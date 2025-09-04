टीवी देगी सिनेमाहाल जैसी साउंड, आज ही घर लाएं ये साउंडबार, मिल रहा बंपर डिस्काउंट Best soundbar for TV on bumper discount ZEBRONICS Juke bar 9550 pro Sony HT S20R, Gadgets Hindi News - Hindustan
टीवी देगी सिनेमाहाल जैसी साउंड, आज ही घर लाएं ये साउंडबार, मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Best soundbar for TV: बिना इन साउंडबार के टीवी देखने का असली मजा नहीं आने वाला है, चलिए चेक करते हैं बेस्ट टीवी साउंडबार

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 06:46 PM
वैसे तो हर स्मार्ट टीवी में इनबिल्ड साउंडबार मिलता है, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं होता है, जो आपके टीवी देखने के एक्सपीरिएंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। हम आपके लिए कुछ ऐसे शानदार टीवी साउंडबार ऑप्शन्स लेकर आए हैं, जो आपकी टीवी के साथ लगने पर आपको सिनेमाहाल जैसा साउंड एक्सपीरिएंस देंगे। इनमें लाउड के साथ ही अलग-अलग ऑडियो इफेक्ट मिलते हैं, जिससे हर एक सीन पर अलग ऑडियो इफेक्ट मिलता है। इन टीवी साउंडबार को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है।

टीवी देगी सिनेमाहाल जैसी साउंड, आज ही घर लाएं ये साउंडबार, मिल रहा बंपर डिस्काउंट
यह 625W की पावर के साथ आता है। यह डॉल्बी ऑडियो के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड साउंड सिस्टम प्रदान करता है। इसमें ड्यूल वायरलेस सबवुफर मिलता है। इसमें वायर्ड स्पीकर्स भी दिए गये हैं, जो आपको एक बेहतरीन और दमदार ध्वनि अनुभव देते हैं।

Specifications

पावर
625W
साउंड टेक्नोलॉजी
Dolby Audio
आउटपुट मोड
सराउंड

क्यों खरीदें

625W पावर के साथ बेहतरीन साउंड और बेस

Dolby Audio के साथ सिनेमाई एक्सपीरिएंस

RGB LED लाइट्स

इफेक्टिव वायरलेस कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

थोड़ी ज्यादा कीमत

थोड़ी धीमी साउंड क्वालिटी

मात्र एक साल वारंटी

इसमें 220W पावर और डॉल्बी डिजिटल ऑडियो की सुविधा मिलती है। यह साउंडबार आपके टीवी या होम एंटरटेनमेंट सेटअप के साथ शानदार ऑडियो एक्सपीरिएंस देगा। इसके साथ वायरलेस सबवुफर शानदार बेस एक्सपीरिएं मिलेगा।

Specifications

पावर
220W
साउंड टेक्नोलॉजी
डॉल्बी डिजिटल ऑडियो, सराउंड साउंड
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, एचडीएमआई, ऑप्टिकल

क्यों खरीदें

220W साउंड

सिनेमाई ऑडियो एक्सपीरियंस

फ्री इंस्टॉलेशन और रिप्लेसमेंट

वाइस क्लैरिटी एक्सपीरिएंस

क्यों खोजें विकल्प

कीमत थोड़ी ज्यादा

थोड़ा तेज बेस

इस साउंडबार में 5.1 चैनल डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड पावर आउटपुट मिलता है। इसमें बैकपैक रियर स्पीकर सपोर्ट दिया गया है। इससे आपको थिएटर जैसा एक्सपीरिएंस मिलता है। इसके साथ वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यूएसबी प्ले बैक की सुविधाएं भी हैं, जो इसे और भी सुविधाजनक बनाती हैं।

Specifications

पावर
400W
वॉल्यूम और साउंड
सिनेमाई और इमर्सिव साउंड अनुभव
स्पेशल फीचर्स
एक्सटर्नल सबवुफर, रियर स्पीकर्स, प्लग-एंड-प्ले USB सपोर्ट

क्यों खरीदें

400W पावर आउटपुट

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

USB प्लेबैक से सीधे म्यूजिक चला सकते हैं

क्यों खोजें विकल्प

थोड़ी ज्यादा कीमत

ऑप्टिकल केबल चार्ज

कनेक्टिविटी और सेटअप में थोड़ी जटिलता

इसमें 2.1 चैनल सिस्टम के साथ 2 इन-बिल्ट स्पीकर्स और 1 एक्सटर्नल सबवूफर है, जो बेस को जबरदस्त डीप और क्लियर साउंड डिलीवर करते हैं। खास बात यह है कि यह ब्लूटूथ, HDMI, और USB कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आपको हर तरह से कनेक्ट करने की सुविधा मिलती है।

Specifications

पावर
180W ऑडियो आउटपुट
चैनल
2.1 चैनल साउंड
स्पीकर
2 इन-बिल्ट स्पीकर्स और 1 एक्सटर्नल सबवूफर
स्पेशल फीचर्स
मल्टीपल EQ & इनपुट मोड्स, रिमोट कंट्रोल

क्यों खरीदें

180W की पावर से दमदार साउंड

ब्लूटूथ 5.3 और USB कनेक्टिविटी

मल्टीपल EQ और इनपुट मोड्स

क्यों खोजें विकल्प

कम पावर आउटपुट

बेस और वॉल्यूम में कमी

यह एक पावरफुल साउंडबार है जो आपकी मूवीज, म्यूजिक, और गेमिंग एक्सपीरियंस को अगले स्तर पर ले जाता है। इसमें 140W पावर आउटपुट के साथ वर्चुअल 5.1 सराउंड साउंड, स्ट्रॉन्ग बास, और मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दी गई हैं। यह साउंडबार ब्लूटूथ v5.0, HDMI (ARC), ऑप्टिकल, USB और AUX कनेक्टिविटी के साथ आता है।

Specifications

पावर
140W का मजबूत ऑडियो आउटपुट
चैनल
वर्चुअल 5.1 सराउंड साउंड
सबवूफर
4.46 इंच का सबवूफर ड्राइवर

क्यों खरीदें

दमदार साउंड

वर्चुअल 5.1 सराउंड साउंड

4.46 इंच सबवूफर ड्राइवर

ल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

क्यों खोजें विकल्प

बेस की कमी

कम पावर आउटपुट

फुल स्टीरियो नहीं

इसे डॉल्बी एटमास और 500W आउटपुट के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे आप बेहतरीन सिनेमाई ऑडियो एक्सपीरिएंस ले सकते हैं। इसमें 5.1 चैनल साउंड, एक वायरड सबवूफर, और वायरड सैटेलाइट स्पीकर्स हैं, जो आपके टीवी, म्यूजिक, और मूवीज के एक्सपीरिएंस देता है। इसके अलावा, इसमें कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स जैसे Bluetooth v5.4, HDMI eARC, USB, AUX, और ऑप्टिकल कनेक्शन हैं।

Specifications

चैनल साउंड
एक वायरड सबवूफर और दो सैटेलाइट स्पीकर्स
मल्टी-कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.4, HDMI eARC, USB, AUX,
EQ मोड्स
Movies, News, और Music

क्यों खरीदें

Dolby Atmos के साथ 3D ऑडियो एक्सपीरिएंस

500W RMS पावर और 5.1 चैनल साउंड

मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

EQ मोड्स

क्यों खोजें विकल्प

स्पेस मैनेजमेंट में झंझट

ब्लूटूथ की स्पीड और कनेक्शन रेंज

यह 200W साउंडबार है, जो कि 2.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जो आपको एक शक्तिशाली और सिनेमाई ऑडियो अनुभव प्रदान करता है। इसमें 6.5 इंच सबवूफर है जो गहरे बेस के साथ हाई क्वॉलिटी साउंड मिलता है। इसमें 4 EQ Modes हैं जो हर प्रकार के एंटरटेनमेंट के लिए ऑडियो को कस्टमाइज करते हैं।

Specifications

आउटपुट पावर
200W
चैनल
5.1 चैनल साउंड: 3 इन-बिल्ट फुल-रेंज स्पीकर्स, 2 सैटेलाइट स्पीकर्स
मास्टर रिमोट
वॉल्यूम और EQ मोड्स

क्यों खरीदें

200W आउटपुट पावर

4 EQ Modes

स्टाइलिश विजुअल एंटरटेनमेंट

स्लीक और मॉडर्न डिज़ाइन

स्लीक और मॉडर्न डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

सैटेलाइट स्पीकर्स को सेटअप करने में थोड़ी जगह की जरूरत

ब्लूटूथ रेंज कम

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

