सस्ते में Amazon से खरीदें बेस्ट 4K TV, क्रिकेट के हर छक्के-चौके का दिखेगा असली रोमांच
क्रिकेट प्रेमियों के लिए IPL 2026 का मज़ा दोगुना करने के लिए Amazon सेल में Sony और Samsung जैसे स्मार्ट टीवी पर मिल रही है भारी छूट। JioHotstar की 4K स्ट्रीमिंग का पूरा आनंद लेने के लिए ये हाई-टेक टीवी आपको घर बैठे स्टेडियम जैसा अहसास देंगे।
क्रिकेट प्रेमियों के लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार यानी IPL 2026 बस कुछ ही दिन दूर है। अगर आप भी मैच के दौरान स्टेडियम जैसी फील अपने घर के लिविंग रूम में चाहते हैं, तो एक हाई-टेक स्मार्ट टीवी आपकी पहली जरूरत है। इस सीजन, Amazon पर विशेष 'इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग' और रिपब्लिक डे सेल के चलते प्रीमियम से लेकर बजट टीवी तक पर भारी छूट मिल रही है।
मैच देखते समय सबसे बड़ी समस्या मोशन ब्लर की होती है। इसे दूर करने के लिए Sony Bravia 3 और Samsung Neo QLED जैसे मॉडल्स इस समय ट्रेंड में हैं। सोनी की 'मोशनफ्लो XR' तकनीक और सैमसंग का 120Hz रिफ्रेश रेट तेज रफ्तार गेंदों को भी एकदम साफ दिखाता है। वहीं, बजट सेगमेंट में Xiaomi FX Pro QLED और TCL QD-Mini LED जैसे विकल्प 25,000 रुपये से 45,000 रुपये की रेंज में उपलब्ध हैं, जो शानदार ब्राइटनेस और विविड कलर्स प्रदान करते हैं।
इस बार JioHotstar पर IPL की लाइव स्ट्रीमिंग होने जा रही है, जिसके लिए इन टीवी में दिया गया AI अपस्केलिंग फीचर 4K क्वालिटी का बेजोड़ अनुभव देगा। यदि आप नया टीवी लेने की योजना बना रहे हैं, तो Amazon पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का लाभ उठाकर आप अपने पुराने टीवी को अपग्रेड कर सकते हैं।
1. Hisense 126 cm (50 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV | 48W Powerful Speakers | Dolby Atmos & HDR10+ | ALLM, VRR & Game Mode | Cricket Mode | AI 4K Upscaler | VIDAA OS | 50E75Q (Black)
Hisense का यह QLED टीवी विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्टेडियम जैसी ब्राइटनेस और वाइब्रेंट कलर्स चाहते हैं। Quantum Dot Technology के साथ आने वाला यह टीवी साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा असली और गहरे रंग दिखाता है। इसमें दिया गया Cricket Mode और 48W के स्पीकर्स इसे मैच देखने के लिए एक पावरहाउस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्पेशल क्रिकेट मोड
पावरफुल साउंड
QLED डिस्प्ले
गेमिंग के लिए भी बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
गूगल प्ले स्टोर के मुकाबले ऐप्स की संख्या कम
60Hz रिफ्रेश रेट
2. BLACK+DECKER 126 cm (50 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU50UD2875ATIN (Black)
BLACK+DECKER का यह टीवी Android 14 पर आधारित लेटेस्ट Google TV इंटरफेस के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 4-साइड फ्रेमलेस डिज़ाइन है, जो इसे बेहद प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है। इसमें दिया गया लेटेस्ट AI चिपसेट और बेहतरीन ब्राइटनेस इसे इस प्राइस रेंज का एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
शानदार डिस्प्ले
36W के दमदार स्पीकर्स
3 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
BLACK+DECKER के सर्विस सेंटर भारत में अभी कम
स्क्रीन थोड़ी कम चमक वाली
3. Sony BRAVIA 3 Series 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-55S30B (Black)
Sony BRAVIA 3 सीरीज़ उन क्रिकेट प्रेमियों और सिनेप्रेमियों के लिए है जो पिक्चर क्वालिटी से समझौता नहीं करते। इसमें सोनी का मशहूर 4K HDR Processor X1 लगा है, जो रंगों को इतना सजीव बना देता है कि आपको घर बैठे स्टेडियम जैसा अहसास होता है। यह सिर्फ एक टीवी नहीं, बल्कि आपके लिविंग रूम के लिए एक एंटरटेनमेंट पावरहाउस है।
Specifications
क्यों खरीदें
Motionflow™ XR 100
Triluminos PRO
4K X-Reality PRO
सिनेमाई विजुअल्स और सराउंड साउंड का बेहतरीन तालमेल
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट
काफी महंगा
4. Samsung 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA55QN70FAULXL
सैमसंग की Neo-QLED टेक्नोलॉजी साधारण QLED से एक कदम आगे है। इसमें Mini-LEDs का उपयोग किया गया है, जो बहुत छोटे होते हैं और स्क्रीन पर ब्राइटनेस और अंधेरे को बहुत बारीकी से कंट्रोल करते हैं। 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और NQ4 AI Gen2 प्रोसेसर इसे न केवल क्रिकेट के लिए, बल्कि गेमिंग के लिए भी दुनिया के सबसे बेहतरीन टीवी में से एक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
144Hz रिफ्रेश रेट
Mini-LED
NQ4 AI Gen2 प्रोसेसर
गेमिंग का राजा
SolarCell Remote
क्यों खोजें विकल्प
साउंड आउटपुट प्राइस रेंज और विजुअल क्वालिटी के हिसाब से थोड़ी कम
5. Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPIN
Xiaomi FX Pro सीरीज़ Fire TV OS के साथ आती है, जो इसे चलाने में बहुत आसान और स्मूथ बनाता है। इसमें QLED पैनल के साथ Reality Flow MEMC तकनीक दी गई है, जो बजट सेगमेंट में क्रिकेट देखने के अनुभव को कई गुना बेहतर बना देती है। इसका मेटैलिक बेजल-लेस डिज़ाइन आपके कमरे को एक मॉडर्न लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले
30W दमदार साउंड
Fire TV OS
DTH इंटीग्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
लिमिटेड ऐप स्टोर
हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं
6. TCL 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 65C6KS
TCL का यह मॉडल साधारण LED या QLED से कहीं बेहतर QD-Mini LED तकनीक के साथ आता है। यह तकनीक स्क्रीन पर हज़ारों छोटी लाइट्स का उपयोग करती है, जिससे ब्राइटनेस और ब्लैक कलर्स का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही शानदार होता है। 65-इंच का यह बड़ा पैनल और बेज़ल-लेस डिज़ाइन आपके लिविंग रूम को एक मिनी-स्टेडियम में बदल देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-Mini LED डिस्प्ले
विशाल 65-इंच स्क्रीन
40W दमदार साउंड
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
हाई-एंड मॉडल्स जितना ब्राइट नहीं
7. Toshiba 139 cm (55 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV | Dolby Atmos, HDR10+ | 24W Powerful Speakers | AI Sports Mode | REGZA Engine ZR | AI 4K Upscaling | Voice Control | Vidaa OS | 55M450RP (Black)
Toshiba M450RP सीरीज QLED डिस्प्ले और शक्तिशाली REGZA Engine ZR के साथ आती है। इसका मुख्य आकर्षण AI Sports Mode है, जो लाइव क्रिकेट मैचों के दौरान मोशन और विजुअल्स को ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ करता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में बड़ी स्क्रीन और सटीक रंगों 1 बिलियन कलर्स का अनुभव चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED & Quantum Dot
AI Sports Mode
2 साल की वारंटी
बिना रिमोट छुए सिर्फ बोलकर टीवी को कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
हुत बड़े हॉल के लिए आपको अलग से साउंडबार की ज़रूरत
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
