टीवी देगी सिनेमाहाल जैसी साउंड, आज ही घर लाएं ये साउंडबार, मिल रहा बंपर डिस्काउंट
Best soundbar for TV: बिना इन साउंडबार के टीवी देखने का असली मजा नहीं आने वाला है, चलिए चेक करते हैं बेस्ट टीवी साउंडबार
वैसे तो हर स्मार्ट टीवी में इनबिल्ड साउंडबार मिलता है, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं होता है, जो आपके टीवी देखने के एक्सपीरिएंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। हम आपके लिए कुछ ऐसे शानदार टीवी साउंडबार ऑप्शन्स लेकर आए हैं, जो आपकी टीवी के साथ लगने पर आपको सिनेमाहाल जैसा साउंड एक्सपीरिएंस देंगे। इनमें लाउड के साथ ही अलग-अलग ऑडियो इफेक्ट मिलते हैं, जिससे हर एक सीन पर अलग ऑडियो इफेक्ट मिलता है। इन टीवी साउंडबार को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है।
यह 625W की पावर के साथ आता है। यह डॉल्बी ऑडियो के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड साउंड सिस्टम प्रदान करता है। इसमें ड्यूल वायरलेस सबवुफर मिलता है। इसमें वायर्ड स्पीकर्स भी दिए गये हैं, जो आपको एक बेहतरीन और दमदार ध्वनि अनुभव देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
625W पावर के साथ बेहतरीन साउंड और बेस
Dolby Audio के साथ सिनेमाई एक्सपीरिएंस
RGB LED लाइट्स
इफेक्टिव वायरलेस कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा कीमत
थोड़ी धीमी साउंड क्वालिटी
मात्र एक साल वारंटी
इसमें 220W पावर और डॉल्बी डिजिटल ऑडियो की सुविधा मिलती है। यह साउंडबार आपके टीवी या होम एंटरटेनमेंट सेटअप के साथ शानदार ऑडियो एक्सपीरिएंस देगा। इसके साथ वायरलेस सबवुफर शानदार बेस एक्सपीरिएं मिलेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
220W साउंड
सिनेमाई ऑडियो एक्सपीरियंस
फ्री इंस्टॉलेशन और रिप्लेसमेंट
वाइस क्लैरिटी एक्सपीरिएंस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
थोड़ा तेज बेस
इस साउंडबार में 5.1 चैनल डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड पावर आउटपुट मिलता है। इसमें बैकपैक रियर स्पीकर सपोर्ट दिया गया है। इससे आपको थिएटर जैसा एक्सपीरिएंस मिलता है। इसके साथ वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यूएसबी प्ले बैक की सुविधाएं भी हैं, जो इसे और भी सुविधाजनक बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
400W पावर आउटपुट
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
USB प्लेबैक से सीधे म्यूजिक चला सकते हैं
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा कीमत
ऑप्टिकल केबल चार्ज
कनेक्टिविटी और सेटअप में थोड़ी जटिलता
इसमें 2.1 चैनल सिस्टम के साथ 2 इन-बिल्ट स्पीकर्स और 1 एक्सटर्नल सबवूफर है, जो बेस को जबरदस्त डीप और क्लियर साउंड डिलीवर करते हैं। खास बात यह है कि यह ब्लूटूथ, HDMI, और USB कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आपको हर तरह से कनेक्ट करने की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
180W की पावर से दमदार साउंड
ब्लूटूथ 5.3 और USB कनेक्टिविटी
मल्टीपल EQ और इनपुट मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
कम पावर आउटपुट
बेस और वॉल्यूम में कमी
यह एक पावरफुल साउंडबार है जो आपकी मूवीज, म्यूजिक, और गेमिंग एक्सपीरियंस को अगले स्तर पर ले जाता है। इसमें 140W पावर आउटपुट के साथ वर्चुअल 5.1 सराउंड साउंड, स्ट्रॉन्ग बास, और मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दी गई हैं। यह साउंडबार ब्लूटूथ v5.0, HDMI (ARC), ऑप्टिकल, USB और AUX कनेक्टिविटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार साउंड
वर्चुअल 5.1 सराउंड साउंड
4.46 इंच सबवूफर ड्राइवर
ल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स
क्यों खोजें विकल्प
बेस की कमी
कम पावर आउटपुट
फुल स्टीरियो नहीं
इसे डॉल्बी एटमास और 500W आउटपुट के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे आप बेहतरीन सिनेमाई ऑडियो एक्सपीरिएंस ले सकते हैं। इसमें 5.1 चैनल साउंड, एक वायरड सबवूफर, और वायरड सैटेलाइट स्पीकर्स हैं, जो आपके टीवी, म्यूजिक, और मूवीज के एक्सपीरिएंस देता है। इसके अलावा, इसमें कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स जैसे Bluetooth v5.4, HDMI eARC, USB, AUX, और ऑप्टिकल कनेक्शन हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Atmos के साथ 3D ऑडियो एक्सपीरिएंस
500W RMS पावर और 5.1 चैनल साउंड
मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स
EQ मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
स्पेस मैनेजमेंट में झंझट
ब्लूटूथ की स्पीड और कनेक्शन रेंज
यह 200W साउंडबार है, जो कि 2.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जो आपको एक शक्तिशाली और सिनेमाई ऑडियो अनुभव प्रदान करता है। इसमें 6.5 इंच सबवूफर है जो गहरे बेस के साथ हाई क्वॉलिटी साउंड मिलता है। इसमें 4 EQ Modes हैं जो हर प्रकार के एंटरटेनमेंट के लिए ऑडियो को कस्टमाइज करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
200W आउटपुट पावर
4 EQ Modes
स्टाइलिश विजुअल एंटरटेनमेंट
स्लीक और मॉडर्न डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सैटेलाइट स्पीकर्स को सेटअप करने में थोड़ी जगह की जरूरत
ब्लूटूथ रेंज कम
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।