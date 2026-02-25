अब दरवाजे से ही मिलेगा ठंडा पानी, Amazon पर मिल रहे हैं वॉटर डिस्पेंसर वाले ये साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर, शानदार फीचर्स
बार-बार फ्रिज खोलने की झंझट खत्म, Amazon पर उपलब्ध ये स्मार्ट साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर अब वॉटर डिस्पेंसर और हाई-टेक कूलिंग के साथ आ रहे हैं, जिन्हें आप सीमित समय की खास डील में भारी बचत के साथ घर ला सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी के मौसम में बार-बार फ्रिज खोलना न केवल झुंझलाहट भरा होता है, बल्कि इससे फ्रिज की कूलिंग भी कम होती है और बिजली का बिल बढ़ता है। इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं 'वॉटर डिस्पेंसर' वाले आधुनिक Side-by-Side Refrigerators। Amazon पर इस समय इन प्रीमियम फ्रिजों पर शानदार ऑफर्स और भारी छूट मिल रही है। इन रेफ्रिजरेटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनका बाहरी वॉटर डिस्पेंसर है, जिससे आप बिना दरवाजा खोले सीधे ठंडा पानी निकाल सकते हैं।
ये फ्रिज केवल सुविधा ही नहीं, बल्कि आपके किचन को एक अल्ट्रा-लग्जरी लुक भी देते हैं। इनमें 3-Star एनर्जी रेटिंग के साथ फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी मिलती है, जो बर्फ जमने की समस्या को खत्म करती है। Samsung, और LG जैसे ब्रांड्स अब नॉन-पलंब्ड वॉटर डिस्पेंसर वाले मॉडल पेश कर रहे हैं, जिनमें आपको अलग से पाइपलाइन बिछाने की जरूरत नहीं होती। विशाल स्टोरेज, कनवर्टिबल मोड्स और स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर जैसे हाई-टेक फीचर्स के साथ ये फ्रिज बड़े परिवारों के लिए बेस्ट हैं। यदि आप अपने पुराने फ्रिज को अपग्रेड कर किचन को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो Amazon की इन डील्स और बैंक डिस्काउंट्स का लाभ जरूर उठाएं।
1. Midea 560 L Side by Side,Frost Free Refrigerator|Water Dispenser |Inverter Compressor (MDRS704FGF46 Bru Steel),Grey
Midea का यह रेफ्रिजरेटर इस समय Amazon पर अपनी 59% की भारी छूट के कारण चर्चा में है। 1,10,990 रुपए की एमआरपी वाला यह प्रीमियम फ्रिज केवल 44,990 रुपए में मिल रहा है। Bru Steel फिनिश और बाहर की तरफ लगे वॉटर डिस्पेंसर के साथ, यह आपके किचन को किसी फाइव-स्टार होटल जैसा लुक देता है। यह बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
Built-in Water Dispenser
Massive 560L Capacity
Inverter Compressor Technology
Multi Air Flow
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस सेंटर भारत के बहुत छोटे कस्बों में कम
3-स्टार होने के बावजूद इसका सालाना बिजली बिल छोटे फ्रिजों से अधिक
काफी चौड़ा
2. Samsung 633 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side Refrigerator with AI, WiFi & Water & Ice Dispenser (RS78CG8543S9HL, Silver, Refined Inox)
सैमसंग का यह Bespoke AI रेफ्रिजरेटर उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी और स्टाइल से समझौता नहीं करना चाहते। Amazon पर यह 34% की भारी छूट के साथ 99,990 रुपए में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका AI Energy Mode और Non-Plumbing वॉटर एवं आइस डिस्पेंसर है, जो आपकी लाइफस्टाइल को बेहद आसान बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Energy Mode & WiFi
Water & Ice Dispenser
5-in-1 Convertible
Twin Cooling Plus
20 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
बड़े किचन स्पेस की जरूरत
3. LG 630 L, 3 Star, Frost-Free, Double Door, Door Cooling+, Hygiene Fresh+, Smart Inverter, Wi-Fi Convertible Side By Side Refrigerator with AI ThinQ (GL-L257CMC3, Matt Black, Ice & Water Dispenser)
LG का यह मॉडल उन परिवारों के लिए बनाया गया है जो स्वास्थ्य और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। Amazon पर यह 1,28,940 रुपए में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Hygiene Fresh+ और Door Cooling+ फीचर है, जो खाने को न केवल ठंडा रखता है, बल्कि बैक्टीरिया-मुक्त और ताजा भी बनाए रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-स्टेप एयर फिल्टर सिस्टम
Door Cooling+
AI ThinQ & Wi-Fi
Ice & Water Dispenser
Auto Smart Connect
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
3-स्टार रेटिंग
4. Electrolux 609L Inverter French Door Side by Side Frost Free Refrigerator with Water & Ice Dispenser, TasteLockAuto & TasteSealFlex, TwinTech Cooling, UltimateTaste 900, EQE6879A-B, Glossy Dark Grey
यह रेफ्रिजरेटर Amazon पर 25% की छूट के साथ 1,89,990 रुपए में उपलब्ध है। यह सामान्य साइड-बाय-साइड फ्रिजों से अलग French Door कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जो इसे ज्यादा स्पेसियस और एक्सेसिबल बनाता है। Glossy Dark Grey फिनिश और इसके एडवांस कूलिंग फीचर्स इसे एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
TasteSealFlex (-23°C to 7°C)
TasteLockAuto Technology
TwinTech Cooling
दरवाजे पर लगे डिस्पेंसर से आप कभी भी ठंडा पानी और बर्फ (Cubes/Crushed) ले सकते
फ्रिज के अंदर की हवा को 99% तक स्वच्छ और गंध-मुक्त
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ही महंगा
साइज काफी बड़ा
5. Godrej 600L 3Star | 1+2 Year Additional Warranty | Smart Convertible Zones | Toughened Glass Door | Frost Free Inverter Side By Side Refrigerator (2025 Model, RS EONVELVET 646C RIT OP BK, Opera Black)
गोदरेज का यह नया मॉडल Amazon पर 47% की भारी छूट के साथ 61,590 रुपए में मिल रहा है। इसका 'Opera Black' ग्लास डोर डिजाइन इसे बेहद क्लासी और मॉडर्न बनाता है। 60-65k रुपए के बजट में 600 लीटर की क्षमता और स्मार्ट कनवर्टिबल जोन के साथ यह सैमसंग और एलजी के प्रीमियम मॉडल्स को कड़ी टक्कर दे रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
Toughened Glass Door
Smart Convertible Zones
1+2 साल की अतिरिक्त कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी
बहुत ही कम शोर
बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
वॉटर डिस्पेंसर की कमी
3-स्टार रेटेड
6. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)
सैमसंग का यह AI-पावर्ड रेफ्रिजरेटर Amazon पर अपनी 31% की छूट और 3000 रुपए के एक्स्ट्रा कूपन के साथ एक स्टील डील बना हुआ है। 1,13,000 रुपए की कीमत वाला यह फ्रिज प्रभावी रूप से 74,990 रुपए (कूपन के बाद) में आपका हो सकता है। यह उन बड़े परिवारों के लिए है जिन्हें फ्रीजर और फ्रिज दोनों में विशाल जगह की जरूरत है।
Specifications
क्यों खरीदें
Massive Storage
AI Energy Mode
Convertible 5-in-1
Twin Cooling Plus
20 Years Compressor Warranty
Built-in WiFi
क्यों खोजें विकल्प
No External Dispenser
चौड़े दरवाजों और बड़े किचन स्पेस की जरूरत
7. Voltas Beko, A Tata Product 472 L Side by Side Frost Free Refrigerator with ProSmart Inverter Compressor (RSB495/FPV300RXID, INOX steel, Electronic Temperature Control and Display)
अगर आप 50,000 रुपए के नीचे एक ऐसा फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो स्टाइलिश हो और परफॉरमेंस में दमदार, तो Voltas Beko RSB495 एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर यह 43% की भारी छूट के साथ मात्र 47,788 रुपए में मिल रहा है। इसका INOX Steel फिनिश और कॉम्पैक्ट साइड-बाय-साइड डिजाइन इसे मध्यम से बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ProSmart Inverter Compressor
Electronic Temperature Control
Spacious & Organized
Dual LED Illumination
TATA Product Trust
क्यों खोजें विकल्प
सैमसंग के 600L+ मॉडल्स के मुकाबले छोटा
वाई-फाई कनेक्टिविटी या ऐप कंट्रोल का फीचर नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।