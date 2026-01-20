Flipkart Sale में मौका! 7000 रुपये से कम में खरीदें बड़े टॉप-3 स्मार्ट टीवी

संक्षेप: Flipkart Sale 2026 में कम बजट वालों के लिए शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल के दौरान 7000 रुपये से कम कीमत में स्मार्ट टीवी खरीदे जा सकते हैं, जिनमें HD डिस्प्ले, OTT ऐप्स का सपोर्ट और बेहतर साउंड आउटपुट मिलता है।

Flipkart Republic Days Sale 2026 शुरू हो चुकी है और इस दौरान ग्राहकों को कई कैटेगरीज में जबरदस्त ऑफर्स और भारी छूट मिल रही है। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह सेल बेहद फायदेमंद है, जो कम बजट में अपने घर के लिए स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं। अब आपको स्मार्ट टीवी के लिए 10,000 रुपये या उससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Flipkart सेल में 7,000 रुपये से भी कम कीमत में शानदार ऑप्शन उपलब्ध हैं। इनमें OTT ऐप्स का सपोर्ट, HD डिस्प्ले और अच्छा साउंड आउटपुट मिल जाता है, जिससे एंटरटेनमेंट का मजा लिया जा सकता है।

Foxsky 60 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Android TV 2025 Edition सेल की सबसे अट्रैक्टिव डील के तौर पर Flipkart पर यह टीवी सिर्फ 5,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 24 इंच की HD Ready स्क्रीन दी गई है, जो 250 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑफर करती है। यह Android ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिससे Netflix, JioHotstar, Prime Video और YouTube जैसे OTT ऐप्स का सीधा एक्सेस मिलता है। ऑडियो के लिए इसमें 30W का साउंड आउटपुट दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में इसे और खास बनाता है।

Thomson Alpha 60 cm (24 Inch) HD Ready LED Smart Linux TV Flipkart Republic Days Sale 2026 के दौरान इस टीवी को 6,299 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 24 इंच की HD Ready डिस्प्ले दिया गया है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। साउंड के लिए इसमें 20W का आउटपुट मिलता है। साथ ही, Prime Video, Sony LIV, YouTube और ZEE5 जैसे लोकप्रिय OTT ऐप्स पहले से मौजूद हैं, जिससे अलग से किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती।