स्टूडेंट के लिए बेस्ट Tab, Amazon लाया बंपर ऑफर, पढ़ाई- प्रोजेक्ट्स सभी में स्मार्ट

कॉलेज की पढ़ाई, डिजिटल नोट्स और असाइनमेंट्स के लिए Amazon पर टैबलेट्स की एक शानदार रेंज उपलब्ध है। Samsung Galaxy Tab, OnePlus Pad और Apple iPad जैसे टॉप ब्रांड्स पर Amazon समय-समय पर भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स देता है, जिससे ये स्टूडेंट्स के लिए काफी किफायती हो जाते हैं। ये टैबलेट्स वजन में हल्के हैं, इसलिए इन्हें कॉलेज ले जाना आसान है। इनमें मिलने वाला स्टाइलस (Pen) सपोर्ट और स्प्लिट-स्क्रीन फीचर मल्टीटास्किंग को बेहद सरल बना देता है, जिससे एक साथ वीडियो देखना और नोट्स लिखना मुमकिन हो जाता है।
Amazon पर Samsung Galaxy Tab A11+ को 34 फीसद की भारी छूट के साथ 27,999 रुपये की जगह पर मात्र 18,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह अपनी बड़ी 11 इंच की डिस्प्ले और लेटेस्ट AI फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसमें शक्तिशाली 4nm प्रोसेसर दिया गया है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले 18% बेहतर परफॉरमेंस देता है। मनोरंजन के लिए इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट और डॉल्बी एटमॉस के साथ क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं, जो वीडियो देखने और गेमिंग के अनुभव को शानदार बनाते हैं। साथ ही, इसकी स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।
OnePlus जैसे शानदार ब्रैंड का Amazon पर OnePlus Pad Go 2 को 13 फीसद की छूट के साथ 29,999 रुपये की जगह पर मात्र 25,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह टैबलेट अपनी शानदार 12.1 इंच की 2.8K डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट के लिए जाना जाता है, जो मूवी देखने और गेमिंग के लिए बेहतरीन है। इसमें 10050 mAh की विशाल बैटरी और शक्तिशाली MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर दिया गया है। इस डील की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके साथ 3,999 रुपये की कीमत वाला OnePlus Pad Go 2 Stylo पेन बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है।
