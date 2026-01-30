वायरलेस सबवूफर साउंडबार, घर में थिएटर जैसा धमाका, साउंड ऐसा जो रोंगटे खड़े कर दे

संक्षेप: अगर आप भी घर को मिनी थिएटर बनाना चाहते हैं, तो फटाफट अमेजन से साउंडबार को खरीदारी का प्लान बनाएं, जहां से आप सस्ते में अच्छे साउंडबार को खरीद सकते हैं।

Jan 30, 2026 03:12 pm IST

साउंडबार और होम थिएटर सिस्टम की डिमांड में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि यह स्मार्ट टीवी में प्रीमियम क्वॉलिटी साउंड उपलब्ध कराते हैं, जिससे आपको घर पर ही सिनेमाहाल जैसा साउंड एक्सपीरिएंस मिलता है। अगर साउंडबार के साथ सबवुफर मिल जाएं, तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। यह Netflix, गेमिंग और पार्टी म्यूजिक के लिए परफेक्ट बन जाता है। अमेजन पर इन साउंडबार को बंपर छूट पर उपलब्ध कराया गया है, जहां से यूजर्स कुछ मॉडल पर 50 से 60% तक डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं। वायरलेस सबवूफर वाले मॉडल्स की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये रूम में क्लीन लुक देते हैं और डीप, थंडरस बेस प्रदान करते है। सेल में इन साउंडबार को नो कॉस्ट ईएमआई, बैंक ऑफर्स और लिमिटेड स्टॉक की वजह से जल्दी खरीदारी की सलाह दी जा रही है।

यह साउंडबार अमेजन पर 67 प्रतिशत की भारी छूट के साथ उपलब्ध है। यह साउंडबार 3D Surround Sound, 100mm सबवूफर और Bluetooth 5.3 जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जो मूवी, म्यूजिक और स्पोर्ट्स देखने का अनुभव कई गुना बेहतर बना देता है।

Specifications साउंड आउटपुट 200W बेस 100mm सबवूफर टेक्नोलॉजी 3D सराउंड साउंड कनेक्टिविटी HDMI ARC, USB और AUX क्यों खरीदें कम कीमत में दमदार 200W साउंड टीवी के लिए परफेक्ट साउंड क्वालिटी मूवी और OTT कंटेंट के लिए शानदार आसान कनेक्टिविटी ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प 1 साल की वारंटी

अगर आप अपने टीवी के साउंड को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो boAt का 2025 में लॉन्च हुआ Aavante 2.1 1600D साउंडबार एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। यह साउंडबार Dolby Audio सपोर्ट, 160W Signature Sound और 2.1 चैनल वायर्ड सबवूफर के साथ आता है, जो मूवी और OTT कंटेंट को थिएटर जैसा अनुभव देता है। अमेजन से साउंडबार को 73% की भारी छूट के साथ सिर्फ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कनेक्टिविटी Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी ऑप्शन्स HDMI ARC, Optical, USB और AUX सपोर्ट सबवूफर 2.1 चैनल वायर्ड रिमोट मास्टर रिमोट कंट्रोल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी Bluetooth 5.4 क्यों खरीदें दमदार और क्लियर साउंड आउटपुट मूवी और OTT के लिए शानदार कई कनेक्टिविटी ऑप्शन 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प Dolby Atmos सपोर्ट नहीं सबवूफर वायरलेस नहीं है Dolby Atmos सपोर्ट नहीं सबवूफर वायरलेस नहीं है

अगर आप कम बजट में टीवी का साउंड बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ZEBRONICS Juke BAR 200A एक शानदार ऑप्शन बन सकता है। यह 90W RMS आउटपुट, 11.43 सेमी सबवूफर और Dolby Audio डिकोडिंग के साथ आता है, जिससे मूवी और OTT कंटेंट का अनुभव पहले से बेहतर हो जाता है। यह 50% की छूट के साथ सिर्फ 3,499 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications पावर आउटपुट 90W RMS साउंडबार डुअल ड्राइवर कनेक्टिविटी Bluetooth 5.1 डिजाइन वॉल माउंटेबल क्यों खरीदें कम कीमत में सबवूफर के साथ साउंडबार Dolby Audio डिकोडिंग सपोर्ट कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन छोटे और मीडियम रूम के लिए सही क्यों खोजें विकल्प Dolby Atmos सपोर्ट नहीं बड़े हॉल के लिए साउंड लिमिटेड

Mivi Hip Hop 300 एक बजट फ्रेंडली साउंडबार है, जो कि सबवुफर के साथ आता है।। इसमें 90W आउटपुट, 2.1 चैनल ऑडियो और Bluetooth 5.3 सपोर्ट दिया गया है, जिससे मूवी, म्यूजिक और OTT कंटेंट का मज़ा दोगुना हो जाता है। इसे फिलहाल यह 75% की भारी छूट के साथ सिर्फ 3,299 रुपये में मिल रहा है।

Specifications साउंड आउटपुट 90W ऑडियो सिस्टम 2.1 चैनल ब्लूटूथ सपोर्ट Bluetooth v5.3 कनेक्टिविटी USB, AUX, Optical, Coaxial क्यों खरीदें कम कीमत में 2.1 चैनल साउंडबार मजबूत बेस के लिए अलग सबवूफर लेटेस्ट Bluetooth 5.3 छोटे और मीडियम रूम के लिए बढ़िया क्यों खोजें विकल्प Dolby Atmos सपोर्ट नहीं HDMI ARC नहीं मिलता

boAt का 2025 लॉन्च Aavante 2.1 1600D Soundbar शानदार ऑप्शन है। इसमें 160W boAt Signature Sound, Dolby Audio सपोर्ट और वायर्ड सबवूफर मिलता है, जो मूवी, क्रिकेट और OTT कंटेंट को और ज्यादा दमदार बना देता है। यह फिलहाल यह 73% की भारी छूट के साथ सिर्फ 5,999 रुपये में मिल रहा है।

Specifications ऑडियो सिस्टम 2.1 चैनल ब्लूटूथ सपोर्ट Bluetooth v5.4 कनेक्टिविटी HDMI ARC, Optical, AUX, USB मोड Movie, Music, News और 3D EQ मोड रिमोट मास्टर रिमोट कंट्रोल क्यों खरीदें Dolby Audio के साथ पावरफुल साउंड 160W आउटपुट बड़े कमरे के लिए भी सही HDMI ARC सपोर्ट कई EQ मोड्स क्यों खोजें विकल्प Dolby Atmos सपोर्ट नहीं सबवूफर वायरलेस नहीं है

अगर आप कम बजट में पावरफुल साउंडबार खरीदना चाहते हैं, तो boAt Aavante 2.1 1200 (2025) एक शानदार ऑप्शन है। इसमें मिलता है 120W boAt Signature Sound, 2.1 चैनल ऑडियो और वायर्ड सबवूफर, जो मूवी, वेब सीरीज और म्यूजिक को और ज्यादा इमर्सिव बना देता है। इसे अमेजन से 74% की भारी छूट के साथ यह सिर्फ 4,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

Specifications साउंड सिस्टम 2.1 चैनल ब्लूटूथ सपोर्ट Bluetooth v5.4 कनेक्टिविटी HDMI ARC, Optical, AUX और USB पोर्ट मोड Music, Movie, News और 3D EQ मोड क्यों खरीदें 5,000 रुपये के बजट में दमदार 120W आउटपुट HDMI ARC सपोर्ट लेटेस्ट Bluetooth v5.4 अलग-अलग कंटेंट के लिए EQ मोड क्यों खोजें विकल्प Dolby Audio / Dolby Atmos सपोर्ट नहीं सबवूफर वायरलेस नहीं है

ये हैं बेस्ट साउंडबर डील

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।