सबसे ज्यादा बिकने वाले Smart TV पर छूट! 7000 रुपये से कम में 32 इंच मॉडल
ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon पर ग्राहकों को 32 इंच स्क्रीन साइज वाला बेस्ट सेलिंग Smart TV सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। ग्राहक VW स्मार्ट टीवी को 7000 रुपये से भी कम में घर ला सकते हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर ग्राहकों को एक खास Smart TV डील मिल रही है। प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्ट टीवी पर अब तक की सबसे बड़ी छूट का फायदा मिल रहा है। नंबर-1 बेस्टसेलर के तौर पर VW का 32 इंच स्क्रीन वाला फ्रेमलेस सीरीज मॉडल लिस्टेड है और यह प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। इस मॉडल पर लिमिटेड टाइम डील मिल रही है और यह बेहद कम कीमत पर आपका हो सकता है।
Amazon अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले डिवाइसेज के साथ BestSeller का टैग दिखाता है और यह भी दिखाता है कि बेस्टसेलर लिस्ट में वह प्रोडक्ट किस पोजीशन पर है। VW का स्मार्ट टीवी नंबर-1 बेस्टसेलर टैग के साथ दिख रहा है। इस तरह यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्ट टीवी है। फ्रेमलेस डिजाइन वाला यह टीवी अफॉर्डेबल प्राइस-पॉइंट पर प्रीमियम फीचर्स ऑफर करता है।
खास डिस्काउंट के साथ खरीदें Smart TV
VW Frameless Series एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी (VW32S) को 50 प्रतिशत से ज्यादा डिस्काउंट के बाद 7,199 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में इसपर अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है और कैशबैक का फायदा भी मिल सकता है। इस तरह स्मार्ट टीवी की कीमत 7000 रुपये से भी कम रह जाएगी। इतनी कीमत पर 32 इंच स्क्रीन साइज वाला मॉडल बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहा है और सालभर की वारंटी भी ऑफर करता है।
ऐसे हैं VW Smart TV के स्पेसिफिकेशंस
स्मार्ट टीवी में 32 इंच स्क्रीन साइज वाला एज-लेस डिस्प्ले दिया गया है और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ 178 डिग्री व्यूइंग एंगल मिलता है। पावरफुल ऑडियो के लिए इस टीवी में 20W क्षमता वाले स्पीकर्स दिए गए हैं और म्यूजिक इक्वलाइजर भी मिलता है। इसके डिस्प्ले में खास IPE टेक्नोलॉजी और Eco Vision का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा सिनेमा मोड, सिनेमा जूम और 1.67 करोड़ कलर्स इसमें दिख सकते हैं।
बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें बिल्ट-इन WiFi के अलावा Android TV के साथ ढेरों ऐप्स का सपोर्ट मिल रहा है। यूजर्स को स्क्रीन मिररिंग, PC कनेक्टिविटी और वायरलेस हेडफोन कंट्रोल्स जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें ढेरों कनेक्टिविटी विकल्प भी दिए जा रहे हैं।