बिना शोर किए देंगे जबरदस्त हवा , रिमोट और AI कंट्रोल के साथ आते हैं ये स्मार्ट सीलिंग फैन्स
रिमोट और AI तकनीक से लैस ये स्मार्ट सीलिंग फैन्स बिना किसी शोर के तूफानी हवा देने के साथ-साथ आपके बिजली बिल को भी कम करते हैं।
2026 की तपती गर्मियों में अब साधारण पंखे पुराने हो चुके हैं। आज का दौर स्मार्ट सीलिंग फैन्स का है, जो न केवल जबरदस्त हवा देते हैं, बल्कि बिना किसी शोर के आपके घर को सुकूनदेह बनाते हैं। इस लेख में हमने उन टॉप स्मार्ट फैन्स की सूची तैयार की है, जो रिमोट कंट्रोल, AI सेंसर और वॉयस कमांड जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ आते हैं।
इन पंखों की सबसे बड़ी विशेषता इनमें लगी BLDC मोटर है। यह तकनीक पारंपरिक पंखों के मुकाबले 60-65% तक बिजली की बचत करती है, जिससे आपके बिजली बिल में भारी कटौती होती है। AI कंट्रोल की मदद से ये पंखे कमरे के तापमान और नमी को पहचानकर अपनी गति को अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे आपको बार-बार रेगुलेटर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।
डिजाइन के मामले में भी ये फैन्स बेहद आकर्षक हैं, जो आपके घर के इंटीरियर को मॉडर्न लुक देते हैं। इनमें मिलने वाला स्लीप मोड और टाइमर फीचर रात की नींद को और भी आरामदायक बनाता है। यदि आप इस गर्मी में अपने पुराने और शोर करने वाले पंखों को बदलना चाहते हैं, तो Atomberg, Havells और Orient जैसे ब्रांड्स के ये स्मार्ट विकल्प आपके लिए सबसे बेहतरीन और टिकाऊ निवेश साबित होंगे।
1. DIGISMART Autum Mark 1 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | 3 Blade High Speed Energy Efficient Fan | BEE 5 Star Rated | LED Indicator | Low Noise Operation | 5 Year Warranty (Smoke Brown)
DIGISMART Autum Mark 1 एक मॉडर्न और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है, जो आपकी जेब और घर की खूबसूरती दोनों का ख्याल रखता है। अमेजन पर 69% की भारी छूट के साथ उपलब्ध यह पंखा BEE 5-स्टार रेटेड है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो पुराने शोर करने वाले पंखों को हटाकर लेटेस्ट BLDC टेक्नोलॉजी वाला स्मार्ट फैन लगाना चाहते हैं। इसका स्मोक ब्राउन फिनिश और गोल्डन डिजाइन इसे एक बेहद लग्जरी लुक देता है।
अविश्वसनीय बिजली बचत
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
5 साल की वारंटी
प्रीमियम डिजाइन
साइलेंट ऑपरेशन
बॉक्स में रिमोट के साथ बैटरी नहीं
इंस्टॉलेशन के लिए आपको अतिरिक्त खर्च
2. Colorbot Stella BLDC Ceiling Fans 1200mm | BEE 5 Star Rated 370 RPM | Savings up to 65% | Remote Control (Boost, Timer, LED, Reverse Mode) | 4 Years Warranty (Arctic White)
Colorbot Stella एक आधुनिक और स्मार्ट सीलिंग फैन है जो तकनीक और बचत का बेहतरीन संगम है। अमेजन पर 58% की छूट के साथ यह मात्र 2,699 रुपये में उपलब्ध है। यह पंखा उन लोगों के लिए खास है जो न केवल बिजली बचाना चाहते हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में भी पंखे का स्मार्ट इस्तेमाल (रिवर्स मोड) करना चाहते हैं। इसका आर्कटिक व्हाइट रंग और एलईडी इंडिकेटर इसे एक प्रीमियम और साफ-सुथरा लुक देते हैं।
रिवर्स मोड
सुपर साइलेंट
इन्वर्टर फ्रेंडली
LED स्पीड इंडिकेटर
सर्विस सेंटर ढूंढना थोड़ा चुनौतीपूर्ण
आपको रिमोट को पंखे की ओर ही पॉइंट करना
3. atomberg Renesa Halo Smart Alexa Enabled 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote | BEE 5 star | High Air Delivery | Low noise | LED Speed Indicator | Sleek Design | | 3 Year Warranty| Misty Teal
Atomberg भारत में BLDC तकनीक का अगुआ है। इसका Renesa Halo Smart मॉडल सिर्फ एक पंखा नहीं, बल्कि एक स्मार्ट गैजेट है। अमेजन पर 3,999 रुपये में उपलब्ध यह पंखा उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी से समझौता नहीं करते। इसका मिस्टी टील कलर और कंट्रास्ट हाईलाइट रिंग इसे बेहद क्लासी और मॉडर्न लुक देते हैं। यह Amazon's Choice प्रोडक्ट है जिसे 4,000 से अधिक यूज़र्स ने सराहा है।
वॉयस कमांड
ऊर्जा की भारी बचत
ऐप ट्रैकिंग
भरोसेमंद सर्विस
इनवर्टर पर लंबा बैकअप
कीमत थोड़ी अधिक
कम जागरूक लोगों को थोड़ी मुश्किल
4. Havells Quickair 1200mm Ceiling Fan, High-Speed, Energy Efficient & Silent Operation with Modern Design, Ideal for Bedrooms | 2 Years Manufacturer Warranty | Smoke Brown
Havells भारत का एक ऐसा घरेलू नाम है जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। Havells Quickair उन लोगों के लिए एक संतुलित विकल्प है जो बहुत ज़्यादा ताम-झाम वाले स्मार्ट फीचर्स के बजाय एक मजबूत, हाई-स्पीड और साइलेंट पंखा चाहते हैं। अमेजन पर 2,990 रुपये में उपलब्ध यह पंखा अपने स्मोक्ड ब्राउन फिनिश के साथ किसी भी कमरे को एक क्लासी लुक देता है।
मजबूत बिल्ड क्वालिटी
बड़ा सर्विस नेटवर्क
शानदार हवा
स्थिरता
किफायती इंस्टॉलेशन
शुद्ध BLDC पंखों जितनी बिजली नहीं बचाता
एलेक्सा या मोबाइल ऐप कंट्रोल नहीं
5. ACTIVA Aero Five Light 1200mm BLDC Ceiling Fan | 28W Energy Saving | BEE 5 Star | ABS Body | 5 Blades | High Speed | Remote Control | Reversible Mode & Timer | 5 Year Warranty (Pearl Grey)
ACTIVA Aero Five उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने घर को एक आधुनिक और आलीशान लुक देना चाहते हैं। अमेजन पर 48% की छूट के साथ यह 5,190 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ABS बॉडी और 5 ब्लेड्स हैं, जो न केवल इसे जंग से बचाते हैं बल्कि बहुत ही शांत और शक्तिशाली हवा भी प्रदान करते हैं। यह पंखा एक ऑल-इन-वन पैकेज है जिसमें लाइट, रिमोट और जबरदस्त बचत शामिल है।
यूनिक LED लाइट
रस्ट-प्रूफ ABS बॉडी
रिवर्स मोड
सुपर साइलेंट
लंबा भरोसा
पंखों से लगभग दोगुना महंगा
थोड़ा भारी
6. Orient Electric Newly Launched 1200 mm Proton BLDC | BLDC energy saving ceiling fan with Remote |BEE 5-star rated | Saves up to 50% on electricity bills | 3 year warranty by Orient | Cream Latte
Orient Electric द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया Proton BLDC मॉडल तकनीक और सादगी का एक बेहतरीन संतुलन है। अमेजन पर 3,699 में उपलब्ध यह पंखा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक ऐसे ब्रांड पर निवेश करना चाहते हैं जिसका सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला है। इसका यूनि-बॉडी डिजाइन और क्रीम लाटे रंग इसे एक मॉडर्न और साफ-सुथरा लुक देता है जो किसी भी बेडरूम या लिविंग रूम की शोभा बढ़ाता है।
हाई एयर डिलीवरी
यूनि-बॉडी डिजाइन
बड़ा सर्विस नेटवर्क
रिमोट सुविधा
आकर्षक कलर
ऐप कंट्रोल या मल्टी-कलर LED जैसे फैंसी फीचर्स नहीं
थोड़ी अधिक
7. LEDVANCE Aero Master Maxx Bldc Fans Ceiling 1200mm | Ceiling Fan for Living Room | 5 Star Ceiling Fan | 50% Energy Saving | 100% Copper Winding | 2X Runtime on Inverter | 3 Year Warranty - Smoky Brown
LEDVANCE (जो अपने वैश्विक लाइटिंग समाधानों के लिए प्रसिद्ध है) अब Aero Master Maxx के साथ पंखों की दुनिया में तहलका मचा रहा है। अमेजन पर 57% की भारी छूट के साथ यह मात्र 2,949 रुपये में उपलब्ध है। स्मूकी ब्राउन कलर और डेकोरेटिव ट्रिम्स के साथ आने वाला यह पंखा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो किफायती दाम में एक 5-स्टार रेटेड स्मार्ट पंखा चाहते हैं।
रस्ट-प्रूफ ब्लेड्स
शांत परफॉरमेंस
जबरदस्त टॉर्क
वैल्यू फॉर मनी
5.0 स्टार रेटिंग
नॉन-BLDC पंखों
नया ब्रांड
1. सबसे तेज हवा देने वाला सीलिंग फैन कौन सा है?
सबसे तेज़ हवा देने वाले पंखे की पहचान उसकी RPM और Cubic Meters per Minute से होती है।
Atomberg Renesa: इसकी एयर डिलीवरी 235 CMM है, जो अपनी श्रेणी में सबसे अधिक है।
Havells और Orient: इनके हाई-स्पीड मॉडल्स 380 से 400 RPM तक की गति देते हैं।
निष्कर्ष: अगर आपको तूफानी हवा चाहिए, तो हमेशा ऐसा पंखा चुनें जिसकी CMM रेटिंग 220 से ऊपर और RPM 380 या उससे ज़्यादा हो।
2. कौन सी कंपनी का सीलिंग फैन अच्छा है?
आजकल बाजार में दो तरह की कंपनियां टॉप पर हैं,
स्मार्ट और बिजली बचाने के लिए : Atomberg और Colorbot सबसे अच्छे हैं। ये रिमोट से चलते हैं और बिजली बहुत कम खाते हैं।
भरोसे और मजबूती के लिए: Havells, Orient, Crompton और Usha। इनका सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये सालों-साल बिना खराबी के चलते हैं।
प्रीमियम लुक के लिए: ACTIVA और Bose (स्मार्ट डिज़ाइन्स के लिए)।
3. नंबर वन सीलिंग फैन कौन है?
नंबर वन का खिताब समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन 2026 के ट्रेंड के अनुसार,
बिक्री और तकनीक में: Atomberg को भारत का नंबर-1 BLDC फैन ब्रांड माना जाता है।
मार्केट शेयर और भरोसे में: Havells अभी भी सबसे लोकप्रिय और नंबर-1 ब्रांड बना हुआ है।
परफॉर्मेंस में: यदि आप बजट, लुक और हवा तीनों को मिला दें, तो Atomberg Renesa को फिलहाल नंबर-1 चॉइस माना जा सकता है।
|सीलिंग फैन खरीदते समय मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए
|फीचर
|विवरण
|मुख्य लाभ
|BLDC मोटर तकनीक
|यह ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर है जो पारंपरिक मोटरों के मुकाबले बहुत कम बिजली लेती है।
|बिजली बिल में 60-65% तक की बचत और इन्वर्टर पर 3 गुना ज्यादा बैकअप।
|एयर डिलीवरी
|Cubic Meters per Minute बताता है कि पंखा एक मिनट में कितनी हवा फेंक रहा है।
|CMM जितना ज्यादा होगा (जैसे 220+), कमरे के हर कोने में उतनी ही जबरदस्त हवा मिलेगी।
|रिमोट और स्मार्ट कंट्रोल
|रिमोट के जरिए स्पीड कंट्रोल, टाइमर, और स्लीप मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं।
|बिस्तर से उठे बिना पंखा चलाना और मोबाइल ऐप या Alexa से कंट्रोल करने की सुविधा।
|RPM स्पीड
|Revolutions Per Minute यह बताता है कि पंखे की ब्लेड्स एक मिनट में कितनी बार घूमती हैं।
|हाई RPM (380-400) का मतलब है तेज़ हवा और गर्मी से तुरंत राहत।
|एंटी-डस्ट कोटिंग
|ब्लेड्स पर एक विशेष पेंट की परत होती है जो धूल को जमने नहीं देती।
|पंखा कम गंदा होता है और उसे बार-बार साफ करने की मेहनत बचती है।
