Samsung का 43 इंच Smart TV केवल 22490 रुपये में; सबसे बड़ी Amazon डील Best Smart TV deals in Amazon Great Indian Festival Sale get Samsung 43inch Smart TV under 22490 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Best Smart TV deals in Amazon Great Indian Festival Sale get Samsung 43inch Smart TV under 22490 rupees

Samsung का 43 इंच Smart TV केवल 22490 रुपये में; सबसे बड़ी Amazon डील

सैमसंग का 43 इंच स्मार्ट टीवी ग्राहकों को Amazon पर अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। टीवी पर अलग से बैंक डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 09:26 PM
share Share
Follow Us on
Samsung का 43 इंच Smart TV केवल 22490 रुपये में; सबसे बड़ी Amazon डील

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Great Indian Festival Sale की शुरुआत हो गई है और खास डील्स का फायदा इस दौरान दिया जा रहा है। अगर आप नया Smart TV खरीदने का मन बना रहे थे तो सबसे जबरदस्त डील 43 इंच स्क्रीन साइज वाले Samsung Smart TV पर मिल रही है। इस टीवी पर मिल रही डील को 'स्टील डील' माना जा रहा है। ग्राहक चाहें तो बैंक डिस्काउंट का फायदा अलग से ले सकते हैं।

स्मार्टफोन मार्केट के अलावा सैमसंग भारत के सबसे भरोसेमंद होम अप्लायंसेज ब्रैंड्स में से एक है और लाखों यूजर्स इसके डिवाइसेज के लिए खर्च करना पसंद करते हैं। 25 हजार रुपये से कम कीमत वाले मिडरेंज सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राहक Smart TV खरीदना चाहते हैं और 43 इंच स्टैंडर्ड साइज है जो हर साइज के रूम में अच्छा लगता है। ऐसे में 4K डिस्प्ले वाला 43 इंच Samsung Smart TV आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

40% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL
amazon-logo

₹25990

₹43200

खरीदिये

discount

39% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
amazon-logo

₹23990

₹39500

खरीदिये

discount

22% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD Smart LED TV UA43DUE77AKLXL (Black)

Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD Smart LED TV UA43DUE77AKLXL (Black)

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD Smart LED TV UA43DUE77AKLXL (Black)
amazon-logo

₹35990

₹46000

खरीदिये

discount

42% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Dynamic Ultra HD Smart LED TV UA43DUE80AKLXL (Titan Gray)

Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Dynamic Ultra HD Smart LED TV UA43DUE80AKLXL (Titan Gray)

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Dynamic Ultra HD Smart LED TV UA43DUE80AKLXL (Titan Gray)
amazon-logo

₹28990

₹49600

खरीदिये

discount

33% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
amazon-logo

₹39399

₹58900

खरीदिये

discount

29% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8100FULXL (Black)

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8100FULXL (Black)

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8100FULXL (Black)
amazon-logo

₹32790

₹45900

खरीदिये

discount

32% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA55UE81AFULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA55UE81AFULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA55UE81AFULXL
amazon-logo

₹37399

₹55200

खरीदिये

discount

29% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8600FULXL (Black)

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8600FULXL (Black)

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8600FULXL (Black)
amazon-logo

₹36700

₹51900

खरीदिये

discount

25% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8400FULXL (Black)

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8400FULXL (Black)

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8400FULXL (Black)
amazon-logo

₹34690

₹46000

खरीदिये

discount

41% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
amazon-logo

₹44499

₹75500

खरीदिये

discount

45% OFF

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

  • checkLG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
amazon-logo

₹36399

₹66290

खरीदिये

discount

62% OFF

VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

  • checkVW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)
amazon-logo

₹7199

₹18999

खरीदिये

discount

39% OFF

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

  • checkSamsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
amazon-logo

₹10990

₹17900

खरीदिये

discount

50% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹12499

₹24999

खरीदिये

discount

44% OFF

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

  • checkLG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
amazon-logo

₹11990

₹21240

खरीदिये

discount

60% OFF

VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1

VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1

  • checkVW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1
amazon-logo

₹24299

₹59999

खरीदिये

discount

56% OFF

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)

  • checkRedmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)
amazon-logo

₹10999

₹24999

खरीदिये

discount

22% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL

Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
amazon-logo

₹21490

₹27500

खरीदिये

discount

51% OFF

Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25B (Black)-3 Years Warranty for Limited Period

Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25B (Black)-3 Years Warranty for Limited Period

  • checkSony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25B (Black)-3 Years Warranty for Limited Period
amazon-logo

₹68699

₹139900

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Flipkart Big Billion Days Sale से पहले कर लो ये काम, तभी मिलेगा बंपर डिस्काउंट

सबसे सस्ते में ऐसे खरीदें Samsung Smart TV

सेल के दौरान Amazon पर 55,900 रुपये के ओरिजनल प्राइस वाला Samsung 43inch Crystal 4K Vista TV ग्राहकों के लिए 23,490 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। इसके अलावा अगर ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें 1,500 रुपये का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। ऐसे में इस टीवी का इफेक्टिव प्राइस केवल 22,490 रुपये रह जाएगा।

साथ ही ग्राहकों को ICICI कार्ड्स पर नो-कॉस्ट EMI का विकल्प मिल रहा है। इसी तरह Amazon Pay पर 1,199 रुपये का कैशबैक मिल रहा है और केवल 305 रुपये से एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Samsung Galaxy S24 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट, Snapdragon मॉडल की कीमत कर देगी खुश

इन फीचर्स के चलते खास है Samsung Smart TV

बड़े 43 इंच स्क्रीन साइज वाले इस स्मार्ट टीवी में खास Crystal Processor 4K का फायदा मिलता है और यह टीवी नॉन-4K कंटेंट को भी अल्ट्रा-HD क्वॉलिटी में अपस्केल कर देता है। इसमें HDR10+ सपोर्ट दिया गया है और PurColor टेक्नोलॉजी मिलती है। यह स्मार्ट टीवी TizenOS पर चलता है और इनमें Bixby, Alexa के अलावा Google Assistant सपोर्ट भी दिया गया है।

कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इनबिल्ट WiFi के अलावा HDMI और USB पोर्ट्स के साथ PS5, Xbox जैसे कंसोल और अन्य डिवाइस इससे कनेक्ट हो सकते हैं। इस टीवी में कई ऐप्स और गेम्स का सपोर्ट भी मिल रहा है।

Smart TV Gadgets Hindi News Samsung अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.