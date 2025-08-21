₹20 हजार से कम में बेस्ट डील, कर्व्ड डिस्प्ले और 80W चार्जिंग वाला Vivo फोन सस्ते में best smartphone deal under 20000 rupees get curved display phone Vivo T3 Pro 5G with 80W charging on huge discount, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹20 हजार से कम में बेस्ट डील, कर्व्ड डिस्प्ले और 80W चार्जिंग वाला Vivo फोन सस्ते में

वीवो डिवाइस को ग्राहक बंपर डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं और Vivo T4 Pro 5G लॉन्च से पहले Vivo T3 Pro 5G पर बंपर छूट मिल रही है। इस डिवाइस को 20 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 02:00 PM
₹20 हजार से कम में बेस्ट डील, कर्व्ड डिस्प्ले और 80W चार्जिंग वाला Vivo फोन सस्ते में

लोकप्रिय स्मार्टफोन कंपनी Vivo की ओर से अगले हफ्ते भारतीय मार्केट में Vivo T4 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा और इससे जुड़े लीक्स लगातार सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस लॉन्च से पहले पिछले Vivo T3 Pro 5G पर जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है, जिससे उसका स्टॉक क्लियर किया जा सके। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

वीवो का धांसू स्मार्टफोन कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें पावरफुल कैमरा सेटअप के साथ आता है। 50MP डुअल कैमरा सेटअप वाले इस फोन में 16MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। यह डिवाइस तगड़ा बैटरी बैकअप ऑफर करता है और इसे 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। डिस्काउंट के बाद यह फोन बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहा है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

खास ऑफर के साथ खरीदें Vivo फोन

वीवो डिवाइस को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर 22,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने पर 3000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है और फोन की कीमत 19,999 रुपये रह जाएगी।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 21,100 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। इसे दो कलर ऑप्शंस में सैंडस्टोन ऑरेंज और एमराल्ड ग्रीन खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:अगले हफ्ते आ रहा है कर्व्ड डिस्प्ले वाला Vivo फोन, कीमत होगी ₹30 हजार से कम

ऐसे में Vivo T3 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस

वीवो स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6.77 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और इसके बैक पैनल पर 50MP प्राइमरी सेंसर के साथ 8MP सेकेंडरी कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है और 80W फास्ट चार्जिंग वाली 5500mAh बैटरी दी गई है।

