12GB तक की रैम वाले तीन सस्ते फोन, कीमत 7 हजार रुपये से कम, बैटरी 5000mAh की

संक्षेप: 7 हजार रुपये से कम की कीमत वाले इन फोन में आपको 12जीबी तक की रैम मिलेगी। साथ ही ये फोन बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले के साथ आते हैं। इस लिस्ट में आइटेल, इन्फिनिक्स और लावा के स्मार्टफोन शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

Dec 14, 2025 03:10 pm IST

बजट कम है और पावरफुल परफॉर्मेंस वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। 7 हजार रुपये से कम की कीमत वाले इन फोन में आपको 12जीबी तक की रैम मिलेगी। साथ ही ये फोन बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले के साथ आते हैं। इनमें आपको कीमत के हिसाब से जबर्दस्त कैमरा सेटअप भी मिलेगा। इस लिस्ट में आइटेल, इन्फिनिक्स और लावा के स्मार्टफोन शामिल हैं। खास बात है कि ये फोन बिना किसी ऑफर इतनी कम कीमत पर मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन फोन्स के बारे में।

Lava O3 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 5949 रुपये है। यह फोन 4जीबी वर्चुअल रैम से लैस है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़ कर 8जीबी तक की हो जाती है। फोन में 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का एआई कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। लावा के इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी।

itel Zeno 20 आइटेल का यह फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन एक्सपैंडेबल रैम फीचर के साथ आता है। इससे इस फोन की टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। आपको इस फोन में 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह फोन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है। फोन का कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6639 रुपये है।