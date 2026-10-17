दिवाली से पहले बंपर ऑफर! Amazon GIF Sale में ये बेस्ट सेलिंग Soundbars बिक रहे हैं कौड़ियों के भाव
Amazon Great Indian Festival सेल में बेस्ट सेलिंग साउंडबार्स पर भारी छूट मिल रही है, जिससे ग्राहक इन्हें बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। दिवाली से पहले होम थिएटर और साउंडबार खरीदने का यह सबसे बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप टीवी के लिए नया साउंडबार खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon Sale में होम ऑडियो सिस्टम पर बंपर डील्स मिल रही हैं। टॉप ब्रांड्स के ब्लूटूथ साउंडबार्स और होम थिएटर सिस्टम कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं।
Amazon Basics, Mivi, Philips, Sony, Zebronics, GOVO और Nu Republic के बेस्ट सेलिंग साउंडबार्स पर 50% से 84% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है।
इन साउंडबार्स में 20W से लेकर 500W तक का पावरफुल ऑडियो, डॉल्बी सराउंड साउंड और शानदार बेस वाले सबवूफर बेहद किफायती दामों में उपलब्ध हैं।
दीपावली से पहले अपने होम एंटरटेनमेंट सेटअप को अपग्रेड करने और बैंक ऑफर्स के साथ बंपर बचत करने का यह सबसे बेहतरीन मौका है।
🎬 500W पावरफुल साउंड और बजट ऑप्शंस
सिनेमा जैसा 5.1 चैनल एक्सपीरियंस देने वाले Amazon Basics 500W Soundbar पर 67% तक की सीधी बचत हो रही है। वहीं, प्रीमियम साउंड क्वालिटी वाला GOVO GOSURROUND 900 आपको 72% तक डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। इसके साथ ही ZEBRONICS 90W Soundbar पर भी 71% तक की छूट मिल रही है।
💳 अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट का फायदा
इन डील्स को और भी किफायती बनाने के लिए बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा दी जा रही है। सीमित स्टॉक खत्म होने से पहले खरीदारी करने का यह सबसे बेहतरीन मौका है।
1. Amazon Basics 500W Soundbar with Subwoofer & Surround Speakers, 5.1 Channel Dolby Digital Home Theatre System for TV, 6.5" BassDriver, HDMI ARC, Optical, Bluetooth 5.3, USB, AUX, Remote Control, Black
अगर आप अपने लिविंग रूम को सिनेमा हॉल जैसा बनाना चाहते हैं, तो Amazon Basics 500W 5.1 Channel Soundbar एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह 67% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹8,639 में उपलब्ध है। यह होम थिएटर सिस्टम 500 वाट के पावरफुल आउटपुट, डॉल्बी डिजिटल 5.1 सराउंड साउंड और 6.5-इंच के भारी सबवूफर के साथ आता है, जो आपको हर फिल्म, मैच और म्यूजिक में थ्रिलिंग साउंड एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
500W का पावरफुल साउंड
5.1 डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड
6.5-इंच सबवूफर
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस
क्यों खोजें विकल्प
मैनेज करने में थोड़ी मेहनत
छोटे कमरों के लिए थोड़ा ज्यादा जगह घेर सकता
2. Mivi Nex 450 Soundbar [New Launch], 450W 5.1 Channel System with 3 in-Built Speakers, 2 Satellite Speakers and a Subwoofer, Nex Surround Feel Technology, Multiple Input Modes, Made in India
भारतीय ऑडियो ब्रांड Mivi का नया लॉन्च Mivi Nex 450 Soundbar एक किफायती और पावरफुल 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह 84% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹5,899 में मिल रहा है (इसकी M.R.P. ₹35,999 है)। यह साउंडबार 450W के धमाकेदार आउटपुट, 3 इन-बिल्ट स्पीकर्स, 2 सैटेलाइट स्पीकर्स और एक समर्पित सबवूफर के साथ आता है, जो 'Nex SurroundFeel' तकनीक की मदद से घर पर ही थिएटर जैसा ऑडियो अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
450W का शक्तिशाली आउटपुट
सच्चा 5.1 सराउंड साउंड
Nex SurroundFeel तकनीक
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस
मेड इन इंडिया
क्यों खोजें विकल्प
सैटेलाइट स्पीकर्स और सबवूफर को जोड़ने के लिए तारों का उपयोग
सपोर्टेड ऑडियो फॉर्मेट
3. PHILIPS Audio TAB4228/94 160W Bluetooth Soundbar with RiChannel Bass,3 EQ Modes, Multi-Connectivity Option with Supporting USB, HDMI(ARC),Optical, Coaxial & Aux-in for Easy Connection (Black)
अगर आप अपने घर के लिए एक भरोसेमंद, स्लीक और प्रीमियम ब्रांड का साउंडबार खोज रहे हैं, तो PHILIPS Audio TAB4228/94 एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह 53% डिस्काउंट के साथ मात्र ₹6,999 में उपलब्ध है (M.R.P. ₹14,990)। यह साउंडबार 160W आउटपुट, 2.1 चैनल सेट-अप और डेडीकेटेड सबवूफर के साथ आता है, जो आपके टीवी की आवाज को दमदार बेस और पंची ऑडियो में बदल देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद फिलिप्स ब्रांड ऑडियो
3 EQ साउंड मोड्स
व्यापक कनेक्टिविटी ऑप्शंस
TV रिमोट इंटीग्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
5.1 चैनल की तरह रियर सराउंड स्पीकर्स नहीं
सबवूफर को साउंडबार से जोड़ने के लिए केबल का उपयोग
4. Sony HT-S100F 2.0 Ch Dolby Audio Soundbar with Bass Reflex Speaker for deep Bass, Bluetooth Wireless Audio with LDAC,S-Force Front Sound, HDMI ARC & Optical Connectivity, Slim Design
अगर आप सीमित स्थान (Small Living Spaces) में प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी और भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं, तो Sony HT-S100F 2.0 Ch Soundbar एक शानदार विकल्प है। Amazon Sale पर Amazon's Choice वाला यह लोकप्रिय साउंडबार 47% डिस्काउंट के साथ मात्र ₹7,989 में उपलब्ध है (M.R.P. ₹14,990)। यह साउंडबार 120W आउटपुट, इन-बिल्ट बेस रिफ्लेक्स स्पीकर, डॉल्बी ऑडियो और सोनी की S-Force Front Surround तकनीक के साथ आता है, जो बिना अलग सबवूफर के भी बेहतरीन और पंची साउंड देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सोनी की प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी
बेस रिफ्लेक्स स्पीकर
स्लिम और कॉम्पैक्ट डिजाइन
आसान कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
अलग सबवूफर उपलब्ध नहीं
USB/AUX पोर्ट्स की सीमितता
5. ZEBRONICS Juke BAR 3902 Soundbar with 140 Watts, HDMI (ARC), Optical, USB, AUX, Bluetooth v5.0, Virtual 5.1, Wall Mountable Design
अगर आपका बजट कम है और आप एक किफायती, स्टाइलिश और सबवूफर वाला साउंडबार ढूंढ रहे हैं, तो ZEBRONICS Juke BAR 3902 Soundbar एक बढ़िया विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह 71% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹3,899 में उपलब्ध है (M.R.P. ₹13,499)। यह साउंडबार 140W (100W RMS - 60W सबवूफर + 40W साउंडबार) आउटपुट, वर्चुअलाइज़्ड 5.1 सराउंड साउंड और 4.46-इंच के समर्पित सबवूफर के साथ आता है, जो कम कीमत में भी आपकी मूवीज और म्यूजिक का एक्सपीरियंस बेहतर बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत पर गहरा बेस
वर्चुअल 5.1 सराउंड साउंड
सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस
वॉल माउंटेबल व LED इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
सीमित लाउडनेस
ब्लूटूथ वर्जन
6. GOVO GOSURROUND 900 | 200W Soundbar | 2.1 Channel Home Theatre | Deep Bass from 6.5” Subwoofer | BT v5.3, HDMI, AUX, USB Connectivity | 4 EQ Modes | Sleek Remote & LED Lights+Display (Platinum Black)
अगर आप ₹5,000 के बजट में स्टाइलिश लुक्स, RGB LED लाइट्स और पावरफुल बेस वाला साउंडबार ढूंढ रहे हैं, तो GOVO GOSURROUND 900 एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival Sale में यह 72% डिस्काउंट के साथ मात्र ₹4,999 में उपलब्ध है (M.R.P. ₹17,999)। यह साउंडबार 200W के धमाकेदार आउटपुट, 2.1 चैनल सेट-अप, 6.5-इंच के बड़े सबवूफर और DSP सपोर्ट के साथ आता है, जो गानों और फिल्मों में बेहतरीन सराउंड ऑडियो एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
6.5-इंच का बड़ा सबवूफर
स्टाइलिश डायनेमिक LED लाइट्स & डिस्प्ले
4 EQ साउंड मोड्स
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस
क्यों खोजें विकल्प
5.1 चैनल की तरह अलग से पीछे लगाने वाले सैटेलाइट स्पीकर्स नहीं
साउंडबार से जोड़ने के लिए वायर का इस्तेमाल
7. Nu Republic Soundbar 20 Bluetooth Soundbar with X-Bass Technology, 52mm Dynamic Drivers, Upto 12 Hrs Playtime, 20 W Output, Aux/USB Port (5.0 Channel) (Black)
अगर आप बहुत ही कम बजट में डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल के लिए एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल ब्लूटूथ साउंडबार खोज रहे हैं, तो Nu Republic Soundbar 20 एक आकर्षक विकल्प है। Amazon Sale में Limited Time Deal के तहत यह 77% डिस्काउंट के साथ मात्र ₹699 में उपलब्ध है (M.R.P. ₹2,999)। यह साउंडबार 20W आउटपुट, 52mm डायनेमिक ड्राइवर्स, X-Bass टेक्नोलॉजी और 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ के साथ आता है, जो इसे ट्रैवल और डेली पर्सनल यूज के लिए बेहद किफायती बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यंत किफायती कीमत
12 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
X-Bass और 52mm ड्राइवर्स
मल्टीपल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
टीवी/होम थिएटर के लिए छोटा
अलग सबवूफर या HDMI पोर्ट नहीं
6 महीने की वारंटी
प्रश्न् 1: Amazon Great Indian Festival Sale में साउंडबार्स पर कितनी छूट मिल रही है?
इस सेल के दौरान टॉप ब्रांड्स (जैसे Amazon Basics, boAt, GOVO, ZEBRONICS और Mivi) के बेस्ट-सेलिंग साउंडबार्स और होम थिएटर सिस्टम पर 50% से लेकर 84% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है।
प्रश्न् 2: क्या ₹5,000 के बजट में अच्छा 5.1 या 2.1 चैनल साउंडबार मिल सकता है?
जी हाँ, सेल में GOVO GOSURROUND 900 (2.1 Ch, 200W) और ZEBRONICS Juke BAR 3902 जैसे दमदार साउंडबार्स ₹4,000 से ₹5,000 के बजट में आसानी से मिल रहे हैं।
प्रश्न् 3: क्या साउंडबार खरीदते समय बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का फायदा मिल रहा है?
हाँ, एसबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और कई चुनिंदा कार्ड्स पर नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।