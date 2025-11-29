12GB तक की रैम वाले टॉप 3 फोन, कीमत 6500 रुपये से कम, बैटरी भी दमदार

संक्षेप: इन फोन की कीमत 6500 रुपये से कम है। इनमें आपको मेमरी फ्यूजन फीचर के साथ 12जीबी तक की रैम मिलेगी। इनमें 5200mAh तक की बैटरी भी दी गई है। साथ ही इन डिवाइसेज में आपको शानदार कैमरा सेटअप और बेहतरीन डिस्प्ले भी मिलेगा।

मार्केट में हर कैटिगरी के एक से बढ़ कर एक फोन मौजूद हैं। वहीं, अगर आपका बजट कम हैं और आप एक बेस्ट-इन-क्लास फीचर वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 6500 रुपये से कम है। इनमें आपको मेमरी फ्यूजन फीचर के साथ 12जीबी तक की रैम मिलेगी। इनमें 5200mAh तक की बैटरी भी दी गई है। साथ ही इन डिवाइसेज में आपको शानदार कैमरा सेटअप और बेहतरीन डिस्प्ले भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

Redmi A5 3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6499 रुपये है। फोन में आपको 6.88 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में एक्सटेंडेड रैम फीचर दिया गया है। इससे इस डिवाइस की टोटल रैम बढ़ कर 6जीबी तक की हो जाती है। फोन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। रेडमी के इस फोन में फोटोग्राफी के लिए आपको 32 मेगापिक्सल का एआई ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन की बैटरी 5200mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Poco C71 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 6199 रुपये है। लॉन्च के वक्त इसकी कीमत 6499 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस फोन में 6.88 इंच का एचडी+ IPS डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 5200mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।