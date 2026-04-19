तपती गर्मी में मिलेगी राहत! ₹30,000 से कम में Amazon पर मिल रहे हैं ये सबसे दमदार Split AC, देखें लिस्ट

Apr 19, 2026 05:10 pm IST

अमेजन पर 30,000 रूपये के बजट में Voltas और Lloyd जैसे ब्रांड्स सबसे भरोसेमंद हैं, जहाँ आपको 1.5 टन तक के स्मार्ट इनवर्टर स्प्लिट एसी बेहतरीन बैंक ऑफर्स के साथ मिल जाएंगे।

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30,000 रूपये के बजट में अमेज़न पर एक बेहतरीन स्प्लिट एसी चुनना अब काफी आसान हो गया है, क्योंकि इस रेंज में Voltas, Lloyd, Daikin और Godrej जैसे प्रमुख ब्रांड्स के कई विकल्प उपलब्ध हैं। यह बजट विशेष रूप से उन यूज़र्स के लिए आदर्श है जो मध्यम आकार के कमरों के लिए 1 टन (5-स्टार) या 1.5 टन (3-स्टार) का एसी तलाश रहे हैं।

इस प्राइस सेगमेंट में Voltas अपने विशाल सर्विस नेटवर्क और मजबूत कूलिंग के कारण सबसे लोकप्रिय है, जबकि Lloyd कम कीमत में वाई-फाई और स्मार्ट कूलिंग जैसे आधुनिक फीचर्स प्रदान करता है। अमेजन पर खरीदारी करते समय ग्राहकों को 100% कॉपर कंडेनसर वाले मॉडल ही चुनने चाहिए, क्योंकि ये एल्युमीनियम के मुकाबले अधिक टिकाऊ होते हैं और बेहतर हीट एक्सचेंज प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, कनवर्टिबल मोड एक जरूरी फीचर बन गया है, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से एसी की टन क्षमता को एडजस्ट करने की सुविधा देता है, जिससे बिजली के बिल में भारी बचत होती है। अमेज़न पर अक्सर मिलने वाले बैंक डिस्काउंट्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ, आप इन प्रीमियम मॉडल्स को 27,000 रूपये से 29,999 रूपये के बीच आसानी से खरीद सकते हैं। अंततः, एक अच्छे स्प्लिट एसी का चुनाव करते समय एंटी-डस्ट फिल्टर और लो-नॉइज लेवल जैसे फीचर्स पर भी ध्यान देना जरूरी है।

Midea का यह स्प्लिट एसी 30,000 रूपये के बजट में एक बेहद शक्तिशाली और फीचर-लोडेड विकल्प है। यह 6-इन-1 फ्लेक्सीकूल इनवर्टर तकनीक के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने और 50% तक बिजली बचाने की सुविधा देता है। इसमें 'ऑटो इंटेलिजेंस' और 'टर्बो मोड' जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो भीषण गर्मी में भी कमरे को मिनटों में ठंडा कर देते हैं। अमेज़न पर 29,990 रूपयेकी कीमत के साथ यह इस बजट के सबसे किफायती और एडवांस मॉडल्स में से एक है।

Specifications वारंटी 10 साल की कम्प्रेसर वारंटी एयर फिल्टर HD+ PM 2.5 फिल्टर विशेष फीचर्स 6-इन-1 कनवर्टिबल, ऑटो क्लीन, टर्बो मोड कंडेनसर 100% कॉपर कम्प्रेसर इनवर्टर कम्प्रेसर क्यों खरीदें फ्लेक्सीकूल 6-इन-1 तकनीक तेजी से कूलिंग ऑटो क्लीन शानदार बजट डील क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित 3-स्टार रेटिंग इंस्टालेशन के लिए अतिरिक्त भुगतान

Voltas का यह 1.4 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी भारतीय गर्मियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी High Ambient Cooling तकनीक है, जो 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग प्रदान करती है। यह 4-in-1 एडजस्टेबल मोड के साथ आता है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को बदल सकते हैं। 28,990 रूपये की आकर्षक कीमत पर यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एक टिकाऊ और किफायती विकल्प है।

Specifications कंडेनसर 100% कॉपर कॉइल विशेष फीचर्स 4-स्टेप एडजस्टेबल कूलिंग, टर्बो मोड, स्लीप मोड एयर फिल्टर एंटी-डस्ट फिल्टर और एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग वोल्टेज रेंज 110V - 285V वारंटी 10 साल कम्प्रेसर पर, 5 साल PCB पर (शर्तें लागू) क्यों खरीदें एडजस्टेबल कूलिंग अत्यधिक गर्मी में प्रभावी कम मेंटेनेंस विशाल सर्विस नेटवर्क क्यों खोजें विकल्प शोर का स्तर थोड़ा ज्यादा अतिरिक्त इंस्टालेशन चार्ज

Godrej का यह 1 टन क्षमता वाला इन्वर्टर स्प्लिट एसी छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह मॉडल AI Powered तकनीक और 5-in-1 कनवर्टिबल कूलिंग के साथ आता है, जो आपकी जरूरत के अनुसार बिजली की बचत और कूलिंग का संतुलन बनाए रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की व्यापक वारंटी है, जो ग्राहकों को लंबी अवधि तक मानसिक शांति प्रदान करती है। 26,490 रूपये की बजट रेंज में यह एक बहुत ही किफायती और भरोसेमंद प्रोडक्ट है।

Specifications वारंटी 5 साल व्यापक वारंटी, 10 साल कम्प्रेसर वारंटी कूलिंग परफॉर्मेंस 52°C तापमान में भी हैवी-ड्यूटी कूलिंग विशेष फीचर्स 5-इन-1 कनवर्टिबल, AI मोड, i-Sense तकनीक कंडेनसर 100% कॉपर कम्प्रेसर वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कम्प्रेसर क्यों खरीदें शानदार वारंटी AI और i-Sense तकनीक 5-इन-1 कनवर्टिबल मजबूत निर्माण सेल्फ क्लीनिंग क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए यह पर्याप्त नहीं ब्रांड रिप्लेसमेंट पॉलिसी

Cruise का यह नया 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती बजट में एडवांस एयर प्यूरीफिकेशन चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन और PM 2.5 फिल्टर है, जो न सिर्फ कमरे को ठंडा करता है बल्कि हवा को भी शुद्ध बनाता है। यह 2026 की नई BEE स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब है कि यह भविष्य की ऊर्जा बचत मानकों के अनुरूप है। 27,790 रूपये की मेगा डील प्राइस पर यह 1.5 टन सेगमेंट में सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक है।

Specifications वारंटी 1 साल व्यापक, 1 साल PCB, 10 साल कम्प्रेसर इनवर्टर तकनीक वैरिएबल टनेज तकनीक कंडेनसर 100% हाई ग्रूव्ड कॉपर फिल्ट्रेशन 7-स्टेज एयर फिल्टर + PM 2.5 एयर फिल्टर क्यों खरीदें बेहतरीन एयर क्वालिटी भविष्य के लिए तैयार जंग से सुरक्षा वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क कुछ ग्रामीण इलाकों में कम कूलिंग लिमिट इंस्टालेशन शुल्क का भुगतान

Whirlpool का यह मैजीकूल (Magicool) सीरीज इन्वर्टर स्प्लिट एसी मध्यम आकार के कमरों के लिए एक दमदार और स्मार्ट विकल्प है। यह 6th Sense Technology के साथ आता है, जो कमरे के तापमान और नमी को समझकर कूलिंग को अपने आप एडजस्ट करता है। इसमें 4-in-1 कनवर्टिबल सुविधा दी गई है, जिससे आप अलग-अलग कूलिंग जरूरतों के हिसाब से इसके टनेज को बदल सकते हैं। 29,200 रूपये की कीमत पर यह हाई-एम्बिएंट कूलिंग और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन जैसे प्रीमियम फीचर्स प्रदान करता है।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 5 साल कम्प्रेसर पर कूलिंग परफॉर्मेंस 52°C के अत्यधिक तापमान में भी प्रभावी कूलिंग विशेष फीचर्स 4-इन-1 कनवर्टिबल, 6th Sense टेक्नोलॉजी कंडेनसर 100% कॉपर कंडेनसर कॉइल कम्प्रेसर इंटेलिजेंस इन्वर्टर कम्प्रेसर क्यों खरीदें 6th Sense टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस इन्वर्टर इंटेलिजेंस इन्वर्टर लो मेंटेनेंस स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प रेटिंग 1 स्टार कम सीमित कम्प्रेसर वारंटी

LG की यह एसेंशियल सीरीज छोटे कमरों (110 sq.ft तक) के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है। यह AI कनवर्टिबल 6-इन-1 तकनीक के साथ आता है, जो कमरे की भीड़ और जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Ocean Black Protection है, जो कोस्टल (तटीय) इलाकों में होने वाले जंग से कंडेनसर को बचाती है। 26,490 रूपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम शोर और लंबी चलने वाली मशीन की तलाश में हैं।

Specifications वारंटी 1 साल व्यापक, 5 साल PCB और मोटर, 10 साल कम्प्रेसर कूलिंग परफॉर्मेंस 55°C के अत्यधिक तापमान में भी काम करने में सक्षम विशेष फीचर्स AI कनवर्टिबल 6-इन-1, VIRAAT मोड, एंटी-वायरस प्रोटेक्शन कंडेनसर 100% कॉपर कम्प्रेसर स्मार्ट इन्वर्टर कम्प्रेसर क्यों खरीदें अत्यधिक शांत ऑपरेशन एंटी-वायरस सुरक्षा Ocean Black Protection स्मार्ट डायग्नोसिस VIRAAT मोड क्यों खोजें विकल्प केवल बहुत छोटे कमरों के लिए ही प्रभावी 2-स्टार रेटिंग

IFB का यह 1 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी अत्याधुनिक तकनीक और मजबूती का एक बेहतरीन संगम है। यह AI Powered तकनीक और 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड के साथ आता है, जो आपकी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को 115% तक बढ़ा सकता है। भारी गर्मी के लिए डिजाइन किया गया यह मॉडल 55°C के भीषण तापमान में भी दमदार कूलिंग प्रदान करता है। 29,990 रूपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो छोटे कमरों के लिए एक "हैवी-ड्यूटी" और फीचर-रिच एसी ढूंढ रहे हैं।

Specifications वारंटी 1 साल व्यापक, 10 साल कम्प्रेसर, 5 साल PCB पर एयर थ्रो लॉन्ग एयर थ्रो विशेष फीचर्स 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड, हाइब्रिड मोड, AI कूलिंग कंडेनसर 100% कॉपर क्यों खरीदें हाइब्रिड मोड अत्यधिक सुरक्षा 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड 4-स्टेप सेल्फ क्लीन क्यों खोजें विकल्प केवल छोटे बेडरूम या केबिन के लिए ही उपयुक्त थोड़ा प्रीमियम बजट

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1. एसी के लिए 3 मिनट का नियम क्या है? यह नियम मुख्य रूप से एसी के कम्प्रेसर की सुरक्षा के लिए होता है,

जब आप एसी को बंद करते हैं, तो उसे दोबारा चालू करने से पहले कम से कम 3 मिनट का इंतजार करना चाहिए।

कारण: एसी के सिस्टम में गैस का दबाव (Pressure) संतुलित होने में समय लगता है। यदि आप तुरंत ऑन-ऑफ करते हैं, तो कम्प्रेसर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे वह जल सकता है या उसकी उम्र कम हो सकती है।

नोट: आजकल के आधुनिक 'इन्वर्टर एसी' में यह सुरक्षा फीचर पहले से ही इनबिल्ट होता है, जो बिजली कटने पर खुद ही 3 मिनट बाद कम्प्रेसर स्टार्ट करते हैं।

2. क्या एसी बीपी (ब्लड प्रेशर) के मरीजों के लिए अच्छा है? फायदा: अत्यधिक गर्मी और उमस बीपी के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है क्योंकि इससे शरीर पर तनाव बढ़ता है। एसी एक आरामदायक तापमान बनाए रखकर बीपी को स्थिर रखने में मदद करता है।

सावधानी: अचानक तापमान बदलना नुकसानदेह हो सकता है। यदि मरीज चिलचिलाती धूप से सीधे बेहद ठंडे एसी वाले कमरे में आता है, तो रक्त वाहिकाएं अचानक सिकुड़ सकती हैं जिससे बीपी बढ़ सकता है।

सलाह: एसी का तापमान 24°C से 26°C के बीच रखें और कमरे में नमी (Humidity) का ध्यान रखें।

3. स्प्लिट एसी खरीदने से पहले क्या चेक करना चाहिए? टन : कमरे के साइज के हिसाब से चुनें (100 sq.ft के लिए 1 टन, 150 sq.ft के लिए 1.5 टन)।

कम्प्रेसर टाइप: हमेशा इन्वर्टर कम्प्रेसर चुनें, यह बिजली बचाता है।

कंडेनसर कॉइल: केवल 100% कॉपर ही लें। एल्युमीनियम सस्ता होता है पर जल्दी खराब होता है।

कनवर्टिबल मोड: 4-इन-1 या 6-इन-1 मोड जरूर देखें ताकि आप जरूरत पड़ने पर एसी की क्षमता घटा या बढ़ा सकें।

सर्विस नेटवर्क: चेक करें कि आपके इलाके में उस ब्रांड का सर्विस सेंटर है या नहीं।

4. 30,000 रूपये के अंदर कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है? इस बजट में ये कंपनियां टॉप पर हैं,

Voltas : मजबूत कूलिंग और बेहतरीन सर्विस के लिए।

Lloyd : कम कीमत में ज्यादा फीचर्स और 1.5 टन के विकल्प के लिए।

Midea / Cruise: अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कम कीमत चाहते हैं।

Godrej: यदि आप लंबी वारंटी (5 साल कॉम्प्रिहेंसिव) को प्राथमिकता देते हैं।

5. स्प्लिट एसी में होने वाली सामान्य समस्याएं क्या हैं? गैस लीकेज: यह सबसे आम समस्या है, जिससे कूलिंग बंद हो जाती है।

पानी टपकना : ड्रेन पाइप में गंदगी फंसने के कारण इंडोर यूनिट से पानी गिरने लगता है।

फिल्टर का गंदा होना: अगर फिल्टर साफ न हो, तो हवा का फ्लो कम हो जाता है और बिजली बिल बढ़ जाता है।

शोर : इंडोर या आउटडोर यूनिट के फैन में दिक्कत होने पर तेज आवाज आने लगती है।

सेंसर की खराबी: कभी-कभी सेंसर खराब होने से एसी ऑटो-कट नहीं करता या बार-बार बंद हो जाता है।

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