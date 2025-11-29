Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़best smartphones featuring up to 12gb ram under rupees 6500 available on amazon
12GB तक की रैम वाले टॉप 3 फोन, कीमत 6500 रुपये से कम, बैटरी भी दमदार

12GB तक की रैम वाले टॉप 3 फोन, कीमत 6500 रुपये से कम, बैटरी भी दमदार

संक्षेप:

इन फोन की कीमत 6500 रुपये से कम है। इनमें आपको मेमरी फ्यूजन फीचर के साथ 12जीबी तक की रैम मिलेगी। इनमें 5200mAh तक की बैटरी भी दी गई है। साथ ही इन डिवाइसेज में आपको शानदार कैमरा सेटअप और बेहतरीन डिस्प्ले भी मिलेगा।

Sat, 29 Nov 2025 12:05 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G

  • checkWhite
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹27500

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

20% OFF

POCO X6 5G

POCO X6 5G

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹19990

₹24999

खरीदिये

discount

23% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

मार्केट में हर कैटिगरी के एक से बढ़ कर एक फोन मौजूद हैं। वहीं, अगर आपका बजट कम हैं और आप एक बेस्ट-इन-क्लास फीचर वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 6500 रुपये से कम है। इनमें आपको मेमरी फ्यूजन फीचर के साथ 12जीबी तक की रैम मिलेगी। इनमें 5200mAh तक की बैटरी भी दी गई है। साथ ही इन डिवाइसेज में आपको शानदार कैमरा सेटअप और बेहतरीन डिस्प्ले भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G

  • checkWhite
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹27500

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

20% OFF

POCO X6 5G

POCO X6 5G

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹19990

₹24999

खरीदिये

discount

23% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

Redmi A5

3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6499 रुपये है। फोन में आपको 6.88 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में एक्सटेंडेड रैम फीचर दिया गया है। इससे इस डिवाइस की टोटल रैम बढ़ कर 6जीबी तक की हो जाती है। फोन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। रेडमी के इस फोन में फोटोग्राफी के लिए आपको 32 मेगापिक्सल का एआई ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन की बैटरी 5200mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Poco C71

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 6199 रुपये है। लॉन्च के वक्त इसकी कीमत 6499 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस फोन में 6.88 इंच का एचडी+ IPS डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 5200mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:हर यूजर के फोन में होने चाहिए ये चार जरूरी सरकारी ऐप, तुरंत करें इंस्टॉल

itel ZENO 10

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 6499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन मेमरी फ्यूजन फीचर के साथ आता है। इससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। फोन में आपको 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यह डिस्प्ले डाइनैमिक बार के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का एआई ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दे रही है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

11% OFF

Tecno Spark 10 5G

Tecno Spark 10 5G

  • checkMeta Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹13999

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

खरीदिये

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smartphone Redmi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।