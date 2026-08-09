50% तक गिर गए दाम! Samsung से लेकर Whirlpool के बेस्ट-सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स पर आई सबसे बड़ी छूट
क्या आप नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं? Amazon पर बेस्ट-सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है! इस सीमित समय के ऑफर में बंपर डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज ऑफर, नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपने घर लाएं एक शानदार रेफ्रिजरेटर।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी का मौसम हो या त्योहारों की तैयारी—घर में एक दमदार और एनर्जी-एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी अपने पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने या नया रेफ्रिजरेटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Amazon आपके लिए लाया है बेहतरीन मौका! अमेज़न पर इस समय Best-Selling Refrigerators पर जबरदस्त प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है, जहाँ प्रीमियम से लेकर बजट-फ्रेंडली मॉडल्स आधी से भी कम कीमत पर उपलब्ध हैं।
इस डील में LG, Samsung, Godrej, Whirlpool और Haier जैसे भारत के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर्स पर भारी छूट दी जा रही है:
सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स (Single Door): छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले मॉडल्स बेहद किफ़ायती कीमतों पर मिल रहे हैं, जो बिजली बिल की बचत भी करते हैं।
डबल डोर व कन्वर्टिबल फ्रिज (Double Door & Convertible): मध्यम और बड़े परिवारों के लिए 5-in-1 कन्वर्टिबल और फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज पर सबसे बड़ी कीमत कटौती हुई है।
साइड-बाय-साइड और स्मार्ट फ्रिज (Side-by-Side & Smart AI): प्रीमियम लुक और बड़ी क्षमता वाले स्मार्ट आईओटी (IoT) और वाई-फाई कनेक्टेड रेफ्रिजरेटर्स पर बैंक ऑफर्स के साथ तगड़ी बचत का मौका है।
केवल सीधी छूट ही नहीं, अमेज़न पर आपको HDFC, SBI और ICICI जैसे प्रमुख बैंक कार्ड्स पर instant डिस्काउंट, पुराना फ्रिज बदलने पर आकर्षक Exchange Bonus, और बिना किसी ब्याज वाली No-Cost EMI की सुविधा भी मिल रही है।
ध्यान दें: ये बेस्ट-सेलिंग डील्स सीमित समय और स्टॉक उपलब्ध रहने तक ही वैध हैं। आइए जानते हैं अमेज़न पर इस समय उपलब्ध सबसे बेहतरीन रेफ्रिजरेटर डील्स के बारे में, ताकि आप अपने बजट और ज़रूरत के हिसाब से सही चुनाव कर सकें!
1. Whirlpool 235 L 3 Star Frost-free inverter Double Door Refrigerator (IF INV 278 LUNAR STEEL(3S) CONV-Y, 2026 Model)
Whirlpool 235 L 3 Star Inverter Double Door Refrigerator (मॉडल: IF INV 278 LUNAR STEEL CONV-Y) मध्यम आकार के परिवारों (3 से 4 सदस्यों) के लिए डिज़ाइन किया गया एक आधुनिक रेफ्रिजरेटर है। यह फ्रिज Intellisense Inverter Technology और Convertible (कन्वर्टिबल) मोड्स के साथ आता है, जो ज़रूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करने में मदद करता है। इसमें -24°C तक की सबसे तेज़ फ्रीज़िंग, एंटी-बैक्टीरियल कोटिंग और तेज़ी से बर्फ ज़माने जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Intellisense इनवर्टर तकनीक
तेज़ कूलिंग
बेहतर हाइजीन
गहरी फ्रीज़िंग
10 साल की कंप्रेसर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
क्षमता छोटी
मैनुअल नॉब कंट्रोल
ग्राहकों को सर्विस या कूलिंग परफॉर्मेंस को लेकर शिकायतें
2. Samsung 301 L, 2 Star, Convertible 5-in-1 Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT31H4522S9/HL, Silver, Refined Inox, 2026 Model)
Samsung 301 L Double Door Refrigerator मध्यम से बड़े परिवारों (3 से 5 सदस्यों) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें Convertible 5-in-1 तकनीक दी गई है, जिससे आप ज़रूरत के अनुसार फ्रीज़र को रेफ्रिजरेटर में बदल सकते हैं। Twin Cooling Plus और Digital Inverter Technology के साथ आने वाला यह मॉडल भोजन को लंबे समय तक ताज़ा रखने और कम आवाज़ में काम करने के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Convertible 5-in-1 स्टोरेज
डिजिटल डिस्प्ले और कंट्रोल
स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन
Movable Ice Maker & Deodorizer
क्यों खोजें विकल्प
2 स्टार एनर्जी रेटिंग
छोटे परिवारों के बेसिक मॉडल्स से थोड़ा महंगा
3. IFB 197L 5 Star Advanced Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, Big Vegetable Box, 4 Year Super Warranty & Base Stand (2026,IFBDC-223EYBNED,Divine Bliss Blue)
IFB 197L 5 Star Direct Cool Refrigerator छोटे परिवारों (2 से 3 सदस्यों) के लिए एक प्रीमियम और बेहद ऊर्जा-कुशल विकल्प है। 5 Star Energy Rating के साथ आने वाला यह फ्रिज प्रति वर्ष केवल 113 यूनिट बिजली खर्च करता है। इसमें पावर कट के दौरान 30 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन, 60 मिनट में बर्फ़ ज़माने की सुविधा और अलमारी जैसी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए नीचे ड्रावर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
सर्वश्रेष्ठ बिजली बचत
30+ घंटे की कूलिंग रिटेंशन
4 साल की सुपर वारंटी
फास्ट आइसिंग और बड़ा बॉटल बिन
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
छोटे परिवार के लिए सीमित
4. Midea 560 L Side by Side Refrigerator, Inverter Compressor, Multi Air Flow Cooling, Water Dispenser (MDRS704FGF46 Frost Free, Energy Efficient, Large Capacity, Bru-Steel Finish)
Midea 560 L Side by Side Refrigerator बड़े परिवारों (5 या उससे अधिक सदस्यों) के लिए एक प्रीमियम और विशाल विकल्प है। इस मॉडल में इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर दिया गया है, जिससे फ्रिज का दरवाजा खोले बिना ठंडा पानी निकाला जा सकता है। Energy Efficient Inverter Compressor और Multi Air Flow Cooling की मदद से यह शांत काम करता है और भोजन को लंबे समय तक ताज़ा रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वाटर डिस्पेंसर की सुविधा
विशाल 560L क्षमता
मल्टी एयर फ्लो
साइलेंट और कुशल परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
किचन में ज्यादा जगह की आवश्यकता
वॉटर टैंक की समय-समय पर सफाई
5. LG 185 L, 5 Star, Smart Inverter, Direct Cool Single Door Refrigerator (GLD1956ZAPZ, Shiny Steel, Base stand with Drawer, Fit Max Chiller Tray & Fast Ice Making)
LG 185 L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator छोटे परिवारों (2 से 3 सदस्यों), कपल्स या बैचलर्स के लिए एक बेहतरीन और ऊर्जा-कुशल मॉडल है। यह 5 Star Energy Rating के साथ आता है, जिससे केवल 115 Units/Year बिजली की खपत होती है। इसमें Smart Inverter Compressor, Smart Connect (होम इनवर्टर कनेक्शन) और अतिरिक्त ड्राई स्टोरेज के लिए Base Stand with Drawer जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
उच्चतम बिजली बचत
स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर
बेस स्टैंड ड्रावर
स्मार्ट कनेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित फ्रीज़र स्पेस
फ्रीज़र सेक्शन में समय-समय पर जमा बर्फ़ को डिफ्रॉस्ट करना
6. Samsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Bespoke AI Refrigerator (RT34HG5A23S8HL, Silver, Elegant Inox, 2026 Model)
Samsung 330 L Bespoke AI Refrigerator मध्यम से बड़े परिवारों (3 से 4 सदस्यों) के लिए एक प्रीमियम और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है। इसमें Bespoke AI Energy Mode और WiFi कनेक्टिविटी (SmartThings App) दी गई है, जिससे आप अपने फोन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं और बिजली खपत पर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा, इसमें Convertible 5-in-1 तकनीक और Twin Cooling Plus फीचर्स भी शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Bespoke AI और Wi-Fi कनेक्टिविटी
Convertible 5-in-1 लचीलापन
Twin Cooling Plus
पावर फ्रीज और पावर कूल
कम शोर और टिकाऊ कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट फीचर्स के लिए Wi-Fi ज़रूरी
कीमत थोड़ी अधिक
7. Bosch 302L, 3 Star, MaxFlex Convert Frost Free Triple Door Refrigerator | 8-in-1 Convertible Storage Modes | 57L Extra Convertible Zone | Cool Extend up to 18 hours (CMC33S03NI, Fine Steel)
Bosch 302L MaxFlex Triple Door Refrigerator मध्यम से बड़े परिवारों (3 से 4 सदस्यों) के लिए एक इनोवेटिव और प्रीमियम विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Triple Door (ट्रिपल डोर) डिज़ाइन और 57L का अतिरिक्त MaxFlex कन्वर्टिबल जोन है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रिज या फ्रीज़र में बदल सकते हैं। इसमें 8-in-1 स्टोरेज मोड्स, VitaFresh टेक्नोलॉजी (जो भोजन को 10 दिनों तक ताज़ा रखती है) और बिजली जाने पर 18 घंटे की कूलिंग रिटेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
8-in-1 MaxFlex स्टोरेज मोड्स
ट्रिपल डोर डिज़ाइन
VitaFresh टेक्नोलॉजी
18 घंटे कूलिंग रिटेंशन
वैरियो इनवर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
वार्षिक खपत डबल-डोर मॉडल्स की तुलना में थोड़ी अधिक
किचन में सही जगह की आवश्यकता
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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