन सभी को अमेजन सेल से 64% तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

इसकी कीमत 9,499 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 3,429 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 70W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है, जिससे पार्टी या आउटडोर इस्तेमाल में ज़ोरदार आवाज आती है। ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी से यह जल्दी और स्टेबल कनेक्शन देता है। IPX5 वाटरप्रूफ डिजाइन इसे हल्की बारिश और पानी के छींटों से सुरक्षित रखता है। RGB लाइट्स म्यूज़िक के साथ माहौल को और मजेदार बनाती हैं। 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप और TWS सपोर्ट इसे और भी खास बनाते हैं।

Specifications साउंड आउटपुट 70W पावरफुल ऑडियो कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.0, AUX, mSD कार्ड बैटरी बैकअप 9 घंटे तक का प्लेबैक वॉटरप्रूफ IPX5 रेटिंग स्पेशल फीचर्स TWS सपोर्ट, कॉल फ़ंक्शन, वॉइस असिस्टेंट क्यों खरीदें बहुत तेज और क्लियर साउंड वाटरप्रूफ होने से आउटडोर के लिए बढ़िया RGB लाइट्स के साथ पार्टी फील कई कनेक्टिविटी ऑप्शन TWS से दो स्पीकर कनेक्ट करने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प साइज थोड़ा बड़ा फुल वॉल्यूम पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है

इसकी कीमत 1,299 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 360° एचडी सराउंड साउंड देता है, जिससे म्यूजिक हर दिशा में साफ और दमदार सुनाई देता है। इसका वाटरप्रूफ डिजाइन शावर के दौरान भी बेफिक्र होकर इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। पीछे दिया गया सक्शन कप इसे दीवार या टाइल पर आसानी से चिपका देता है। कलरफुल LED लाइट्स म्यूजिक के साथ माहौल को और मजेदार बनाती हैं। इन-बिल्ट माइक्रोफोन से कॉल भी की जा सकती है।

Specifications साउंड 360° HD सराउंड साउंड कनेक्टिविटी वायरलेस ब्लूटूथ वॉटरप्रूफ शावर और आउटडोर के लिए सुरक्षित माउंटिंग मजबूत सक्शन कप क्यों खरीदें पानी में भी सुरक्षित इस्तेमाल पोर्टेबल डिजाइन सक्शन कप से आसानी से फिट हो जाता है क्यों खोजें विकल्प बहुत ज्यादा तेज आवाज पसंद करने वालों के लिए आउटपुट सीमित बड़ी पार्टी के लिए पर्याप्त साउंड नहीं

इसकी कीमत 3,999 रुपये है। इस पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 2,398 रुपये हो जाती है। इसमें 7W का दमदार स्टीरियो साउंड मिलता है, जो अपने साइज के हिसाब से काफी साफ और तेज है। IP68 रेटिंग के साथ यह स्पीकर पूरी तरह वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ है, इसलिए बारिश, पूल या बीच पर भी बेफिक्र इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप इसे दिनभर चलने वाला साथी बनाता है।

Specifications साउंड आउटपुट 7W स्टीरियो साउंड वॉटरप्रूफ रेटिंग P68 वाटरप्रूफ व डस्टप्रूफ बैटरी बैकअप 20 घंटे तक प्ले टाइम कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 6.0 क्यों खरीदें पूरी तरह वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ लंबे समय तक चलने वाली बैटरी साइज में छोटा, कैरी करना आसान क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े कमरे या पार्टी के लिए आवाज़ सीमित इन-बिल्ट माइक्रोफोन की जानकारी स्पष्ट नहीं

वैसे तो इसकी कीमत 6,999 रुपये है, लेकिन इसे 53% डिस्काउंट के साथ 3,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 30W का हाई-क्वालिटी साउंड मिलता है, जो तेज और क्लियर ऑडियो के साथ दमदार बेस भी देता है। IP67 वॉटरप्रूफ रेटिंग के कारण यह स्पीकर पानी और धूल से सुरक्षित रहता है, इसलिए बारिश या बीच पर भी बेझिझक इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप पूरे दिन म्यूजिक का मजा देता है।

Specifications साउंड आउटपुट 30W हाई-क्वालिटी ऑडियो माइक्रोफोन इन-बिल्ट माइक (कॉलिंग सपोर्ट) बैटरी बैकअप 12 घंटे तक प्लेबैक टाइम वॉटरप्रूफ रेटिंग IP67 (वॉटर व डस्ट रेसिस्टेंट) क्यों खरीदें दमदार 30W साउंड और अच्छा बेस IP67 वॉटरप्रूफ, आउटडोर के लिए बढ़िया कॉलिंग के लिए माइक्रोफोन मौजूद क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप कुछ यूजर्स को कम लग सकता है साइज थोड़ा बड़ा, जेब में रखना मुश्किल

इसकी एमआरपी 8,990 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 8,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Sony की ULT तकनीक दी गई है, जो म्यूज़िक को ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक बनाती है। 12 घंटे तक का प्लेबैक टाइम इसे ट्रैवल, पार्टी और आउटडोर इस्तेमाल के लिए बेहतरीन बनाता है। IP67 रेटिंग के साथ यह स्पीकर वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और रस्टप्रूफ है, जिससे इसे कहीं भी बेफिक्र इस्तेमाल किया जा सकता है।

Specifications साउंड टेक्नोलॉजी Sony ULT Massive Bass बैटरी बैकअप 12 घंटे तक प्लेबैक कॉलिंग सपोर्ट इन-बिल्ट माइक्रोफोन वॉटरप्रूफ रेटिंग IP67 (पानी, धूल व जंग से सुरक्षा) ऐप सपोर्ट Sony Sound Connect ऐप क्यों खरीदें IP67 के साथ फुल आउटडोर प्रोटेक्शन हैंड्स-फ्री कॉलिंग की सुविधा ऐप से साउंड कस्टमाइजेशन क्यों खोजें विकल्प कीमत कुछ यूजर्स को ज्यादा लग सकती है बहुत बड़ी पार्टी के लिए साउंड लिमिटेड हो सकता है

इसकी कीमत 45% डिस्काउंट के साथ 2,099 रुपये हो जाती है। यह IP67 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है और पानी में तैर भी सकता है, जिससे पूल या कयाकिंग के दौरान भी बेफिक्र इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कलरफुल LED लाइट दी गई है, जो म्यूज़िक के साथ माहौल को और मज़ेदार बना देती है। 2000mAh की बैटरी अच्छा बैकअप देती है और TWS सपोर्ट से दो स्पीकर जोड़कर स्टीरियो साउंड का आनंद लिया जा सकता है।

Specifications वॉटरप्रूफ रेटिंग IP67 (पानी व धूल से सुरक्षा) फ्लोटिंग डिजाइन पानी में तैरने की क्षमता बैटरी 2000mAh रिचार्जेबल बैटरी कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वायरलेस क्यों खरीदें पूरी तरह वाटरप्रूफ और फ्लोटिंग डिजाइन LED लाइट से बेहतर पार्टी मूड TWS से स्टीरियो साउंड का विकल्प कॉम्पैक्ट और हल्का, कैरी करना आसान क्यों खोजें विकल्प साउंड आउटपुट बहुत ज्यादा तेज नहीं बड़ी पार्टी या खुले मैदान के लिए सीमित आवाज

इसकी कीमत 8,999 रुपये है। इसे 33% डिस्काउंट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 34W का दमदार 360° सराउंड साउंड मिलता है, जिससे हर डायरेक्शन में बराबर और तेज आवाज सुनाई देती है। XBass टेक्नोलॉजी की मदद से बेस और भी डीप व पंची हो जाता है। 24 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप इसे पूरे दिन चलने वाला स्पीकर बनाता है। IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ यह पानी में गिरने पर भी सुरक्षित रहता है।

Specifications साउंड आउटपुट 34W 360° सराउंड साउंड बेस टेक्नोलॉजी XBass टेक्नोलॉजी बैटरी बैकअप 24 घंटे तक प्लेबैक वॉटरप्रूफ रेटिंग IPX7 वाटरप्रूफ कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.3 क्यों खरीदें बहुत दमदार और चारों ओर फैलने वाला साउंड 24 घंटे का शानदार बैटरी बैकअप IPX7 वॉटरप्रूफ, पूल व बीच के लिए बढ़िया ब्लूटूथ 5.3 से फास्ट और स्टेबल कनेक्शन क्यों खोजें विकल्प साइज और वजन थोड़ा ज्यादा कीमत बजट यूजर्स के लिए थोड़ी ऊंची हो सकती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।