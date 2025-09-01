और कहां मिलेगा फोन की कीमत में बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी, पिक्चर क्वालिटी करेगी महंगे ब्रांड्स का खेल तमाम

Best TV Under 20000: अगर आप अपने घर के लिए टीवी भी खरीदना चाहते हैं और वो भी कम कीमत में, तो हम आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट लाए हैं। किफायती कीमत में इन्हें खरीदना है एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है।

Mon, 1 Sep 2025 02:09 PM

Best TV Under 20000: लिविंग रूम में जब तक टीवी न हो, उसका लुक पूरा ही नहीं होता है। चाहें लिविंग रूम पर आप जितना भी खर्च कर दें, एक टीवी ही इसके लुक को बढ़ा सकता है। अब यह जरूरी नहीं है कि आप टीवी भी महंगा ही खरीदें। हर किसी का अपना बजट होता है और अगर आपका बजट 20,000 रुपये तक है, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इनकी पिक्चर क्वालिटी इतनी कमाल की है कि ये महंगे टीवी की कमी महसूस ही नहीं होने देंगे।

इसकी कीमत 17,990 रुपये है। इसे नो कॉस्ट ईएमआई के तहत हर महीने 5,997 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। इसमें 32 इंच FHD QLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 1920x1080 है। यह 24 वॉट Dolby Audio साउंड इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें गूगल टीवी प्लेटफॉर्म, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज और क्वाड-कोर प्रोसेसर मौजूद है। इसमें नेटफ्ल्किस, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार आदि का सपोर्ट मौजूद है।

Specifications डिस्प्ले 32 इंच FHD QLED (1920x1080) साउंड 24 वॉट, डॉल्बी ऑडियो कनेक्टिविटी 2 एचडीएमआई, 1 यूएसबी, 1 लैन, 1 एंटीना, 1 सैटेलाइट इनपुट, 1 डिजिटल ऑडियो आउट स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, 64-बिट क्वाड-कोर प्रोसेसर, वाई-फाई 4, गूगल अस्स्टिेंट क्यों खरीदें FHD QLED डिस्प्ले और HDR 10 24 वॉट Dolby Audio Google TV के साथ Netflix, Hotstar, Prime Video जैसे ऐप्स का सपोर्ट मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स क्यों खोजें विकल्प 1 स्टार एनर्जी रेटिंग 60Hz रिफ्रेश रेट खरीदने के लिए क्लिक करेंTCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C

इस टीवी की कीमत 21,240 रुपये से कम होकर 14,490 रुपये ह 32 इंच का हो गई है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। इसका डिस्प्ले 32 इंच का है जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 1366x768 है। इसमें 10 वॉट स्टीरियो साउंड, AI साउंड और वर्चुअल सराउंड 5.1 इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही α5 Gen 6 AI प्रोसेसर, वेबओएस और 1GB रैम/8GB स्टोरेज के साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसी ऐप्स का सपोर्ट मौजूद है।

Specifications डिस्प्ले 32 इंच HD Ready LED (1366x768) साउंड 10 वाट, स्टीरियो स्पीकर्स, AI साउंड कनेक्टिविटी 2 एचडीएमआई, 1 यूएसबी, ब्लूटूथ, Wi-Fi, RF इनपुट स्मार्ट फीचर्स WebOS, α5 Gen 6 AI प्रोसेसर, 1GB रैम, 8GB ROM, Magic Remote संगत, स्क्रीन शेयर, गेम ऑप्टिमाइज़र, सपोर्टेड ऐप्स: नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, सोनी लिव, जी5, एप्पल टीवी क्यों खरीदें HD Ready LED डिस्प्ले और HDR 10 WebOS और α5 Gen 6 AI प्रोसेसर 10 वॉट AI साउंड और वर्चुअल सराउंड 5.1 मल्टीपल कनेक्टिविटी (2 HDMI, USB, ब्लूटूथ, Wi-Fi) क्यों खोजें विकल्प 1 स्टार एनर्जी रेटिंग 1GB रैम, मल्टीटास्किंग या हेवी ऐप्स के लिए कम केवल 60Hz रिफ्रेश रेट खरीदने के लिए क्लिक करेंLG 108 cm (43 inches) UR75 Series 4K Ultra HD Smart LED TV 43UR75006LC

इस टीवी की कीमत 24,999 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 11,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 32 इंच इंच HD Ready स्मार्ट गूगल टीवी है। इसकी वीडियो क्वालिटी कमाल की है। इसमें 20 वॉट डॉल्बी ऑडियो औक डीटीएस वर्चुअल एक्स साउंड इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिला है। यह गूगल टीवी, 1.5GB रैम, 8GB स्टोरेज और ड्यूल-बैंड वाई-फाई के साथ आता है। यह नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसी ऐप्स सपोर्ट के साथ आता है। इसमें गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट भी मौजूद है।

इसकी कीमत 13,990 रुपये है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। इसमें 32 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और एचडीआर 10+ दिया गया है। इसमें 20 वॉट का ऑडियो, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके साथ ही टाइजन ओएस, वाई-फाई 5 और 3 एचडीएमआई जैसे ऑप्शन्स मिलेंगे। इसमें नेटफ्लिक्स, सैमसंग टीवी प्लस और यूट्यूब सपोर्ट मौजूद है। यह 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 32 इंच HD Ready LED (1366x768) साउंड 20 वॉट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी साउंड कनेक्टिविटी वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 एचडीएमआई, 1 यूएसबी-ए स्मार्ट फीचर्स टाइजन ओएस, सैमसंग टीवी प्लस, एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट क्यों खरीदें HD डिस्प्ले और PurColor 20 वॉट Q-Symphony और OTS Lite Tizen OS और Samsung TV Plus और ऐप्स सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 50Hz रिफ्रेश रेट सॉफ्टवेयर ग्लिच 20 वाट साउंड बड़े कमरों के लिए कमजोर खरीदने के लिए क्लिक करेंSamsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

इसकी कीमत 35,999 रुपये है, लेकिन इसे 46% डिस्काउंट के साथ 19,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह 43 इंच का टीवी है, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 1920x1080 है। इसकी पीक ब्राइटनेस 330 निट्स है। इसके साथ ही 30 वॉट डॉल्बी ऑडियो साउंड इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही गूगल टीवी, 1.5GB रैम और 8GB स्टोरेज भी मौजूद है। इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जियोसिनेा का सपोर्ट भी मौजूद है। इसमें 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ब्लूटूथ 5.0, और ड्यूल-बैंड Wi-Fi जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मौजूद हैं।

इस स्मार्ट टीवी की कीमत 13,990 रुपये है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। इसमें 32 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो 1920x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आती है। यह FHD QLED डिस्प्ले, HDR 10 को सपोर्ट करती है। इसमें 24 वॉट डॉल्बी ऑडियो साउंड इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही गूगल टीवी, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज और क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। कई ओटीटी ऐप्स के सपोर्ट के साथ कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स भी मौजूद हैं।

Specifications डिस्प्ले 32 इंच FHD QLED साउंड 24 वॉट, डॉल्बी ऑडियो कनेक्टिविटी 2 HDMI, 1 USB, 1 LAN, 1 एंटीना, 1 सैटेलाइट इनपुट, 1 डिजिटल ऑडियो आउट स्मार्ट फीचर्स Google TV, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, 64 बिट क्वाड-कोर प्रोसेसर क्यों खरीदें FHD QLED डिस्प्ले और HDR 10 24 वॉट डॉल्बी ऑडियो गूगल टीवी और क्रोमकास्ट मल्टीपल कनेक्टिविटी (2 HDMI, USB, Wi-Fi 4) क्यों खोजें विकल्प 1 स्टार एनर्जी रेटिंग 1GB रैम, मल्टीटास्किंग या हेवी ऐप्स के लिए स्लो खरीदने के लिए क्लिक करेंTCL 80 cms (32 inches) V5C Series Full HD Smart QLED Google TV 32V5C

इसकी एमआरपी 49,999 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 19,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 43 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 3840x2160 है और यह 4K QLED के साथ आता है। इसके अलावा गूगल टीवी, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, और ड्यूल-बैंड वाई-फाई के साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ड्जिनी+हॉटस्टार जैसे ऐप्स का सपोर्ट मौजूद है। यह गूगल अस्सिटेंट और क्रोमकास्ट की सुविधाओं के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच 4K Ultra HD QLED (3840x2160) साउंड 30 वॉट, Dolby Atmos, कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 1 यूएसबी, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, गूगल अस्सिटेंट, क्रोमकास्ट, फास्टकास्ट क्यों खरीदें 4K QLED डिस्प्ले और HDR 10 30 वॉट DTS Virtual:X और डॉल्बी एटमस गूगल टीवी, 2GB रैम, और 16GB स्टोरेज मल्टीपल कनेक्टिविटी (3 HDMI, USB, डुअल-बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.0) क्यों खोजें विकल्प 1 स्टार एनर्जी रेटिंग 60Hz रिफ्रेश रेट बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम ब्रांड्स जितनी मजबूत नहीं खरीदने के लिए क्लिक करेंVW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।