Semi Automatic Washine गंदे कपड़े कर देंगे एकदम क्लीन, फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील, आज ही लपक लें

Best Semi Automatic Washing Machine: आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन पसंद नहीं आती है। ऐसे लोगों के लिए सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन सही रहती है। यहां हम आपको इन्हीं के कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में भी बताएंगे।

Follow Us on

Sat, 30 Aug 2025 05:28 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Best Semi Automatic Washing Machine: वैसे तो आज का समय ऐसे अप्लायंसेज का है, जो जल्दी-जल्दी सारे काम कर दें। हालांकि, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें इतने फीचर्स वाले अप्लायंस पसंद नहीं आते हैं। अगर बात फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन की करें तो, कई लोग इन्हें लेना पसंद नहीं करते हैं और वो जाते हैं सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन पर। इनमें फीचर्स कम होते हैं, लेकिन लोगों के हिसाब से ये पानी और बिजली दोनों ही कम खर्च करती हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसी ही वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 27% डिस्काउंट के साथ 14,990 रुपये है। इसकी क्षमता 9.5 किलोग्राम की है। यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। 1300 RPM मोटर से तेज धुलाई और सुखाने में मदद मिलती है। इसमें चार वॉश प्रोग्राम हैं, जिसमें डेलिकेट, नॉर्मल, हेवी, जेंटल शामिल हैं। इसके साथ ही Air Turbo Drying सिस्टम भी दिया गया है। इसके साथ 2 साल की वारंटी और 5 साल की मोटर वारंटी दी गई है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 11,199 रुपये है। 7.5 किलोग्राम की क्षमता और 66 लीटर बड़े वॉशटब के साथ यह बड़े परिवारों के लिए सही रहेगा। इसमें 440W की पावरफुल मोटर दी गई है। साथ ही पावर पंच पल्सेटर डीप क्लीनिंग में मदद करती है। इसमें तीन वॉश प्रोग्राम (जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग) और स्विफ्ट ड्राई फीचर भी मौजूद है। इसकी 5 स्टार रेटिंग कम बिजली खर्च करती है। इसके साथ 2 साल की वारंटी और 5 साल की मोटर वारंटी दी गई है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 16,090 रुपये है, जिसे 29% डिस्काउंट के साथ 11,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी क्षमता 7 किलोग्राम की है और यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें 5 स्टार रेटिंग है, जो बिजली कम खर्च करेगी। इसके साथ ही 1300 RPM मोटर और विंड जेट ड्राई फीचर है, जो कपड़ों को तेजी से सुखाने में मदद करता है। इसके अलावा रोलर जेट पल्सेटर, तीन वॉश प्रोग्राम (जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग), और कॉलर स्क्रबर डीप क्लीनिंग में मदद करते हैं।

Loading Suggestions...

सबसे पहले कीमत की बात करते हैं। इसे 15,000 रुपये के बजाय 9,890 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी क्षमता 7 किलोग्राम तक की है। अगर आपकी छोटी फैमिली है, तो यह सही रहेगी। इसमें 370W पावरमैक्स मोटर और एक्टिव सोक टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके साथ ही टफन्ड ग्लास लिड और रस्ट-प्रूफ पॉलीप्रोपाइलीन बॉडी इसे ड्यूरेबल बनाती है। इसमें तीन वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं।

Loading Suggestions...

इसकी एमआरपी 22,490 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 12,090 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 9 kg क्षमता बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त है। 5-स्टार रेटिंग (0.0107 KWh/kg/cycle, 20 L/kg/cycle) कम बिजली और पानी की खपत सुनिश्चित करती है। डबल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी और 1350 RPM मोटर तेज और प्रभावी धुलाई व सुखाने में मदद करते हैं। तीन वॉश प्रोग्राम (जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग) विभिन्न कपड़ों के लिए उपयुक्त हैं। IPX4 वाटर-रेसिस्टेंट पैनल और रस्ट-प्रूफ बॉडी इसे टिकाऊ बनाते हैं। 1 साल की प्रोडक्ट और 5 साल की मोटर वारंटी विश्वसनीयता जोड़ती है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 19,999 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 7,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी क्षमता 7.5 किलोग्राम की है। यह छोटे परिवारों के लिए सही रहेगी। यह 1350 RPM मोटर के साथ आती है। इसमें तीन वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं, जिसमें जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग शामिल हैं। इसके साथ ही रोलर जेट पल्सेटर डीप क्लीनिंग देता है। टफन्ड ग्लास लिड और रस्ट-प्रूफ प्लास्टिक बॉडी इसे ड्यूरेबल बनाती है।

Loading Suggestions...

यह एक किफायती वॉशिंग मशीन है। यह 7 किलोग्राम की क्षमता के साथ आती है। 5 स्टार रेटिंग के साथ बिजली कम खर्च होती है और पानी भी दूसरों के मुकाबले कम खर्च होता है। इसमें 1400 RPM मोटर दी गई है, जो तेजी से धुलाई करने और कपड़ों को सुखाने में मदद करती है। इसके साथ ही स्पिन शावर और सुपीरियर ड्रायिंग फीचर्स की मदद से गंदे कपड़े जल्दी और अच्छे से साफ हो जाते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।