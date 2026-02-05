Apple Watch को भूल जाइए! ₹12,000 से कम में मिल रही हैं ये 5 प्रीमियम स्मार्टवॉच, फीचर्स देख रह जाएंगे दंग

संक्षेप: मात्र 12,000 रुपये से कम के बजट में अब Apple Watch जैसे प्रीमियम फीचर्स और लग्जरी लुक वाली स्मार्टवॉच उपलब्ध हैं। एडवांस्ड AMOLED डिस्प्ले और हेल्थ सेंसर्स से लैस ये बजट विकल्प प्रीमियम घड़ियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

Feb 05, 2026 07:35 am IST

क्या आप भी अपनी कलाई पर Apple Watch जैसा प्रीमियम लुक और हाई-टेक फीचर्स चाहते हैं, लेकिन बजट आड़े आ रहा है? तो अब आपको लाखों रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्टवॉच की दुनिया में अब ऐसे कई खिलाड़ी आ चुके हैं जिन्होंने प्रीमियम और लग्जरी के बीच के फासले को खत्म कर दिया है। मात्र 12,000 रुपये से कम के बजट में अब आपको न केवल शानदार AMOLED डिस्प्ले और मेटैलिक फिनिश मिल रहा है, बल्कि इसमें एडवांस्ड हेल्थ सेंसर, GPS और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे वो सभी फीचर्स मौजूद हैं जो एक समय सिर्फ ऐपल वॉच तक सीमित थे।

अमेजन की हालिया सेल ने इन प्रीमियम घड़ियों को आम आदमी की पहुंच में ला दिया है। चाहे वो Amazfit की स्लीक डिजाइन हो या Samsung और Amazfit की जबरदस्त परफॉरमेंस। इन स्मार्टवॉचस ने ऐपल के दबदबे को सीधी चुनौती दी है। अगर आप भी इस साल अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो रुकिए! 50,000 फूंकने से पहले इन 5 बजट-फ्रेंडली विकल्पों पर एक नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि ये डील्स शायद ही दोबारा लौटकर आएं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो स्मार्टवॉच जो आपके बजट में फिट और फीचर्स में हिट हैं…

अगर आप एक प्रीमियम और स्मार्टवॉच खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सैमसंग ने आपके लिए साल की सबसे बड़ी डील पेश कर दी है। Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, LTE), जो अपने शानदार फीचर्स और Apple Watch को सीधी चुनौती देने के लिए जानी जाती है, अमेजन पर 53% के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। 39,999 रुपये की एमआरपी वाली यह वॉच अब मात्र 18,839 रुपये में मिल रही है। 3nm प्रोसेसर और AI फीचर्स से लैस यह वॉच इस समय टेक की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है।

Specifications डिस्प्ले 1.47" Super AMOLED, 2000 nits प्रोसेसर Exynos W1000 हेल्थ फीचर्स HR, SpO2, BP, ECG, स्लीप ट्रैकिंग कनेक्टिविटी BT + LTE क्यों खरीदें 3nm चिपसेट वाली दुनिया की पहली वॉच स्क्रीन काफी मजबूत एकदम सटीक लोकेशन ट्रैकिंग नींद के स्कोर से लेकर स्मार्ट रिप्लाई तक क्यों खोजें विकल्प बैटरी एक दिन से ज़्यादा मुश्किल से टिकती है। केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए

अगर आप एक ऐसी स्मार्टवॉच की तलाश में हैं जो न केवल प्रीमियम दिखे बल्कि पहाड़ों से गिरने या पानी में डूबने पर भी खराब न हो, तो Noise Endeavour Pro आपके लिए ही बनी है। टाइटेनियम अलॉय बेज़ल और मिलिट्री-ग्रेड मजबूती के साथ आने वाली यह वॉच सीधे तौर पर महंगी एडवेंचर वॉचेस को चुनौती दे रही है। अमेजन पर यह 9,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है, जो इसे 10,000 रुपये के बजट में सबसे रफ-एंड-टफ विकल्प बनाती है।

Specifications बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम टाइटेनियम बेज़ल और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सेंसर्स ABC सेंसर्स, हार्ट रेट, SpO2 ट्रैकिंग वॉटर रेजिस्टेंस 164 फीट बैटरी 530mAh कम्पैटिबिलिटी iOS और Android क्यों खरीदें स्टील से भी ज्यादा मजबूत और स्क्रैच-रेसिस्टेंट 5-सैटेलाइट वाला सटीक GPS 164 फीट गहरे पानी और -5°C से 50°C तक के तापमान को झेल सकती है ट्रैकिंग के लिए इन-बिल्ट अल्टीमीटर, बैरोमीटर और कंपास क्यों खोजें विकल्प तली कलाई वालों के लिए थोड़ी बड़ी और भारी लग सकती है।

अगर आप टेक के साथ-साथ फैशन के भी शौकीन हैं, तो Fossil Gen 6 Wellness Edition पर मिल रही यह डील आपको दीवाना बना देगी। अमेज़न पर इस लग्जरी स्मार्टवॉच पर 50% की सीधी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 23,995 से कम होकर मात्र 11,998 रह गई है। Google के Wear OS पर चलने वाली यह वॉच न केवल दिखने में शानदार है, बल्कि यह मात्र 30 मिनट में 80% चार्ज होकर आपको सुपरफास्ट लाइफस्टाइल का अहसास कराती है।



Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Wear OS by Google डिस्प्ले Always-on Display हेल्थ फीचर्स SpO2,हार्ट रेट, नींद की ट्रैकिंग और कार्डियो लेवल मॉनिटरिंग कनेक्टिविटी Bluetooth, Wi-Fi, NFC क्यों खरीदें Google Play Store का सपोर्ट मिलता है मात्र आधे घंटे में 80% चार्जिंग क केस और स्टाइलिश लुक सीधे अपनी घड़ी से कॉल कर सकते हैं क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम फीचर्स और 'Always-on Display' के साथ बैटरी लगभग 24 घंटे ही चलती है। प्रीमियम फीचर्स और 'Always-on Display' के साथ बैटरी लगभग 24 घंटे ही चलती है।

बजट स्मार्टवॉच सेगमेंट में अपनी धाक जमाने के बाद beatXP ने अपने Vega Neo मॉडल के साथ प्रीमियम ब्रांड्स को सीधी टक्कर दी है। अमेजन पर यह वॉच अपनी 1.43 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम मेटल बॉडी के लिए चर्चा में है। 12,499 रुपये की एमआरपी वाली यह घड़ी 15% डिस्काउंट के बाद 10,624 रुपये में उपलब्ध है। अगर आप एक ऐसी घड़ी ढूंढ रहे हैं जिसकी स्क्रीन सूरज की रोशनी में भी क्रिस्टल क्लियर दिखे, तो यह डील आपके लिए ही है।

Specifications डिस्प्ले 1.43” Super AMOLED, Always-on Display ब्राइटनेस 500 Nits पीक ब्राइटनेस हेल्थ फीचर्स 24/7 हार्ट रेट, SpO2 स्पोर्ट्स मोड 100+ स्पोर्ट्स वॉच फेसेस 200+ क्लाउड-बेस्ड क्यों खरीदें Super AMOLED डिस्प्ले मेटल बॉडी 60Hz रिफ्रेश रेट क्यों खोजें विकल्प AMOLED और Always-on Display का इस्तेमाल सैमसंग या फॉसिल के मुकाबले इसका ऐप इंटरफेस थोड़ा बेसिक

अगर आप एक ऐसी स्मार्टवॉच की तलाश में हैं जो न केवल दिखने में क्लासी हो बल्कि जिसका हेल्थ डेटा भी सटीक हो, तो Mi Watch Revolve Active एक जबरदस्त विकल्प बनकर उभरी है। अमेजन पर इस वॉच पर 29% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 13,999 रुपये से कम होकर मात्र 9,999 रुपये रह गई है। Alexa Built-in और LifeQ एल्गोरिदम के साथ आने वाली यह घड़ी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बजट में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वॉच का अनुभव चाहते हैं।

क्यों खरीदें 1.39 इंच की स्क्रीन और 450 निट्स ब्राइटनेस 12nm का इन-बिल्ट GPS चिप एलेक्सा इन-बिल्ट क्यों खोजें विकल्प ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर सर्कुलर डिजाइन

स्मार्टवॉच की दुनिया में Huawei ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने प्रीमियम सेगमेंट के होश उड़ा दिए हैं। Huawei Watch FIT 3 अब अमेजन पर 10,999 रुपये की विशेष कीमत पर उपलब्ध है। अपने स्क्वेयर डिजाइन, रोटेटिंग क्राउन और अल्ट्रा-स्लिम बॉडी के कारण यह पहली नजर में बिल्कुल Apple Watch जैसी दिखती है। लेकिन चौंकाने वाली बात इसकी 10 दिनों की बैटरी लाइफ और HarmonyOS की स्मूदनेस है, जो इसे 11,000 रुपये के बजट में सबसे प्रीमियम विकल्प बनाती है।

Specifications डिस्प्ले 1.82” AMOLED, 77.4% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो डिजाइन अल्ट्रा-स्लिम (9.9 mm) और बेहद हल्की (26 ग्राम) बैटरी लाइफ 10 दिन हेल्स मैनेजमेंट सटीक हार्ट रेट मॉनिटरिंग कम्पैटिबिलिटी iOS, Android क्यों खरीदें हुबहू Apple Watch जैसा लुक 1.82 इंच की AMOLED स्क्रीन 7 से 10 दिन तक चलने वाली बैटरी ब्लूटूथ कॉलिंग और सटीक GPS ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प ऐप को हुवावे की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है इसके स्ट्रैप्स का डिजाइन थोड़ा अलग है,

