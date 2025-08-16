कॉलिंग और मैसेजिंग से लेकर हेल्थ ट्रैकिंग तक, 5 हजार से कम में खरीदें ये Smartwatch best Smartwatch discount offer Noise Pebble Redmi boAt, Gadgets Hindi News - Hindustan
कॉलिंग और मैसेजिंग से लेकर हेल्थ ट्रैकिंग तक, 5 हजार से कम में खरीदें ये Smartwatch

Smartwatch Under Rs 5000: अगर आप एक नई स्मार्टवॉच खरीदना चाहते हैं, और आपका बजट 5 हजार रुपये से कम हैं, तो हम आपके लिए कई शानदार स्मार्टवॉच डील लेकर आए हैं..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:31 PM
आज के वक्त में स्मार्टवॉच केवल वक्त देखने की एक डिवाइस तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्टवॉच की मदद से हेल्थ, फिटनेट को ट्रैक किया जा सकता है। हार्ट रेट, नींद, स्टेप्स और कैलोरी ट्रैक करने से लेकर कॉल रिसीव करने, मैसेज पढ़ने और नोटिफिकेशन अलर्ट तक, स्मार्टवॉच अब मिनी-स्मार्टफोन की तरह काम करती है। लेकिन मार्केट में ढेरों ऑप्शन्स के बीच सही स्मार्टवॉच चुनना आसान नहीं होता। इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर स्मार्टवॉच के कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आये हैं, जिससे आप किफायती कीमत में स्मार्टवॉच खरीद सकते हैं..

Noise Twist 2 Smartwatch अपने प्रीमियम डिजाइन और दमदार फीचर्स के साथ बेहद किफायती दाम में एक शानदार ऑप्शन है। इसमें 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 850 निट्स ब्राइटनेस के साथ धूप में भी क्लियर विजिबिलिटी देता है। स्टेनलेस स्टील बैक और मेटैलिक राउंड डायल इसे स्टाइलिश और टिकाऊ बनाते हैं। AI वॉइस सर्च और स्मार्ट असिस्टेंट से आप आसानी से सवाल पूछ सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। 100+ वॉच फेसेस और 100+ स्पोर्ट्स मोड के साथ यह हर लुक और लाइफस्टाइल में फिट बैठती है। हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए इसमें हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं। मैग्नेटिक चार्जिंग और 7 दिन की बैटरी लाइफ इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच AMOLED, 850 निट्स ब्राइटनेस
बैटरी लाइफ
अप टू 7 डेज़, मैग्नेटिक चार्जिंग
हेल्थ फीचर्स
हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग

क्यों खरीदें

...

850 निट्स ब्राइट AMOLED डिस्प्ले

...

AI वॉइस सर्च और स्मार्ट असिस्टेंट सपोर्ट

...

100+ वॉच फेसेस और 100+ स्पोर्ट्स मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS की कमी

...

बैटरी बैकअप की कमी

...

iOS पर कुछ फीचर्स लिमिटेड

Pebble Gravity Smartwatch एक 1.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच है, जिसमें 700 निट्स ब्राइटनेस और ऑलवेज-ऑन फीचर मिलता है। यह ब्लूटूथ 5.3 कॉलिंग, QR पेमेंट सपोर्ट और इन-बिल्ट डिजिटल कम्पास के साथ आती है। 300mAh बैटरी, हेल्थ मॉनिटरिंग और प्रीमियम सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ यह स्टाइल और टेक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच AMOLED, ऑलवेज-ऑन
बैटरी
300 mAh
फीचर्स
ब्लूटूथ कॉलिंग, QR पेमेंट, डिजिटल कम्पास

क्यों खरीदें

...

700 निट्स ब्राइटनेस के साथ AMOLED डिस्प्ले

...

ब्लूटूथ कॉलिंग और QR पेमेंट सपोर्ट

...

डिजिटल कम्पास और स्मूद टच इंटरफ़ेस

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS फीचर की कमी

...

बैटरी बैकअप सिर्फ 300mAh

...

ऐप कम्पैटिबिलिटी लिमिटेड

HUAWEI Band 10 एक प्रीमियम फिटनेस बैंड है, जिसमें AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग, प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस और इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। 8.99mm की अल्ट्रा-थिन बॉडी और 14g वज़न के साथ यह बेहद हल्का और आरामदायक है, जिसे पूरे दिन पहना जा सकता है। इसमें एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी, स्किन-फ्रेंडली फ्लोरोइलास्टोमर स्ट्रैप्स और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले के साथ कस्टमाइजेबल वॉच फेस का सपोर्ट मिलता है। तेज़ चार्जिंग और Android तथा iOS कम्पैटिबिलिटी के साथ यह हेल्थ और स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन है।

Specifications

डिस्प्ले
AMOLED, ऑलवेज-ऑन, कस्टम वॉच फेस
बैटरी
80mAh
फीचर्स
AI फिटनेस मॉनिटरिंग,

क्यों खरीदें

...

AI-पावर्ड फिटनेस और प्रो-लेवल स्लीप ट्रैकिंग

...

अल्ट्रा-थिन और अल्ट्रा-लाइट डिजाइन

...

इमोशनल वेलबीइंग और कस्टमाइजेबल वॉच फेस

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS का अभाव

...

सीमित ऐप इंटीग्रेशन

...

बैटरी 180mAh

Redmi Watch 5 Lite एक 1.96-इंच AMOLED डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच है, जो Always-On Display और एडवांस्ड इन-बिल्ट GPS के साथ आती है। यह 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस, AI नॉइज़ रिडक्शन के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग और 18 दिन तक की बैटरी लाइफ ऑफर करती है। इसका स्टाइलिश डिज़ाइन और हेल्थ/फिटनेस फीचर्स इसे डेली यूज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
1.96 इंच AMOLED
वॉटर रेजिस्टेंस
5 ATM
बैटरी
470 mAh

क्यों खरीदें

...

1.96-इंच AMOLED डिस्प्ले, Always-On सपोर्ट

...

इन-बिल्ट GPS से सटीक लोकेशन ट्रैकिंग

...

AI नॉइज़ रिडक्शन के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप

...

इंटरनल स्टोरेज सिर्फ 24MB

boAt Enigma Gem महिलाओं के लिए एक लग्जरी स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.19-इंच AMOLED डिस्प्ले, Emergency SOS लाइव लोकेशन शेयरिंग और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह IP67 डस्ट, स्वेट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आती है और 700+ एक्टिव मोड्स, HR व SpO2 ट्रैकिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल मॉनिटरिंग और कस्टम वॉच फेस स्टूडियो जैसी सुविधाएं देती है। स्टाइल और टेक्नोलॉजी का यह कॉम्बिनेशन इसे महिलाओं के लिए एक प्रीमियम ऑप्शन बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
1.19 इंच AMOLED
बैटरी
300 mAh
वॉटर रेटिंग
IP67

क्यों खरीदें

...

Emergency SOS

...

Live Location Sharing फीचर

...

1.19 इंच AMOLED डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन होने पर कम

...

डिस्प्ले साइज थोड़ा छोटा

...

GPS इन-बिल्ट नहीं है

NoiseFit Halo स्मार्टवॉच में 1.43” AMOLED डिस्प्ले, प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड और Always-On Display का मज़ा मिलता है। Bluetooth Calling के साथ इसमें Smart Gesture Control और 100+ Sports Modes का सपोर्ट है। इसका Vintage Brown लुक और 7 दिन तक की बैटरी लाइफ इसे स्टाइल और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बो बनाती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43 इंच एमोलेड
बैटरी
300mAh
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ v5.3, एंड्रॉइड आईओएस सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

1.43 इंच AMOLED डिस्प्ले

...

7 दिन तक की बैटरी लाइफ

...

Tru Sync टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

कॉलिंग मोड में बैटरी कमी

...

USB चार्जिंग

...

GPS इनबिल्ट नहीं है

Noise Endeavour स्मार्टवॉच में 1.46” AMOLED Always-On डिस्प्ले और 600 निट्स ब्राइटनेस के साथ शानदार विज़िबिलिटी मिलती है। इसका रग्ड और इम्पैक्ट-रेज़िस्टेंट डिज़ाइन आउटडोर यूज़ के लिए परफेक्ट है। Bluetooth Calling, SoS इमरजेंसी कॉल फीचर और Noise Health Suite™ के साथ यह हेल्थ, फिटनेस और सेफ्टी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

Specifications

डिस्प्ले
1.46 इंच AMOLED
फीचर्स
BT Calling,
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ v5.3

क्यों खरीदें

...

ब्राइट और शार्प 1.46 इंच AMOLED डिस्प्ले (600 निट्स)

...

SoS टेक्नोलॉजी से इमरजेंसी कॉल सपोर्ट

...

100+ स्पोर्ट्स मोड और हेल्थ ट्रैकिंग टूल्स

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS इनबिल्ट नहीं है

...

कॉलिंग मोड में बैटरी जल्दी खत्म

