Amazon ने करा दी मौज! ₹15,000 से कम में 5-स्टार फ्रिज, पैसा और बिजली दोनों की बचत, कूलिंग का जवाब नहीं
अमेज़न की इस सेल में टॉप-रेटेड सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स पर भारी छूट मिल रही है, जिससे आप बजट में बेहतरीन कूलिंग पा सकते हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले इन डील्स का लाभ उठाएं और कम कीमत में ब्रांडेड फ्रिज घर लाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के लिए एक नया फ्रिज खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अमेज़न की वर्तमान डील्स आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं हैं। इस सेल के दौरान Samsung, LG, Whirlpool, Haier और Godrej जैसे दिग्गज ब्रांड्स के सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये रेफ्रिजरेटर न केवल बजट में किफायती हैं, बल्कि छोटे परिवारों, बैचलर्स और कम जगह वाले किचन के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं।
इन मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी एनर्जी एफिशिएंसी है। 3-स्टार से लेकर 5-स्टार रेटिंग वाले इन फ्रिज के इस्तेमाल से बिजली बिल की चिंता काफी कम हो जाती है। अधिकांश मॉडल्स लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो न केवल कूलिंग को एडजस्ट करते हैं बल्कि शोर भी कम करते हैं। इसके अलावा, इनमें 'डायरेक्ट कूल' फीचर के साथ-साथ बड़े फ्रीजर और एडजस्टेबल ग्लास शेल्व्स भी मिलते हैं, जो भारी बर्तनों का वजन आसानी से सह सकते हैं।
ग्राहकों को लुभाने के लिए अमेज़न पर आकर्षक बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और पुराने फ्रिज पर शानदार एक्सचेंज वैल्यू भी दी जा रही है। ऐसे में 10,000 रुपये से 15,000 रुपये की रेंज में एक स्टाइलिश और दमदार फीचर्स वाला फ्रिज खरीदना बेहद आसान हो गया है। ध्यान रहे कि ये डील्स सीमित समय के लिए हैं और स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए अपनी पसंद का मॉडल तुरंत बुक करें।
1. Bosch 187 L, 4 star, Direct-Cool Single Door Refrigerator | 18 Hrs Cooling Retention | 2.5X Faster Cooling | Spacious Multi Box | XL Dry Storage | SuperFreeze (2026 model, CST18B24VI, Sevian Blue)
बॉश का यह 2026 मॉडल अपनी जर्मन इंजीनियरिंग और शानदार सेवियन ब्लू डिज़ाइन के साथ बाजार में उतरा है। 187 लीटर की क्षमता वाला यह फ्रिज छोटे परिवारों के लिए एक पावरफुल विकल्प है, जिसमें बिजली की बचत के साथ-साथ सुपरफास्ट कूलिंग का वादा किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज कूलिंग
बिजली की बचत
कंप्रेसर पर 10 साल की लंबी वारंटी
सेवियन ब्लू' रंग और यूवी रेजिस्टेंट बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्ट
रिवर्सिबल डोर नहीं
कीमत थोड़ी अधिक
2. Samsung 223 L, 3 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR24H2823UZ/NL, Midnight Blossom Blue, Base Stand Drawer, Single Touch Defrost, 2026 Model)
सैमसंग का यह 223 लीटर क्षमता वाला फ्रिज अपने 'मिडनाइट ब्लॉसम ब्लू' डिज़ाइन के साथ न केवल किचन की शोभा बढ़ाता है, बल्कि डिजिटल इन्वर्टर तकनीक के साथ दमदार परफॉरमेंस भी देता है। यह बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श सिंगल डोर विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी वारंटी
स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर
15 दिनों तक ताजगी
बड़ी क्षमता और अतिरिक्त स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत
कुछ अन्य सिंगल डोर ब्रांड्स से महंगा
3. LG 185 L, 5 Star, Smart Inverter, Direct Cool Single Door Refrigerator (GLD1956ZAPZ, Shiny Steel, Base stand with Drawer)
LG का यह 185 लीटर वाला फ्रिज ऊर्जा बचत के मामले में सबसे आगे है। अपनी 5-स्टार रेटिंग और 'शाइनी स्टील' फिनिश के साथ, यह न केवल बिजली के बिल को कम करता है बल्कि आपके आधुनिक किचन को एक प्रीमियम लुक भी देता है। यह छोटे परिवारों और कपल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
सर्वाधिक बिजली बचत
स्मार्ट इन्वर्टर तकनीक
बेस स्टैंड स्टोरेज
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए कम
मैनुअल डिफ्रॉस्ट
सिंपल इंटीरियर
4. Godrej 185 L 4 Star 5 Years Comprehensive New Launch | Toughened Glass Shelves | 24 Day Farm Freshness | Jumbo Vegetable Tray | Single Door Refrigerator (RD 195DN TDI MY WN, Mystic Wine)
गोदरेज का यह नया लॉन्च मॉडल मिस्टिक वाइन कलर और आकर्षक डिजाइन के साथ आता है। यह फ्रिज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में लंबी वारंटी और ताजी सब्जियों के लिए बड़ा स्पेस चाहते हैं। इस पर मिल रहा 69% का भारी डिस्काउंट इसे इस सेल की सबसे बड़ी डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वारंटी
जंबो वेजिटेबल ट्रे
नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी
प्रीमियम डिजाइन
भारी बचत
क्यों खोजें विकल्प
बेस स्टैंड की कमी
मैनुअल डिफ्रॉस्ट
5. Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE PRM 2S WINE SERENA-Y, Red, 2026 Model)
व्हर्लपूल का यह 2026 मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प है जो कम बजट में बेहतरीन कूलिंग चाहते हैं। ‘वाइन सेरेना’ कलर और स्टाइलिश डिजाइन के साथ यह फ्रिज छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
कंप्रेसर की मजबूती
12 घंटे का बैकअप
बड़ा फ्रीजर
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
महंगे मॉडल्स की तरह डिजिटल डिस्प्ले या बेस स्टैंड ड्रॉअर नहीं
मैनुअल डिफ्रॉस्ट
6. IFB 197L 5 Star Advanced Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, XL Bottle Bin, Big Vegetable Box & 4 Year Super Warranty (2026, IFBDC-223EYBSE, Brush Grey)
IFB 197L (IFBDC-223EYBSE) एक प्रीमियम सिंगल-डोर रेफ्रिजरेटर है जो स्टाइल और परफॉरमेंस का बेहतरीन मिश्रण है। 2026 के इस लेटेस्ट मॉडल में एडवांस्ड इन्वर्टर तकनीक और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जो बिजली की भारी बचत सुनिश्चित करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 घंटे की कूलिंग रिटेंशन क्षमता है, जो लंबे समय तक बिजली कटने पर भी खाने को खराब होने से बचाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
स्मार्ट स्टोरेज
कूलिंग रिटेंशन
फास्ट आइस मेकिंग
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
कीमत थोड़ी अधिक
7. acer 215L 3 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (AiSense, AR215AD3FSHD, Silver Hairline)
Acer 215L (AR215AD3FSHD) एक आधुनिक और किफायती सिंगल-डोर रेफ्रिजरेटर है जो अपनी AiSense तकनीक के लिए जाना जाता है। 215 लीटर की क्षमता के साथ, यह मध्यम आकार के परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसका सिल्वर हेयरलाइन फिनिश इसे प्रीमियम लुक देता है और इसकी उन्नत इंसुलेशन तकनीक बिजली कटने के दौरान भी लंबे समय तक ठंडक बनाए रखने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
नमी नियंत्रण
बेहतर इंसुलेशन
बड़ा स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी अधिक बिजली की खपत
मैनुअल डिफ्रॉस्ट
1. सिंगल डोर फ्रिज का रेट क्या है?
भारत में सिंगल डोर फ्रिज की कीमत मुख्य रूप से उनकी क्षमता और एनर्जी रेटिंग पर निर्भर करती है,
शुरुआती रेंज: 10,000 से 13,000 रुपये (170L - 190L, 2 स्टार)
मिड रेंज: 14,000 से 17,000 रुपये (190L - 210L, 3 स्टार)
प्रीमियम रेंज: 18,000 से 22,000 रुपये (215L - 230L, 4 या 5 स्टार, इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ)
2. सिंगल डोर फ्रिज के क्या नुकसान हैं?
हालांकि ये किफायती होते हैं, लेकिन इनमें कुछ कमियाँ भी हैं:
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग: इसमें फ्रीजर में बर्फ जम जाती है जिसे आपको समय-समय पर बटन दबाकर खुद साफ करना पड़ता है।
कम फ्रीजर स्पेस: डबल डोर के मुकाबले इनका फ्रीजर काफी छोटा होता है।
एक ही दरवाजा: जब भी आप पानी निकालने के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो पूरे फ्रिज की कूलिंग बाहर निकल जाती है, जिससे कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है।
स्टोरेज की सीमा: बड़े बर्तनों या बहुत ज्यादा सामान रखने के लिए इनमें जगह कम महसूस हो सकती है।
3. फ्रिज खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए?
नया फ्रिज खरीदते समय इन 5 मुख्य बातों का ध्यान रखें,
क्षमता : 1-2 सदस्यों के लिए 180L-190L और 3-4 सदस्यों के लिए 210L-230L पर्याप्त है।
एनर्जी रेटिंग : कम से कम 3-स्टार या उससे ऊपर का फ्रिज लें ताकि बिजली का बिल कम आए।
कंप्रेसर का प्रकार: डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर वाला फ्रिज ही चुनें, क्योंकि ये कम आवाज करते हैं और बिजली बचाते हैं।
कूलिंग रिटेंशन: यह जरूर देखें कि बिजली कटने के बाद फ्रिज कितनी देर तक ठंडा रह सकता है (जैसे 10 से 30 घंटे)।
वारंटी: कंप्रेसर पर कम से कम 10 साल की वारंटी वाला ब्रांड ही चुनें।
4. क्या सिंगल डोर फ्रिज अच्छा है?
- हाँ, यह एक बेहतरीन विकल्प है अगर,
- आपका बजट 20,000 रुपये से कम है।
- आपके घर में जगह कम है।
- परिवार में केवल 2 से 3 सदस्य हैं।
आप बिजली की कम से कम खपत चाहते हैं (सिंगल डोर फ्रिज सबसे कम बिजली पीते हैं)।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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