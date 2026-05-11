Amazon ने करा दी मौज! ₹15,000 से कम में 5-स्टार फ्रिज, पैसा और बिजली दोनों की बचत, कूलिंग का जवाब नहीं

अमेज़न की इस सेल में टॉप-रेटेड सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स पर भारी छूट मिल रही है, जिससे आप बजट में बेहतरीन कूलिंग पा सकते हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले इन डील्स का लाभ उठाएं और कम कीमत में ब्रांडेड फ्रिज घर लाएं।

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अगर आप अपने घर के लिए एक नया फ्रिज खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अमेज़न की वर्तमान डील्स आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं हैं। इस सेल के दौरान Samsung, LG, Whirlpool, Haier और Godrej जैसे दिग्गज ब्रांड्स के सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये रेफ्रिजरेटर न केवल बजट में किफायती हैं, बल्कि छोटे परिवारों, बैचलर्स और कम जगह वाले किचन के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं।

इन मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी एनर्जी एफिशिएंसी है। 3-स्टार से लेकर 5-स्टार रेटिंग वाले इन फ्रिज के इस्तेमाल से बिजली बिल की चिंता काफी कम हो जाती है। अधिकांश मॉडल्स लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो न केवल कूलिंग को एडजस्ट करते हैं बल्कि शोर भी कम करते हैं। इसके अलावा, इनमें 'डायरेक्ट कूल' फीचर के साथ-साथ बड़े फ्रीजर और एडजस्टेबल ग्लास शेल्व्स भी मिलते हैं, जो भारी बर्तनों का वजन आसानी से सह सकते हैं।

ग्राहकों को लुभाने के लिए अमेज़न पर आकर्षक बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और पुराने फ्रिज पर शानदार एक्सचेंज वैल्यू भी दी जा रही है। ऐसे में 10,000 रुपये से 15,000 रुपये की रेंज में एक स्टाइलिश और दमदार फीचर्स वाला फ्रिज खरीदना बेहद आसान हो गया है। ध्यान रहे कि ये डील्स सीमित समय के लिए हैं और स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए अपनी पसंद का मॉडल तुरंत बुक करें।

बॉश का यह 2026 मॉडल अपनी जर्मन इंजीनियरिंग और शानदार सेवियन ब्लू डिज़ाइन के साथ बाजार में उतरा है। 187 लीटर की क्षमता वाला यह फ्रिज छोटे परिवारों के लिए एक पावरफुल विकल्प है, जिसमें बिजली की बचत के साथ-साथ सुपरफास्ट कूलिंग का वादा किया गया है।

Specifications स्टोरेज XL ड्राई स्टोरेज (सब्जियों के लिए अतिरिक्त जगह) और मल्टी बॉक्स डिज़ाइन क्लोज्ड बैक डिज़ाइन कूलिंग रिटेंशन पावर कट के दौरान 18 घंटे तक ठंडक बरकरार रखने की क्षमता कंप्रेसर वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर कूलिंग तकनीक डायरेक्ट-कूल, स्मार्ट शील्ड और सुपरफ्रीज क्यों खरीदें तेज कूलिंग बिजली की बचत कंप्रेसर पर 10 साल की लंबी वारंटी सेवियन ब्लू' रंग और यूवी रेजिस्टेंट बॉडी क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्ट रिवर्सिबल डोर नहीं कीमत थोड़ी अधिक

सैमसंग का यह 223 लीटर क्षमता वाला फ्रिज अपने 'मिडनाइट ब्लॉसम ब्लू' डिज़ाइन के साथ न केवल किचन की शोभा बढ़ाता है, बल्कि डिजिटल इन्वर्टर तकनीक के साथ दमदार परफॉरमेंस भी देता है। यह बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श सिंगल डोर विकल्प है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 100V से 300V के बीच वोल्टेज उतार-चढ़ाव को संभालने में सक्षम क्यों खरीदें लंबी वारंटी स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर 15 दिनों तक ताजगी बड़ी क्षमता और अतिरिक्त स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत कुछ अन्य सिंगल डोर ब्रांड्स से महंगा

LG का यह 185 लीटर वाला फ्रिज ऊर्जा बचत के मामले में सबसे आगे है। अपनी 5-स्टार रेटिंग और 'शाइनी स्टील' फिनिश के साथ, यह न केवल बिजली के बिल को कम करता है बल्कि आपके आधुनिक किचन को एक प्रीमियम लुक भी देता है। यह छोटे परिवारों और कपल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications कंप्रेसर स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर बेस स्टैंड दराज अतिरिक्त स्टोरेज जगह कूलिंग तकनीक डायरेक्ट कूल तकनीक डिज़ाइन शाइनी स्टील फिनिश के साथ कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश लुक क्यों खरीदें सर्वाधिक बिजली बचत स्मार्ट इन्वर्टर तकनीक बेस स्टैंड स्टोरेज स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों के लिए कम मैनुअल डिफ्रॉस्ट सिंपल इंटीरियर

गोदरेज का यह नया लॉन्च मॉडल मिस्टिक वाइन कलर और आकर्षक डिजाइन के साथ आता है। यह फ्रिज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में लंबी वारंटी और ताजी सब्जियों के लिए बड़ा स्पेस चाहते हैं। इस पर मिल रहा 69% का भारी डिस्काउंट इसे इस सेल की सबसे बड़ी डील बनाता है।

Specifications कंट्रोल पैनल एडवांस कंट्रोल पैनल स्पेशल फीचर्स नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी ताजगी सब्जियां और फल 24 दिनों तक फार्म फ्रेश र क्यों खरीदें शानदार वारंटी जंबो वेजिटेबल ट्रे नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी प्रीमियम डिजाइन भारी बचत क्यों खोजें विकल्प बेस स्टैंड की कमी मैनुअल डिफ्रॉस्ट

व्हर्लपूल का यह 2026 मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प है जो कम बजट में बेहतरीन कूलिंग चाहते हैं। ‘वाइन सेरेना’ कलर और स्टाइलिश डिजाइन के साथ यह फ्रिज छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए परफेक्ट है।

Specifications स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 130V से 300V के बीच वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को झेलने में सक्षम कूलिंग रिटेंशन इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इंटेलिसेंस इन्वर्टर कंप्रेसर स्टोरेज जंबो बॉटल स्टोरेज क्यों खरीदें किफायती कीमत कंप्रेसर की मजबूती 12 घंटे का बैकअप बड़ा फ्रीजर क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार रेटिंग महंगे मॉडल्स की तरह डिजिटल डिस्प्ले या बेस स्टैंड ड्रॉअर नहीं मैनुअल डिफ्रॉस्ट

IFB 197L (IFBDC-223EYBSE) एक प्रीमियम सिंगल-डोर रेफ्रिजरेटर है जो स्टाइल और परफॉरमेंस का बेहतरीन मिश्रण है। 2026 के इस लेटेस्ट मॉडल में एडवांस्ड इन्वर्टर तकनीक और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जो बिजली की भारी बचत सुनिश्चित करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 घंटे की कूलिंग रिटेंशन क्षमता है, जो लंबे समय तक बिजली कटने पर भी खाने को खराब होने से बचाती है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार सालाना बिजली खपत 113 यूनिट/वर्ष कूलिंग प्रकार डायरेक्ट कूल रंग ब्रश ग्रे डायमेंशन 127.8 x 53.9 x 66.5 सेंटीमीटर विशेष फीचर्स 30h कूलिंग रिटेंशन, सोलर कनेक्ट, ऑटो इन्वर्टर कनेक्ट क्यों खरीदें बिजली की बचत स्मार्ट स्टोरेज कूलिंग रिटेंशन फास्ट आइस मेकिंग क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग कीमत थोड़ी अधिक

Acer 215L (AR215AD3FSHD) एक आधुनिक और किफायती सिंगल-डोर रेफ्रिजरेटर है जो अपनी AiSense तकनीक के लिए जाना जाता है। 215 लीटर की क्षमता के साथ, यह मध्यम आकार के परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसका सिल्वर हेयरलाइन फिनिश इसे प्रीमियम लुक देता है और इसकी उन्नत इंसुलेशन तकनीक बिजली कटने के दौरान भी लंबे समय तक ठंडक बनाए रखने में मदद करती है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कुल स्टोरेज 196 लीटर (ताजा भोजन) + 19 लीटर (फ्रीजर) डायमेंशन (D x W x H) 62.9 x 53 x 127.8 सेंटीमीटर शेल्फ प्रकार 3 एडजस्टेबल टफन्ड ग्लास शेल्फ क्यों खरीदें बड़ी क्षमता नमी नियंत्रण बेहतर इंसुलेशन बड़ा स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प थोड़ी अधिक बिजली की खपत मैनुअल डिफ्रॉस्ट

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1. सिंगल डोर फ्रिज का रेट क्या है? भारत में सिंगल डोर फ्रिज की कीमत मुख्य रूप से उनकी क्षमता और एनर्जी रेटिंग पर निर्भर करती है,

शुरुआती रेंज: 10,000 से 13,000 रुपये (170L - 190L, 2 स्टार)

मिड रेंज: 14,000 से 17,000 रुपये (190L - 210L, 3 स्टार)

प्रीमियम रेंज: 18,000 से 22,000 रुपये (215L - 230L, 4 या 5 स्टार, इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ)

2. सिंगल डोर फ्रिज के क्या नुकसान हैं? हालांकि ये किफायती होते हैं, लेकिन इनमें कुछ कमियाँ भी हैं:

मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग: इसमें फ्रीजर में बर्फ जम जाती है जिसे आपको समय-समय पर बटन दबाकर खुद साफ करना पड़ता है।

कम फ्रीजर स्पेस: डबल डोर के मुकाबले इनका फ्रीजर काफी छोटा होता है।

एक ही दरवाजा: जब भी आप पानी निकालने के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो पूरे फ्रिज की कूलिंग बाहर निकल जाती है, जिससे कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है।

स्टोरेज की सीमा: बड़े बर्तनों या बहुत ज्यादा सामान रखने के लिए इनमें जगह कम महसूस हो सकती है।

3. फ्रिज खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? नया फ्रिज खरीदते समय इन 5 मुख्य बातों का ध्यान रखें,

क्षमता : 1-2 सदस्यों के लिए 180L-190L और 3-4 सदस्यों के लिए 210L-230L पर्याप्त है।

एनर्जी रेटिंग : कम से कम 3-स्टार या उससे ऊपर का फ्रिज लें ताकि बिजली का बिल कम आए।

कंप्रेसर का प्रकार: डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर वाला फ्रिज ही चुनें, क्योंकि ये कम आवाज करते हैं और बिजली बचाते हैं।

कूलिंग रिटेंशन: यह जरूर देखें कि बिजली कटने के बाद फ्रिज कितनी देर तक ठंडा रह सकता है (जैसे 10 से 30 घंटे)।

वारंटी: कंप्रेसर पर कम से कम 10 साल की वारंटी वाला ब्रांड ही चुनें।

4. क्या सिंगल डोर फ्रिज अच्छा है? हाँ, यह एक बेहतरीन विकल्प है अगर,

आपका बजट 20,000 रुपये से कम है।

आपके घर में जगह कम है।

परिवार में केवल 2 से 3 सदस्य हैं। आप बिजली की कम से कम खपत चाहते हैं (सिंगल डोर फ्रिज सबसे कम बिजली पीते हैं)।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।