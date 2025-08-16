कॉलिंग और मैसेजिंग से लेकर हेल्थ ट्रैकिंग तक, 5 हजार से कम में खरीदें ये Smartwatch

Smartwatch Under Rs 5000: अगर आप एक नई स्मार्टवॉच खरीदना चाहते हैं, और आपका बजट 5 हजार रुपये से कम हैं, तो हम आपके लिए कई शानदार स्मार्टवॉच डील लेकर आए हैं..

Sat, 16 Aug 2025 08:31 PM

आज के वक्त में स्मार्टवॉच केवल वक्त देखने की एक डिवाइस तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्टवॉच की मदद से हेल्थ, फिटनेट को ट्रैक किया जा सकता है। हार्ट रेट, नींद, स्टेप्स और कैलोरी ट्रैक करने से लेकर कॉल रिसीव करने, मैसेज पढ़ने और नोटिफिकेशन अलर्ट तक, स्मार्टवॉच अब मिनी-स्मार्टफोन की तरह काम करती है। लेकिन मार्केट में ढेरों ऑप्शन्स के बीच सही स्मार्टवॉच चुनना आसान नहीं होता। इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर स्मार्टवॉच के कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आये हैं, जिससे आप किफायती कीमत में स्मार्टवॉच खरीद सकते हैं..

Noise Twist 2 Smartwatch अपने प्रीमियम डिजाइन और दमदार फीचर्स के साथ बेहद किफायती दाम में एक शानदार ऑप्शन है। इसमें 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 850 निट्स ब्राइटनेस के साथ धूप में भी क्लियर विजिबिलिटी देता है। स्टेनलेस स्टील बैक और मेटैलिक राउंड डायल इसे स्टाइलिश और टिकाऊ बनाते हैं। AI वॉइस सर्च और स्मार्ट असिस्टेंट से आप आसानी से सवाल पूछ सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। 100+ वॉच फेसेस और 100+ स्पोर्ट्स मोड के साथ यह हर लुक और लाइफस्टाइल में फिट बैठती है। हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए इसमें हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं। मैग्नेटिक चार्जिंग और 7 दिन की बैटरी लाइफ इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है।

Pebble Gravity Smartwatch एक 1.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच है, जिसमें 700 निट्स ब्राइटनेस और ऑलवेज-ऑन फीचर मिलता है। यह ब्लूटूथ 5.3 कॉलिंग, QR पेमेंट सपोर्ट और इन-बिल्ट डिजिटल कम्पास के साथ आती है। 300mAh बैटरी, हेल्थ मॉनिटरिंग और प्रीमियम सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ यह स्टाइल और टेक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

HUAWEI Band 10 एक प्रीमियम फिटनेस बैंड है, जिसमें AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग, प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस और इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। 8.99mm की अल्ट्रा-थिन बॉडी और 14g वज़न के साथ यह बेहद हल्का और आरामदायक है, जिसे पूरे दिन पहना जा सकता है। इसमें एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी, स्किन-फ्रेंडली फ्लोरोइलास्टोमर स्ट्रैप्स और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले के साथ कस्टमाइजेबल वॉच फेस का सपोर्ट मिलता है। तेज़ चार्जिंग और Android तथा iOS कम्पैटिबिलिटी के साथ यह हेल्थ और स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन है।

Redmi Watch 5 Lite एक 1.96-इंच AMOLED डिस्प्ले वाली स्मार्टवॉच है, जो Always-On Display और एडवांस्ड इन-बिल्ट GPS के साथ आती है। यह 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस, AI नॉइज़ रिडक्शन के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग और 18 दिन तक की बैटरी लाइफ ऑफर करती है। इसका स्टाइलिश डिज़ाइन और हेल्थ/फिटनेस फीचर्स इसे डेली यूज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

boAt Enigma Gem महिलाओं के लिए एक लग्जरी स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.19-इंच AMOLED डिस्प्ले, Emergency SOS लाइव लोकेशन शेयरिंग और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह IP67 डस्ट, स्वेट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आती है और 700+ एक्टिव मोड्स, HR व SpO2 ट्रैकिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल मॉनिटरिंग और कस्टम वॉच फेस स्टूडियो जैसी सुविधाएं देती है। स्टाइल और टेक्नोलॉजी का यह कॉम्बिनेशन इसे महिलाओं के लिए एक प्रीमियम ऑप्शन बनाता है।

NoiseFit Halo स्मार्टवॉच में 1.43” AMOLED डिस्प्ले, प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड और Always-On Display का मज़ा मिलता है। Bluetooth Calling के साथ इसमें Smart Gesture Control और 100+ Sports Modes का सपोर्ट है। इसका Vintage Brown लुक और 7 दिन तक की बैटरी लाइफ इसे स्टाइल और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बो बनाती है।

Noise Endeavour स्मार्टवॉच में 1.46” AMOLED Always-On डिस्प्ले और 600 निट्स ब्राइटनेस के साथ शानदार विज़िबिलिटी मिलती है। इसका रग्ड और इम्पैक्ट-रेज़िस्टेंट डिज़ाइन आउटडोर यूज़ के लिए परफेक्ट है। Bluetooth Calling, SoS इमरजेंसी कॉल फीचर और Noise Health Suite™ के साथ यह हेल्थ, फिटनेस और सेफ्टी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

