7 हजार रुपये से कम में मिल रहे 8GB तक की रैम वाले फोन, बैटरी 5000mAh की, लुक भी धांसू

इन फोन में आपको 8जीबी तक की रैम (वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ) मिलेगी। ये फोन 7500 रुपये से कम के हैं। इनमें जो सस्ता वाला है, उसकी कीमत मात्र 6869 रुपये है। आप इन फोन को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

कम बजट में ज्यादा रैम वाला फोन तलाश रहे हैं, तो हम आपको दो जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 8जीबी तक की रैम (वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ) मिलेगी। ये फोन 7 हजार रुपये (ऑफर के साथ) से कम के हैं। इनमें जो सस्ता वाला है, उसकी कीमत ऑफर के साथ मात्र 6500 रुपये से कम है। आप इन फोन को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। साथ ही इन फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज बोनस में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

Lava Bold N2 फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल यानी 8जीबी तक की रैम के साथ आता है। 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 7499 रुपये है। फोन पर कंपनी तगड़ा बैंक ऑफर भी दे रही है, जिसके साथ यह फोन 7 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। आप इस फोन को 374 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है।

फीचर्स की बात करें, तो यह फोन में आपको 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन IP64 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है। इसमें आपको प्रोसेसर के तौर पर Unisoc SC9863A चिपसेट मिलेगा।

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फोन 3जीबी रियल और 5जीबी के वर्चुअल रैम से लैस है। इससे इसकी टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। फोन में 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसकी कीमत अमेजन इंडिया पर 6869 रुपये है। बैंक ऑफर के साथ यह फोन 6500 रुपये से कम में आपका हो सकता है। कंपनी इस डिवाइस पर 343 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं।