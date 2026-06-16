मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट हैं ये Ultrawide Monitors, भूल जाएंगे डबल स्क्रीन का सेटअप
डबल स्क्रीन या दो मॉनिटर्स के झंझट को खत्म करने के लिए एक सिंगल अल्ट्रावाइड मॉनिटर सबसे बेहतरीन और आधुनिक विकल्प है। इस लेख में बताए गए 5 बेस्ट अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स बिना किसी स्क्रीन बॉर्डर के आपको बेहतरीन मल्टीटास्किंग, शानदार वर्कस्पेस और क्लीन डेस्क सेटअप प्रदान करेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
यदि आप अपने डेस्क पर दो मॉनिटर्स के बीच आने वाली प्लास्टिक बॉर्डर और केबल्स के फैले जाल से परेशान हैं, तो एक सिंगल अल्ट्रावाइड मॉनिटर आपके लिए सबसे बेहतरीन समाधान है। एक 21:9 या 32:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला अल्ट्रावाइड मॉनिटर आसानी से दो स्टैंडर्ड स्क्रीन्स की जगह ले सकता है। यह बिना किसी विजुअल रुकावट के आपको एक बड़ा और सीमलेस वर्कस्पेस प्रदान करता है, जिससे कोडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग और ऑफिस मल्टीटास्किंग काफी आसान हो जाती है।
ये अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स न सिर्फ स्क्रीन पर आँखें गड़ाकर काम करने के तनाव से मुक्ति देते हैं, बल्कि इनमें मिलने वाले खास फीचर्स जैसे कि पिक्चर-बाय-पिक्चर और स्क्रीन स्प्लिट सॉफ्टवेयर की मदद से एक ही समय में कई अलग-अलग विंडोज को व्यवस्थित करना बेहद आसान हो जाता है। हालांकि, इनमें कुछ कमियां जैसे स्क्रीन शेयरिंग के दौरान विजुअल्स का छोटा दिखना या पुराने वीडियो में साइड में ब्लैक बार्स आना शामिल हैं, लेकिन उत्पादकता और क्लीन डेस्क सेटअप के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है। ड्यूल-स्क्रीन के झंझट को खत्म करने के लिए ये मॉनिटर्स एक बेहतरीन और भविष्य के अनुकूल निवेश हैं।
1. Zebronics 31.5 Inch FHD Curved Gaming Monitor with 220Hz, 300 nits, 1ms MPRT, HDR10, 1080p, Adaptive Sync, HDMI & DP Port, USB, Built-in Speakers, Wall Mountable, Bezel-Less Design (AC32FHD)
यदि आप बजट रेंज में एक बड़े साइज का प्रीमियम गेमिंग मॉनिटर तलाश रहे हैं, तो Zebronics AC32FHD (31.5-inch) Curved Gaming Monitor आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह मॉनिटर 220Hz के अल्ट्रा-फास्ट रिफ्रेश रेट और 1ms MPRT रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है, जो गेमिंग के दौरान बिना किसी लैग के बेहतरीन विजुअल्स देता है। इसका 31.5 इंच का बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले और बेजल-लेस डिजाइन आपको गेमिंग और मूवीज देखते समय एक इमर्सिव और सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। अमेजन पर यह मॉनिटर इस समय भारी डिस्काउंट के साथ एक लिमिटेड टाइम डील में उपलब्ध है, जो इसे बजट गेमर्स के लिए एक 'वैल्यू फॉर मनी' प्रोडक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-स्मूथ 220Hz रिफ्रेश रेट
1ms रिस्पॉन्स टाइम और अडैप्टिव सिंक
शानदार ब्राइटनेस और HDR10
इन-बिल्ट स्पीकर्स और कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
औसत इन-बिल्ट स्पीकर्स
पिक्सल डेंसिटी थोड़ी कम महसूस
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. EIZO ColorEdge CG2420 Monitor for PC 24.1 Inch IPS Display 1920x1200 WUXGA 10-bit with 99% Adobe RGB, 98% DCI-P3, Built-in Calibration Sensor, Uniformity Equalizer, Pro Photo Editing
यदि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर, या कलर-क्रिटिकल पोस्ट प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, तो EIZO ColorEdge CG2420 Monitor आपके लिए अल्टीमेट वर्कहॉर्स है। यह 24.1 इंच का एक प्रीमियम मॉनिटर है जो 1920x1200 (WUXGA) रेजोल्यूशन और 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, जो डिजाइनिंग और एडिटिंग के लिए अतिरिक्त वर्टिकल वर्कस्पेस प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Built-in Calibration Sensor (इन-बिल्ट कैलिब्रेशन सेंसर) है, जो कलर्स को हमेशा सटीक बनाए रखता है। अमेज़न पर यह प्रोफेशनल मॉनिटर इस समय एक लिमिटेड टाइम डील के तहत डिस्काउंट और शानदार 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
सटीक कलर एक्यूरेसी
इन-बिल्ट कैलिब्रेशन सेंसर
16:10 एस्पेक्ट रेशियो
यूनिफॉर्मिटी इक्वलाइज़र
मैट डिस्प्ले
5 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
काफी प्रीमियम कीमत
60Hz रिफ्रेश रेट और 10ms रिस्पॉन्स टाइम
3. MSI MAG 341CQP QD-OLED 34 Inch 2K UWQHD Curved Gaming Monitor - 1800R, 3440 x 1440 QD-OLED Panel, 175Hz / 0.03ms, 99% DCI-P3, ΔE≤2, DisplayHDR True Black 400, KVM - DP 1.4a, HDMI 2.1, USB Type-C DP
यदि आप बिना किसी समझौते के अल्टीमेट और प्रीमियम गेमिंग का अनुभव चाहते हैं, तो MSI MAG 341CQP QD-OLED Curved Gaming Monitor मार्केट में उपलब्ध सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। यह 34 इंच का एक अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर है, जो नेक्स्ट-जेनरेशन QD-OLED पैनल के साथ आता है। इस मॉनिटर में 2K UWQHD रेजोल्यूशन, 1800R की शानदार कर्वेचर (कर्व्ड डिजाइन) और अविश्वसनीय 0.03ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, जो फास्ट-पेस गेमिंग के लिए वरदान है। अमेज़न पर यह फ्लैगशिप मॉनिटर इस समय 44% के बड़े डिस्काउंट और 3 साल की ब्रांड वारंटी के साथ उपलब्ध है, जो इसे हाई-एंड गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ड्रीम मॉनिटर बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लाजवाब QD-OLED डिस्प्ले
अल्ट्रा-फास्ट 175Hz और 0.03ms रिस्पॉन्स टाइम
इमर्सिव अल्ट्रा-वाइड व्यू
OLED Care 2.0 और फैनलेस ग्राफीन हीट्सिंक
हाई-एंड कनेक्टिविटी और KVM स्विच
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगी कीमत
अल्ट्रा-वाइड सपोर्टेड कंटेंट की जरूरत
4. Samsung 27" Odyssey G5 Fast IPS Gaming Monitor|QHD 2560 x 1440|180 Hz|1ms|300nits|HDR10|AMD FreeSync|G-Sync|Ports-DP,HDMI,Headphone|Height-Tilt-Swivel-Pivot Adjustable Stand|LS27FG502EWXXL|Black
यदि आप बजट रेंज में एक ब्रांडेड और हाई-परफॉर्मेंस 2K गेमिंग मॉनिटर तलाश रहे हैं, तो Samsung 27 Odyssey G5 (LS27FG502EWXXL) आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। यह मॉनिटर शानदार QHD (2560 x 1440) रेजोल्यूशन और सुपर-फास्ट 'Fast IPS' पैनल के साथ आता है, जो गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन दोनों के लिए लाजवाब विजुअल्स देता है। 180Hz के हाई रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ यह मॉनिटर गेमिंग के दौरान होने वाले लैग को पूरी तरह खत्म कर देता है। अमेजन पर यह इस समय 27% के डिस्काउंट के साथ एक बेहतरीन डील में उपलब्ध है और इसके साथ 3 साल की भरोसेमंद वारंटी भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्रिस्प 2K QHD रेजोल्यूशन
फास्ट IPS पैनल और 180Hz रिफ्रेश रेट
पूरी तरह से एडजस्टेबल स्टैंड
बेहतरीन गेमिंग फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
औसत कंट्रास्ट रेशियो
बहुत ज्यादा ब्राइट या एकदम अलग HDR इफ़ेक्ट महसूस नहीं
5. LG 29U531A Smartchoice 73 cm (29 Inch) UltraWide WFHD (2560x1080) IPS Monitor, 100Hz, 5ms(GtG), Anti-Glare, HDR10, 3-Side Virtually Borderless, HDMI, DP, USB-C, Speakers, Tilt Adjustable (Black)
यदि आप बजट रेंज में एक ऐसा मॉनिटर ढूंढ रहे हैं जो आपके ऑफिस के काम, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग तीनों को आसान बना दे, तो LG 29U531A Smartchoice UltraWide Monitor एक बेहतरीन विकल्प है। यह 29 इंच (73 सेमी) का एक अल्ट्रावाइड मॉनिटर है, जो 21:9 एस्पेक्ट रेशियो और WFHD (2560x1080) रेजोल्यूशन के साथ आता है। आम 16:9 मॉनिटर्स की तुलना में यह आपको 33% ज्यादा स्क्रीन स्पेस देता है, जिससे एक्सेल शीट्स और मल्टीपल विंडोज पर एक साथ काम करना बेहद आसान हो जाता है। अमेज़न पर यह इस समय 19% के डिस्काउंट और 3 साल की ब्रांड वारंटी के साथ उपलब्ध है, जो इसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक परफेक्ट 'वैल्यू फॉर मनी' प्रोडक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार अल्ट्रावाइड मल्टीटास्किंग
सटीक कलर्स और IPS पैनल
USB-C और बेहतरीन कनेक्टिविटी
100Hz रिफ्रेश रेट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित एडजस्टमेंट
कम ब्राइटनेस
6. HIKVISION 21.5-inch FHD Monitor|178° Ultra-Wide View|HDMI and VGA|8 bit LVDS FHD (1920 × 1080) Display|3D Noise Reduction|Support VESA wall Mount|Low Blue Light Design for Eye Care|DS-D5022QE-F|Black
यदि आप अपने ऑफिस के काम, पढ़ाई, या होम सीसीटीवी सिक्योरिटी सेटअप के लिए एक बजट-फ्रेंडली और टिकाऊ मॉनिटर तलाश रहे हैं, तो HIKVISION 21.5-inch FHD Monitor (DS-D5022QE-F) आपके लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। हिकविज़न मुख्य रूप से अपनी बेहतरीन सिक्योरिटी और कैमरा टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, और इनका यह मॉनिटर भी उसी भरोसे के साथ आता है। इसमें फुल एचडी (1920 × 1080) रेजोल्यूशन और 178° का अल्ट्रा-वाइड व्यू मिलता है। अमेज़न पर यह इस समय 45% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 5,279 रुपए में उपलब्ध है, और इसके साथ 3 साल की लंबी वारंटी भी मिलती है, जो इसे सबसे सस्ते और बेस्ट ब्रांडेड मॉनिटर्स की लिस्ट में शामिल करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बजट कीमत
3D नॉइज़ रिडक्शन
178° अल्ट्रा-वाइड व्यू
आई केयर प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए सही नहीं
इन-बिल्ट स्पीकर्स की कमी
7. iVOOMi 34" 4k ultrawide Frameless Curved Gaming Monitor, 165hz, 3440x1440 VA Panel, 21:9 Ratio, HDR10, 1800R, Built in Speakers (8W), Swivel and Height Adjustable - 3 Years Warranty
यदि आप बजट रेंज में एक विशाल और प्रीमियम अल्ट्रावाइड मॉनिटर तलाश रहे हैं, तो iVOOMi 34" Ultrawide Frameless Curved Gaming Monitor आपके लिए एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है। आमतौर पर 34 इंच के अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स काफी महंगे आते हैं, लेकिन iVOOMi इसे बेहद आक्रामक कीमत पर पेश कर रहा है। यह मॉनिटर 21:9 एस्पेक्ट रेशियो, WQHD (3440x1440p) रेजोल्यूशन और 1800R कर्वेचर के साथ आता है, जो गेमिंग, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, कोडिंग और वीडियो एडिटिंग को एक नया आयाम देता है। अमेजन पर यह लिमिटेड टाइम डील के तहत 40% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 24,149 रुपए में उपलब्ध है और इस पर 3 साल की लंबी वारंटी भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत में बड़ा स्क्रीन साइज
मक्खन जैसी स्मूथ 165Hz गेमिंग
इमर्सिव 1800R कर्व्ड डिस्प्ले
एडजस्टेबल एर्गोनोमिक स्टैंड
दमदार 8W इन-बिल्ट स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
VA पैनल के सीमित व्यूइंग एंगल्स
ग्लॉसी स्क्रीन सरफेस
1. क्या एक अल्ट्रावाइड मॉनिटर दो मॉनिटर की जगह ले सकता है?
- हां, बिल्कुल ले सकता है।
- एक 21:9 या 32:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला अल्ट्रावाइड मॉनिटर आसानी से दो स्टैंडर्ड (16:9) मॉनिटर्स की जगह ले सकता है।
- स्क्रीन स्पेस: एक 34-इंच का अल्ट्रावाइड मॉनिटर आपको दो 24-इंच के मॉनिटर्स के बराबर वर्कस्पेस देता है। आप बिना किसी रुकावट के स्क्रीन पर एक साथ 2 से 3 विंडोज (जैसे- एक तरफ ब्राउजर, बीच में कोडिंग/वर्ड और दूसरी तरफ एक्सेल या चैट ऐप) खोलकर काम कर सकते हैं।
- सॉफ्टवेयर की मदद: ज्यादातर अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स (जैसे LG, Samsung, iVOOMi) में Screen Split या PBP सॉफ्टवेयर आता है। यह आपकी सिंगल स्क्रीन को वर्चुअली दो अलग-अलग मॉनिटर्स में बांट देता है, जिससे आप एक ही स्क्रीन पर दो अलग-अलग इनपुट (जैसे- लैपटॉप और पीसी) एक साथ चला सकते हैं।
2. क्या एक अल्ट्रावाइड मॉनिटर वास्तव में कई मॉनिटर सेटअप से बेहतर है?
कई मामलों में अल्ट्रावाइड मॉनिटर, ड्यूल या मल्टी-मॉनिटर सेटअप से ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक होता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
बिना बेजल का सीमलेस व्यू: दो मॉनिटर्स के सेटअप में सबसे बड़ी दिक्कत दोनों स्क्रीन्स के बीच में आने वाली प्लास्टिक की पट्टी (Bezel) होती है। अल्ट्रावाइड में आपको एक बिना रुकावट वाली सिंगल स्क्रीन मिलती है, जो वीडियो एडिटिंग टाइमलाइन और गेमिंग के लिए जादुई अनुभव देती है।
क्लीन डेस्क और केबल मैनेजमेंट: दो मॉनिटर्स के लिए आपको दो पावर केबल, दो डिस्प्ले केबल और एक बड़े डेस्क की जरूरत होती है। अल्ट्रावाइड मॉनिटर सिर्फ एक केबल से कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपका डेस्क साफ-सुथरा दिखता है।
कलर और ब्राइटनेस की एकरूपता: दो अलग-अलग मॉनिटर्स में अक्सर कलर टोन और ब्राइटनेस का अंतर होता है जो आंखों को परेशान करता है। सिंगल अल्ट्रावाइड मॉनिटर में पूरी स्क्रीन पर एक जैसे कलर्स मिलते हैं।
3. क्या अल्ट्रावाइड मॉनिटर में डाउनसाइड्स (कमियां) हैं?
हाँ, हर तकनीक की तरह अल्ट्रावाइड मॉनिटर्स के भी कुछ नुकसान या डाउनसाइड्स हैं, जिन्हें खरीदने से पहले जानना जरूरी है:
कंटेंट कंपैटिबिलिटी : ज्यादातर फिल्में, यूट्यूब वीडियो और टीवी शोज 16:9 फॉर्मेट में बनते हैं। जब आप इन्हें अल्ट्रावाइड (21:9) पर फुल स्क्रीन में देखते हैं, तो स्क्रीन के दाएं और बाएं तरफ काली पट्टियां दिखाई देती हैं।
विंडो मैनेजमेंट की आदत: ड्यूल मॉनिटर में जब आप किसी ऐप को मैक्सिमाइज करते हैं, तो वह एक स्क्रीन पर फिक्स हो जाता है। अल्ट्रावाइड में मैक्सिमाइज करने पर ऐप पूरी स्क्रीन पर फैल जाता है, जो अजीब लगता है। इसके लिए आपको विंडोज के Snap Assist या मॉनिटर के सॉफ्टवेयर की आदत डालनी होगी।
स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत: ऑफिस मीटिंग्स के दौरान जब आप अपनी अल्ट्रावाइड स्क्रीन शेयर करते हैं, तो सामने वाले यूजर (जो नॉर्मल लैपटॉप या मॉनिटर पर है) को आपकी स्क्रीन बहुत छोटी और कंप्रेस होकर दिखाई देती है।
कीमत: एक अच्छा अल्ट्रावाइड मॉनिटर दो सामान्य मॉनिटर्स की कुल कीमत की तुलना में थोड़ा महंगा होता है।
ज्यादा ग्राफिक्स पावर की जरूरत: यदि आप अल्ट्रावाइड रेजोल्यूशन (जैसे 3440x1440p) पर गेमिंग करना चाहते हैं, तो आपके कंप्यूटर में एक शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड होना जरूरी है, अन्यथा गेम में फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे।
निष्कर्ष
यदि आपका मुख्य काम वीडियो एडिटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, कोडिंग, या इमर्सिव गेमिंग है और आप एक साफ-सुथरा डेस्क चाहते हैं, तो अल्ट्रावाइड मॉनिटर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन, यदि आपको काम के दौरान एक स्क्रीन पर पूरी तरह फुल-स्क्रीन गेम/सॉफ्टवेयर चलाना होता है और दूसरी स्क्रीन पर लगातार नजर रखनी होती है, तो ड्यूल मॉनिटर सेटअप आज भी ज्यादा व्यावहारिक माना जाता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।