शानदार पिक्चर क्वालिटी की दुनिया में इन Best TV Brands का बोलबाला, पिक्चर से लेकर साउंड क्वालिटी सब ए-वन

Best TV Brand In India: अगर आप अपने लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और टीवी ब्रांड को लेकर कंफ्यूज हैं, कि आपको कौन-सा टीवी लेना चाहिए, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Sat, 13 Sep 2025 07:45 PM

Best TV Brand In India: अगर आप टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो सही ब्रांड चुनना बहुत जरूरी है। भारत में कुछ टीवी ब्रांड्स अपनी क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद सर्विस के लिए सबसे आगे हैं। चाहे सैमसंग हो या एलजी, ये कंपनियां आपको QLED और शानदार पिक्चर क्वालिटी की सुविधा देते हैं। ये कंपनियां हर बजट के ऑप्शन उपलब्ध कराती हैं। यहां हम आपको हर बजट और जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन दे रहे हैं।

इसकी कीमत 28,999 रुपये है। इसे हर महीने 4833 रुपये की EMI के साथ ऑर्डर किया जा सकता है। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट गूगल टीवी है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और डॉल्बी विजन जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें 30W डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस वर्चुअल:एक्स साउंड है, जिससे हर डायलॉग और बीट क्लियर सुनाई देती है। इसके साथ कई ओटीटी ऐप्स का एक्सेस भी मौजूद है।

इस 43 इंच स्क्रीन की कीमत 13,499 रुपये है। यह फुल एचडी QLED स्मार्ट टीवी शानदार विजुअल और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें 1920 x 1080 रेजोल्यूशन और क्वांटम लूसेंट डिस्प्ले तकनी है। इसमें 24W बॉक्स स्पीकर्स और 5 साउंड मोड्स के साथ आपको बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2 HDMI, 2 USB, Wi-Fi और LAN पोर्ट दिए गए हैं। यह एंड्रॉइड टीवी है, जिसमें प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जी5, ईरोस नाऊ और लाइव न्यूज जैसी ऐप्स का एक्सेस मिलता है।

इस टीवी की कीमत 43,990 रुपये है। यह LG 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है। इसमें 3840x2160 रेजोल्यूशन और α5 AI प्रोसेसर 4के जेन6 दिया गया है। इसका AI साउंड 5.1 वर्चुअल सराउंड और एआई एक्वास्टिक ट्यूनिंग आपको थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI, 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 और आर्क सपोर्ट करता है। इसें कई OTT ऐप्स सपोर्ट दिया गया है, जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल टीवी आदि शामिल है।

इस स्मार्ट टीवी की कीमत 51,990 रुपये है। यह 4K क्यूडी-मिनी एलईडी गूगल टीवी एक प्रीमियम स्मार्ट टीवी है, जो एडवांस फीचर्स के साथ आता है। इसमें 4K मिनी एलईडी पैनल है, जो हर हर सीन को शानदार बनाता है। इसका 144Hz मोशन क्लैरिटी प्रो और MEMC 120Hz गेमिंग और स्पोर्ट्स देखने वालों के लिए स्मूद और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है। इसमें 40W स्पीकर्स डॉल्बी एटमस मौजूद है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 4K क्यूडी-मिनी एलईडी (3840x2160), HDR10, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट साउंड 40W आउटपुट, डॉल्बी एटमस प्रोसेसर व स्टोरेज 64 बिट क्वाड कोर, 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 1 यूएसबी, लैन, सैटेलाइट इनपुट, डिजिटल ऑडियो आउट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, एयरप्ले 2, एलेक्सा स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, स्क्रीन मिररिंग, वेब ब्राउजर, गेम मास्टर कंट्रोल, ओटीटी ऐप्स क्यों खरीदें 144Hz मिनी एलईडी डिस्प्ले Dolby Vision IQ और 512+ डिमिंग जोन 40W स्पीकर्स डॉल्बी एटमस 3GB रैम + 32GB स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प केवल 2 स्टार एनर्जी रेटिंग 1 USB पोर्ट, सीमित कनेक्टिविटी रिमोट पर सिर्फ 6 महीने की वारंटी खरीदने के लिए क्लिक करेंTCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 55Q6C

इस टीवी की कीमत 25,990 रुपये है। इसे हर महीने 8,663 रुपये की EMI देकर भी खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी स्मार्ट टीवी है, जो स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। इसमें 50Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 एचडीएमआई, यूएसबी-ए जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दिए गए हैं। इसमें 20W स्पीकर्स, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड मिलता है। इसमें सैमसंग टीवी प्लस, एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट दिया गया है।

इस 43 इंच टीवी की कीमत 21,999 रुपये है। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है, जो थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट है, जो स्मूद पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें ड्यूल बैंक वाई-फाई, 3 HDMI, 2 USB, ब्लूटूथ 5.0 जैसे ऑप्शन्स दिए गए हैं। इसमें 24W स्पीकर्स, डॉल्बी ऑडियो, डीटीएस वर्चुअल: एक्स जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसमें प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी+ हॉटस्टार और यूट्यूब भी आसानी से चला सकते हैं। साथ ही एलेक्सा सपोर्ट भी मौजूद है।

इस टीवी की कीमत 29,999 रुपये है। यह 4K अल्ट्रा एचडी क्यूएलईडी टीवी (3840x2160) शानदार पिक्चर क्वालिटी और एडवांस स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। इसमें क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी, एचडीआर10+, डॉल्बी विजन और एआई पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसमें एचडीआर गेम मोड, ऑटो लो लैटेंसी मोड और वीआरआर सपोर्ट है। इसका बेल-लेस डिजाइन इसे और प्रीमियम बनाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI, 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, इथरनेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 24W स्पीकर्स, डॉल्बी एटमस जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।