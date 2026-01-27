पूल पार्टी में बजेंगे ढिकचिक-ढिकचिक गानें, ₹6000 से ज्यादा के डिस्काउंट पर खरीदें वॉटरप्रूफ स्पीकर
अगर आप अपने लिए एक नया वॉटरप्रूफ स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
2026 के लिए बेस्ट वॉटरप्रूफ स्पीकर्स उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प हैं जो म्यूजिक को कहीं भी, किसी भी माहौल में सुनने के आदी हैं, खासतौर से पूल साइड या बारिश में। ये स्पीकर्स वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट डिजाइन के साथ आते हैं, जिससे पूलसाइड, बीच, बाथरूम या आउटडोर एडवेंचर में भी पानी से सुरक्षा मिलती है। शानदार साउंड क्वालिटी, मजबूत बैटरी बैकअप और मजबूत बॉडी के कारण ये स्पीकर्स लंबी पार्टियों और ट्रैवल के लिए परफेक्ट साथी हैं। 2026 के टॉप वॉटरप्रूफ स्पीकर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बास बूस्ट और पोर्टेबल डिजाइन जैसी खूबियां शामिल हैं। इन सभी को अमेजन सेल से 64% तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।
1. ZEBRONICS Zeb-Sound Feast 500 Bluetooth 5.0 Portable Speaker with 70W, 9H* Backup, TWS, IPX5 Waterproof, Call Function, RGB Lights, AUX, mSD, Voice Assistant, Type C and Grill Finish
इसकी कीमत 9,499 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 3,429 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 70W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है, जिससे पार्टी या आउटडोर इस्तेमाल में ज़ोरदार आवाज आती है। ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी से यह जल्दी और स्टेबल कनेक्शन देता है। IPX5 वाटरप्रूफ डिजाइन इसे हल्की बारिश और पानी के छींटों से सुरक्षित रखता है। RGB लाइट्स म्यूज़िक के साथ माहौल को और मजेदार बनाती हैं। 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप और TWS सपोर्ट इसे और भी खास बनाते हैं।
क्यों खरीदें
बहुत तेज और क्लियर साउंड
वाटरप्रूफ होने से आउटडोर के लिए बढ़िया
RGB लाइट्स के साथ पार्टी फील
कई कनेक्टिविटी ऑप्शन
TWS से दो स्पीकर कनेक्ट करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
साइज थोड़ा बड़ा
फुल वॉल्यूम पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है
2. Bluetooth Shower Speaker, Portable Bluetooth Speaker 360 HD Surround Sound, Waterproof Wireless Speaker with Suction Cup, Colorful LED Lights, Built-in Mic, Shower Radio for Party, Travel, Beach
इसकी कीमत 1,299 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 360° एचडी सराउंड साउंड देता है, जिससे म्यूजिक हर दिशा में साफ और दमदार सुनाई देता है। इसका वाटरप्रूफ डिजाइन शावर के दौरान भी बेफिक्र होकर इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। पीछे दिया गया सक्शन कप इसे दीवार या टाइल पर आसानी से चिपका देता है। कलरफुल LED लाइट्स म्यूजिक के साथ माहौल को और मजेदार बनाती हैं। इन-बिल्ट माइक्रोफोन से कॉल भी की जा सकती है।
क्यों खरीदें
पानी में भी सुरक्षित इस्तेमाल
पोर्टेबल डिजाइन
सक्शन कप से आसानी से फिट हो जाता है
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ज्यादा तेज आवाज पसंद करने वालों के लिए आउटपुट सीमित
बड़ी पार्टी के लिए पर्याप्त साउंड नहीं
3. Tribit PocketGo Portable Wireless Bluetooth Speaker with 7W Stereo Sound, IP68 Waterproof Dustproof, 20H Playtime, Custom EQ, BT6.0 & TWS Pairing, Supports TF Card, Ideal for Travel, Outdoor, Gifts
इसकी कीमत 3,999 रुपये है। इस पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 2,398 रुपये हो जाती है। इसमें 7W का दमदार स्टीरियो साउंड मिलता है, जो अपने साइज के हिसाब से काफी साफ और तेज है। IP68 रेटिंग के साथ यह स्पीकर पूरी तरह वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ है, इसलिए बारिश, पूल या बीच पर भी बेफिक्र इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप इसे दिनभर चलने वाला साथी बनाता है।
क्यों खरीदें
पूरी तरह वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ
लंबे समय तक चलने वाली बैटरी
साइज में छोटा, कैरी करना आसान
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े कमरे या पार्टी के लिए आवाज़ सीमित
इन-बिल्ट माइक्रोफोन की जानकारी स्पष्ट नहीं
4. XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Black) | 30W Hi-Quality Speaker with Mic | Upto 12hrs Playback Time | IP67 Waterproof & Type C | Wireless Stereo Pairing
वैसे तो इसकी कीमत 6,999 रुपये है, लेकिन इसे 53% डिस्काउंट के साथ 3,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 30W का हाई-क्वालिटी साउंड मिलता है, जो तेज और क्लियर ऑडियो के साथ दमदार बेस भी देता है। IP67 वॉटरप्रूफ रेटिंग के कारण यह स्पीकर पानी और धूल से सुरक्षित रहता है, इसलिए बारिश या बीच पर भी बेझिझक इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप पूरे दिन म्यूजिक का मजा देता है।
क्यों खरीदें
दमदार 30W साउंड और अच्छा बेस
IP67 वॉटरप्रूफ, आउटडोर के लिए बढ़िया
कॉलिंग के लिए माइक्रोफोन मौजूद
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप कुछ यूजर्स को कम लग सकता है
साइज थोड़ा बड़ा, जेब में रखना मुश्किल
5. Sony ULT Field 1 with Massive Bass,12hrs Playtime,Hands Free Calling (with MIC),IP67(Waterproof,Dustproof,Rustproof),Sound Connect App,Wireless Bluetooth Speaker-Black
इसकी एमआरपी 8,990 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 8,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Sony की ULT तकनीक दी गई है, जो म्यूज़िक को ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक बनाती है। 12 घंटे तक का प्लेबैक टाइम इसे ट्रैवल, पार्टी और आउटडोर इस्तेमाल के लिए बेहतरीन बनाता है। IP67 रेटिंग के साथ यह स्पीकर वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और रस्टप्रूफ है, जिससे इसे कहीं भी बेफिक्र इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्यों खरीदें
IP67 के साथ फुल आउटडोर प्रोटेक्शन
हैंड्स-फ्री कॉलिंग की सुविधा
ऐप से साउंड कस्टमाइजेशन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत कुछ यूजर्स को ज्यादा लग सकती है
बहुत बड़ी पार्टी के लिए साउंड लिमिटेड हो सकता है
6. EBODA Bluetooth Shower Speaker, Portable Bluetooth Speakers, IP67 Waterproof Speaker with LED Light, Floating, 2000mAh, True Wireless Stereo for Kayak, Beach, Gifts for Unisex -Black
इसकी कीमत 45% डिस्काउंट के साथ 2,099 रुपये हो जाती है। यह IP67 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है और पानी में तैर भी सकता है, जिससे पूल या कयाकिंग के दौरान भी बेफिक्र इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कलरफुल LED लाइट दी गई है, जो म्यूज़िक के साथ माहौल को और मज़ेदार बना देती है। 2000mAh की बैटरी अच्छा बैकअप देती है और TWS सपोर्ट से दो स्पीकर जोड़कर स्टीरियो साउंड का आनंद लिया जा सकता है।
क्यों खरीदें
पूरी तरह वाटरप्रूफ और फ्लोटिंग डिजाइन
LED लाइट से बेहतर पार्टी मूड
TWS से स्टीरियो साउंड का विकल्प
कॉम्पैक्ट और हल्का, कैरी करना आसान
क्यों खोजें विकल्प
साउंड आउटपुट बहुत ज्यादा तेज नहीं
बड़ी पार्टी या खुले मैदान के लिए सीमित आवाज
7. Tribit StormBox 2 Bluetooth Speaker with 34W 360° Surround Sound, XBass Tech, 24H Playtime, IPX7 Waterproof, Bluetooth 5.3, TWS Pairing Portable Wireless Speaker for Outdoor
इसकी कीमत 8,999 रुपये है। इसे 33% डिस्काउंट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 34W का दमदार 360° सराउंड साउंड मिलता है, जिससे हर डायरेक्शन में बराबर और तेज आवाज सुनाई देती है। XBass टेक्नोलॉजी की मदद से बेस और भी डीप व पंची हो जाता है। 24 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप इसे पूरे दिन चलने वाला स्पीकर बनाता है। IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ यह पानी में गिरने पर भी सुरक्षित रहता है।
क्यों खरीदें
बहुत दमदार और चारों ओर फैलने वाला साउंड
24 घंटे का शानदार बैटरी बैकअप
IPX7 वॉटरप्रूफ, पूल व बीच के लिए बढ़िया
ब्लूटूथ 5.3 से फास्ट और स्टेबल कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
साइज और वजन थोड़ा ज्यादा
कीमत बजट यूजर्स के लिए थोड़ी ऊंची हो सकती है
