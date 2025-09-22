Samsung का 43 इंच Smart TV केवल 22490 रुपये में; सबसे बड़ी Amazon डील
सैमसंग का 43 इंच स्मार्ट टीवी ग्राहकों को Amazon पर अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। टीवी पर अलग से बैंक डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है।
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Great Indian Festival Sale की शुरुआत हो गई है और खास डील्स का फायदा इस दौरान दिया जा रहा है। अगर आप नया Smart TV खरीदने का मन बना रहे थे तो सबसे जबरदस्त डील 43 इंच स्क्रीन साइज वाले Samsung Smart TV पर मिल रही है। इस टीवी पर मिल रही डील को 'स्टील डील' माना जा रहा है। ग्राहक चाहें तो बैंक डिस्काउंट का फायदा अलग से ले सकते हैं।
स्मार्टफोन मार्केट के अलावा सैमसंग भारत के सबसे भरोसेमंद होम अप्लायंसेज ब्रैंड्स में से एक है और लाखों यूजर्स इसके डिवाइसेज के लिए खर्च करना पसंद करते हैं। 25 हजार रुपये से कम कीमत वाले मिडरेंज सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राहक Smart TV खरीदना चाहते हैं और 43 इंच स्टैंडर्ड साइज है जो हर साइज के रूम में अच्छा लगता है। ऐसे में 4K डिस्प्ले वाला 43 इंच Samsung Smart TV आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है।
सबसे सस्ते में ऐसे खरीदें Samsung Smart TV
सेल के दौरान Amazon पर 55,900 रुपये के ओरिजनल प्राइस वाला Samsung 43inch Crystal 4K Vista TV ग्राहकों के लिए 23,490 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। इसके अलावा अगर ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें 1,500 रुपये का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। ऐसे में इस टीवी का इफेक्टिव प्राइस केवल 22,490 रुपये रह जाएगा।
साथ ही ग्राहकों को ICICI कार्ड्स पर नो-कॉस्ट EMI का विकल्प मिल रहा है। इसी तरह Amazon Pay पर 1,199 रुपये का कैशबैक मिल रहा है और केवल 305 रुपये से एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा दिया जा रहा है।
इन फीचर्स के चलते खास है Samsung Smart TV
बड़े 43 इंच स्क्रीन साइज वाले इस स्मार्ट टीवी में खास Crystal Processor 4K का फायदा मिलता है और यह टीवी नॉन-4K कंटेंट को भी अल्ट्रा-HD क्वॉलिटी में अपस्केल कर देता है। इसमें HDR10+ सपोर्ट दिया गया है और PurColor टेक्नोलॉजी मिलती है। यह स्मार्ट टीवी TizenOS पर चलता है और इनमें Bixby, Alexa के अलावा Google Assistant सपोर्ट भी दिया गया है।
कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इनबिल्ट WiFi के अलावा HDMI और USB पोर्ट्स के साथ PS5, Xbox जैसे कंसोल और अन्य डिवाइस इससे कनेक्ट हो सकते हैं। इस टीवी में कई ऐप्स और गेम्स का सपोर्ट भी मिल रहा है।