6500 रुपये से कम में खरीदें 12GB तक रैम वाले धांसू फोन, कैमरा 50MP तक का, सैमसंग भी लिस्ट में

best smartphones under rupees 6500 offering upto 12gb ram and upto 50mp camera list includes samsung also

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 12:20 PM
एंट्री लेवल सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हम आपको जिन फोन के बारे में बता रहे हैं, उनकी कीमत 6500 रुपये से कम है। ये फोन 12जीबी तक की रैम और 50 मेगापिक्सल तक के मेन कैमरा से लैस हैं। हम आपको जिन फोन के बारे में बता रहे हैं, उनमें सैमसंग का भी एक डिवाइस शामिल है। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

Tecno POP 9

टेक्नो के इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6099 रुपये है। फोन 6जीबी तक की रैम (3जीबी रियल+3जीबी वर्चुअल) के साथ आता है। इसमें आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक हीलियो G50 चिपसेट दे रही है। 64जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

itel ZENO 10

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 5899 रुपये है। फोन में कंपनी 8जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दे रही है। इससे इस डिवाइस की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है। फोन का एचडी+ डिस्प्ले 6.6 इंच का है। इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का एआई ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी।

Samsung Galaxy M05

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 6499 रुपये है। फोन रैम प्लस फीचर के साथ आता है। इससे इस फोन की टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। आपको इस फोन में 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन रको पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।

