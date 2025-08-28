पुरुषों के लिए बेस्ट स्मार्टवॉच, लुक और फील में अलग, देखते ही खरीदने का होगा मन Best smartwatch for men Fastrack NoiseFit Halo Garmin Forerunner 165 check discount offer, Gadgets Hindi News - Hindustan
Best smartwatch for men Fastrack NoiseFit Halo Garmin Forerunner 165 check discount offer

पुरुषों के लिए बेस्ट स्मार्टवॉच, लुक और फील में अलग, देखते ही खरीदने का होगा मन

Smartwach for Men: पुरुषों को अपने लिए स्मार्टवॉच खरीदने हैं, तो हम आपकी सुविधा के लिए कुछ खास स्मार्टफोन ऑप्शन लेकर आए हैं,

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 04:24 PM
स्मार्टवॉच को चाहे, तो कोई भी महिला या पुरुष पहन सकता है, लेकिन अगर जरूरत के हिसाब से बात करें, तो स्मार्टवॉच को मेल और फीमेल दोनों की जरूरत को ध्यान में रखकर अलग-अलग इस्तेमाल के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। मेल यूजर के लिए स्मार्टवॉच में कुछ यूनीक फीचर्स दिये जाते हैं, तो अगर आप अपने किसी पुरुष दोस्त या फिर अपने अपने भाई बंधु या पति के लिए स्मार्टवॉच खरीदना चाहती हैं, तो हम आपके लिए मेन सेंट्रिक कुछ शानदार स्मार्टवॉच की लिस्ट लेकर आये हैं, जो आपको एक परफेक्ट स्मार्टवॉच खरीदने में मदद करेंगे।

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है। इसमें 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो एडॉप्टिव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। मेटल बॉडी, फंक्शनल क्राउन और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसी खूबियों इसे खास बना देती हैं। इसमें SpO2, हार्ट रेट, स्लीप और स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ फीचर्स भी दिये गये हैं। साथ ही AI वॉयस असिस्टेंट और 100+ वॉच फेसेज़ मिलते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले
बॉडी
स्टेनलेस स्टील (मेटल फिनिश)
हेल्थ ट्रैकिंग
SpO2, हार्ट रेट, स्लीप, स्ट्रेस
स्पेशल फीचर्स
फंक्शनल क्राउन, AI वॉयस असिस्टेंट, 100+ वॉचफेसेज़

क्यों खरीदें

...

डिस्प्ले, शार्प और ब्राइट

...

मेटल बॉडी और प्रीमियम डिज़ाइन

...

ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट

...

हेल्थ ट्रैकिंग के सभी जरूरी फीचर्स मौजूद

...

फंक्शनल क्राउन और ड्यूल मेनू स्टाइल

...

AI वॉयस असिस्टेंट और 100+ वॉचफेसेज़

क्यों खोजें विकल्प

...

iOS सपोर्ट सीमित

...

वाटरप्रूफिंग जानकारी नहीं

...

औसत बैटरी लाइफ

...

GPS फीचर नहीं

...

ऐप इंटीग्रेशन लिमिटेड

यह एक प्रीमियम लुकिंग राउंड डायल स्मार्टवॉच है, जो 1.43 इंच के बड़े एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड इसे स्टाइलिश और डेली यूज़ के लिए परफेक्ट बनाता है। यह एंड्रॉइड और आईओएस दोनों डिवाइस के साथ कम्पेटिबल है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच एमोलेड
डिजाइन
प्रीमियम मेटैलिक बॉडी
OS सपोर्ट
एंड्रॉइड और आईओएस
बैटरी
300mAh
फीचर्स
SpO2, हार्ट रेट, स्लीप, एक्टिविटी ट्रैकर, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स

क्यों खरीदें

...

बड़ा और शार्प 1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले

...

प्रीमियम मेटैलिक डिजाइन

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

Android और iOS दोनों के साथ कम्पेटिबल

...

स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल और Always-On Display सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

कॉलिंग ऑन करने बैटरी इश्यू

...

GPS सपोर्ट नहीं

...

IP रेटिंग की जानकारी नहीं

...

थर्ड-पार्टी ऐप इंटीग्रेशन

...

वायरलेस चार्जिंग नहीं

यह एक फीचर लोडेड स्मार्टवॉच है, जो 1.46 इंच के बड़े एमोलेड डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसी खूबियों के साथ आती है। इसमें 110+ स्पोर्ट्स मोड्स, SpO2, हार्ट रेट, मूड डिटेक्शन और IP68 वाटर रेसिस्टेंस जैसे एडवांस्ड हेल्थ और फिटनेस फीचर्स भी मौजूद हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.46 इंच एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले
डिजाइन
स्लीक मेटल फिनिश
बैटरी
210mAh
हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स
SpO2, हार्ट रेट, मूड डिटेक्शन, स्लीप ट्रैकिंग
स्पोर्ट्स मोड्स
110+

क्यों खरीदें

...

बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले

...

ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट

...

110+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

IP68 वाटर रेसिस्टेंस

...

150+ क्लाउड फेस

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 2 दिन बैटरी लाइफ

...

सीमित थर्ड-पार्टी ऐप इंटीग्रेशन

...

वायरलेस चार्जिंग नहीं

...

वजन थोड़ा भारी

यह एक एथलीट्स और फिटनेस-फोकस्ड यूज़र्स के लिए स्मार्टवॉच है। इसमें 1.2 इंच का कलरफुल एमोलेड डिस्प्ले और जीपीएस, हार्ट रेट ट्रैकिंग, ट्रेनिंग मैट्रिक्स, रिकवरी इनसाइट्स जैसी एडवांस्ड फिटनेस फीचर्स शामिल हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.2 इंच कलरफुल एमोलेड
डिजाइन
43mm हल्का और कॉम्पैक्ट
GPS
इनबिल्ट GPS
हेल्थ फीचर्स
हार्ट रेट, HRV स्टेटस, स्लीप, रिकवरी टाइम, ट्रेनिंग इफेक्ट
स्पोर्ट्स मोड्स
25+ एक्टिविटी

क्यों खरीदें

...

टच और बटन दोनों कंट्रोल

...

11 दिन की लंबी बैटरी लाइफ

...

इनबिल्ट GPS

...

AI-बेस्ड ट्रेनिंग प्लान्स

...

बेहद हल्का और रनिंग के लिए कंफर्टेबल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

म्यूजिक स्टोरेज या स्ट्रीमिंग सपोर्ट नहीं

...

ऐप्स की कस्टमाइजेशन लिमिटेड

...

कॉलिंग या माइक्रोफोन सपोर्ट नहीं

यह एक स्टाइलिश और पावरफुल स्मार्टवॉच है, जिसे फिटनेस, हेल्थ और आउटडोर एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 1.97 इंच का बड़ा एमोसेड डिस्प्ले है। यह वॉच 5-सैटेलाइट GPS, फ्री ऑफलाइन मैप्स, AI कोचिंग, और 140+ वर्कआउट मोड्स के साथ आती है। साथ ही, 14 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.97 इंच एमोलेड डिस्प्ले
डिजाइन
46mm एलुमिनियम बिल्ड
OS
Zepp OS
बैटरी
340mAh
हेल्थ ट्रैकिंग
हार्ट रेट, ब्लड-ऑक्सीजन (SpO2), स्लीप, स्ट्रेस
वर्कआउट मोड्स
140+

क्यों खरीदें

...

बड़ा और ब्राइट 1.97 इंच एमोलेड

...

इनबिल्ट GPS

...

140+ वर्कआउट मोड्स

...

14 दिन की बैटरी लाइफ

...

ब्लूटूथ कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट लिमिटेड

...

स्ट्रीमिंग का विकल्प नहीं

...

वॉइस असिस्टेंट की परफॉर्मेंस

...

कॉलिंग माइक्रोफोन की क्वालिटी एवरेज

यह एक हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स स्मार्टवॉच है, जो खासतौर पर फिटनेस, आउटडोर एक्टिविटीज़ और जिम लवर्स के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो गोरिल्ला प्रोटेक्शन के साथ आता है। इस वॉच में लेटेस्ट X2 चिपसेट, 6-एक्सिस मोशन ट्रैकिंग, बिल्ट-इन GPS, और AI-बेस्ड ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन जैसे स्मार्ट और फास्ट ट्रैकिंग फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले
प्रोसेसर
Next-Gen X2 चिपसेट
बैटरी
15 दिन तक
हेल्थ ट्रैकिंग
हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, AI-बेस्ड Health Nudges

क्यों खरीदें

...

एमोलेड डिस्प्ले

...

इनबिल्ट GPS और 360° मोशन मैपिंग

...

AI-बेस्ड ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन

...

लेटेस्ट X2 चिपसेट से स्मूद परफॉर्मेंस

...

15 दिन की बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

iOS सपोर्ट या कॉलिंग फीचर्स का जिक्र नहीं

...

थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेशन लिमिटेड

...

थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेशन की डिटेल नहीं

...

कंट्रोल फीचर मेंशन नहीं

...

3 ATM वॉटर रेसिस्टेंस

वॉच में 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यह वॉच प्रीमियम मेटल बॉडी, और तीन इंटरचेंजेबल डायल्स व स्ट्रैप्स के साथ आती है। साथ ही यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे जरूरी फीचर्स के साथ आती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच एमोलेड
डिजाइन
प्रीमियम मेटल बॉडी + 3 डायल और 3 स्ट्रैप्स
OS
Pebble OS
बैटरी
300mAh
हेल्थ फीचर्स
हर्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग

क्यों खरीदें

...

AMOLED डिस्प्ले + 550 निट्स ब्राइटनेस

...

3 इंटरचेंजेबल डायल्स और स्ट्रैप्स

...

ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट

...

प्रीमियम मेटल बॉडी

...

बेसिक डस्ट, स्वेट और स्प्लैश रेसिस्टेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट नहीं

...

वॉटरप्रूफिंग नहीं

...

ऐप इंटरफेस और सॉफ्टवेयर एक्सप्रीरिएंस स्मूद नहीं

...

केवल 5MB स्टोरेज

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

