गर्मी आने से पहले घर लाएं ये स्मार्ट इनवर्टर रेफ्रिजरेटर, खाने को रखें हफ्तों तक ताजा
स्मार्ट इनवर्टर रेफ्रिजरेटर अपनी आधुनिक कूलिंग तकनीक के जरिए बिजली की भारी बचत करते हैं और बाहरी गर्मी के बावजूद खाने की ताजगी को हफ्तों तक बरकरार रखते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में बढ़ती गर्मी के साथ एक बेहतर और ऊर्जा-कुशल रेफ्रिजरेटर का होना विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है। आधुनिक स्मार्ट इनवर्टर रेफ्रिजरेटर इस समस्या का सबसे सटीक समाधान हैं। ये मशीनें डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर तकनीक पर काम करती हैं, जो फ्रिज के अंदर रखे सामान और बाहरी तापमान के आधार पर अपनी कूलिंग गति को खुद ही एडजस्ट कर लेती हैं। पारंपरिक फ्रिज के मुकाबले ये तकनीक 50% तक बिजली की बचत करती है और शोर को कम करती है।
भारतीय रसोई की जरूरतों को देखते हुए, सैमसंग और एलजी जैसे ब्रांड्स ने कन्वर्टिबल (Convertible) फीचर्स पेश किए हैं। यह तकनीक आपको जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी फ्रिज के हिस्से में बदलने की आजादी देती है, जिससे सब्जियों और फलों के लिए अधिक जगह मिल जाती है। 6th Sense और Door Cooling+ जैसी तकनीकें नमी के स्तर को नियंत्रित रखती हैं, जिससे हरी सब्जियाँ और फल हफ्तों तक ताजे और रसीले बने रहते हैं।
इसके अलावा, ये रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर-मुक्त संचालन के साथ आते हैं, जो वोल्टेज के उतार-चढ़ाव में भी सुरक्षित रहते हैं। यदि आप इस गर्मी में अपने पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो 3-स्टार से 5-स्टार रेटिंग वाले इनवर्टर मॉडल सबसे टिकाऊ और किफायती निवेश साबित होंगे।
1. Godrej 600L 3 Star | 1+2 Year Additional Warranty | Smart Convertible Zones | Toughened Glass Door | Frost Free Inverter Side By Side Refrigerator (2025 Model, RS EONVELVET 600C RIT RS GL, Rose Glass)
Godrej 600L Side-By-Side Refrigerator आपकी आधुनिक रसोई को एक आलीशान लुक देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1,25,990 रुपये की MRP पर 40% की भारी छूट के साथ यह मात्र 74,990 रुपये में उपलब्ध है। 'रोज़ ग्लास' फिनिश और Smart Convertible Zones के साथ आने वाला यह फ्रिज न केवल विशाल स्टोरेज देता है, बल्कि आपकी जरूरत के अनुसार स्पेस को एडजस्ट करने की सुविधा भी प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल स्टोरेज
स्मार्ट कन्वर्टिबल ज़ोन
एडवांस्ड इन्वर्टर
प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
जगह की जरूरत
काफी भारी
2. Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28U3THL, Silver, Matt Doi Metal, 2026 Model)
Samsung 236 L Convertible Refrigerator अपनी बेहतरीन कूलिंग और स्मार्ट फीचर्स के लिए जाना जाता है। 35,999 रुपये की MRP पर 22% की छूट के साथ यह मात्र 27,990 रुपये में उपलब्ध है। इसका सिल्वर मैट फिनिश और Convertible तकनीक इसे भारतीय रसोई की बदलती जरूरतों के लिए एकदम सही बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कन्वर्टिबल मोड
20 साल की कंप्रेसर वारंटी
ऑल-राउंड कूलिंग
स्टेबलाइजर-मुक्त संचालन
कम शोर और बचत
क्यों खोजें विकल्प
क्षमता थोड़ी कम
लाइट की कमी
3. Godrej 600L 3Star | 1+2 Year Additional Warranty | Smart Convertible Zones | Toughened Glass Door | Frost Free Inverter Side By Side Refrigerator (2025 Model, RS EONVELVET 600C RIT BK GL, Black Glass)
Godrej 600L Side-By-Side Refrigerator आपकी रसोई को एक मॉडर्न और लग्जरी लुक देने के लिए बेहतरीन विकल्प है। 1,15,990 रुपये की MRP पर 40% की भारी छूट के साथ यह मात्र 69,990 रुपये में उपलब्ध है (अतिरिक्त ₹4000 का कूपन भी लागू है)। इसका 'ब्लैक ग्लास' फिनिश और Smart Convertible Zones इसे बड़े परिवारों के लिए न केवल स्टाइलिश बल्कि बेहद उपयोगी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कन्वर्टिबल ज़ोन
विशाल स्टोरेज
प्रीमियम लुक
कीमत और ऑफर्स
एडवांस्ड इन्वर्टर
क्यों खोजें विकल्प
स्पेस की जरूरत
फ्रॉस्ट-फ्री मेंटेनेंस
4. Bosch 207 L, 4 star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator, Feather Blue (CST20B34NI)|18 Hrs Cooling Retention |Super Freeze |Largest Vegetable Box |Beverage Space |2.5x Faster Cooling
Bosch 207 L Single Door Refrigerator उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में प्रीमियम क्वालिटी और आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। 26,990 रुपये की MRP पर 38% की भारी छूट के साथ यह मात्र 16,740 रुपये में उपलब्ध है। 'फेदर ब्लू' कलर और शानदार फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए एक स्मार्ट चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कूलिंग रिटेंशन
तेज कूलिंग
जर्मन इंजीनियरिंग
बड़ा स्टोरेज
स्मार्ट इवेपोरेशन
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
सीमित फ्रीजर स्पेस
5. Voltas Beko, A Tata Product 183 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215D/S0XIR0M0000GO, Hairline Silver, With Fresh Box Technology and Chiller Zone)
Voltas Beko 183 L Single Door Refrigerator उन लोगों के लिए एक बेहतरीन डील है जो कम बजट में एक मजबूत और स्टाइलिश फ्रिज की तलाश में हैं। 25,190 रुपये की MRP पर 53% की भारी छूट के साथ यह मात्र 11,890 रुपये में उपलब्ध है। 'हेयरलाइन सिल्वर' फिनिश और Fresh Box Technology के साथ आने वाला यह फ्रिज छोटे परिवारों और बैचलर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और स्टाइलिश
ह्यूमिडिटी कंट्रोलर
चिलर ज़ोन
मजबूत शेल्फ
फ्लेक्स-लिफ्ट शेल्फ
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
6. Whirlpool 215 L Frost Free Triple-Door Refrigerator | Zeolite Technology | Microblock Technology [FP 223D PROTTON ROY RADIANT STEEL(Z), Up to 44% Reduction in Cold Air Loss*]
Whirlpool 215 L Protton World Series भारत का एकमात्र ऐसा फ्रिज है जो तीन दरवाजों के साथ आता है। 33,650 रुपये की MRP पर 29% की छूट के साथ यह मात्र 23,889 रुपये में उपलब्ध है (अतिरिक्त 1000 रुपये का कूपन भी लागू है)। इसका खास डिज़ाइन ठंडी हवा के नुकसान को 44% तक कम करता है और खाने की गंध को आपस में मिलने से रोकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
गंध का न मिलना
जेओलाइट टेक्नोलॉजी
माइक्रोब्लॉक तकनीक
बेहतरीन कूलिंग रिटेंशन
स्टेबलाइजर-मुक्त संचालन
क्यों खोजें विकल्प
हाइट थोड़ी ज्यादा
थोड़ा अधिक शोर
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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