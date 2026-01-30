वायरलेस सबवूफर साउंडबार, घर में थिएटर जैसा धमाका, साउंड ऐसा जो रोंगटे खड़े कर दे
अगर आप भी घर को मिनी थिएटर बनाना चाहते हैं, तो फटाफट अमेजन से साउंडबार को खरीदारी का प्लान बनाएं, जहां से आप सस्ते में अच्छे साउंडबार को खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
साउंडबार और होम थिएटर सिस्टम की डिमांड में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि यह स्मार्ट टीवी में प्रीमियम क्वॉलिटी साउंड उपलब्ध कराते हैं, जिससे आपको घर पर ही सिनेमाहाल जैसा साउंड एक्सपीरिएंस मिलता है। अगर साउंडबार के साथ सबवुफर मिल जाएं, तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। यह Netflix, गेमिंग और पार्टी म्यूजिक के लिए परफेक्ट बन जाता है। अमेजन पर इन साउंडबार को बंपर छूट पर उपलब्ध कराया गया है, जहां से यूजर्स कुछ मॉडल पर 50 से 60% तक डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं। वायरलेस सबवूफर वाले मॉडल्स की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये रूम में क्लीन लुक देते हैं और डीप, थंडरस बेस प्रदान करते है। सेल में इन साउंडबार को नो कॉस्ट ईएमआई, बैंक ऑफर्स और लिमिटेड स्टॉक की वजह से जल्दी खरीदारी की सलाह दी जा रही है।
1. IWAI Thunder 200W 2.2 Soundbar SBVB2000 with 3D Surround Sound, 100mm Subwoofer, HDMI ARC, 4 EQ Modes, Bluetooth 5.3.
यह साउंडबार अमेजन पर 67 प्रतिशत की भारी छूट के साथ उपलब्ध है। यह साउंडबार 3D Surround Sound, 100mm सबवूफर और Bluetooth 5.3 जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जो मूवी, म्यूजिक और स्पोर्ट्स देखने का अनुभव कई गुना बेहतर बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम कीमत में दमदार 200W साउंड
टीवी के लिए परफेक्ट साउंड क्वालिटी
मूवी और OTT कंटेंट के लिए शानदार
आसान कनेक्टिविटी ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
1 साल की वारंटी
2. boAt 2025 Launch Aavante 2.1 1600D / Orion Plus, Dolby Audio, 160W Signature Sound, 2.1CH Wired Subwoofer,Multiple Ports & EQ Modes, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)
अगर आप अपने टीवी के साउंड को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो boAt का 2025 में लॉन्च हुआ Aavante 2.1 1600D साउंडबार एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। यह साउंडबार Dolby Audio सपोर्ट, 160W Signature Sound और 2.1 चैनल वायर्ड सबवूफर के साथ आता है, जो मूवी और OTT कंटेंट को थिएटर जैसा अनुभव देता है। अमेजन से साउंडबार को 73% की भारी छूट के साथ सिर्फ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार और क्लियर साउंड आउटपुट
मूवी और OTT के लिए शानदार
कई कनेक्टिविटी ऑप्शन
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
सबवूफर वायरलेस नहीं है
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
सबवूफर वायरलेस नहीं है
3. ZEBRONICS 90 Watts, Compact Soundbar, Home Theatre, Dual Driver Soundbar, 11.43cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, Wall Mountable, Glossy Finish (Juke BAR 200A)
अगर आप कम बजट में टीवी का साउंड बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ZEBRONICS Juke BAR 200A एक शानदार ऑप्शन बन सकता है। यह 90W RMS आउटपुट, 11.43 सेमी सबवूफर और Dolby Audio डिकोडिंग के साथ आता है, जिससे मूवी और OTT कंटेंट का अनुभव पहले से बेहतर हो जाता है। यह 50% की छूट के साथ सिर्फ 3,499 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम कीमत में सबवूफर के साथ साउंडबार
Dolby Audio डिकोडिंग सपोर्ट
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन
छोटे और मीडियम रूम के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
बड़े हॉल के लिए साउंड लिमिटेड
4. Mivi Hip Hop 300 Soundbar with Subwoofer [2025 Latest Launch], 90 Watts Compact Home Theatre Sound Bar and 1 External Sub-woofer, 2.1 Channel, Multiple Input Modes, Bluetooth v5.3, Made in India
Mivi Hip Hop 300 एक बजट फ्रेंडली साउंडबार है, जो कि सबवुफर के साथ आता है।। इसमें 90W आउटपुट, 2.1 चैनल ऑडियो और Bluetooth 5.3 सपोर्ट दिया गया है, जिससे मूवी, म्यूजिक और OTT कंटेंट का मज़ा दोगुना हो जाता है। इसे फिलहाल यह 75% की भारी छूट के साथ सिर्फ 3,299 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम कीमत में 2.1 चैनल साउंडबार
मजबूत बेस के लिए अलग सबवूफर
लेटेस्ट Bluetooth 5.3
छोटे और मीडियम रूम के लिए बढ़िया
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
HDMI ARC नहीं मिलता
5. boAt 2025 Launch Aavante 2.1 1600D / Orion Plus, Dolby Audio, 160W Signature Sound, 2.1CH Wired Subwoofer,Multiple Ports & EQ Modes, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)
boAt का 2025 लॉन्च Aavante 2.1 1600D Soundbar शानदार ऑप्शन है। इसमें 160W boAt Signature Sound, Dolby Audio सपोर्ट और वायर्ड सबवूफर मिलता है, जो मूवी, क्रिकेट और OTT कंटेंट को और ज्यादा दमदार बना देता है। यह फिलहाल यह 73% की भारी छूट के साथ सिर्फ 5,999 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Audio के साथ पावरफुल साउंड
160W आउटपुट बड़े कमरे के लिए भी सही
HDMI ARC सपोर्ट
कई EQ मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
सबवूफर वायरलेस नहीं है
6. boAt Aavante 2.1 1200 (2025), 120W Signature Sound, 2.1 CH w/Wired Subwoofer, BT v5.4, Multiple Ports, EQ Modes & Remote Control, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)
अगर आप कम बजट में पावरफुल साउंडबार खरीदना चाहते हैं, तो boAt Aavante 2.1 1200 (2025) एक शानदार ऑप्शन है। इसमें मिलता है 120W boAt Signature Sound, 2.1 चैनल ऑडियो और वायर्ड सबवूफर, जो मूवी, वेब सीरीज और म्यूजिक को और ज्यादा इमर्सिव बना देता है। इसे अमेजन से 74% की भारी छूट के साथ यह सिर्फ 4,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
5,000 रुपये के बजट में दमदार 120W आउटपुट
HDMI ARC सपोर्ट
लेटेस्ट Bluetooth v5.4
अलग-अलग कंटेंट के लिए EQ मोड
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Audio / Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
सबवूफर वायरलेस नहीं है
ये हैं बेस्ट साउंडबर डील
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।