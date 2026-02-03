रूम छोटा, एक्सपीरियंस बड़ा! छोटे कमरे के लिए बेस्ट साउंडबार, ऑफर खत्म होने से पहले लॉक करें डील

संक्षेप: Best Soundbar Deal: अगर आपका रूम छोटा है, जिसके लिए बढ़िया साउंडबर ढूढ़ रहे हैं, तो अमेजन एक शानदार डील साबित हो सकती है…

Feb 03, 2026 08:07 am IST

अगर आप छोटे कमरे के लिए दमदार साउंड क्वालिटी वाला साउंडबार तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। Amazon पर Crossbeats, Zebronics और boAt जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के साउंडबार पर भारी छूट दी जा रही है, जिससे कम बजट में भी थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस मिल सकता है। ये साउंडबार खास तौर पर छोटे कमरे, बेडरूम या स्टडी रूम के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां ज्यादा जगह घेरें बिना क्लियर और पावरफुल साउंड देना जरूरी होता है।

डिस्काउंट ऑफर में शामिल ये साउंडबार मजबूत बास, क्लियर वोकल्स और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे Bluetooth, AUX और USB सपोर्ट के साथ आते हैं। चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी देख रहे हों, म्यूजिक सुन रहे हों या गेमिंग कर रहे हों—ये साउंडबार हर इस्तेमाल में बेहतर ऑडियो अनुभव देते हैं। सीमित समय के लिए चल रही इस Amazon डील में कुछ मॉडल्स पर आकर्षक कीमतें और अतिरिक्त बैंक ऑफर्स भी मिल सकते हैं, जिससे खरीदारी और भी किफायती हो जाती है।

यह एक पोर्टेबल वायरलेस साउंडबार है, जो अपने बजट में दमदार 30W साउंड आउटपुट और डीप बेस के लिए जाना जाता है। इसमें 57mm के ड्यूल ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर 2.0 चैनल स्टीरियो साउंड प्रदान करते हैं। अमेजन पर इसे 66 फीसद की भारी छूट के साथ 6,999 रुपये की जगह मात्र 2,349 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 2400mAh की शक्तिशाली बैटरी दी गई है, जो 12 घंटे तक का लंबा प्लेबैक समय सुनिश्चित करती है। ब्लूटूथ v5.3+EDR तकनीक के साथ आने वाला यह साउंडबार टीवी, लैपटॉप और मोबाइल के साथ तेज़ और स्थिर कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

Specifications आउटपुट पावर 30 वॉट कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3+EDR, AUX, USB बैटरी 2400 mAh साउंड टाइप 2.0 Channel Stereo चार्जिंग टाइप Type-C फास्ट चार्जिंग क्यों खरीदें 30W पावरफुल साउंड म्यूजिक और फिल्मों के लिए दमदार और गहरा बेस 12 घंटे का प्लेटाइम लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 पोर्टेबल डिज़ाइन 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प साउंडबार होने के बावजूद इसमें HDMI ARC पोर्ट की कमी है बड़े हॉल के लिए 30W का आउटपुट थोड़ा कम अधिकतम वॉल्यूम पर साउंड में हल्का डिस्टॉर्शन

यह एक स्टाइलिश गेमिंग साउंडबार है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने टीवी या पीसी के लिए एक वाइब्रेंट और दमदार साउंड सिस्टम चाहते हैं। इसमें 24W का HD साउंड आउटपुट और आकर्षक RGB लाइट्स मिलती हैं, जो आपके गेमिंग और मूवी अनुभव को और भी रोमांचक बना देती हैं। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 1,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें Karaoke और एक उपयोगी मोबाइल स्लॉट दिया गया है, जिससे आप अपना फोन रखकर आसानी से वीडियो देख सकते हैं या गाने गा सकते हैं। मल्टी-पोर्ट कनेक्टिविटी और पल्सिंग लाइट्स के साथ आने वाला यह साउंडबार एक कंप्लीट ऑडियो-विजुअल हब है।

Specifications आउटपुट पावर 24 वॉट RMS साउंड टाइप HD Surround Sound कनेक्टिविटी Bluetooth, USB, AUX, SD Card, FM लाइट्स Dynamic RGB Party Lights बैटरी फास्ट स्नैपचार्ज सपोर्ट वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें शानदार गेमिंग RGB लाइट्स पंची बेस मोबाइल स्टैंड फंक्शन मल्टी-कनेक्टिविटी स्नैपचार्ज बैटरी क्यों खोजें विकल्प 24W का आउटपुट बहुत बड़े लिविंग रूम के लिए कम लग सकता है केवल 1 साल की वारंटी

यह एक स्लीक और पोर्टेबल ब्लूटूथ साउंडबार है, जो अपनी दमदार 25W boAt Signature Sound के लिए मशहूर है। इसमें 2.0 चैनल सेटअप और ड्यूल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर सराउंड साउंड और गहरी बेस सुनिश्चित करते हैं। अमेजन पर इसे 70 फीसद की भारी छूट के साथ 5,990 रुपये की जगह मात्र 1,799 रुपये में खरीदा जा सकता है।

मात्र 7 घंटे के लंबे बैटरी बैकअप और मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ आने वाला यह साउंडबार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने टीवी या पीसी के ऑडियो अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसका चारकोल ब्लैक डिज़ाइन किसी भी मॉडर्न घर के इंटीरियर के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

Specifications आउटपुट पावर 25 वॉट RMS चैनल 2.0 CH कनेक्टिविटी Bluetooth, AUX, TF Card वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर boAt Signature Sound और स्टाइलिश लुक क्यों खरीदें 25W सिग्नेचर साउंड अतिरिक्त बेस और गहराई के साथ इमर्सिव ऑडियो अनुभव लंबी बैटरी लाइफ पोर्टेबल और स्लीक मल्टी-कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प इसमें कोई रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता बड़ी पार्टियों के लिए 25W का आउटपुट कम HDMI ARC पोर्ट की कमी खलेगी

यह एक शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट साउंडबार है, जो अपने बजट में 90W का जबरदस्त आउटपुट प्रदान करता है। इसमें 50W का समर्पित सबवूफर और 40W का ड्यूल ड्राइवर साउंडबार मिलता है, जो मिलकर एक असली होम थिएटर अनुभव देते हैं। अमेजन पर इसे 50 फीसद की छूट के साथ 6,999 रुपये की जगह मात्र 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें Dolby Audio डिकोडिंग की सुविधा दी गई है, जो आवाज़ को और भी गहरा और सिनेमाई बनाती है। इसका ग्लॉसी फिनिश और वॉल माउंटेबल डिज़ाइन आपके टीवी सेटअप की खूबसूरती को और बढ़ा देता है।

Specifications कुल आउटपुट 90 वॉट RMS ऑडियो टेक्नोलॉजी Dolby Digital / Digital+ कनेक्टिविटी HDMI ARC, BT v5.1, USB, AUX सबवूफर साइज 11.43 cm वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर LED इंडिकेटर और वॉल माउंटेबल डिज़ाइन क्यों खरीदें पावरफुल 90W RMS Dolby Audio सपोर्ट समर्पित सबवूफर HDMI ARC कनेक्टिविटी मल्टी-कनेक्टिविटी रिमोट कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प साउंडबार का साइज कॉम्पैक्ट है, लेकिन सबवूफर के साथ इसे रखने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए सेटअप के लिए अतिरिक्त भुगतान

यह एक शक्तिशाली 'मेड इन इंडिया' साउंडबार है, जो अपनी किफायती कीमत और 26W के दमदार ऑडियो आउटपुट के लिए जाना जाता है। इसमें 2.0 चैनल सेटअप के साथ दो फुल-रेंज स्पीकर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनिश्चित करते हैं। अमेजन पर इसे 54 फीसद की भारी छूट के साथ 3,499 रुपये की जगह मात्र 1,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।

मात्र 1.6 किलो के हल्के वज़न और प्रीमियम फैब्रिक मेश डिज़ाइन के साथ आने वाला यह साउंडबार 2500mAh की बड़ी बैटरी से लैस है, जो 6 घंटे तक का निरंतर प्लेबैक प्रदान करता है। यह आपके टीवी, पीसी या मोबाइल के साथ आसानी से कनेक्ट होकर एक शानदार ऑडियो अनुभव देता है।

Specifications आउटपुट पावर 26 वॉट RMS चैनल 2.0 CH बैटरी 2500 mAh कनेक्टिविटी Bluetooth, USB, AUX डिज़ाइन प्रीमियम फैब्रिक मेश + मैट फिनिश वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें किफायती मेड इन इंडिया डील छोटे कमरों और पर्सनल मनोरंजन के लिए बेहतरीन लाउडनेस और क्लैरिटी प्रीमियम डिजाइन हल्का वज़न और इन-बिल्ट बैटरी मल्टी-कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प सीमित बैटरी 3.9 स्टार की औसत रेटिंग HDMI ARC पोर्ट का अभाव है

यह एक प्रीमियम 200W डॉल्बी ऑडियो साउंडबार है, जो अपने इन-बिल्ट सबवूफर और 3.1 चैनल सेटअप के लिए जाना जाता है। इसमें एक विशेष सेंटर चैनल दिया गया है, जो फिल्मों और टीवी शो के डायलॉग्स की क्लैरिटी को बेमिसाल बनाता है। अमेजन पर इसे 53 फीसद की भारी छूट के साथ 18,999 रुपये की जगह मात्र 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका इन-बिल्ट सबवूफर है, जो अलग से कोई बड़ा बॉक्स रखे बिना ही गहरी बेस प्रदान करता है, जिससे आपका कमरा तारों के झंझट से मुक्त रहता है। HDMI eARC और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह साउंडबार एक सरल और आधुनिक होम थिएटर अनुभव देता है।

Specifications आउटपुट पावर 200 वॉट RMS चैनल 3.1 CH सबवूफर टाइप इन-बिल्ट कनेक्टिविटी HDMI eARC, Bluetooth, Optical ऑडियो टेक्नोलॉजी Dolby Audio वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर कॉम्पैक्ट ऑल-इन-वन डिज़ाइन क्यों खरीदें पावरफुल 200W आउटपुट Dolby Audio डेडिकेटेड सेंटर चैनल फ्री इंस्टॉलेशन HDMI eARC कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 3.9 स्टार रेटिंग सिर्फ 1 साल की वारंटी

यह एक प्रीमियम पोर्टेबल वायरलेस साउंडबार है, जो अपनी किफायती कीमत और 20W के दमदार साउंड आउटपुट के लिए जाना जाता है। इसमें 52mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो गहरी बेस और संतुलित हाई नोट्स प्रदान करते हैं। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट के साथ 3,999 रुपये की जगह मात्र 1,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें आकर्षक RGB लाइट्स और 2000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 8 घंटे तक का लंबा प्लेबैक समय सुनिश्चित करती है। ब्लूटूथ 5.1 और TWS मोड के साथ आने वाला यह डिवाइस म्यूजिक और मूवीज़ के लिए एक शानदार पर्सनल ऑडियो सोल्यूशन है।

Specifications आउटपुट पावर 20 वॉट RMS बैटरी 2000 mAh कनेक्टिविटी Bluetooth 5.1, USB, AUX, TF Card चार्जिंग टाइप USB-C क्यों खरीदें पावरफुल 20W साउंड मल्टी-कनेक्टिविटी RGB लाइट्स इन-बिल्ट माइक, वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट और आधुनिक USB-C चार्जिंग पोर्ट लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प 20W का आउटपुट बड़े हॉल के लिए कम 20W का आउटपुट बड़े हॉल के लिए कम ब्लूटूथ वर्ज़न 5.1 केवल 1 साल की वारंटी

