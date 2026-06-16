पढ़ाई और कोडिंग के लिए बेस्ट बजट Laptops, कम दाम में लंबी बैटरी और सुपरफास्ट स्पीड
कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कम कीमत में आने वाले बेहतरीन बजट लैपटॉप्स की इस लिस्ट में दमदार प्रोसेसर और शानदार बैटरी बैकअप मिलेगा। यहाँ सुपरफास्ट स्पीड वाले उन चुनिंदा मॉडल्स की जानकारी दी गई है जो पढ़ाई और हैवी कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा लैपटॉप चुनना जो बजट में भी हो और परफॉर्मेंस में भी दमदार हो, काफी चुनौतीपूर्ण होता है। विशेषकर उन छात्रों के लिए जो कोडिंग, प्रोग्रामिंग या अन्य भारी सॉफ्टवेयर से जुड़े कोर्स कर रहे हैं, उन्हें तेज़ प्रोसेसर और अधिक रैम वाले डिवाइस की जरूरत होती है। बाजार में उपलब्ध उन बेहतरीन बजट लैपटॉप्स की एक चुनिंदा सूची तैयार की गई है, जो जेब पर भारी पड़े बिना शानदार परफॉर्मेंस देते हैं।
इन लैपटॉप्स में इंटेल कोर i3/i5 और एएमडी राइजन सीरीज के लेटेस्ट प्रोसेसर दिए गए हैं, जो बिना किसी लैग के स्मूथ मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करते हैं। कोडिंग के लंबे सेशन्स और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के दौरान बार-बार चार्जिंग की झंझट को खत्म करने के लिए, इनमें हैवी बैटरी लाइफ दी गई है, जो आसानी से पूरे दिन का बैकअप प्रदान करती है।
सुपरफास्ट स्पीड के लिए इन डिवाइसेस में पारंपरिक हार्ड डिस्क की जगह सॉलिड-स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है, जिससे भारी कोडिंग ऐप्स और कंपाइलर्स कुछ ही सेकेंड्स में बूट हो जाते हैं। इसके साथ ही, ऑनलाइन क्लासेस और कोडिंग इंटरफेस को ध्यान में रखते हुए इनमें एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले भी मिलता है। यदि आप भी कम कीमत में दमदार स्पीड और बेहतरीन बैटरी बैकअप वाला वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो यह सूची आपके लिए परफेक्ट गाइड साबित होगी।
1. ASUS Vivobook S16,Intel Core Ultra 5 225H,AI PC(Intel Arc iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD/16/60Hz/Backlit Keyboard/70Whr/Windows 11/M365 Basic(1Year)*/Office Home 2024/Cool Silver/1.7 Kg) S3607CA-SH071WS
ASUS Vivobook S16 एक प्रीमियम और आधुनिक AI-संचालित थिन-एंड-लाइट लैपटॉप है, जिसे कॉलेज स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह लैपटॉप इंटेल के लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर और Intel AI Boost NPU के साथ आता है, जो कोडिंग, मल्टीटास्किंग और AI-आधारित ऐप्स को बेहद स्मूथ बनाता है। शानदार कूल सिल्वर मैटेलिक फिनिश, 1.7 किलोग्राम का हल्का वजन और बेहतरीन OLED डिस्प्ले इसे स्टाइल और परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार AI परफॉर्मेंस
शानदार डिस्प्ले क्वालिटी
बड़ी बैटरी लाइफ
बंडल सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट केवल 60Hz
सीमित गेमिंग
2. Acer Smartchoice Aspire One, Intel Core Celeron N4500, Office 2024 + M365 Basic, 12GB LPDDR4X / 256GB SSD, 14.0"/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.3KG, A114-45, Thin and Light Laptop
Acer Smartchoice Aspire One एक बेहद किफायती और बजट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जिसे विशेष रूप से बुनियादी कार्यों जैसे कि स्कूली पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, वेब ब्राउजिंग और रोजमर्रा के ऑफिस वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। यह लैपटॉप Intel Celeron N4500 प्रोसेसर और 12GB LPDDR4X रैम के साथ आता है, जो इस बजट में मल्टीटास्किंग को काफी बेहतर बनाता है। मात्र 1.3 किलोग्राम वजन और स्लिम डिजाइन के कारण इसे कहीं भी ले जाना बेहद आसान है, जो इसे छात्रों के लिए एक पोर्टेबल विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार रैम क्षमता
लाइटवेट और पोर्टेबल
बंडल सॉफ्टवेयर
आंखों की सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
हैवी कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं
3. Lenovo V15 G4 AMD Athlon Silver 7120U Laptop 8GB LPDDR5 Ram, 512 GB SSD PCIe, Windows 11 Lifetime Validity,15.6" FHD Screen, AMD Radeon 610M, Silver, 1 Year Brand Warranty
Lenovo V15 G4 एक बेहद व्यावहारिक और बजट-अनुकूल रोजमर्रा का लैपटॉप है, जिसे कॉलेज के छात्रों, ऑनलाइन शिक्षार्थियों और छोटे व्यवसायों की दैनिक उत्पादकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह लैपटॉप AMD Athlon Silver 7120U प्रोसेसर और आधुनिक 8GB LPDDR5 रैम के साथ आता है, जो रोजमर्रा के ऑफिस ऐप्स और ब्राउज़िंग को बिना किसी रुकावट के संभाल सकता है। इसके आकर्षक आर्कटिक सिल्वर फिनिश, 1.65 किलोग्राम के हल्के वजन और 15.6 इंच की बड़ी फुल एचडी स्क्रीन के कारण यह बजट रेंज में एक मजबूत दावेदार है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज रैम और बड़ी स्टोरेज
क्रिस्प फुल एचडी डिस्प्ले
लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ विंडोज
आधुनिक Wi-Fi 6 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित गेमिंग और ग्राफिक्स
कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बंडल नहीं
4. HP 15, AMD Ryzen 5 7520U,(16GB LPDDR5, 512GB SSD), Anti-Glare, Micro-Edge, FHD, 15.6''/39.6cm, Win 11, Office 24,M365 Basic(1yr)*,Silver, 1.59kg, fc0690au, FHD Camera, Backlit KB Laptop
HP 15 एक बेहतरीन और शक्तिशाली मिड-रेंज थिन-एंड-लाइट लैपटॉप है, जो परफॉर्मेंस और वैल्यू का एक आदर्श संतुलन पेश करता है। यह लैपटॉप AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और 16GB LPDDR5 रैम से लैस है, जो इसे कॉलेज प्रोजेक्ट्स, ऑफिस वर्क और कोडिंग जैसे भारी कार्यों के लिए बेहद सक्षम बनाता है। 1.59 किलोग्राम वजन, बैकलिट कीबोर्ड और FHD 1080p वेबकैम जैसे फीचर्स के साथ आने वाला यह सिल्वर लैपटॉप छात्रों और कामकाजी पेशेवरों दोनों के लिए एक टिकाऊ और स्टाइलिश विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार परफॉर्मेंस और रैम
बेहतर कैमरा क्वालिटी
बंडल सॉफ्टवेयर
एचपी फास्ट चार्ज
क्यों खोजें विकल्प
रैम अपग्रेड नहीं की जा सकती
गेमिंग के लिए सीमित
5. Neopticon BrowseBook 14.1" FHD IPS Laptop | Best Student & Office Work Laptop | Celeron N4020 | 4GB RAM | 128GB SSD | Windows 11 | 38Wh | 1.3kg | Grey
Neopticon BrowseBook 14.1 एक अत्यधिक बजट-फ्रेंडली और अल्ट्रा-लो-कॉस्ट एंट्री-लेवल लैपटॉप है। यह उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें बेहद सीमित बजट (लगभग 15,000 रुपये) में केवल बुनियादी कंप्यूटर वर्क करना है। यह लैपटॉप Intel Celeron N4020 प्रोसेसर, 4GB रैम और 128GB SSD के साथ आता है। मात्र 1.3 किलोग्राम के सुपर-लाइटवेट डिजाइन और एक फुल एचडी स्क्रीन के कारण, यह डिवाइस बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, सामान्य डॉक्यूमेंट टाइपिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए एक किफायती डिजिटल समाधान है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले
अत्यधिक किफायती
वर्सेटाइल पोर्ट्स:
पोर्टेबल और हल्का वजन
क्यों खोजें विकल्प
बेहद सीमित रैम
कम रेटिंग
6. Dell 15 Smart Choice (Previously Inspiron), 13th Gen Intel Core i5-1334U (16GB RAM, 1TB SSD) FHD, 15.6"/39.62cm, Windows 11 MSO'24, Silver, 1.62kg, 12 Month McAfee, Backlit KB, Thin & Light Laptop
Dell 15 Smart Choice (जिसे पहले मुख्य रूप से इंस्पिरॉन सीरीज के नाम से जाना जाता था) एक शक्तिशाली, प्रीमियम और भरोसेमंद मिड-रेंज ऑल-राउंडर लैपटॉप है। यह विशेष रूप से उन कॉलेज छात्रों, प्रोग्रामर्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी समझौते के हैवी मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। यह लैपटॉप 13th Gen Intel Core i5-1334U प्रोसेसर, 16GB रैम और एक विशाल 1TB SSD स्टोरेज के साथ आता है। अपनी 120Hz रिफ्रेश रेट वाली बड़ी स्क्रीन और बैकलिट कीबोर्ड के कारण यह काम और मनोरंजन दोनों के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प साबित होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
नेक्स्ट-लेवल स्टोरेज और रैम
120Hz स्मूथ डिस्प्ले
शक्तिशाली 13th Gen प्रोसेसर
कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैक
क्यों खोजें विकल्प
डीडीआर4 रैम तकनीक
गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड नहीं
7. HP 14s Intel Celeron Dual Core N4500 Laptop (8GB/512GB SSD/Win 11) 14.0" HD Display, MSO 24, Black, 1.46kg, DQ3149TU Thin and Light Business Laptop
HP 14s एक कॉम्पैक्ट, हल्का और किफायती थिन-एंड-लाइट बजट लैपटॉप है, जिसे रोजमर्रा के बुनियादी कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लैपटॉप Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है, जो इसे इस बजट रेंज में अच्छी स्टोरेज क्षमता देता है। मात्र 1.46 किलोग्राम वजन और 14 इंच की स्क्रीन के साथ, यह डिवाइस स्कूल के छात्रों, बुनियादी ऑफिस वर्क और ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक आसान और पोर्टेबल विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी स्टोरेज क्षमता
पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पैकेज
एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
सीमित प्रोसेसर क्षमता
सीमित टाइप-सी पोर्ट
1. स्टूडेंट को कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए?
स्टूडेंट को लैपटॉप अपनी पढ़ाई के स्ट्रीम के अनुसार चुनना चाहिए,
नॉर्मल कोर्स (BA, B.Com, BSC, स्कूल स्टूडेंट्स): अगर आपका काम केवल ऑनलाइन क्लास, नोट्स बनाना, एक्सेल, पीपीटी और वेब ब्राउजिंग है, तो Intel Core i3 या AMD Ryzen 3 प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD वाला लैपटॉप आपके लिए पर्याप्त होगा। (जैसे: Acer Aspire One, HP 14s या Lenovo V15)।
कोडिंग, प्रोग्रामिंग और STEM स्टूडेंट्स (B.Tech, BCA, MCA): कोडिंग और कंपाइलर चलाने के लिए मजबूत प्रोसेसर की जरूरत होती है। आपको कम से कम Intel Core i5 (12th या 13th Gen) या AMD Ryzen 5 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB/1TB SSD वाला लैपटॉप लेना चाहिए। (जैसे: HP 15, Dell 15 Smart Choice, या ASUS Vivobook S16)।
क्रिएटिव स्टूडेंट्स (वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, 3D मॉडलिंग): भारी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको एक समर्पित ग्राफिक्स कार्ड (Dedicated GPU) वाले लैपटॉप की आवश्यकता होगी। आपको Intel i5/i7 या Ryzen 5/7 के साथ कम से कम NVIDIA RTX 2050 / 3050 या Apple MacBook Air (M2/M3) की तरफ जाना चाहिए।
2. Laptop कौन सी कंपनी का सबसे बढ़िया होता है?
मार्केट में किसी एक कंपनी को सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलग-अलग ब्रांड्स अपनी अलग खूबियों के लिए जाने जाते हैं,
HP (Hewlett-Packard): भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड है। इनका कस्टमर सपोर्ट और सर्विस नेटवर्क बहुत मजबूत है। रोज़मर्रा के काम और प्रोफेशनल्स के लिए इनके लैपटॉप बेहतरीन होते हैं।
Dell: अपनी मजबूती और लंबी लाइफ के लिए जाना जाता है। इनकी Inspiron और Vostro सीरीज स्टूडेंट्स के बीच काफी लोकप्रिय है।
ASUS: यह ब्रांड इनोवेशन और कम कीमत में शानदार फीचर्स (जैसे OLED डिस्प्ले, स्लिम डिजाइन) देने के लिए जाना जाता है। इसकी Vivobook सीरीज वैल्यू-फॉर-मनी है।
Lenovo: बजट और बिजनेस लैपटॉप के मामले में लेनोवो की IdeaPad और ThinkPad सीरीज बेस्ट मानी जाती है। इनके कीबोर्ड टाइपिंग के लिए सबसे आरामदायक होते हैं।
Apple (MacBook): यदि बजट की समस्या नहीं है, तो प्रीमियम परफॉर्मेंस, बेहतरीन स्क्रीन और कमाल के बैटरी बैकअप (15-18 घंटे) के लिए मैकबुक सबसे बेस्ट है।
3. लैपटॉप खरीदने से पहले क्या-क्या देखना चाहिए?
नया लैपटॉप लेते समय नीचे दी गई मुख्य स्पेसिफिकेशन्स को जरूर चेक करें,
प्रोसेसर : यह लैपटॉप का दिमाग है। हमेशा लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लें। इंटेल में कम से कम Core i3 या i5 (12th, 13th या 14th Gen) और एएमडी में Ryzen 3 या Ryzen 5 (7000 सीरीज) चुनें। Celeron या अत्यंत पुराने प्रोसेसर लेने से बचें।
रैम : भविष्य को ध्यान में रखते हुए कम से कम 8GB RAM अनिवार्य है। यदि आप कोडिंग या एडिटिंग करते हैं, तो 16GB RAM वाला लैपटॉप ही लें।
स्टोरेज (Storage - SSD): कभी भी HDD वाला लैपटॉप न लें। हमेशा SSD वाला लैपटॉप ही चुनें। कम से कम 512GB SSD होनी चाहिए ताकि लैपटॉप सुपरफास्ट स्पीड से काम करे।
डिस्प्ले (Display): आँखों की सुरक्षा के लिए Full HD (1920x1080) रेजोल्यूशन और Anti-Glare कोटिंग वाली स्क्रीन चुनें। अगर IPS या OLED पैनल हो, तो विजुअल्स और बेहतर दिखेंगे।
बैटरी लाइफ (Battery Life): स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देने वाला लैपटॉप अच्छा रहता है, ताकि कॉलेज में बार-बार चार्जर न ढूंढना पड़े।
ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर: ध्यान दें कि लैपटॉप के साथ Windows 11 और MS Office (Word, Excel, PowerPoint) लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ प्री-इंस्टॉल्ड मिले।
4. लंबे समय तक चलने वाला लैपटॉप कौन सा है?
यदि आप ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो बिना अटके 4 से 6 साल तक आसानी से चले, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा, बिल्ड क्वालिटी और फ्यूचर-प्रूफ स्पेसिफिकेशन्स,
Apple MacBook Air (M2 या M3 चिप): यह वर्तमान में दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले लैपटॉप्स में से एक है। इसकी मेटल बॉडी मजबूत होती है और इसका प्रोसेसर सालों-साल धीमा नहीं पड़ता।
Dell Vostro/Inspiron या HP Pavilion (धातु या एल्युमीनियम चेसिस वाले): जिन लैपटॉप्स की बॉडी मेटल या मजबूत पॉलीकार्बोनेट की होती है, वे शारीरिक रूप से लंबे समय तक टिकते हैं।
फ्यूचर-प्रूफ कॉम्बिनेशन: कोई भी लैपटॉप लंबे समय तक तभी चलेगा जब उसमें Core i5/Ryzen 5 प्रोसेसर, 16GB LPDDR5 RAM और 512GB/1TB SSD हो। यह कॉन्फ़िगरेशन आने वाले 5 सालों तक नए सॉफ्टवेयर और अपडेट्स को आसानी से संभाल सकता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।