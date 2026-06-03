गर्मियों में सुकून की नींद, ये हैं Amazon India पर सबसे ज़्यादा बिक रहे सबसे कम आवाज करने वाले Silent BLDC Ceiling Fans
अमेजन इंडिया पर बेडरूम के लिए Atomberg Aris और Orient Aerosilent जैसे 50 dB से कम शोर वाले 5-स्टार BLDC पंखे सबसे बेस्ट और शांत विकल्प हैं। ये सुपर साइलेंट सीलिंग फैंस रिमोट और स्मार्ट कंट्रोल के साथ आते हैं, जो बिना किसी आवाज के तेज हवा देकर बिजली बिल में 65% तक की भारी बचत करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों में बेडरूम के लिए एक सही और शांत सीलिंग फैन चुनना गहरी और सुकून भरी नींद के लिए बेहद जरूरी है। आज के समय में ट्रेडिशनल इंडक्शन पंखों की जगह BLDC मोटर वाले पंखों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अमेजन इंडिया पर इस समय Atomberg Aris Contour, Orient Aerosilent Pro और Havells Stealth Prime जैसे मॉडल्स बेडरूम के लिए सबसे बेहतरीन और शांत विकल्प माने जा रहे हैं।
इन एडवांस सीलिंग फैंस का सबसे बड़ा फायदा इनका बेहद कम नॉइज लेवल है, जो 50 dB से भी कम होता है। इनके एयरोडायनामिक और एयरक्राफ्ट विंग स्टाइल वाले ब्लेड्स हवा काटने की आवाज़ को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, जिससे रात में बिना किसी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस के शांत माहौल मिलता है।
शांत परफॉर्मेंस के साथ-साथ ये पंखे BEE 5-Star रेटिंग के साथ आते हैं, जो साधारण पंखों के मुकाबले 65% तक बिजली की बचत करते हैं। इसके अलावा, इनमें स्मार्ट फीचर्स जैसे—रिमोट कंट्रोल, स्लीप टाइमर, मोबाइल ऐप सपोर्ट और Alexa या Google Home के जरिए वॉयस कमांड की सुविधा भी मिलती है। यदि आप भी अपने बेडरूम के लिए स्टाइल, आधुनिक तकनीक और जीरो-नॉइज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध ये प्रीमियम और बजट-फ्रेंडली साइलेंट BLDC फैंस सबसे बेस्ट चॉइस हैं।
1. atomberg Renesa Enzel 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote | 5 star | Advance Air+ Technology | LED Speed Indicator | Low Noise | Sleek Design | Power Saving | 3 Year Warranty | Gloss White
यदि आप अपने बेडरूम या लिविंग रूम के लिए एक ऐसा पंखा ढूंढ रहे हैं जो बिना शोर किए तेज हवा दे और बिजली के बिल को भी आधा कर दे, तो Atomberg Renesa Enzel 1200mm BLDC Ceiling Fan एक बेहतरीन विकल्प है। यह अमेजन इंडिया पर 1 बेस्ट सेलर सीलिंग फैन है, जिसे 27,000 से अधिक यूज़र्स ने 4.2 स्टार की रेटिंग दी है। ग्लॉस व्हाइट फिनिश, आधुनिक लुक और रिमोट कंट्रोल के साथ आने वाला यह 5-स्टार रेटेड पंखा न सिर्फ आपके कमरे की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि इन्वर्टर पर भी 3 गुना लंबा बैकअप देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
एडवांस एयर+ टेक्नोलॉजी
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
LED स्पीड इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
केवल रिमोट से चलता
2. Orient Electric Newly Launched 1200 mm Aeon BLDC PRO, BEE 5-Star Rated, Anti-Dust Designer Ceiling fan with Remote, 5 yrs Warranty by Orient, Boost mode for High Air Delivery - Cloud Grey
यदि आप अपने बेडरूम या लिविंग रूम के लिए एक आधुनिक, स्टाइलिश और अत्यधिक टिकाऊ पंखा खोज रहे हैं, तो Orient Electric Aeon BLDC PRO 1200mm Ceiling Fan एक शानदार प्रीमियम विकल्प है। ओरिएंट की फ्यूचर ऑफ फैन्स सीरीज का यह हिस्सा अमेजन चॉइस टैग के साथ आता है और ग्राहकों द्वारा इसे 4.0 स्टार की मजबूत रेटिंग मिली है। क्लाउड ग्रे कलर, एंटी-डस्ट फिनिश और क्रोम प्लेटेड मेटैलिक रिंग के साथ आने वाला यह डिजाइनर पंखा न सिर्फ आपके इंटीरियर को लग्जरी लुक देता है, बल्कि लंबे समय के लिए बिजली बिल की भी बड़ी बचत करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की लंबी वारंटी
क्विक कूलिंग के लिए बूस्ट मोड
50% बिजली की बचत
सुविधाजनक स्मार्ट रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी या वॉयस असिस्टेंट का सीधा सपोर्ट नहीं
3. Colorbot Stella BLDC Ceiling Fans 1200mm | BEE 5 Star Rated 370 RPM | Savings up to 65% | Remote Control (Boost, Timer, LED, Reverse Mode) | 4 Years Warranty (Charcoal Black)
यदि आप बजट में एक ऐसा पंखा ढूंढ रहे हैं जो प्रीमियम फीचर्स से लैस हो, बिजली बचाए और बेडरूम में बिल्कुल शांति रखे, तो Colorbot Stella BLDC 1200mm Ceiling Fan आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अमेजन चॉइस टैग के साथ आने वाला यह पंखा 2,300 से अधिक ग्राहकों द्वारा 4.1 स्टार की मजबूत रेटिंग पा चुका है। चारकोल ब्लैक कलर और एलईडी स्पीड इंडिकेटर के साथ आने वाला यह मॉडर्न पंखा न सिर्फ दिखने में बेहद स्टाइलिश है, बल्कि इसकी कीमत और फीचर्स का कॉम्बिनेशन इसे इस सेगमेंट की बेस्ट डील्स में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज़बरदस्त बजट फ्रेंडली डील्स
अल्ट्रा एनर्जी एफिशिएंट
लो-नॉइज़ और हाई-स्पीड
मल्टी-फंक्शनल रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
ऑफलाइन सर्विस नेटवर्क को लेकर ग्राहकों में थोड़ी हिचकिचाहट
एडवांस स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं
4. LUKER JVLuker USA Aero Zen 1200mm BLDC Ceiling Fan with IR Remote BEE 5 Star 65% Energy Saving High Air Delivery Low Noise LED Indicator Reverse Mode for Living & Bedroom Black Matt 3 Yrs Warranty
यदि आप बजट सेगमेंट में एक स्टाइलिश लुक और आधुनिक फीचर्स वाला पंखा तलाश रहे हैं, तो LUKER USA Aero Zen 1200mm BLDC Ceiling Fan एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ब्लैक मैट फिनिश और कॉम्पैक्ट मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आने वाला यह पंखा अमेज़न पर 56% के भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। यह आपके बेडरूम या लिविंग रूम के लिए एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो न सिर्फ दिखने में आकर्षक है, बल्कि इन्वर्टर और कम वोल्टेज पर भी बेहतरीन प्रदर्शन देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती दाम और भारी बचत
कम बिजली की खपत
नॉइज़-रिड्यूस्ड ऑपरेशन
स्मार्ट इन्फ्रारेड (IR) रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
औसत रेटिंग
सर्विस नेटवर्क भारत के चुनिंदा शहरों तक ही सीमित
5. ZENTAX BLDC 3 Blade BEE 5 Star Ratted Ceiling Fan for Home | High Speed Energy Efficient Fan with Powerful Motor | Modern Ceiling Fan for Living Room, Bedroom & Office (Rose Gold/Smoke)
यदि आप अपने घर के लिए बहुत ही कम कीमत में एक स्टाइलिश लुक वाला BLDC पंखा तलाश रहे हैं, तो ZENTAX BLDC 3 Blade Ceiling Fan आपके लिए एक एंट्री-लेवल विकल्प हो सकता है। अमेजन पर यह पंखा 58% के भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। रोज़ गोल्ड और स्मोक के अनोखे कलर कॉम्बिनेशन और मैट फिनिश के साथ आने वाला यह मॉडर्न पंखा आपके बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस के इंटीरियर को एक नया लुक देता है, वह भी बेहद किफायती दाम में।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
एनर्जी एफिशिएंट मोटर
स्मूथ और लो-नॉइज़ ऑपरेशन
5 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बिल्कुल नया या कम आजमाया हुआ ब्रांड
सर्विस नेटवर्क और रिमोट के विशिष्ट फीचर्स की विस्तृत जानकारी सीमित
6. LONGWAY Zephyr 1200 mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed 3 Blade Anti-Dust Decorative Ceiling Fan | 3 Years Warranty (1, Silver Blue)
यदि आप अपने बेडरूम या लिविंग रूम के लिए एक बेहद आकर्षक, आधुनिक और टिकाऊ पंखा खोज रहे हैं, तो FASTRON AeroBreeze Nytro BLDC Ceiling Fan एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। अमेजन चॉइस टैग के साथ आने वाला यह पंखा 63% के भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है। स्मोक ब्राउन कलर और प्रीमियम एलिगेंट मैट फिनिश के साथ आने वाला यह पंखा न सिर्फ आपके इंटीरियर को एक लग्जरी और मॉडर्न लुक देता है, बल्कि भारतीय गर्मियों के हिसाब से जबरदस्त हवा भी प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज़बरदस्त बिजली बचत
साइलेंट और वाइब्रेशन-फ्रीairflow
एंटी-डस्ट और एंटी-रस्ट कोटिंग
मल्टी-फंक्शनल रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
बड़े पैमाने पर फीडबैक की कमी
IoT स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं
7. LONGWAY Zephyr 1200 mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed 3 Blade Anti-Dust Decorative Ceiling Fan | 3 Years Warranty (1, Silver Blue)
यदि आप बजट रेंज में एक हाई-स्पीड, टिकाऊ और स्टाइलिश BLDC पंखा तलाश रहे हैं, तो LONGWAY Zephyr 1200 mm BLDC Ceiling Fan आपके लिए एक शानदार विकल्प है। अमेजन पर Amazon's Choice टैग के साथ आने वाले इस पंखे को 240 से अधिक यूज़र्स द्वारा 4.4 स्टार की बेहतरीन रेटिंग मिली है। सिल्वर ब्लू जैसे अनोखे और आकर्षक ग्लॉसी कलर में आने वाला यह डेकोरेटिव पंखा न केवल आपके बेडरूम या लिविंग रूम को मॉडर्न लुक देता है, बल्कि जेब पर भारी पड़े बिना बेहतरीन कूलिंग भी प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज़बरदस्त हाई-स्पीड और एयरफ्लो
अल्ट्रा पावर सेविंग
एंटी-डस्ट और रस्ट-प्रूफ बॉडी
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
फुल स्पीड (बूस्ट मोड) पर हवा काटने की थोड़ी आवाज आ सकती
15 दिनों के भीतर प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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