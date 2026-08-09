50% तक गिर गए दाम! Samsung से लेकर Whirlpool के बेस्ट-सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स पर आई सबसे बड़ी छूट

क्या आप नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं? Amazon पर बेस्ट-सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है! इस सीमित समय के ऑफर में बंपर डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज ऑफर, नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपने घर लाएं एक शानदार रेफ्रिजरेटर।

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गर्मी का मौसम हो या त्योहारों की तैयारी—घर में एक दमदार और एनर्जी-एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी अपने पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने या नया रेफ्रिजरेटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Amazon आपके लिए लाया है बेहतरीन मौका! अमेज़न पर इस समय Best-Selling Refrigerators पर जबरदस्त प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है, जहाँ प्रीमियम से लेकर बजट-फ्रेंडली मॉडल्स आधी से भी कम कीमत पर उपलब्ध हैं।

Fridge

इस डील में LG, Samsung, Godrej, Whirlpool और Haier जैसे भारत के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर्स पर भारी छूट दी जा रही है:

सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स (Single Door): छोटे परिवारों और बैचलर्स के लिए 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले मॉडल्स बेहद किफ़ायती कीमतों पर मिल रहे हैं, जो बिजली बिल की बचत भी करते हैं।

डबल डोर व कन्वर्टिबल फ्रिज (Double Door & Convertible): मध्यम और बड़े परिवारों के लिए 5-in-1 कन्वर्टिबल और फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज पर सबसे बड़ी कीमत कटौती हुई है।

साइड-बाय-साइड और स्मार्ट फ्रिज (Side-by-Side & Smart AI): प्रीमियम लुक और बड़ी क्षमता वाले स्मार्ट आईओटी (IoT) और वाई-फाई कनेक्टेड रेफ्रिजरेटर्स पर बैंक ऑफर्स के साथ तगड़ी बचत का मौका है।

केवल सीधी छूट ही नहीं, अमेज़न पर आपको HDFC, SBI और ICICI जैसे प्रमुख बैंक कार्ड्स पर instant डिस्काउंट, पुराना फ्रिज बदलने पर आकर्षक Exchange Bonus, और बिना किसी ब्याज वाली No-Cost EMI की सुविधा भी मिल रही है।

ध्यान दें: ये बेस्ट-सेलिंग डील्स सीमित समय और स्टॉक उपलब्ध रहने तक ही वैध हैं। आइए जानते हैं अमेज़न पर इस समय उपलब्ध सबसे बेहतरीन रेफ्रिजरेटर डील्स के बारे में, ताकि आप अपने बजट और ज़रूरत के हिसाब से सही चुनाव कर सकें!

Whirlpool 235 L 3 Star Inverter Double Door Refrigerator (मॉडल: IF INV 278 LUNAR STEEL CONV-Y) मध्यम आकार के परिवारों (3 से 4 सदस्यों) के लिए डिज़ाइन किया गया एक आधुनिक रेफ्रिजरेटर है। यह फ्रिज Intellisense Inverter Technology और Convertible (कन्वर्टिबल) मोड्स के साथ आता है, जो ज़रूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करने में मदद करता है। इसमें -24°C तक की सबसे तेज़ फ्रीज़िंग, एंटी-बैक्टीरियल कोटिंग और तेज़ी से बर्फ ज़माने जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications वारंटी 1 वर्ष प्रॉडक्ट वारंटी + 10 वर्ष कंप्रेसर वारंटी डायमेंशन 65.5D x 56.4W x 158.7H cm ऊर्जा रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर प्रकार Intellisense Inverter Compressor क्यों खरीदें Intellisense इनवर्टर तकनीक तेज़ कूलिंग बेहतर हाइजीन गहरी फ्रीज़िंग 10 साल की कंप्रेसर वारंटी क्यों खोजें विकल्प क्षमता छोटी मैनुअल नॉब कंट्रोल ग्राहकों को सर्विस या कूलिंग परफॉर्मेंस को लेकर शिकायतें

Samsung 301 L Double Door Refrigerator मध्यम से बड़े परिवारों (3 से 5 सदस्यों) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें Convertible 5-in-1 तकनीक दी गई है, जिससे आप ज़रूरत के अनुसार फ्रीज़र को रेफ्रिजरेटर में बदल सकते हैं। Twin Cooling Plus और Digital Inverter Technology के साथ आने वाला यह मॉडल भोजन को लंबे समय तक ताज़ा रखने और कम आवाज़ में काम करने के लिए जाना जाता है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष प्रॉडक्ट + 10 वर्ष कंप्रेसर वारंटी विशेष फीचर्स Convertible 5-in-1, Digital Display, Power Cool/Freeze डायमेंशन 67.2D x 60W x 163.5H cm कंप्रेसर Digital Inverter Compressor क्यों खरीदें Convertible 5-in-1 स्टोरेज डिजिटल डिस्प्ले और कंट्रोल स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन Movable Ice Maker & Deodorizer क्यों खोजें विकल्प 2 स्टार एनर्जी रेटिंग छोटे परिवारों के बेसिक मॉडल्स से थोड़ा महंगा

IFB 197L 5 Star Direct Cool Refrigerator छोटे परिवारों (2 से 3 सदस्यों) के लिए एक प्रीमियम और बेहद ऊर्जा-कुशल विकल्प है। 5 Star Energy Rating के साथ आने वाला यह फ्रिज प्रति वर्ष केवल 113 यूनिट बिजली खर्च करता है। इसमें पावर कट के दौरान 30 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन, 60 मिनट में बर्फ़ ज़माने की सुविधा और अलमारी जैसी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए नीचे ड्रावर दिया गया है।

Specifications वारंटी 4 वर्ष मशीन वारंटी + 10 वर्ष कंप्रेसर वारंटी डायमेंशन 66.5D x 56.4W x 134.5H cm कूलिंग तकनीक Direct Cool (30+ घंटे कूलिंग रिटेंशन) कंप्रेसर Advanced Inverter Compressor क्यों खरीदें सर्वश्रेष्ठ बिजली बचत 30+ घंटे की कूलिंग रिटेंशन 4 साल की सुपर वारंटी फास्ट आइसिंग और बड़ा बॉटल बिन क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग छोटे परिवार के लिए सीमित

Midea 560 L Side by Side Refrigerator बड़े परिवारों (5 या उससे अधिक सदस्यों) के लिए एक प्रीमियम और विशाल विकल्प है। इस मॉडल में इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर दिया गया है, जिससे फ्रिज का दरवाजा खोले बिना ठंडा पानी निकाला जा सकता है। Energy Efficient Inverter Compressor और Multi Air Flow Cooling की मदद से यह शांत काम करता है और भोजन को लंबे समय तक ताज़ा रखता है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष प्रॉडक्ट वारंटी + 10 वर्ष कंप्रेसर वारंटी विशेष फीचर्स Built-in Water Dispenser, Multi Air Flow, Toughened Glass Shelves डायमेंशन 70.6D x 89.7W x 176.5H cm कंप्रेसर Energy Efficient Inverter Compressor क्यों खरीदें वाटर डिस्पेंसर की सुविधा विशाल 560L क्षमता मल्टी एयर फ्लो साइलेंट और कुशल परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प किचन में ज्यादा जगह की आवश्यकता वॉटर टैंक की समय-समय पर सफाई

LG 185 L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator छोटे परिवारों (2 से 3 सदस्यों), कपल्स या बैचलर्स के लिए एक बेहतरीन और ऊर्जा-कुशल मॉडल है। यह 5 Star Energy Rating के साथ आता है, जिससे केवल 115 Units/Year बिजली की खपत होती है। इसमें Smart Inverter Compressor, Smart Connect (होम इनवर्टर कनेक्शन) और अतिरिक्त ड्राई स्टोरेज के लिए Base Stand with Drawer जैसे फीचर्स दिए गए हैं।



Specifications वारंटी 1 वर्ष प्रॉडक्ट वारंटी + 10 वर्ष कंप्रेसर वारंटी विशेष फीचर्स Base Stand Drawer, Fast Ice Making, Smart Connect, Anti-Bacterial Gasket डायमेंशन 64.3D x 53.4W x 127.7H cm ऊर्जा रेटिंग 5 स्टार क्यों खरीदें उच्चतम बिजली बचत स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर बेस स्टैंड ड्रावर स्मार्ट कनेक्ट क्यों खोजें विकल्प सीमित फ्रीज़र स्पेस फ्रीज़र सेक्शन में समय-समय पर जमा बर्फ़ को डिफ्रॉस्ट करना

Samsung 330 L Bespoke AI Refrigerator मध्यम से बड़े परिवारों (3 से 4 सदस्यों) के लिए एक प्रीमियम और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है। इसमें Bespoke AI Energy Mode और WiFi कनेक्टिविटी (SmartThings App) दी गई है, जिससे आप अपने फोन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं और बिजली खपत पर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा, इसमें Convertible 5-in-1 तकनीक और Twin Cooling Plus फीचर्स भी शामिल हैं।

Specifications वारंटी 1 वर्ष प्रॉडक्ट वारंटी + 10 वर्ष कंप्रेसर वारंटी विशेष मोड्स Convertible 5-in-1 (Normal, Extra Fridge, Seasonal, Vacation, Home Alone) स्मार्ट कनेक्ट SmartThings App & AI Energy Mode Support कूलिंग तकनीक Twin Cooling Plus क्यों खरीदें Bespoke AI और Wi-Fi कनेक्टिविटी Convertible 5-in-1 लचीलापन Twin Cooling Plus पावर फ्रीज और पावर कूल कम शोर और टिकाऊ कंप्रेसर क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट फीचर्स के लिए Wi-Fi ज़रूरी कीमत थोड़ी अधिक

Bosch 302L MaxFlex Triple Door Refrigerator मध्यम से बड़े परिवारों (3 से 4 सदस्यों) के लिए एक इनोवेटिव और प्रीमियम विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Triple Door (ट्रिपल डोर) डिज़ाइन और 57L का अतिरिक्त MaxFlex कन्वर्टिबल जोन है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रिज या फ्रीज़र में बदल सकते हैं। इसमें 8-in-1 स्टोरेज मोड्स, VitaFresh टेक्नोलॉजी (जो भोजन को 10 दिनों तक ताज़ा रखती है) और बिजली जाने पर 18 घंटे की कूलिंग रिटेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications वारंटी 1 वर्ष प्रॉडक्ट वारंटी + 10 वर्ष कंप्रेसर वारंटी विशेष फीचर्स MaxFlex 57L Zone, 8-in-1 Convertible, VitaFresh, 18 Hours Cool Extend डायमेंशन 68D x 67W x 175H cm कंप्रेसर VarioInverter Compressor क्यों खरीदें 8-in-1 MaxFlex स्टोरेज मोड्स ट्रिपल डोर डिज़ाइन VitaFresh टेक्नोलॉजी 18 घंटे कूलिंग रिटेंशन वैरियो इनवर्टर कंप्रेसर क्यों खोजें विकल्प वार्षिक खपत डबल-डोर मॉडल्स की तुलना में थोड़ी अधिक किचन में सही जगह की आवश्यकता

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