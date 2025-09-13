शानदार पिक्चर क्वालिटी की दुनिया में इन Best TV Brands का बोलबाला, पिक्चर से लेकर साउंड क्वालिटी सब ए-वन
Best TV Brand In India: अगर आप अपने लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और टीवी ब्रांड को लेकर कंफ्यूज हैं, कि आपको कौन-सा टीवी लेना चाहिए, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
Best TV Brand In India: अगर आप टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो सही ब्रांड चुनना बहुत जरूरी है। भारत में कुछ टीवी ब्रांड्स अपनी क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद सर्विस के लिए सबसे आगे हैं। चाहे सैमसंग हो या एलजी, ये कंपनियां आपको QLED और शानदार पिक्चर क्वालिटी की सुविधा देते हैं। ये कंपनियां हर बजट के ऑप्शन उपलब्ध कराती हैं। यहां हम आपको हर बजट और जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन दे रहे हैं।
इसकी कीमत 28,999 रुपये है। इसे हर महीने 4833 रुपये की EMI के साथ ऑर्डर किया जा सकता है। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और डॉल्बी विजन जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें 30W डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस वर्चुअल:एक्स साउंड है, जिससे हर डायलॉग और बीट क्लियर सुनाई देती है। इसके साथ कई ओटीटी ऐप्स का एक्सेस भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K अल्ट्रा एचडी + डॉल्बी ऑडियो डिस्प्ले के साथ शानदार पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस वर्चुअल:एक्स से दमदार साउंड
Google TV और ढेरों ऐप्स सपोर्टेड
क्यों खोजें विकल्प
2GB रैम और 8GB स्टोरेज थोड़ी लिमिटेड
60Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए उतना स्मूद नहीं
हाई-एंड OLED/QLED टीवी जैसी पिक्चर क्वालिटी नहीं
इस 43 इंच स्क्रीन की कीमत 13,499 रुपये है। यह फुल एचडी QLED स्मार्ट टीवी शानदार विजुअल और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें 1920 x 1080 रेजोल्यूशन और क्वांटम लूसेंट डिस्प्ले तकनी है। इसमें 24W बॉक्स स्पीकर्स और 5 साउंड मोड्स के साथ आपको बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2 HDMI, 2 USB, Wi-Fi और LAN पोर्ट दिए गए हैं। यह एंड्रॉइड टीवी है, जिसमें प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जी5, ईरोस नाऊ और लाइव न्यूज जैसी ऐप्स का एक्सेस मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल और क्वांटम लूसेंट टेक्नोलॉजी
24W बॉक्स स्पीकर्स + 5 साउंड मोड्स के साथ दमदार ऑडियो
एंड्रॉइड टीवी में ढेर सारे ऐप्स और मीराकास्ट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल फुल एचडी रेजोल्यूशन
60Hz रिफ्रेश रेट, गेमिंग और फास्ट मूवमेंट में उतना स्मूद नहीं
इस टीवी की कीमत 43,990 रुपये है। यह LG 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है। इसमें 3840x2160 रेजोल्यूशन और α5 AI प्रोसेसर 4के जेन6 दिया गया है। इसका AI साउंड 5.1 वर्चुअल सराउंड और एआई एक्वास्टिक ट्यूनिंग आपको थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI, 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 और आर्क सपोर्ट करता है। इसें कई OTT ऐप्स सपोर्ट दिया गया है, जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल टीवी आदि शामिल है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD डिस्प्ले और AI Processor के साथ शानदार पिक्चर क्वालिटी
AI Sound 5.1 और Acoustic Tuning से थिएटर जैसा साउंड
WebOS और AI ThinQ के साथ स्मार्ट और आसान यूजर एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
केवल 20W साउंड आउटपुट, साउंडबार की जरूरत पड़ सकती है
60Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए लिमिटेड
इस स्मार्ट टीवी की कीमत 51,990 रुपये है। यह 4K क्यूडी-मिनी एलईडी गूगल टीवी एक प्रीमियम स्मार्ट टीवी है, जो एडवांस फीचर्स के साथ आता है। इसमें 4K मिनी एलईडी पैनल है, जो हर हर सीन को शानदार बनाता है। इसका 144Hz मोशन क्लैरिटी प्रो और MEMC 120Hz गेमिंग और स्पोर्ट्स देखने वालों के लिए स्मूद और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है। इसमें 40W स्पीकर्स डॉल्बी एटमस मौजूद है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
144Hz मिनी एलईडी डिस्प्ले
Dolby Vision IQ और 512+ डिमिंग जोन
40W स्पीकर्स डॉल्बी एटमस
3GB रैम + 32GB स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 स्टार एनर्जी रेटिंग
1 USB पोर्ट, सीमित कनेक्टिविटी
रिमोट पर सिर्फ 6 महीने की वारंटी
इस टीवी की कीमत 25,990 रुपये है। इसे हर महीने 8,663 रुपये की EMI देकर भी खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी स्मार्ट टीवी है, जो स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। इसमें 50Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 एचडीएमआई, यूएसबी-ए जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दिए गए हैं। इसमें 20W स्पीकर्स, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड मिलता है। इसमें सैमसंग टीवी प्लस, एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट और क्यू-सिम्फनी
एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट, एयरप्ले
क्यों खोजें विकल्प
केवल 50Hz रिफ्रेश रेट, गेमिंग के लिए स्मूद नहीं
20W साउंड आउटपुट, बड़े हॉल के लिए थोड़ा कम लग सकता है
इस 43 इंच टीवी की कीमत 21,999 रुपये है। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है, जो थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट है, जो स्मूद पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें ड्यूल बैंक वाई-फाई, 3 HDMI, 2 USB, ब्लूटूथ 5.0 जैसे ऑप्शन्स दिए गए हैं। इसमें 24W स्पीकर्स, डॉल्बी ऑडियो, डीटीएस वर्चुअल: एक्स जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसमें प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी+ हॉटस्टार और यूट्यूब भी आसानी से चला सकते हैं। साथ ही एलेक्सा सपोर्ट भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन
फायर टीवी बिल्ट-इन
डॉल्बी ऑडियो + डीटीएस वर्चुअल:X
एलेक्सा वॉयस रिमोट और एयरप्ले 2 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
24W साउंड आउटपुट
सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट
स्टोरेज केवल 8GB
इस टीवी की कीमत 29,999 रुपये है। यह 4K अल्ट्रा एचडी क्यूएलईडी टीवी (3840x2160) शानदार पिक्चर क्वालिटी और एडवांस स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। इसमें क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी, एचडीआर10+, डॉल्बी विजन और एआई पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसमें एचडीआर गेम मोड, ऑटो लो लैटेंसी मोड और वीआरआर सपोर्ट है। इसका बेल-लेस डिजाइन इसे और प्रीमियम बनाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI, 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, इथरनेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 24W स्पीकर्स, डॉल्बी एटमस जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी विजन के साथ क्यूएलईडी डिस्प्ले
डॉल्बी एटमस और MS12 साउंड प्रोसेसिंग
गेम मोड+ वीआरआर+ ALLM
क्यों खोजें विकल्प
साउंड आउटपुट केवल 24W
सिर्फ 8-बिट कलर डेप्थ
