नया फ्रिज लेने का प्लान? ये हैं टॉप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, कम कीमत में शानदार कूलिंग
2026 में बेहतरीन सिंगल डोर फ्रिज चुनते समय डिजिटल इन्वर्टर, AI-संचालित कूलिंग और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले मॉडल्स पर ध्यान दें, जो कम बिजली में ज्यादा ठंडक देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में अपने घर के लिए एक नया सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर चुनना न केवल कूलिंग, बल्कि बिजली की बचत और आधुनिक तकनीक का एक संगम है। सिंगल डोर फ्रिज मध्यम और छोटे परिवारों के लिए हमेशा से सबसे किफायती और लोकप्रिय विकल्प रहे हैं। इस साल के मॉडल्स में डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और AI-आधारित कूलिंग सिस्टम प्रमुख आकर्षण हैं, जो बाहरी तापमान के अनुसार फ्रिज की ठंडक को खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं।
मुख्य विशेषताओं की बात करें तो 5-स्टार रेटिंग वाले फ्रिज अब पहले से कहीं अधिक ऊर्जा-कुशल हैं, जिससे महीने के बिजली बिल पर नाममात्र का असर पड़ता है। LG और Samsung जैसे ब्रांड्स ने अपनी 'Base Stand Drawer' तकनीक को और बेहतर बनाया है, जिससे आप आलू और प्याज जैसी सब्जियां बिना किसी बाहरी टोकरी के स्टोर कर सकते हैं। साथ ही, Haier की '1-Hour Icing Technology' उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें तुरंत बर्फ की जरूरत होती है।
एक और महत्वपूर्ण बदलाव Smart Connect फीचर्स में आया है। अब बजट रेंज में भी ऐसे फ्रिज उपलब्ध हैं जो बिजली कटने पर आपके होम इन्वर्टर या यहाँ तक कि सोलर पैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। खरीदने से पहले फ्रिज की शेल्फ क्वालिटी और एंटी-बैक्टीरियल गास्केट की जांच जरूर करें। कुल मिलाकर, 2026 के सिंगल डोर फ्रिज कम कीमत में लंबी ताजगी और स्मार्ट फीचर्स का बेहतरीन पैकेज प्रदान करते हैं।
1. Haier 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | 3 Toughened Glass Shelves | Fast Ice Making in Just 60 minutes | Large Veg Box| Easy Clean Back (HED-205MFB-P, Marine Peony, Base Stand)
यह एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है जो अपनी 1 Hour Icing Technology के लिए जाना जाता है। यह मॉडल 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब है कि यह बहुत ही कम बिजली की खपत करता है। इसमें दिया गया Base Stand Drawer अतिरिक्त सब्जियां रखने के लिए बहुत सुविधाजनक है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट आइस मेकिंग
बिजली की भारी बचत
अतिरिक्त स्टोरेज
एंटी-बैक्टीरियल गास्केट भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित और बैक्टीरिया-मुक्त
अतिरिक्त स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
क्षमता कम
2. Samsung 223 L, 3 Star Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR24C2723S8/NL, Silver, Elegant Inox)
Samsung 223 L 3 Star Single Door एक Direct Cool रेफ्रिजरेटर है जो अपनी Digital Inverter Technology के लिए जाना जाता है। इसमें आपको Base Stand with Drawer मिलता है, जहाँ आप ऐसी सब्जियां (जैसे प्याज और आलू) रख सकते हैं जिन्हें ठंडक की जरूरत नहीं होती। इसका Grande Door Design आपकी रसोई को एक प्रीमियम और आधुनिक लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
20 साल की वारंटी
ज्यादा स्टोरेज
15 दिनों की ताजगी
मजबूत शेल्फ
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
3. Voltas Beko, A Tata Product 208 L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC240C/W0BWR0M0B00GO, Bonita Wine, With Fresh Box Technology, Chiller Zone and Base Drawer)
Voltas Beko 208 L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC240C) एक किफायती और स्टाइलिश फ्रिज है जो टाटा (Tata) के भरोसे के साथ आता है। यह मॉडल विशेष रूप से उन छोटे परिवारों के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में आधुनिक फीचर्स और बेहतर स्टोरेज चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्लेक्सलिफ्ट
स्पिल प्रूफ शेल्फ
आकर्षक डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क सीमित
3-स्टार होने के बावजूद थोड़ी ज्यादा कीमत
4. Bosch 207 L, 4 star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator, Feather Wine (CST20W34VI)|18 Hrs Cooling Retention |Super Freeze |Largest Vegetable Box| Beverage Space | 2.5x Faster Cooling
Bosch 207 L 4 Star एक डायरेक्ट-कूल रेफ्रिजरेटर है जो अपनी तेजी से ठंडा करने की तकनीक (2.5x Faster Cooling) के लिए प्रसिद्ध है। इसका 'Feather Wine' रंग और आधुनिक डिजाइन आपकी रसोई को एक क्लासी लुक देता है। यह स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर के साथ आता है जो बिजली की बचत के साथ-साथ शोर भी बहुत कम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर फ्रीज तकनीक
लंबे समय तक ताजगी
स्मार्ट इन्वर्टर
बेहतर स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
5. Whirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO Frost Free Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 VMPRO PRM 3S RADIANT STEEL-Y, Silver, Auto Defrost Technology, 2026 Model)
Whirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO अपनी 6th Sense Intellifrost तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, जो फ्रीजर में बर्फ के जमाव को भांपकर उसे अपने आप साफ कर देती है। यह Intellisense Inverter तकनीक के साथ आता है जो बिजली की बचत सुनिश्चित करता है और बहुत कम वोल्टेज (95V) पर भी काम करना शुरू कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो डिफ्रॉस्ट सुविधा
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
विटामिन प्रिजर्वेशन
मजबूत बनावट
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
क्षमता बड़े परिवारों के लिए कम
6. LG 185 L, 4 Star, Direct-Cool, Smart Inverter Compressor, Single Door Refrigerator (GL-D199OSEY.ESEZPST, Scarlet Euphoria, Smart Connect, Solar Connect & Base stand with drawer)
LG 185 L 4 Star Single Door एक डायरेक्ट-कूल रेफ्रिजरेटर है जो अपनी Smart Inverter Compressor तकनीक के लिए जाना जाता है। यह फ्रिज न केवल बिजली बचाता है बल्कि बहुत ही शांत चलता है। इसमें दिया गया Base Stand with Drawer अतिरिक्त स्टोरेज प्रदान करता है, जहाँ आप उन सब्जियों (जैसे प्याज और आलू) को रख सकते हैं जिन्हें ठंडक की जरूरत नहीं होती।
Specifications
क्यों खरीदें
भारी बिजली बचत
फास्ट आइस मेकिंग
मजबूत बनावट
Anti-Bacterial Gasket
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
बहुत बड़े परिवारों के लिए कम
7. Godrej 180L 1Star Advanced Capillary Technology| Jumbo Vegetable Tray| Wired Shelves| 2.25L Bottle Space| Wide Shelf Space| Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGE 205AN WRF PP BL, Pep Blue)
Godrej 180L 1 Star एक डायरेक्ट-कूल रेफ्रिजरेटर है जो अपनी Advanced Capillary Technology के लिए जाना जाता है। इसमें आपको Jumbo Vegetable Tray मिलती है, जो इस सेगमेंट में काफी बड़ी है। इसका 'Pep Blue' रंग और फ्लोरल पैटर्न रसोई को एक जीवंत लुक देता है। यह फ्रिज Turbo Cooling तकनीक से लैस है, जो बर्फ जमाने और बोतलों को ठंडा करने की प्रक्रिया को तेज़ बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती
तेज़ कूलिंग
बड़ा स्टोरेज
आकर्षक डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कम ऊर्जा दक्षता
केवल 5 साल वारंटी
1. सिंगल डोर फ्रिज की कीमत कितनी है?
भारत में एक अच्छे ब्रांडेड सिंगल डोर फ्रिज की शुरुआती कीमत लगभग 10,000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच होती है।
- बजट रेंज: 10,000 - 14,000 रुपये (1-2 स्टार रेटिंग)
- मिड-रेंज: 15,000 - 19,000 रुपये (3-4 स्टार और इनवर्टर कंप्रेसर के साथ)
- प्रीमियम: 20,000+ रुपये (5-स्टार रेटिंग और बड़े आकार के मॉडल्स)
2. कौन सा बेहतर है, 1 दरवाजा या 2 दरवाजा रेफ्रिजरेटर?
यह आपकी जरूरत और परिवार के आकार पर निर्भर करता है,
सिंगल डोर : यह 2-3 सदस्यों के छोटे परिवार के लिए बेस्ट है। यह कम जगह घेरता है और बिजली की बहुत बचत करता है।
Double Door: यह 4 या उससे अधिक सदस्यों के लिए बेहतर है। इसमें फ्रीजर अलग होता है और यह 'फ्रॉस्ट-फ्री' (बर्फ अपने आप साफ होना) तकनीक के साथ आता है।
3. फ्रिज कौन सी कंपनी का बढ़िया रहेगा?
2026 में भारत में ये टॉप ब्रांड्स सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं,
- Samsung: अपनी 20 साल की कंप्रेसर वारंटी और प्रीमियम लुक के लिए।
- LG: बेहतरीन सर्विस नेटवर्क और स्मार्ट इनवर्टर तकनीक के लिए।
- Haier: सबसे तेज़ कूलिंग (1-Hour Icing) और किफायती कीमतों के लिए।
- Whirlpool: अपनी Vitamagic और Auto-Defrost जैसी नई तकनीकों के लिए।
4. सबसे सस्ता फ्रिज कितने रुपए का आता है?
सबसे सस्ता नया ब्रांडेड फ्रिज (लगभग 180-190 लीटर) सेल या ऑफर्स के दौरान 10,500 से 11,500 रुपये के बीच मिल सकता है। जैसे कि Godrej 180L 1 Star या इसी तरह के बेसिक मॉडल्स बजट खरीदारों के लिए सबसे सस्ते विकल्प होते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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