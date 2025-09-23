वाह! Big Billion Days की बेस्ट टैबलेट डील, सबसे पतला 5G मॉडल ₹12999 में best tablet deal in Flipkart Big Billion Days Sale buy motorola Pad 60 Neo, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़best tablet deal in Flipkart Big Billion Days Sale buy motorola Pad 60 Neo

वाह! Big Billion Days की बेस्ट टैबलेट डील, सबसे पतला 5G मॉडल ₹12999 में

मोटोरोला का पावरफुल बजट टैबलेट Motorola Pad 60 Neo ग्राहकों को 15 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीदने का मौका ग्राहकों को मिल रहा है। हम इसके फीचर्स और इससे जुड़ी बाकी जानकारी आपको दे रहे हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 03:25 PM
टेक ब्रैंड Motorola के डिवाइसेज इन दिनों चल रही Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान बेहद सस्ते मिल रहे हैं और खास डील का फायदा Motorola Pad 60 Neo पर भी दिया जा रहा है। इस टैबलेट को सबसे पतले 5G टैब के तौर पर सेल के दौरान डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। यह Flipkart के अलावा कंपनी वेबसाइट और चुनिंदा रीटेल स्टोर्स पर भी छूट पर मिल रहा है।

Moto Pad 60 Neo सेगमेंट का इकलौता टैबलेट है, जिसमें 11 इंच का 2.5K डिस्प्ले दिया गया है। इसमें गेमिंग और स्ट्रीमिंग जैसी जरूरतों के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। यह पैंटोन-क्यूरेटेड प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। इस टैबलेट का वजन केवल 490 ग्राम है और मोटाई महज 6.9mm है। यह सेगमेंट का सबसे पतला और 5G रेडी टैबलेट है।

प्रीमियम फीचर्स के चलते है खास

टैबलेट बजट प्राइस के बावजूद कई यूनीक फीचर्स ऑफर करता है और Moto Pen के साथ आता है। इसमें 4096 प्रेशर लेवल्स दिए गए हैं और Tilt सपोर्ट के अलावा Palm Rejection भी मिलता है। इसमें कई AI फीचर्स और Circle-to-search जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। Moto Smart Control फीचर के चलते इसमें क्रॉस कंट्रोल, ऐप कॉन्टिन्यूटी और स्मार्ट क्लिपबोर्ड, फाइल ट्रांसफर और स्वाइप टू स्ट्रीम और प्रो वेबकैम मोड मिल जाते हैं।

धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए टैबलेट MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर के साथ आता है और पतले डिजाइन के बाद इसमें 7040mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। साथ ही बॉक्स में फास्ट चार्जर भी मिलता है। Android 15 पर चलने वाले टैबलेट को Dolby Atmos सपोर्ट वाले क्वॉड स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है।

इतनी कीमत पर खरीदें Moto टैबलेट

Moto Pad 60 Neo की कीमत भारतीय मार्केट में 17,999 रुपये रखी गई है लेकिन इस रेग्युलर प्राइस के मुकाबले ऑफर्स के साथ यह केवल 12,999 रुपये में मिल रहा है। इसमें 8GB LPDDR4x रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलता है। यह टैबलेट पैंटोन क्यूरेटेड ब्रॉन्ज ग्रीन कलर में उपलब्ध है।

