रूम छोटा, एक्सपीरियंस बड़ा! छोटे कमरे के लिए बेस्ट साउंडबार, ऑफर खत्म होने से पहले लॉक करें डील
Best Soundbar Deal: अगर आपका रूम छोटा है, जिसके लिए बढ़िया साउंडबर ढूढ़ रहे हैं, तो अमेजन एक शानदार डील साबित हो सकती है…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप छोटे कमरे के लिए दमदार साउंड क्वालिटी वाला साउंडबार तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। Amazon पर Crossbeats, Zebronics और boAt जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के साउंडबार पर भारी छूट दी जा रही है, जिससे कम बजट में भी थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस मिल सकता है। ये साउंडबार खास तौर पर छोटे कमरे, बेडरूम या स्टडी रूम के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां ज्यादा जगह घेरें बिना क्लियर और पावरफुल साउंड देना जरूरी होता है।
डिस्काउंट ऑफर में शामिल ये साउंडबार मजबूत बास, क्लियर वोकल्स और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे Bluetooth, AUX और USB सपोर्ट के साथ आते हैं। चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी देख रहे हों, म्यूजिक सुन रहे हों या गेमिंग कर रहे हों—ये साउंडबार हर इस्तेमाल में बेहतर ऑडियो अनुभव देते हैं। सीमित समय के लिए चल रही इस Amazon डील में कुछ मॉडल्स पर आकर्षक कीमतें और अतिरिक्त बैंक ऑफर्स भी मिल सकते हैं, जिससे खरीदारी और भी किफायती हो जाती है।
1. Honeywell Moxie V3000 Soundbar | 30W Wireless Stereo Sound, Deep Bass, Bluetooth v5.3+EDR, 12-Hour Playtime, Dual 57mm Drivers, AUX & USB Input
यह एक पोर्टेबल वायरलेस साउंडबार है, जो अपने बजट में दमदार 30W साउंड आउटपुट और डीप बेस के लिए जाना जाता है। इसमें 57mm के ड्यूल ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर 2.0 चैनल स्टीरियो साउंड प्रदान करते हैं। अमेजन पर इसे 66 फीसद की भारी छूट के साथ 6,999 रुपये की जगह मात्र 2,349 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 2400mAh की शक्तिशाली बैटरी दी गई है, जो 12 घंटे तक का लंबा प्लेबैक समय सुनिश्चित करती है। ब्लूटूथ v5.3+EDR तकनीक के साथ आने वाला यह साउंडबार टीवी, लैपटॉप और मोबाइल के साथ तेज़ और स्थिर कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
30W पावरफुल साउंड
म्यूजिक और फिल्मों के लिए दमदार और गहरा बेस
12 घंटे का प्लेटाइम
लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3
पोर्टेबल डिज़ाइन
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
साउंडबार होने के बावजूद इसमें HDMI ARC पोर्ट की कमी है
बड़े हॉल के लिए 30W का आउटपुट थोड़ा कम
अधिकतम वॉल्यूम पर साउंड में हल्का डिस्टॉर्शन
2. CrossBeats Blaze B24 Bluetooth Soundbar 24W, Gaming RGB Lights, AUX, Bluetooth, USB, FM & TWS I Fast SnapCharge Battery, Multiport Connectivity, BT Speaker for TV, Mobile, PC, Laptops, Tablets Black
यह एक स्टाइलिश गेमिंग साउंडबार है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने टीवी या पीसी के लिए एक वाइब्रेंट और दमदार साउंड सिस्टम चाहते हैं। इसमें 24W का HD साउंड आउटपुट और आकर्षक RGB लाइट्स मिलती हैं, जो आपके गेमिंग और मूवी अनुभव को और भी रोमांचक बना देती हैं। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 1,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें Karaoke और एक उपयोगी मोबाइल स्लॉट दिया गया है, जिससे आप अपना फोन रखकर आसानी से वीडियो देख सकते हैं या गाने गा सकते हैं। मल्टी-पोर्ट कनेक्टिविटी और पल्सिंग लाइट्स के साथ आने वाला यह साउंडबार एक कंप्लीट ऑडियो-विजुअल हब है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार गेमिंग RGB लाइट्स
पंची बेस
मोबाइल स्टैंड फंक्शन
मल्टी-कनेक्टिविटी
स्नैपचार्ज बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
24W का आउटपुट बहुत बड़े लिविंग रूम के लिए कम लग सकता है
केवल 1 साल की वारंटी
3. Boat Aavante Bar 610, 25W Signature Sound, 2.0 CH with Dual Passive Radiators, 7 HRS Battery, Sleek Design, Multi Connectivity, Bluetooth Sound Bar, Soundbar Speaker (Charcoal Black)
यह एक स्लीक और पोर्टेबल ब्लूटूथ साउंडबार है, जो अपनी दमदार 25W boAt Signature Sound के लिए मशहूर है। इसमें 2.0 चैनल सेटअप और ड्यूल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर सराउंड साउंड और गहरी बेस सुनिश्चित करते हैं। अमेजन पर इसे 70 फीसद की भारी छूट के साथ 5,990 रुपये की जगह मात्र 1,799 रुपये में खरीदा जा सकता है।
मात्र 7 घंटे के लंबे बैटरी बैकअप और मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ आने वाला यह साउंडबार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने टीवी या पीसी के ऑडियो अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसका चारकोल ब्लैक डिज़ाइन किसी भी मॉडर्न घर के इंटीरियर के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
25W सिग्नेचर साउंड
अतिरिक्त बेस और गहराई के साथ इमर्सिव ऑडियो अनुभव
लंबी बैटरी लाइफ
पोर्टेबल और स्लीक
मल्टी-कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
इसमें कोई रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता
बड़ी पार्टियों के लिए 25W का आउटपुट कम
HDMI ARC पोर्ट की कमी खलेगी
4. ZEBRONICS 90 Watts, Compact Soundbar, Home Theatre, Dual Driver Soundbar, 11.43cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, Wall Mountable, Glossy Finish (Juke BAR 200A)
यह एक शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट साउंडबार है, जो अपने बजट में 90W का जबरदस्त आउटपुट प्रदान करता है। इसमें 50W का समर्पित सबवूफर और 40W का ड्यूल ड्राइवर साउंडबार मिलता है, जो मिलकर एक असली होम थिएटर अनुभव देते हैं। अमेजन पर इसे 50 फीसद की छूट के साथ 6,999 रुपये की जगह मात्र 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें Dolby Audio डिकोडिंग की सुविधा दी गई है, जो आवाज़ को और भी गहरा और सिनेमाई बनाती है। इसका ग्लॉसी फिनिश और वॉल माउंटेबल डिज़ाइन आपके टीवी सेटअप की खूबसूरती को और बढ़ा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 90W RMS
Dolby Audio सपोर्ट
समर्पित सबवूफर
HDMI ARC कनेक्टिविटी
मल्टी-कनेक्टिविटी
रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
साउंडबार का साइज कॉम्पैक्ट है, लेकिन सबवूफर के साथ इसे रखने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए
सेटअप के लिए अतिरिक्त भुगतान
5. Mivi Fort Q26 Soundbar with 26W Powerful Audio, 2.0 Channel with Dual Full-Range Speakers, Multiple Input Modes, 6H Playtime, 2500mAh Battery, Made in India Soundbar for TV
यह एक शक्तिशाली 'मेड इन इंडिया' साउंडबार है, जो अपनी किफायती कीमत और 26W के दमदार ऑडियो आउटपुट के लिए जाना जाता है। इसमें 2.0 चैनल सेटअप के साथ दो फुल-रेंज स्पीकर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनिश्चित करते हैं। अमेजन पर इसे 54 फीसद की भारी छूट के साथ 3,499 रुपये की जगह मात्र 1,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।
मात्र 1.6 किलो के हल्के वज़न और प्रीमियम फैब्रिक मेश डिज़ाइन के साथ आने वाला यह साउंडबार 2500mAh की बड़ी बैटरी से लैस है, जो 6 घंटे तक का निरंतर प्लेबैक प्रदान करता है। यह आपके टीवी, पीसी या मोबाइल के साथ आसानी से कनेक्ट होकर एक शानदार ऑडियो अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती मेड इन इंडिया डील
छोटे कमरों और पर्सनल मनोरंजन के लिए बेहतरीन लाउडनेस और क्लैरिटी
प्रीमियम डिजाइन
हल्का वज़न और इन-बिल्ट बैटरी
मल्टी-कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित बैटरी
3.9 स्टार की औसत रेटिंग
HDMI ARC पोर्ट का अभाव है
6. JBL Cinema SB510, Dolby Audio Soundbar with Built-in Subwoofer, 3.1 Channel, Center Channel for Superior Voice Clarity, HDMI eARC, Bluetooth & Optical Connectivity (200W)
यह एक प्रीमियम 200W डॉल्बी ऑडियो साउंडबार है, जो अपने इन-बिल्ट सबवूफर और 3.1 चैनल सेटअप के लिए जाना जाता है। इसमें एक विशेष सेंटर चैनल दिया गया है, जो फिल्मों और टीवी शो के डायलॉग्स की क्लैरिटी को बेमिसाल बनाता है। अमेजन पर इसे 53 फीसद की भारी छूट के साथ 18,999 रुपये की जगह मात्र 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका इन-बिल्ट सबवूफर है, जो अलग से कोई बड़ा बॉक्स रखे बिना ही गहरी बेस प्रदान करता है, जिससे आपका कमरा तारों के झंझट से मुक्त रहता है। HDMI eARC और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह साउंडबार एक सरल और आधुनिक होम थिएटर अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 200W आउटपुट
Dolby Audio
डेडिकेटेड सेंटर चैनल
फ्री इंस्टॉलेशन
HDMI eARC कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
3.9 स्टार रेटिंग
सिर्फ 1 साल की वारंटी
7. Philips TAB4120BK/94 Wireless Bluetooth Soundbar, 20W, 8H Playtime, Bluetooth 5.1, TWS Mode, RGB Light, LED Indicator, Built-in Mic, Voice Assistant, AUX/USB/TF card input, USB-C Charging (Deep Black)
यह एक प्रीमियम पोर्टेबल वायरलेस साउंडबार है, जो अपनी किफायती कीमत और 20W के दमदार साउंड आउटपुट के लिए जाना जाता है। इसमें 52mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो गहरी बेस और संतुलित हाई नोट्स प्रदान करते हैं। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट के साथ 3,999 रुपये की जगह मात्र 1,599 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें आकर्षक RGB लाइट्स और 2000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 8 घंटे तक का लंबा प्लेबैक समय सुनिश्चित करती है। ब्लूटूथ 5.1 और TWS मोड के साथ आने वाला यह डिवाइस म्यूजिक और मूवीज़ के लिए एक शानदार पर्सनल ऑडियो सोल्यूशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 20W साउंड
मल्टी-कनेक्टिविटी
RGB लाइट्स
इन-बिल्ट माइक, वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट और आधुनिक USB-C चार्जिंग पोर्ट
लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
20W का आउटपुट बड़े हॉल के लिए कम
20W का आउटपुट बड़े हॉल के लिए कम
ब्लूटूथ वर्ज़न 5.1
केवल 1 साल की वारंटी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।