OnePlus 13 और वनप्लस 15 को खरीदने का सबसे शानदार मौका, 12 हजार रुपये तक कम हुई कीमत

Feb 22, 2026 07:43 am IST Kumar Prashant Singh
वनप्लस 13 और वनप्लस 15 पर बंपर डील दी जा रही हैं। डील में आप इन फोन को आप 12 हजार रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं। इन फोन पर बंपर कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में ये फोन और सस्ते हो सकते हैं।

अमेजन पर आपके लिए कमाल की डील्स लाइव हैं। ये डील वनप्लस के दो पॉप्युलर स्मार्टफोन- OnePlus 13 और OnePlus 15 पर दी जा रही हैं। डील में आप इन फोन को आप 12 हजार रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं। इन फोन पर बंपर कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में ये फोन और सस्ते हो सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। वनप्लस के ये फोन 7300mAh की बैटरी और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ धांसू कैमरा सेटअप और डिस्प्ले ऑफर करते हैं। इनका प्रोसेसर भी दमदार है। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन पर दी जा रही डील के बारे में।

वनप्लस 13

वनप्लस का यह फोन अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 9 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के वक्त फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 69999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन पर 60999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 3 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। इससे इस डिवाइस पर मिलने वाला टोटल डिस्काउंट 12 हजार रुपये का हो जाता है। फोन पर 3049 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है।

OnePlus 13

फोन के फीचर्स की बात करें, कंपनी इस फोन में 3168 x 1440 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.82 इंच का 2K+ LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स तक का है। फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है।

इसके अलावा फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एर 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस भी मिलेगा। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जो 100W की SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Oxygen OS 15 पर काम करता है।

वनप्लस 15

फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 72998 रुपये है। आप इस फोन को 3 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 3649 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 44 हजार रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस 15 में आपको 6.78 इंच का 1.5K AMOLED LTPO डिस्प्ले मिलेगा।

OnePlus 15
यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर लगा है। फोन के रियर में 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे दिए गए हैं। वहीं, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। फोन में आपको 7300mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। यह बैटरी 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

(Main Image: Nextpit)

Kumar Prashant Singh

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

