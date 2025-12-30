परफॉर्मेंस में बेजोड़ हैं ये तीन फोन, ₹8 हजार से कम 12GB तक की रैम का मजा, सबसे सस्ता 5949 का

संक्षेप: इन फोन में आपको 12जीबी तक की रैम और 50 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा मिलेगा। इन फोन की कीमत 8 हजार रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में जो सबसे सस्ता फोन है उसकी कीमत मात्र 5949 रुपये है।

कम बजट में बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन धाकड़ ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको 12जीबी तक की रैम और 50 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा मिलेगा। इन फोन की कीमत 8 हजार रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में जो सबसे सस्ता फोन है उसकी कीमत मात्र 5949 रुपये है। इन फोन की खास बात है कि इनमें आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले और तगड़ी बैटरी भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

itel ZENO 10 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6499 रुपये है। आइटेल का यह बजट स्मार्टफोन कई धाकड़ फीचर्स से लैस है। इसमें कंपनी 8जीबी तक की वर्चुअल रैम दे रही है। इससे इसकी टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। फोन 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें आपको 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह फोन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। फोन का मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का है।

Lava O3 इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 5949 रुपये है। फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम से लैस है। इससे फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में आपको 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल का एआई ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट रीडर जैसे फीचर मिलेंगे।

Motorola G05 4G मोटोरोला का यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह फोन रैम बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7998 रुपये है। इस फोन में आपको 6.67 इंच का पंच-होल डिजाइन वाला डिस्प्ले मिलेगा।