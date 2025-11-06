Amazon पर सबसे ज्यादा बिकते हैं ये OnePlus इयरबड्स, डील्स केवल 1299 से शुरू
संक्षेप: वनप्लस के धांसू इयरबड्स ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। Amazon से केवल 1,299 रुपये की शुरुआती कीमत में ऑडियो वियरेबल्स खरीदे जा सकते हैं।
22% OFF
OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth in Ear Earbuds with Up to 32Db Active Noise Cancellation,10Mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43H Music Playback -Harmonic Gray
- OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth in Ear Earbuds with Up to 32Db Active Noise Cancellation
- 10Mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43H Music Playback -Harmonic Gray
₹2184₹2799
खरीदिये
23% OFF
OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback, 2-mic Clear Calls, 3D Spatial Audio, AI Translation, 12.4mm Drivers, Dual-Device Connectivity, 47ms Low Latency - Ash Black
- OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback
- 2-mic Clear Calls
- 3D Spatial Audio
₹1549₹1999
खरीदिये
30% OFF
OnePlus Bullets Z2 Bluetooth Wireless in Ear Earphones with Mic, Bombastic Bass, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 30 Hrs Battery Life (Acoustic Red)
- OnePlus Bullets Z2 Bluetooth Wireless in Ear Earphones with Mic
- Bombastic Bass
- 10 Mins Charge - 20 Hrs Music
₹1599₹2299
खरीदिये
18% OFF
OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth in Ear Earbuds with up to 32dB Active Noise Cancellation, 10mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43h Music Playback -Chromatic Blue
- OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth in Ear Earbuds with up to 32dB Active Noise Cancellation
- 10mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43h Music Playback -Chromatic Blue
₹2299₹2799
खरीदिये
लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट में OnePlus के कई इयरबड्स शामिल हैं। अगर आपको कम कीमत पर धाकड़ इयरबड्स खरीदते हैं और नए ऑडियो वियरेबल्स की तलाश में है तो हम एकसाथ टॉप-3 डील्स आपके लिए लेकर आए हैं। ये टॉप-10 बेस्ट सेलर्स में शामिल हैं और इन्हें यूजर्स से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है। आप इनमें से अपने लिए बेस्ट का चुनाव आसानी से कर सकते हैं।
OnePlus Bullets Wireless Z3
अगर आपको कॉलिंग के लिए नेकबैंड चाहिए तो 12.4mm ड्राइवर्स वाले Bullets Wireless Z3 बेस्ट रहेंगे। इनमें 3D स्पेशल ऑडियो सपोर्ट दिया गया है। केवल 10 मिनट चार्ज करके इनसे 27 घंटे म्यूजिक सुना जा सकता है। इनमें AI कॉल नॉइस कैंसिलेशन मिल रहा है। इनकी कीमत 1,299 रुपये रह गई है और इनमें 4 अलग-अलग EQ प्रीसेट्स दिए गए हैं। इस नेकबैंड को आधा दर्जन से ज्यादा कलर ऑप्शंस में ऑर्डर किया जा सकता है।
OnePlus Nord Buds 2r
अफॉर्डेबल प्राइस पर बेहतरीन कॉलिंग और म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए तो Nord Buds 2r का चुनाव करना अच्छा रहेगा। इनमें केस के साथ 38 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है। 4-माइक डिजाइन वाले इयरबड्स में 12.4mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। IP55 रेटेड बड्स की कीमत 1,599 रुपये रह गई है। इन इयरबड्स को डीप ग्रे, मिस्टी वाइट और ट्रिपल ब्लू जैसे कलर ऑप्शंस में ऑर्डर किया जा सकता है।
OnePlus Nord Buds 3 Pro
ग्राहकों को प्रीमियम ऑडियो चाहिए तो उसके लिए Buds 3 Pro का चुनाव किया जा सकता है। इनमें 12.4mm डायनमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। इसमें ऐक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ 49Db तक नॉइस कैंसल कर सकता है। Amazon पर डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 2,599 रुपये रह गई है। केवल 10 मिनट इन्हें चार्ज करने के बाद 11 घंटे तक म्यूजिक सुना जा सकता है और केस के साथ कुल 44 घंटे तक नॉनस्टॉप म्यूजिक सुनने का विकल्प मिल जाता है।
